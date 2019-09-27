 Зеленський подякував генсекові ООН Гутеррешу за гуманітарну підтримку громадян України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Глава держави подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, які постраждали від російської агресії", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу президента України в четвер увечері.

Крім того президент України закликав ООН здійснювати моніторинг порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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