 Пристайко і новий Генсек РЄ Пейчинович-Бурич обговорили повернення делегації РФ в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Сторони обмінялися думками щодо наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ в червні, і шляхи подолання кризи довіри", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МЗС України.
Глава МЗС України висловив сподівання на продовження конструктивного співробітництва з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).
Європейці дотримуються стратегії вмиротворення агресора.
Умиротворил Гитлера..
Счас ***** умирротваряют!