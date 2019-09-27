 Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков для статті "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на повідку в олігарха" на сайті 112.ua.
"Наслідки, які можуть бути для економіки (внаслідок ухвалення законопроекту № 1210 в нинішній редакції, - ред.), можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні", - говорить Олександр Каленков.
У матеріалі йдеться про зміни в Податковий кодекс, які ініціював голова податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку вже буквально завалили профільний комітет листами з попередженнями про те, що пропоновані зміни можуть обвалити провідні за податковими надходженнями галузі економіки і спричинити катастрофічні наслідки. Бізнес виступає проти запропонованих ініціатив, оскільки в них йдеться про підвищення акцизів на сигарети, скасування стимулювальної ставки на видобуток нафти і газу, підвищення ренти на видобуток залізної руди тощо. При цьому зміни ніяк не зачіпають бізнес олігарха Ігоря Коломойського.
Всі ці ініціативи можуть мати серйозні наслідки для української економіки. Зокрема, зміни, запропоновані для галузі видобутку ЗРС, можуть завдати величезний удар по металургійній промисловості і призвести до обвалу курсу гривні, внаслідок скорочення обсягів експорту і, відповідно, надходжень валютної виручки, попереджають учасники ринку та експерти.
Якщо зміни буде прийнято в нинішньому вигляді, співвідношення ренти до комерційного прибутку буде вдесятеро вище, наголошує Олександр Каленков.
І це при тому, що на європейських ринках ЗРС головний конкурент України – Росія і насамперед компанія "Металоінвест" Алішера Усманова, відомого олігарха, близького до Володимира Путіна.
Зауважимо, що зміни в підходах до оподаткування залізорудної галузі з'явилися після інтерв'ю Коломойського в одному з українських видань, в якому він говорив про нібито надприбутки українських ГЗК з видобутку ЗРС, і закликав владу запровадити обмеження на її експорт.
"Я читав інтерв'ю Ігоря Валерійовича Коломойського, в якому він говорить про прибутковість залізорудного бізнесу, причому говорить абсолютно необґрунтовано, не з цифрами… у мене таке відчуття це було зроблено спеціально… щоб привернути увагу, досить провокаційно. Але він може дозволити собі все що завгодно говорити, головне - що будуть робити люди, які безпосередньо ухвалюють законодавчі рішення, депутати", - сказав Каленков.
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
Но вам то пофиг, у вас в автобусе водила клоун, тормозов нет и несетесь в пропасть. А все, кто предупреждает об опасности - соевые порохоботы. Убились бы сами апстену, без всей страны
Еще в 2015 году ЮТ говорила об этом, но что мы слушали в ответ - соевый дрист про "юлькувароФФку" и прочие брехни из методичек Пинчука-Манафорта и более ничего.
на 31.12.2010. 34 576,00 . +8071.00 .+30.45%.
Про "удачное преодоление кризиса" тоже можешь своей бабушке рассказать. Открываешь динамику ВВП любой версии любого источника (только не из Юлиного "труда", где все показатели в гривнах почему-то приведены), и смотришь. Много стран от того кризиса больше нас пострадали? Так что у борца тогда борьба не задалась.
Какие кредиты были отданы в 2013 году? Что ты мелешь? Госстат тебе в помощь. Иди и разбирайся. Азиров продолжил брать кредиты, потому как у него уже и выбора другого не было. Нужно было брать кредиты ,чтобы выплачивать проценты, а с экономикой была беда.
Помимо юлькиных басен и "мантр" есть море источников, из которых можно узнать достоверную информацию. Но почему-то сектанты Багини верят только ей.
А газ у украинских добытчиков по 19 копеек - это вообще отдельная история. Имея огромные запасы газа, не вкладывать ни копейки в развитие газодобывающей отрасли, в результате похерить ее, потом покупать дорогой газ на мировом рынке и еще и гордиться этим! Что у Вас, сектантов, в голове? С Вашего согласия уничтожена угольная отрасль и практически была уничтожена газодобыча, теперь возьмутся за руду. Ну что ж - флаг Вам в руки. Украина на момент развала совка была практически самодостаточным государством, но народ решил все просрать. Что ж - имеете право. Только ныть потом не нужно.
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-Весь мир Ахметки мы разрушим ,
-до основанья - а затем ..
-Мы наш , мы новый мир построим ( может быть , якшо получится ) ,
-кто был ничем тот станет всем . .
Занимайся своим привычным делом , ломай - круши , всё и всех . .
самое интересное -- внизу картинки, после слова "Нагадаємо"
А куда побегут те у кого нет права на визу по Закону о Возвращении? В Эквадор?
а что у нас есть рынок железной руды?
ахметка сам себе продает руду, уголь, электроэнергию и все это называют рынком
Группа Метинвест создана из активов, которые Ахметов и другие олигархи приватизировали во времена Леонида Кучмы.
Президент ОП «Укрметаллургпром»
Член Общественного совета при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В 2015 году был избран Президентом Объединения предприятий «Металлургпром» (с марта 2016 г. - Объединение предприятий «Укрметаллургпром»).
совпадение... )))
шоколадное говно из металлургии рассказывает, какой плохой закон... и что курс упадёт именно из-за него, а не из-за действий шоколадного дерьма в прошлом и настоящем (нацбанк)
2008 год, это было 11 лет назад. Многие тролли ещё были маленькие и не помнят, когда волают на сегодня, прославляя вчера.
А было просто.
Украинская экономика самая интегрированная экономика в мире. Это аксиома.
Ею тогда руководила одна лядь, с бегающими глазками.
И визжала до упору, что крыза нас нэ коснэться.
А потом дурепе, кто-то догнал, что под кризис можно больше воровать
и получил украинский нарид курс 8 после 5
Как вы понимаете
8 и 5 при ляде. Там же и барыжки отирали СНБО
это не
8 и 27 в 2014-1018
при барыжке
хотя здесь обокрали уже по настоящему
в три раза опустили этот нарид
но на сайте без цензуры такое показывать незя.
Так что ***** изысканнее, а то прямо дерьмо льешь из пасти. Банковско-финансовый "кризис" был создан липкими лапами вышеназванных.
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Четвер, 17 квітня, 2008 року, № 55 (363)
Чого не сказав Президент
Ще два місяці тому (№28 від 20 лютого) "Газета" передбачала, що прискорення інфляції використовуватимуть як ******** варіант "кризового" зниження рейтингу другого "помаранчевого" уряду Ю. Тимошенко, а інструментальним засобом слугуватиме збільшення пропозиції грошової маси Нацбанком.
Сьогодні цей прогноз можна лише посилити професійним аналізом інтерв'ю Президента В. Ющенка телеканалу ІСТV.
Гарант правильно зауважив, що причин інфляції може бути дві: "або дуже багато грошей випущено за певний період, або дуже мало випущено товару". Товару нібито випустили чимало, адже "маємо зайвий хліб - 5 млн. тонн, не знаємо, куди дівати", а за виробництвом олії Україна - найбільший виробник у всьому світі. Якщо товару не бракує, то залишається друга причина - випустили забагато грошей. Проте замість логічної в такому разі критики НБУ, який припустився гігантської (щоб не сказати авантюрної) грошової емісії, Президент чомусь переклав усе на здорову голову - уряд, який нібито не знає, що робити з олією та пшеницею (в наївного слухача могло скластися враження, що спеціально приховують від народу надлишок продовольства).
Водночас неозброєним оком помітно бажання Президента вивести з-під критики Нацбанк, який начебто "робив усе, щоб подавити пропозицію грошей". Чи так це насправді? Ні! Радше навпаки - діяльність НБУ торпедує антиінфляційні ініціативи уряду. Іншим "помічником" слугує секретаріат Президента, який створює зайвий ажіотаж у ЗМІ й дезорієнтує і населення, і виконавчу вертикаль на місцях.
Лише факти. У березні грошовий агрегат М2, порівняно з березнем 2007 року, зріс на рекордні 54,5%. Торік цей показник становив лише 38,7%. Темп зростання грошової бази трохи знизився, але однаково залишається вдвічі вищим, аніж минулоріч: 41,6% проти заледве 27,8%. Якщо 2006 р. НБУ підтримував зростання грошової бази на рівні не вище, ніж 20%, то із середини 2007 р. чомусь розпочав "топити" українську економіку грошовою масою. Нинішня грошова емісія перебуває на рівні літа-осені 2004 р. Але якщо тоді Нацбанк справді підтримував грошовою масою уряд В. Януковича, то сьогодні ситуація цілком протилежна, адже Кабмін Ю. Тимошенко не потребує грошових ін'єкцій, підтримуючи операційний профіцит бюджету.
Фактично не НБУ, а Кабінет Міністрів є тим "єдиним воїном у полі", який вилучає готівку з обігу. За січень-березень цього року уряд вилучив із грошового обігу 11,2 млрд. грн., що можна порівняти зі збільшенням грошового агрегату М2 на 20 млрд. грн. (із 396,1 до 416 млрд. грн.). Обсяги кредитування за 2007 р. зросли з 245 до запаморочливих 426 млрд. грн., а лише за січень-лютий цього року - до 455 млрд. грн. Якщо так виглядає "подавлення грошової маси", то "війна - це мир, свобода - це рабство, а незнання - сила" (так і напрошуються аналогії з Орвеллівським "1984"). Уряд вилучає з обігу грошову масу, а Нацбанк нібито ненароком збільшує її. На тлі карколомного зростання обсягів споживчого кредитування збільшення соціальних виплат не повинно хвилювати, тим паче, на тлі минулорічного прискорення інфляції. Що таке 6 млрд. грн. для вкладників "Ощадбанку" на тлі майже 30 млрд. кредитів за лише два місяці цього року? Майже ніщо, тим паче, з урахуванням перевищення надходжень над видатками бюджету. До речі, Президент систематично блокує шляхи наповнення бюджету за допомогою надходжень від приватизації, що може стати додатковим механізмом зменшення "зайвої" грошової маси.
Іще підозріліше виглядає динаміка облікової ставки НБУ. Інфляція шаленіє, а Нацбанк утримує цей показник на рівні 10%, що з урахуванням інфляції становить мінус 16% у реальному вимірі. Раніше від'ємною обліковою ставкою характеризували лише незабутні 1992-1994 рр., а нещодавно 2004-2005 рр., що схиляє до найпесимістичніших прогнозів. Але якщо від кінця 2004 р. НБУ не вагався зменшити пропозицію грошової маси, то сьогодні зайняв вичікувальну позицію. Президент у своєму інтерв'ю називає ще вищий показник інфляції - 36%, орієнтуючись лише на середнє значення перших трьох місяців цього року, що мало б лише посилити аргументацію на користь негайного (і значного) підвищення облікової ставки щонайменше до 30-35%. Нинішня позиція НБУ виразно контрастує з періодом 2001-2003 рр., коли облікова ставка була стабільно додатною. Ще переконливіше виглядає друга половина 1990-х років, коли нинішнього Президента називали "банкіром року". Восени 1997 р. інфляція становила "лише" 10%, а облікова ставка НБУ - 35%. На російську кризу серпня 1998 р. Нацбанк відповів підвищенням облікової ставки до 83%, що було надміру радикальним кроком, але таким, що виправдав себе. У другому кварталі передвиборного 1999 р. інфляція зросла до 26%, але облікова ставка НБУ становила однаково високі 45% річних. Чому цього не роблять сьогодні?
Виявилося, можна "працювати проти тенденцій". І ще й як! Якщо уряд має проблеми з дефіцитом бюджету, то це лише посилює логіку "дорогих" грошей. Що, в 1997-1999 рр. бюджетна ситуація була кращою, ніж сьогодні? В успішному 2001 р. в обігу перебувало лише 45,2 млрд. грн., що становило 22,1% ВВП. Така "нестача" грошей не перешкоджала ні збільшенню ВВП на 9%, ані виникненню дефляційного тренду, який у 2003-2004 рр. за допомогою надмірної грошової емісії успішно подолали С. Тігіпко і його тодішні заступники - А. Яценюк і О. Шлапак. Іще менше грошей "створював" НБУ за часів керівництва особисто В. Ющенка. Приміром, 1997 року співвідношення "грошова маса/ВВП" становило лише 13%. Сьогодні це співвідношення наближається до 60% ВВП. Очевидно, грошей забагато. Треба скидати оберти.
Облікова ставка НБУ залишається сміховинно низькою і фактично слугує "запрошенням" до підвищення цін. Мовляв, беріть, "хлопці", грошей скільки зможете й "розігрівайте" споживчий ринок. А ми критикуватимемо уряд за "безвідповідальне" збільшення соціальних видатків. Звичайно, кредити беруть не для купівлі продовольства, але якби не кредити, то значна частина населення мусила заощаджувати гроші - це факт, який не потрібно довго пояснювати. Коли в Польщі інфляція зросла за останній рік утричі - з 1,5 до 4,3%, то до роботи взявся Народний Банк, який, не вагаючись, підвищив облікову ставку - з
4 до 5,75%. Можна не повірити, але в Ісландії облікова ставка становить 15%. Причина - долають інфляцію на продуктовому ринку. У Польщі й Ісландії, як і в кожній "нормальній" країні, тягар боротьби з інфляцією покладено на того, хто повинен робити це, - центральний банк.
На відміну від уряду В. Януковича обох "призовів" - 2003-2004 рр. і 2006-2007 рр., - нинішній Кабмін БЮТ і "Нашої України" не вдається до зовнішніх запозичень, що могло б погіршити умови для монетарної політики НБУ через необхідність емітувати гривню під отримані валютні надходження - інших шляхів впливати на пропозицію грошової маси уряд не має. Що більше, уряд за допомогою стрімкого збільшення податкових надходжень і митних платежів вилучає з обігу грошову масу.
Нескладно переконатися, що за січень-лютий 2008 р. загальна сума доходів зведеного бюджету України становила 40,6 млрд. грн., а видатки - лише 34,8 млрд. грн. Профіцит бюджету становить 2,3% ВВП. Немає жодних підстав уважати, що уряд нібито перешкоджає НБУ проводити зважену монетарну політику. Зрештою, Нацбанк не зобов'язаний консультуватися з будь-ким, обираючи параметри грошової емісії й обмінного курсу. Саме НБУ, а не уряд, є гарантом цінової та грошової стабільності. Достатньо лише забрати з обігу "зайву" грошову масу й усе стане на свої місця.
Цілком імовірно, що для України заготовлено черговий "кризовий" сценарій, але цього разу замість м'яса, бензину чи цукру може зникнути долар в обмінних пунктах, адже надмір гривневої маси загрожує не лише харчовим продуктам, а й іноземній валюті. Якщо це станеться за два-три місяці до президентських виборів, а НБУ оперативно відреагує на ринковий дисбаланс девальвацією української грошової одиниці до 8-10 грн. за долар, то хто б не був прем'єр-міністром - його шанси будуть мінімальними. Чи не такий сценарій готують для України? Звичайно, що коштом пересічних "малих українців".
Віктор Шевчук, професор Львівської комерційної академії
Или начнет сдавать заводы на металлолом?