 Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.
"У випадку, якщо буде прийнято закон 1210 у тому вигляді, в якому він є зараз, то за уточненими підрахунками це коштуватиме області близько 8,5 млрд грн. Такі витрати ми нічим не зможемо компенсувати, будемо змушені скорочувати експорт, виробництво, робочі місця й інвестиційні програми", - зазначив Біленький.
Крім того, якщо чиновники і депутати не погодяться з зауваженнями промисловців і все одно наполягатимуть на прийнятті закону 1210 в першому читанні, внести зміни в таку редакцію буде фактично неможливо, - зазначив голова Федерації металургів.
За його словами, знайти взаєморозуміння з авторами законопроекту 1210 про підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% і збільшення податкового навантаження на продукти переробки на засіданнях робочої групи поки не вдається. Незважаючи на це розглянути доповнення до Податкового кодексу парламентарії мають вже наступного тижня.
https://censor.net.ua/news/3150433/nalogovye_novatsii_budut_stoit_metallurgicheskoyi_otrasli_85_mlrd_griven_predsedatel_federatsii_metallurgov
Больше интересует вопрос почему Коломойский решил подоить ТОЛЬКО Ахметова?!?!
пример: канада, с добытой нефти на 1 доллар добавочная стоимость около 10 долларов, в рассеи добавочная стоимость 1,5.
если просто используя рабский труд копать руду и плавить ее на сссровских печах и ничего не производить - то это не экономика..и не промышленность - это называется хапнуть и доить
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ШОТА В МЕТОДИЧКЕ ПУСТЬ УЗНАЮТ: КТО У НАС В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ?
С КЕМ ЭТО АХМЕТОВ ПРИВЫК ДЕЛИТСЯ?
ИЛИ ЭТО ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ ПОРОШЕНКО ЗА РОТТЕРДАМ+ ОБЛЭНЕРГО........................
И КТО ЭТИ МНОГИЕ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА?
ПОРОХОБОТЫ?
МЕТАЛЛУРГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ
ИЛИ У ТЕБЯ В МЕТОДИЧКЕ ТОЛЬКО АХМЕТОВ?
с точностью до наоборот
сферическом коне в идеальном вакууме.
Например импортеры просто беруть дешевое и продают в тридорога! Желание заработать тут ниче не поделаешь.
Вторая из причин, качественные китайские товары стоят подороже украинских и все едете тем кто может заплатить в - США!
а теперь представте хотя бы на секунду что они говорят правду?! А металургия это основа бюджета страны на сегодня!
"Metinvest B.V. в 2018 году заработал более $1,1 млрд
Чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года выросла на 93% по сравнению с прошлым годом - до $1,188 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах группы."
Как по мне здесь все направлено на войну Коломойского с бывшими конкурентами!
Скупил все свободные площади в украинских СМИ...