 МАГАТЕ заявило про порушення Іраном умов "ядерної угоди"

Про це 26 вересня заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У звіті МАГАТЕ говориться, що високотехнологічні центрифуги на іранському ядерному об'єкті в Натанзі "накопичували (збагачений уран) або готувалися для накопичення збагаченого урану". У звіті також сказано, що Іран планує використовувати більшу кількість таких центрифуг порівняно з раніше розкритою інформацією.

Днем раніше прессекретар іранського уряду Алі Рабіей заявив, що Тегеран готовий запевнити всіх учасників угоди у відсутності планів розробки ядерної зброї і може прийняти зміни умов "ядерної угоди", якщо США знову повернуться до участі в договорі і знімуть санкції проти Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ

18 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну "значно посилити санкції" щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Нагадаємо, на початку липня представник іранського уряду Алі Рабей заявив, що країна збагачуватиме уран залежно від своїх потреб. Тим самим Ісламська Республіка знімає з себе зобов'язання щодо Віденської ядерної угоди 2015 року, яка передбачає заборону на збагачення урану до рівня більш 3,67 відсотка.

Спільний всеосяжний план дій, який підписали Іран, а також США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Велика Британія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках СВПД. Вашингтон у відповідь посилив санкції проти Тегерана і направив у регіон військові кораблі і бомбардувальники.