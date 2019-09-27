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 Політика України
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Все про:Єдина Росія (65) МЗС (1898) ПАРЄ (587) Росія (20013) Пристайко (173) Пейчинович-Бурич (1)

 Пристайко і новий Генсек РЄ Пейчинович-Бурич обговорили повернення делегації РФ в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри

Глава МЗС України Вадим Пристайко провів зустріч із новим Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, де сторони обговорили повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сторони обмінялися думками щодо наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ в червні, і шляхи подолання кризи довіри", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МЗС України.

Глава МЗС України висловив сподівання на продовження конструктивного співробітництва з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Великої Британії в ПАРЄ закликає переглянути рішення про повернення Росії, - постпред Івон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150713
 
 
 Топ коментарі
 
Москалі підмазали де треба, тому їх і повернули.
Європейці дотримуються стратегії вмиротворення агресора.
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Один уже енто делал-"Я вам мир принес!"
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Якщо батько цього типа екс генерал КГБ то вони з путєним колеги які працювали на одну контору . Як відомо "Колишніх чекістів не буває " . Крім бєні ще один канал впливу ?
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Так что там обсуждать? Леша Гончаренко уже все порешал.
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Москалі підмазали де треба, тому їх і повернули.
Європейці дотримуються стратегії вмиротворення агресора.
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Один уже енто делал-"Я вам мир принес!"
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А́ртур Не́вилл Че́мберлен (англ. Arthur Neville Chamberlain; 18 марта 1869 (1869-03-18), ... Вернувшись в Лондон, Чемберлен предъявил публике на аэродроме подписанное соглашение со словами: «Я привёз вам мир».

Умиротворил Гитлера..
Счас ***** умирротваряют!
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Якщо батько цього типа екс генерал КГБ то вони з путєним колеги які працювали на одну контору . Як відомо "Колишніх чекістів не буває " . Крім бєні ще один канал впливу ?
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Уроды! Какое может быть доверие ,после убийств ,которые не прекращаются и оккупации ,которая остаётся ???
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Не питай зєбіла . Він сліпий в своїй відданості ідеалам бєнєвого голобородька цього не помітить , а зразу почне голосити : " А ***** за 5 років ............... " . Таке можна вилікувати лише дустом .
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пристайко уже на рашку работает в открытую?
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