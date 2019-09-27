EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  1645  32
Все про:Іран (121) МАГАТЕ (10)

 МАГАТЕ заявило про порушення Іраном умов "ядерної угоди"

Іран почав збагачення урану у високотехнологічних центрифугах, що є порушенням "ядерної угоди", укладеної Тегераном у 2015 році з провідними світовими державами.

Про це 26 вересня заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У звіті МАГАТЕ говориться, що високотехнологічні центрифуги на іранському ядерному об'єкті в Натанзі "накопичували (збагачений уран) або готувалися для накопичення збагаченого урану". У звіті також сказано, що Іран планує використовувати більшу кількість таких центрифуг порівняно з раніше розкритою інформацією.

Днем раніше прессекретар іранського уряду Алі Рабіей заявив, що Тегеран готовий запевнити всіх учасників угоди у відсутності планів розробки ядерної зброї і може прийняти зміни умов "ядерної угоди", якщо США знову повернуться до участі в договорі і знімуть санкції проти Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ

18 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну "значно посилити санкції" щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Нагадаємо, на початку липня представник іранського уряду Алі Рабей заявив, що країна збагачуватиме уран залежно від своїх потреб. Тим самим Ісламська Республіка знімає з себе зобов'язання щодо Віденської ядерної угоди 2015 року, яка передбачає заборону на збагачення урану до рівня більш 3,67 відсотка.

Спільний всеосяжний план дій, який підписали Іран, а також США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Велика Британія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках СВПД. Вашингтон у відповідь посилив санкції проти Тегерана і направив у регіон військові кораблі і бомбардувальники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150711
 
 
 Топ коментарі
 
Можна прогнозувати, що скоро Іран буде виробляти повноцінну ЯЗ і всі країни будуть мовчати. Будапештські Меморандуми тепер нікому не потрібні.
 показати весь коментар
 
иран с кацапней бомбанули саудов.... - и у тех и у других есть причина - больше ни у кого нету.
тут не нужно быть большим теоретиком или даже какие расследования проводить.
 показати весь коментар
 
кстати цены на жижу уже 3й день как падают - перекашляли все етот кацапоиранский выхлоп,
но стали осторожнее...
Рейгнан бы конечно не так как доня на ето среагировал,
но требовать от клована быть Рейганом - несправедливо.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Можна прогнозувати, що скоро Іран буде виробляти повноцінну ЯЗ і всі країни будуть мовчати. Будапештські Меморандуми тепер нікому не потрібні.
 показати весь коментар
 
 
ніколи не виникало питання його запитати - не мене?
от коли виникне і ти його запитешь з иого відповідью і заходь до мене - все переговоримо..
 показати весь коментар
 
спасибі собі в куди хочешь встроми, мое дякую додай як бонус.
 показати весь коментар
 
Ali Hasan Ну їм в цьому московити допомагали і будуть допомагати.
 показати весь коментар
 
Ну а шо,Сев.Корея паслала америкосов на хутор бабочек ловить,а теперь уже друзья.
 показати весь коментар
 
Как можно нарушить то,чего не существует?"ядерную сделку"Трамп отменил.иранцы вправе делать все что хотят
 показати весь коментар
 
иран с кацапней бомбанули саудов.... - и у тех и у других есть причина - больше ни у кого нету.
тут не нужно быть большим теоретиком или даже какие расследования проводить.
 показати весь коментар
 
 
кстати цены на жижу уже 3й день как падают - перекашляли все етот кацапоиранский выхлоп,
но стали осторожнее...
Рейгнан бы конечно не так как доня на ето среагировал,
но требовать от клована быть Рейганом - несправедливо.....
 показати весь коментар
 
 
Чувствую, и тут Зе виноват, но пока не знаю, как аргументировать.
 показати весь коментар
 
 
Це на замітку тим недоумкам, які мріють про ядерний статус України.
 показати весь коментар
 
и да, в Украине будет ядер и быстрее чем ты думаешь..
имея таких мышебратьев как ты под боком - было бы глупо его не иметь...
 показати весь коментар
 
 
Если с хреном шось не те-обращайтесь в МАГАТЭ.
 показати весь коментар
 
Последствия Будапештского меморандума. Скоро у всех бует ЯО кроме Украины.
 показати весь коментар
 
 
нічо, Рош-Хошан пройде, євреї розхерачать ті центрифуги )))
 показати весь коментар
 
 
поскольку сша уже вышли из этой сделки то какой резон ирану ее придерживаться ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору