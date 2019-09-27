EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  597  38
Все про:металургія (129) податки (787)

 Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький

Податкові новації коштуватимуть металургійним підприємствам 8,5 мільярда гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"У випадку, якщо буде прийнято закон 1210 у тому вигляді, в якому він є зараз, то за уточненими підрахунками це коштуватиме області близько 8,5 млрд грн. Такі витрати ми нічим не зможемо компенсувати, будемо змушені скорочувати експорт, виробництво, робочі місця й інвестиційні програми", - зазначив Біленький.

Крім того, якщо чиновники і депутати не погодяться з зауваженнями промисловців і все одно наполягатимуть на прийнятті закону 1210 в першому читанні, внести зміни в таку редакцію буде фактично неможливо, - зазначив голова Федерації металургів.

Читайте також: Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт

За його словами, знайти взаєморозуміння з авторами законопроекту 1210 про підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% і збільшення податкового навантаження на продукти переробки на засіданнях робочої групи поки не вдається. Незважаючи на це розглянути доповнення до Податкового кодексу парламентарії мають вже наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150710
 
 
 Топ коментарі
 
Джинса.. Внизу - посилання на цю новину від 25 вересня.. Навіть заголовок не змінено..
https://censor.net.ua/news/3150433/nalogovye_novatsii_budut_stoit_metallurgicheskoyi_otrasli_85_mlrd_griven_predsedatel_federatsii_metallurgov
 показати весь коментар
 
А чего только эксперты с окружения Ахметова истерят?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что они хотели, жируют там, а деньги пойдут на нужды простого нарида!!!
 показати весь коментар
 
 
)) виртуальный мир. в последнее время здесь всё часто глючит и подвисает.
 показати весь коментар
 
А чего только эксперты с окружения Ахметова истерят?
 показати весь коментар
 
 
Потому что президент Коломойский решил подоить конкурента Ахметова. Ахметов привык со всем по чуть чуть делиться и многие работали в его пользу, с новым президентом Украины Коломойским он договориться не может или не хочет.
Больше интересует вопрос почему Коломойский решил подоить ТОЛЬКО Ахметова?!?!
 показати весь коментар
 
 
петеботов не поймешь. сначала кричат,что расссея - сырьевой склад и радуются ,что там экономика слабая. а когда у них в стране пытаются олиграхов заставить добавочную стоимость делать - они начинают искренне за этих олиграхов переживать
пример: канада, с добытой нефти на 1 доллар добавочная стоимость около 10 долларов, в рассеи добавочная стоимость 1,5.
если просто используя рабский труд копать руду и плавить ее на сссровских печах и ничего не производить - то это не экономика..и не промышленность - это называется хапнуть и доить
 показати весь коментар
 
 
ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 8044 ПЕРЕДАЙ ПЕЙСАТЕЛЯМ ВАШЕЙ МЕТОДИЧКИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ШОТА В МЕТОДИЧКЕ ПУСТЬ УЗНАЮТ: КТО У НАС В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ?
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОСВИН Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 1279 ТЫ ШОТА НЕ ТО КУРИШЬ, ИЛИ ПО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

С КЕМ ЭТО АХМЕТОВ ПРИВЫК ДЕЛИТСЯ?

ИЛИ ЭТО ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ ПОРОШЕНКО ЗА РОТТЕРДАМ+ ОБЛЭНЕРГО........................

И КТО ЭТИ МНОГИЕ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА?

ПОРОХОБОТЫ?
 показати весь коментар
 
 
ПОРХАТОБОТ Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 9451 СООБЩАЮ ДЛЯ ТЕБЯ НОВОСТЬ:

МЕТАЛЛУРГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ

ИЛИ У ТЕБЯ В МЕТОДИЧКЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ? Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 9831
 показати весь коментар
 
Нет, это криворожский индус заранее предупреждает, что с такими налогами руду легче ввозить чем добывать в Украине. При этом есть вероятность закрытия украинских ГОКов. Это увольнение, потеря как минимум 19 000 рабочих мест. А вместе со смежниками потеря з плат, работы от 500 000 до 1 миллиона. Соответственно налоги, инфраструктура и пр радости жизни.
 показати весь коментар
 
Это рассуждение об идеальном коне в сферическом вакууме. Есть инструменты, которые могут сильно затруднить ввозить в страну руду извне. И даже ВТО не запрещает ставить заградительные пошлины если цена ввозимого сырья меньше чем цена собственного такого же сырья на внутреннем рынке. К примеру один из принципов ВТО - most-favoured-nation treatment, прямо предусмотренный ст. I ГАТТ 1994. Данный принцип предполагает, что все импортные пошлины должны одинаково (в одинаковом размере) и не на недискриминационной основе применяться ко всем членам ВТО. Так что в данном случае можно как нехер делать ввести пошлины на всю ввозимую руду. Дискриминационными они тоже не будут т.к. будут такими, чтобы цена ввозимой руды была к примеру чуток повыше чем собственного производства. Так что простора для маневра хватит на любую хитрую жопу. Кроме того криворожский индус при приватизации Криворожстали брал на себя определенные обязательства в том числе и социальные. А вот как выполняет и выполняет ли нужно проверять т.с. Так что не все так просто как кажется.
 показати весь коментар
 
идеальном коне в сферическом вакууме
с точностью до наоборот
сферическом коне в идеальном вакууме. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 4158
 показати весь коментар
 
прогресс не остановиш. и как раньше железный конь пришёл на смену живому, так и сегодня нержавеющая пластмасса приходит на смену металла.
 показати весь коментар
 
на бис. наверное 5-й раз за два дня. пусть лучше эти ахметовские эксперды объяснят, почему наша поганая сталь стоит дороже китайской.
 показати весь коментар
 
 
не правда. китайская профилированная сталь гораздо качественней той, что производят у нас.
 показати весь коментар
 
В Украине нет никаких качественных китайских товаров! Не рассказывайте сказки! Может они гдето и существуют но точно не в Украине...
 показати весь коментар
 
 
Тут несколько причин.
Например импортеры просто беруть дешевое и продают в тридорога! Желание заработать тут ниче не поделаешь.
Вторая из причин, качественные китайские товары стоят подороже украинских и все едете тем кто может заплатить в - США!
 показати весь коментар
 
 
я знаю, сколько стоит китайская профилированная сталь и её качество. и она не дороже нашего пластилина, сделанного на заводах ахметова, таруты и т.п.
 показати весь коментар
 
Не болтай єрундой. Подивись з якої сталі вони роблять посуд. Для мене цього достатньо.
 показати весь коментар
 
 
я не кажу про те, чим завалені наші базари. я кажу конкретно про сталь для конструкцій, промисловості і т.п. але ви чомусь вірите в святість бариг.
 показати весь коментар
 
Так это пусть зебил обьяснит почему в Украину едет китайская контрабанда!!!
 показати весь коментар
 
На такую же даже больше сумму подымется государство, кто вам мешает модернизировать совдеповское производство? ни хрена не строили и только снимают сливки с того что наши деды построили рабским трудом при сралине
 показати весь коментар
 
 
Очень сложно дать ответ, потому как на самом деле ни я ни вы не знаете сколько реально платят налогов и сколько реально остается прибыли.
а теперь представте хотя бы на секунду что они говорят правду?! А металургия это основа бюджета страны на сегодня!
 показати весь коментар
 
 
Они говорят неправду и противоречат своей-же информации:
"Metinvest B.V. в 2018 году заработал более $1,1 млрд
Чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года выросла на 93% по сравнению с прошлым годом - до $1,188 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах группы."
 показати весь коментар
 
 
Да, не плохо. Ну тогда возникает другой вопрос. Почему только металлургия??? Ведь подоить можно много кого, включая ферросплавы Коломойши!
Как по мне здесь все направлено на войну Коломойского с бывшими конкурентами!
 показати весь коментар
 
 
Почему только металлургия???... У нас металлургия энергоёмкая,да ещё это старое совдеповское оборудование,потом 39% металла уходит металлоломом в виде болванок и слябов за границу,где с этого металла делают металлопродукцию и потом мы её покупаем в три дорого,хотя эти "белые воротнички" должны думать головкой и создавать полный цикл у нас в Украине
 показати весь коментар
 
Ферросплавы, это тоже металлургия, только пороховата этого не знает. Железо - это сырье для ферросплавов. И если будет повышение цен на руду, это будет автоматически сказываться на прибыли предприятий производящих ферросплавы. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 610
 показати весь коментар
 
При сраліну заводи будували так, що вони були посеред міста. Він сказав шо робітники повинні ходити на завод пішки.
 показати весь коментар
 
Ну да ,сейчас поэтому металлургическому комплексу "Доменные,Мартены-Жилые микрорайоны" гуляют мамы с колясками,а в колясках уже не дети ,а мутанты. Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький - Цензор.НЕТ 1237
 показати весь коментар
 
Во как Ахметова плющит от этого закона...
Скупил все свободные площади в украинских СМИ...
 показати весь коментар
 
 
Ахметов , Жеваго , Радж Капур , не скулите ! И так нормально подхавали с недр , да засрали все вокруг .
 показати весь коментар
 
 
Караул, Ахметова без штанов оставляют! Пороховата, бегом на ахметовский антимайдан, чтобы встать на его защиту!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору