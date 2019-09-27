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Все про:Зеленський (2919) ООН (1297) Гутерреш (77)

 Зеленський подякував генсекові ООН Гутеррешу за гуманітарну підтримку громадян України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем і подякував йому за гуманітарну підтримку громадян України,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Глава держави подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, які постраждали від російської агресії", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу президента України в четвер увечері.

Крім того президент України закликав ООН здійснювати моніторинг порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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Зеленський подякував генсекові ООН Гутеррешу за гуманітарну підтримку громадян України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150709
 
   
 Топ коментарі
 
Зюзе по барабану кому дужедякувать. Оно на своей волне и не в курсе дела, но незнание дела ему вовсе не помешало устроить халоймес в Америке и во внешней политике Украины.
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Застрелись...
Цензор хлебнет есчо, с новой сопливогнойной властью..
Или ты дебил думаешь, Бутусов не видит что творится при шуте?
Клован был шутом, играющим своим корнишонов на пианино, им и сдохнет..
Такого позора как это недорозумение Украина не видела..
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это он так извиняется перед оон за "учиненный разнос" в докладе...еще предстоят извинения перед лидерами европы стукачество трампу...и перед украинскими коррупционерами за видеопризывы к стукачеству
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Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины
_______________________________________________________________________________Чим ООН підтримало громадян України?
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Ну таки в дыру гуманитарку возят . вот зеля за это и благодарит они ведь тоже наш нарит
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Точно. И в крым пусть везут. Он тоже в оккупации.
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Червоний хрест щось возить, а от про ООН нічого не відомо.
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Верховный комисар ООН по делам беженцев . возят с его управления в дыру только не пойму беженцы здесь а возят туда
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Тобто від ООН для біженців нічого не зроблено.
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Получается так. всё что на нашей стороне делалось насколько знаю проходило по Евросоюзу - ихняя помощь
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ЄС дійсно допомагав і допомагає. А для чого дякувати ООН, яка лише вимагає членські внески?
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А может Зе не в курсе, вот и подужедякувал.
А вапще, при чем тут зеленский? Дайте им спокойно работать, это молодая ********* специальных специалистов без специальностей. Им нужно время и тишина 🤫
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рост налицо - еще вчера они были никому неизвестные эксперты, и вот уже специальные специалисты...
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Читать умеем, бот? "ГУМАНИТАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ". Что ещё не ясно? Поблагодарил и наголосыв именно на ГУМАНИТАРНОМ аспекте, ибо больше благодарить не за что. Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерреша за гуманитарную поддержку граждан Украины - Цензор.НЕТ 4556 "Зрада"?
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Гуманітарна підтримка завжди матеріальна. чим матеріально підтримав ООН переселенців?
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Вмієш читати, бот?
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани. Для условий вооружённого конфликта Международный суд ООН определил допустимую гуманитарную помощь как «предоставление продовольствия, одежды, лекарств и другой гуманитарной помощи, но это не включает предоставления оружия, систем вооружения, боеприпасов или другого оборудования, автотранспортных средств и материалов, которые могут быть использованы для причинения серьёзных телесных повреждений или явиться причиной смерти».
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Обыкновенный дипломатический этикет типа "Всем спасибо".
Или по-вашему его стоило на три буквы послать?
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это он так извиняется перед оон за "учиненный разнос" в докладе...
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При чем здесь Порошенко? если у Зеленского не получается это плохо для Украины, и чем дали тем перспективы всё хуже.
Мне не нравится что Зе набрал в депутаты тупых кнопкодавов (не все, но большинство), а те в свою очередь себе в помощники набрали своих тупых родственников.


"Тупые" --- имеется в виду, что в политике, экономике... они полные нули. Может:как: блогеры, артисты, фотографы, простые домогосподарки и непонятные активысты воны хороши, но на таких постах такие люди это полный трэш.
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специально перeчитал, думал пропустил шо.
де вы в новости порошенко нашли?
или вы сним засыпаете и встаете? - деменционный бред?
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Везде в коментариях всю дорогу пишут Порошенко то, Поророшенко сё, хотя в самой новости про него и не упоминается. Ну вот я им даю такой ответ.
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а олежу ляшко оно так обдякувало,
шо оба трое пока еще не уверены - мальчики они или "дуже дякую"....
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Если по честному то малоизвестного генсека ООН можно благодарить за поддержку народа не Украины, а именно Росии. В СМИ мелкало что малоизвестнымй широкой публике генсек Гуттериш вошкался с давних давен с кацапскми фесебешно-криминиальными синдикатами, собственно как и Трамп, тот вообще
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил о том, что в Украине пересмотрят систему начисления субсидий. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов в четверг, 26 сентября.
По словам Геруса, правительство будет снижать тарифы и сокращать количество субсидиантов.
"В сентябре 2019 года цена на газ для населения порядком меньше, чем показатели за аналогичный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, значит необходимо урезать количество субсидиантов", - объяснил депутат.
Герус объяснил, что в современном обществе главным понятием должна стать привычка сперва оплачивать тарифы и налоги, а потом тратить доходы на все остальное.
"В обществе работает простая формула: твой доход - затраты на выплату тарифов - оплата налогов. Это все, что ты обязан оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее. Поэтому главное - это доходы. Все начинается с них. Чем больше у нас доходы, тем меньше мы думаем о тарифах", - уточнил Герус.
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Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят в систему начисления субсидий внести изменения, которые позволят распространить ее еще на миллион семей.
В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сумма субсидий на услуги ЖКХ выросла на 37,5% - до 916,9 млн грн.#субсидии#доходы#налоги#выплаты#ЖКХ#Андрей ГерусПО МАТЕРИАЛАМ: ZN.UA
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"В обществе работает простая формула: твой доход - затраты на выплату тарифов - оплата налогов. Это все, что ты обязан оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее

То есть ЗЕбилам рабам уже отрыто говорят что ты сначала заплати тарифы и налоги, а потом если что то останеца купи пожрать, лекарств и т.д...если конечно что то останеца..Хорошо ЗЕхолопов дресируют..
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Зюзе по барабану кому дужедякувать. Оно на своей волне и не в курсе дела, но незнание дела ему вовсе не помешало устроить халоймес в Америке и во внешней политике Украины.
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Цензор превратился в соевую помойку
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Застрелись...
Цензор хлебнет есчо, с новой сопливогнойной властью..
Или ты дебил думаешь, Бутусов не видит что творится при шуте?
Клован был шутом, играющим своим корнишонов на пианино, им и сдохнет..
Такого позора как это недорозумение Украина не видела..
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Ты больное животное
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кококо царя батюшку абижають, ЗЕлёные рабы нигадуют - как могли барина абидеть! бее..беее..беее
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Петушок, тебя на зоне заждались господа свиней
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О, узнаю даунбасячий зековский электорат ЗЕкловуна по манере речи..
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Ты небось беззубый обдроченец, которого обидели на донбасяо?
Иди проспись воин с обосраными портками..
Воняет на весь цензор..
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Этот Гутераш тоже карлик, или это наше каблуки напялило по совету *****??...на фотке они одного роста.
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Так это так и есть..
У нас в городе все подонки, неучи, любители нажиться на холяву, наркоманы, и алкоголики все за Зе...
Нужно будет кловану, свой электорат подогревать халявной паленкой и боярышником..
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Himikus

@MrHimikus


Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою. "Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя". Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантом
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так наш преЗедент и есть дезертир и ********.... - понятно что ему это выражение понравилось...
Я когда услышал эту фразу подумал что не понял или не недослышал что то ..., но не может быть президент таким идиотом...
Оказалось может....
И мы такого как раз имеем...
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не ті книжки читав, не ті фільми дивився, не ті пісні він слухав..
малорос.
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Ну ...*цинічні бандери * то так патріотично ! ? Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерреша за гуманитарную поддержку граждан Украины - Цензор.НЕТ 5457
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та вже патріотичніше ніж боягузи-малороси.
ти хоч зрозуміа, що він не збирається воювати з рашкою ?
не лише на фронті, а взагалі ?
в нього інша війна - з цинічними бандерами.
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Lvbnhj - в семье Зе мама Римма с детства учила маленького додика что Бандера это страшный человек... - конченный мерзавец..., а россиюшка великая страна, с великами победами..

Сомневаешься?
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Богдан летал с Азаровым в Санкт-Петербург накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году - "Схемы"
Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.
Источник: "Радио Свобода".
После возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства, говорится в расследовании проекта "Схемы".
Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, "Схемы" ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации - копию этого документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.
Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас - сопредседатель парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь"), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас - постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.
А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению. Президент Виктор Янукович.
От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. "Схемы" неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.
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