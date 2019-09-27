 МАГАТЕ заявило про порушення Іраном умов "ядерної угоди"

Про це 26 вересня заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У звіті МАГАТЕ говориться, що високотехнологічні центрифуги на іранському ядерному об'єкті в Натанзі "накопичували (збагачений уран) або готувалися для накопичення збагаченого урану". У звіті також сказано, що Іран планує використовувати більшу кількість таких центрифуг порівняно з раніше розкритою інформацією.
Днем раніше прессекретар іранського уряду Алі Рабіей заявив, що Тегеран готовий запевнити всіх учасників угоди у відсутності планів розробки ядерної зброї і може прийняти зміни умов "ядерної угоди", якщо США знову повернуться до участі в договорі і знімуть санкції проти Ірану.
18 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну "значно посилити санкції" щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.
Нагадаємо, на початку липня представник іранського уряду Алі Рабей заявив, що країна збагачуватиме уран залежно від своїх потреб. Тим самим Ісламська Республіка знімає з себе зобов'язання щодо Віденської ядерної угоди 2015 року, яка передбачає заборону на збагачення урану до рівня більш 3,67 відсотка.
Спільний всеосяжний план дій, який підписали Іран, а також США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Велика Британія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених США та ЄС.
Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках СВПД. Вашингтон у відповідь посилив санкції проти Тегерана і направив у регіон військові кораблі і бомбардувальники.
от коли виникне і ти його запитешь з иого відповідью і заходь до мене - все переговоримо..
тут не нужно быть большим теоретиком или даже какие расследования проводить.
но стали осторожнее...
Рейгнан бы конечно не так как доня на ето среагировал,
но требовать от клована быть Рейганом - несправедливо.....
имея таких мышебратьев как ты под боком - было бы глупо его не иметь...