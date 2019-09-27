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 Економіка
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Все про:податки (787) Каленков Олександр (54)

 Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт

Наслідки законопроєкту № 1210 про зміни в Податковий кодекс для української економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков для статті "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на повідку в олігарха" на сайті 112.ua.

"Наслідки, які можуть бути для економіки (внаслідок ухвалення законопроекту № 1210 в нинішній редакції, - ред.), можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні", - говорить Олександр Каленков.

У матеріалі йдеться про зміни в Податковий кодекс, які ініціював голова податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку вже буквально завалили профільний комітет листами з попередженнями про те, що пропоновані зміни можуть обвалити провідні за податковими надходженнями галузі економіки і спричинити катастрофічні наслідки. Бізнес виступає проти запропонованих ініціатив, оскільки в них йдеться про підвищення акцизів на сигарети, скасування стимулювальної ставки на видобуток нафти і газу, підвищення ренти на видобуток залізної руди тощо. При цьому зміни ніяк не зачіпають бізнес олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте також: Зміна бази оподаткування зараз - зашкодить всій українській економіці, - Каленков

Всі ці ініціативи можуть мати серйозні наслідки для української економіки. Зокрема, зміни, запропоновані для галузі видобутку ЗРС, можуть завдати величезний удар по металургійній промисловості і призвести до обвалу курсу гривні, внаслідок скорочення обсягів експорту і, відповідно, надходжень валютної виручки, попереджають учасники ринку та експерти.

Якщо зміни буде прийнято в нинішньому вигляді, співвідношення ренти до комерційного прибутку буде вдесятеро вище, наголошує Олександр Каленков.

І це при тому, що на європейських ринках ЗРС головний конкурент України – Росія і насамперед компанія "Металоінвест" Алішера Усманова, відомого олігарха, близького до Володимира Путіна.

Зауважимо, що зміни в підходах до оподаткування залізорудної галузі з'явилися після інтерв'ю Коломойського в одному з українських видань, в якому він говорив про нібито надприбутки українських ГЗК з видобутку ЗРС, і закликав владу запровадити обмеження на її експорт.

"Я читав інтерв'ю Ігоря Валерійовича Коломойського, в якому він говорить про прибутковість залізорудного бізнесу, причому говорить абсолютно необґрунтовано, не з цифрами… у мене таке відчуття це було зроблено спеціально… щоб привернути увагу, досить провокаційно. Але він може дозволити собі все що завгодно говорити, головне - що будуть робити люди, які безпосередньо ухвалюють законодавчі рішення, депутати", - сказав Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150708
 
   
 Топ коментарі
 
что-то по 3 раза на день на цензоре нас пугают этим законом
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
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Судя потмоу, что эта тема уже 10-й раз за ОДИН день на этом форуме, значит хорошо прижали Ахметова.
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Не переживай за Ахметова - у него бабок хватит и внукам. А станет невыгодно при этом законе работать его предприятиям, то он просто закроет пока добычу и выплавку. Государство потеряет сотни лимонов в валюте в виде налогов, потеряет выплаты в ПФ и подоходный, ведь люмпен весь уволит и выгонит на улицу. А вы радуйтесь "мудрым" зеленым человечкам в ВР.
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что-то по 3 раза на день на цензоре нас пугают этим законом
неужели Ахметов столько денег теряет, что никак не может остановиться покупать новости?
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Вы закон почитайте и сравните с рентой и способом расчета в других странах. Убьется не только Ахметка. Потом Зеля у разбитого корыта будет репу чесать, где взять денег в бюджет.
Но вам то пофиг, у вас в автобусе водила клоун, тормозов нет и несетесь в пропасть. А все, кто предупреждает об опасности - соевые порохоботы. Убились бы сами апстену, без всей страны
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Пи с да шахтеру и его хозяину ахметки!!!
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да он как нить выгребет, а вот зебилам, выбравшим зе сцкуна-марионетку Бени, как раз эта самая , которую ты шахтеру наванговал Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 3145
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Судя потмоу, что эта тема уже 10-й раз за ОДИН день на этом форуме, значит хорошо прижали Ахметова.
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Не боишься, дрисля зеленая,что твоему Идолу прижмут то, чем он стучал по роялю, а заодно и тебе. Можете до Ростова и не успеть.
Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 4293
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Не переживай за Ахметова - у него бабок хватит и внукам. А станет невыгодно при этом законе работать его предприятиям, то он просто закроет пока добычу и выплавку. Государство потеряет сотни лимонов в валюте в виде налогов, потеряет выплаты в ПФ и подоходный, ведь люмпен весь уволит и выгонит на улицу. А вы радуйтесь "мудрым" зеленым человечкам в ВР.
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если буедт не выгодно, найдется более эффетивный.
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Можно не сомневаться, что найдется более эффективный собственник, и после этого законы не только возратятся к нынешним, а станут еще во многом более круче, для нового собственника, но как тысячам работников и их семьям пережить остановку производства, которая может растянуться и на 5 лет ? Можно также не сомневаться, что нынешним собственникам худо-бедно на 5 лет запасу жира хватит
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Ты совсем туго соображаешь? Нафига добывать руду у нас, если дешевле будет привезти ее из Параши? Ты хочешь найти инвестора-альтруиста? Чудак, люди заработали бабки, потому что осуществляли выгодные вложения. Какой дурак будет вкладывать бабки в заведомо убыточную отрасль?
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Вот на что такие как ты надеятся? Что будете топить за все идиотизмы вашей шмаркли, а когда экономика схлопнется вы типо разбогатеете?! Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 2482
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Не витрачайте час. Там все зелене наглухо. Вчора сам переконався.
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Так это именно то, чего добивается международный кагал.
Еще в 2015 году ЮТ говорила об этом, но что мы слушали в ответ - соевый дрист про "юлькувароФФку" и прочие брехни из методичек Пинчука-Манафорта и более ничего.
Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 4880
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єдина мета цієї суки - банально дорватися до влади..... і все, що вона говорить, - популізм
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Ідіоте, коли вона була прем'єром, ти за куб газу по 48 копійок платив. Якщо це популізм, то нехай такий популізм буде.
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Це мене також дивує , коли називаш цифри від 50 коп до 1 гривні, як плата за газ , коли вона була премєром і нинішню плату за газ в 8 гривень , бачиш реакцію людей мяко кажучи , не зовсім адекватних. Переконують що зараз в рази краще . Що платити 8 гривень за куб , вигідніше ніж 1 гривню.
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Это аргумент такой же, как и колбаса в совке по 2.20. Меня интересует размер оплаты труда. Мне глубоко плевать на то, сколько стоит куб газа - это не основная статья расходов у меня. Если у тебя дом на 200 квадратов, который ты хочешь отапливать газом, то это твои проблемы, а не проблемы государства. Бери кредит - утепляй. Твоя Юлька умудрилась набрать кредитов столько же, сколько все правительства за все предшествующие годы вместе взятые. При этом все бабки были потрачены впустую, в т.ч. на газ для тебя по 48 копеек. Фишка в том, что вечно в кредит жить не получится. Не хотят буржуи под хотелки твой Юльки (Пети, Зели) больше бабки давать. Поэтому газа по 48 копеек у тебя уже не будет никогда.
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"Меня интересует размер оплаты труда."... Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 7904 Ты будешь удивлен, но при Юльке размер оплаты труда был значительно выше, чем сейчас. Юлька брала кредиты для ликвидации последствий мирового финансового кризиса, и очень успешно, под низкие проценты и без повышения цен газ. И все эти кредиты были отданы в 2013 году. Цена на газ в 48 копеек складывалась из его покупки у украинских добытчиков по 19 копеек, бюджетные деньги на это не тратились. Об этом уже много раз говорилось, но пороховата опять повторяет ту же мантру... Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 2755
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Так про адекватність мова і ведеться . Вартість видобутку , рентна плата , плюс рентабельність , знову таки алекватна. Звідси і мені ціна за куб. Далі . "Воровка, яка набралася кредитів " .Офіційні міжнародні резерви України з 2009 по 2019 рр.(млн. дол. США) . Дивимось. на 31.12.2009. 26 505,00

на 31.12.2010. 34 576,00 . +8071.00 .+30.45%.
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Да ты что говоришь? Минимальная? Может быть. А много людей, живущих на минималку? Среднюю потолочную тоже брать не стоит. Так как у нас "белую" зарплату получают единицы. При Юльке 400$ на шахте в забое считались хорошей зарплатой. Сейчас я с шахтой не связан, но имеется информация, что средний заработок около 1000 у.е. у того же Ахметки. А за 400 баксов кассира в магазин найти проблема. Так что не нужно рассказывать басни про высокие Юлькины зарплаты.
Про "удачное преодоление кризиса" тоже можешь своей бабушке рассказать. Открываешь динамику ВВП любой версии любого источника (только не из Юлиного "труда", где все показатели в гривнах почему-то приведены), и смотришь. Много стран от того кризиса больше нас пострадали? Так что у борца тогда борьба не задалась.

Какие кредиты были отданы в 2013 году? Что ты мелешь? Госстат тебе в помощь. Иди и разбирайся. Азиров продолжил брать кредиты, потому как у него уже и выбора другого не было. Нужно было брать кредиты ,чтобы выплачивать проценты, а с экономикой была беда.
Помимо юлькиных басен и "мантр" есть море источников, из которых можно узнать достоверную информацию. Но почему-то сектанты Багини верят только ей.
А газ у украинских добытчиков по 19 копеек - это вообще отдельная история. Имея огромные запасы газа, не вкладывать ни копейки в развитие газодобывающей отрасли, в результате похерить ее, потом покупать дорогой газ на мировом рынке и еще и гордиться этим! Что у Вас, сектантов, в голове? С Вашего согласия уничтожена угольная отрасль и практически была уничтожена газодобыча, теперь возьмутся за руду. Ну что ж - флаг Вам в руки. Украина на момент развала совка была практически самодостаточным государством, но народ решил все просрать. Что ж - имеете право. Только ныть потом не нужно.
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Дупойолоп SANDY и еще четыре сракоголовца, которые лайкнули его высер, вы наверно, интерпретацию слова ПОПУЛИЗМ усвоили лт этих пропагандонов:

Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4251
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Ключевой момент - НЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК НА ДОБЫЧУ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ! А почему??? Чем она отличается от железной в смысле "народных недр"???? А потому, что она на 100% Бенина!
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У ты моя пуся!!! Та ты шо??? А 100% монополия на марганцевые ферросплавы??? А они куда деваются ????
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Ферросплавы это уже готовая продукция, а не сырье.
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Полуфабрикат, а не готовая продукция, рупор зеленого дриста.
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такой же как стальной прокат Ахметова Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 1305
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А при чем тут вообще Ринатка? Хотя должен признать, что в вашем ЗЕкагале очень хорошо усвоили правила пропаганды доктора Йозефа Геббельса.
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Ринатка тут при всем. Это он зарядил компанию ФСЕ ПРОПАЛО!
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Он прямо так тебе и сказал, сидя на очке в общественном сортире?
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Ух ты! Мука - это сырье или готовая продукция? Для хлебороба - готовая, для пекаря - сырье!
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погугли в инет чем оличавется сырье от готовой продукции.
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Я всю свою жизнь занимался тем, что перерабатывал сырье в "готовую продукцию", которая в свою очередь для кого-то была "сырьем" .Оцинкованный рулон - это вершина металлургии, а для автопрома - это просто сырье!
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Аналогами зеленосопливый дрисливых убобков. Они такие же "умные".
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Железная руда тоже никуда не экспортируется, на экспорт идет готовое сырье-железорудный концентрат, так. наз."окатыши".
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Из твоего рупора зеленый дрист летит. По запасам марганцевых руд Украина едва ли не на первом месте в мире.
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тема зедебилов плохо раскрыта, добавь креатива.
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Зачем? Вот ты тут, на коментах Ц, и есть тот самый зеленосопливый "креатив". Уж куда всем до тебя, даже порохоботам, до твоей такой лакейской "креативности". Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт - Цензор.НЕТ 8428
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А главное ,обрати внимание ,какой содержательный ответ он тебе дал . В духе настоящего зебила . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 750 .
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Эх-х ,, - гулять так гулять .. Я категорически - ЗА принятие этого закона . Каждый зебиляра , на собственной шкуряке должен испытать и испробовать последствия своего " исторычного( истеричного ) выбору " .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4046 . Иначе им не доходит . Даёшь больше таких законов . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 2385 .
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Оказывается, ахметка борется с алигарххами рассеи и самим путеным!! Вот это поворот! И я бы даже сказала очевидный разворот Цензора ))
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Вследствие этого закона , тот же Ахметка потеряет долю рынка сбыта , а это -уменьшение отчислений налогов в бюджет , притока валюты в страну и др. , вплоть до сокращения рабочих мест . Его "нишу" на рынке займут кацапы . Пэрэмога ,, однако .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 4059 .
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Эти сказки нам 27 лет в нищей Украине рыги расказывали, теперь то же порохоскот повторяет. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 7377
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Ну если это для тебя - сказки ,, то и говорить не о чём . Дерзай-те , зе-пролетарии .. Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 503 . Ломать - не строить .

---------------------------------

-Весь мир Ахметки мы разрушим ,
-до основанья - а затем ..

-Мы наш , мы новый мир построим ( может быть , якшо получится ) ,
-кто был ничем тот станет всем . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 7562 .
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Да, для меня это Ахметкины сказки, с помощью которых он успешно долгие годы обворовывал Украину. Но для порохоскота Ахметов и другие рыги, такие как Порошенко - авторитет. Пожалей еще Шуфрича, что он за добычу нефти и газа будет большую ренту платить... И водочные короли обеднеют из-за повышения акцизов... Кошмар просто!
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Да понял я , понял уже ,, что для тебя это сказки . Не трудись повторять .
Занимайся своим привычным делом , ломай - круши , всё и всех . Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 770 .
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А индус почему добычу собрался сворачивать? Тоже сказкам Ахметки поверил? Почему чудным образом давят на одних олигархов, но при этом никак не трогают того же Беню?
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Так он собрался, или уже свернул? Это такие же восточные сказки, как и ахметовские. "но при этом никак не трогают того же Беню?" Если Беня что-то добывает, то как это его не затронет? В законопроекте не указывается исключение для Бени.
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Он заявил, что закроет шахту и вывел большую сумму денег из страны. Так что это не совсем сказки. Беня добывает марганец, получает электроэнергию в несколько раз дешевле, чем другие предприятия Украины, а также обычные люди, толкает ферросплавы за рубеж. Но при этом его никакими дополнительными налогами облагать не собираются. Красота!
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Кроме НкГОКа,который входит в структуру "Арселлор Миталл" (бывшая "Криворожсталь"),все ГОКи Кривбасса-находятся под Ахметом и его "Метинвестом".То есть-ЦГОК,ИнГОК,СевГОК,не считая вспомагательных КЦРЗ и так далее.90% рабочих этих ахметовских ГОКов,ну,те кто ещё не свалил в Польшу,или Чехию-голосовали за "Шмарклю".Пускай теперь жрут,или бегом делают биометрику,потому-как делать и без того в убитом Кривом Роге-делать будет нечего."Воны-зробылы цэ разом!"
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некоторые из моих знакомых на вопрос, почему выбрали зеленского и его команду, отвечали, - ну ведь прикольно...!!, а давайте проверим, рухнет или нет экономика, это же прикольно..., главное, чтобы коломойский устоял...., месть принято подавать холодной....
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Будім болєє лучшє іграть музику

самое интересное -- внизу картинки, после слова "Нагадаємо" Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 8779
Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт - Цензор.НЕТ 5028
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Если бы такое было при порохе, тут бутусов, бы уже гнилью захлебнулся, бо зрада и сдача национальных интересов. Я уже не говорю про молчание относительно нового курса, нам НАТО не надо.
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Ну, ладно: Зе и Богдан слиняют в Герцлию.
А куда побегут те у кого нет права на визу по Закону о Возвращении? В Эквадор?
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А шо за Закон о Возвращении? Кстати,зачем "шмаркле" какая-то "Герцлия",если есть-Израиль?
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Израиль не выдает своих граждан. Это железное правило.
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" Участники рынка " ???

а что у нас есть рынок железной руды?
ахметка сам себе продает руду, уголь, электроэнергию и все это называют рынком
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На металлургическом рынке Украины у Ахметова остались лишь три конкурента: "Арселор Миттал Кривой Рог", который входит в международную группу Arcelor Mittal, Днепровский металлургический завод (ДМЗ) Александра Ярославского и "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука.
Группа Метинвест создана из активов, которые Ахметов и другие олигархи приватизировали во времена Леонида Кучмы.
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Если кто не в теме, то проведу маленький ликбез. Чтобы как-то удержаться на плаву прошлая власть обесценила гривну в ТРИ раза и повысила коммунальные тарифы в ДЕСЯТЬ раз. Законопроект № 1210 - это примерно тоже самое, но только нагрузка уже будет не на простых людей, а на олигархов. Поэтому заказные "эксперты" и визжат против этого закона на каждом углу. На самом деле Законопроект № 1210 - это реальная реформа на пути построения социального государства. Как в Европе, когда богатые платят за бедных.
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Расскажешь этот бред работникам Ахметовских ИнГОКа,ЮГОКа,СевГОКа и ЦГОКа,после того,как их-уволит "рыжий".Они-очень рады будут почитать твою биллиберду,на досуге,ведь делать-то им,всё-равно будет нех....)))
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Ничего не будет с работниками ГОКов. Просто меньше бабла твой Ахметов перегонит в оффшоры. А если он это решит делать за счет зарплат простых трудяг, то не сомневайся, его нишу быстро займут другие инвесторы, согласные получать не 100% прибыли, а 30-40% (например).
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Ничего не будет? Просто-половину уволят,а оставшаяся половина-будет вкалывать за себя и за того парня,которого уволили.Такое уже было в 2008-м,когда всю мехслужбу-сразу вывели в "аутсорсинг" из структуры комбинатов и платили сущие гроши,но тогда было тяжелее свалить "за бугор",сейчас-это гораздо проще.Только вот из каких средств пенсионный фонд будет накопляться-ума не приложу,может баба Беня со "шмарклей" будут пенсов содержать?)))
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Ниочем. Внимательно читай то, что я написал. Не сможет твой Ахметов содержать ГОКи у него их заберут и передадут тем, кто сможет. Привыкай жить в цивилизованной стране. Времена мальдивских "патриотов" уже прошли.
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Кто,как и на каком основании-у него их заберёт? Мне-глубоко плевать на Ахметова,но то,что десятки тысяч людей-останутся на улице,это-не требующий доказательства факт.Ну,а иже с ними и их семьи,не выплата средств в бюджет и пенсионный фонд и так далее,короче-будет весело!
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Так у нас на видобуток газу, мало того, що він за собівартістю дешевий, виявляється, ще й ставка податку пільгова... Так чому ж нам наш газ продають по світовим цінам???!!!
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Що МВФ? А хто змушував Баригу погоджуватись на такі умови? Чи МВФ вимагав від Порошенка пільгову ставку для газовидобувачів? Чи МВФ вимагав для Коболєва мільйонні зарплати та премії? МВФ просто пропонував, як можна знизити дефіцит бюджету, а не наполягав саме на такій ціні газу для Українців.
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Пільгова ставка для збільшення видобутку, все інше МВФ. Візит Коболєва і міністра енергетики США в АП до Зеленського в день інавгурації це підтверджує. Чомусь я не чув від зекоманди нічого про можливість звільнення Коболева може просвітиш? Більше того Коболєва розглядали як одного з кандидатів на пост прем'єра.
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Я не є прихильником Зеленського, і за нього не голосував. У мене до нього теж претензії, що Порошенко та інші риги, які всі 28 років обкрадали Україну, досі на свободі. Щодо Коболєва, то справа не у конкретній персоні, хоча цей покидьок має сидіти у тюрмі. Справа у системі збагачення і обкрадання держави, яка була створена при Порошенкові.
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"Пільгова ставка для збільшення видобутку"... Так яка ж користь українському народу, як власнику цього газу, від збільшення його видобутку? Чи олігархи не видобували б газ, якщо ставка на видобуток була не пільгова? (До речі, дивно, коли прихильники ринкових цін кажуть про необхідність якихось пільгових ставок). У США деякі свердловини навіть консервуються, щоб не розбазарювати природні ресурси, а у нас стимулюють розкрадачів.
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АЛЕКСАНДР КАЛЕНКОВ
Президент ОП «Укрметаллургпром»
Член Общественного совета при Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В 2015 году был избран Президентом Объединения предприятий «Металлургпром» (с марта 2016 г. - Объединение предприятий «Укрметаллургпром»).

совпадение... )))

шоколадное говно из металлургии рассказывает, какой плохой закон... и что курс упадёт именно из-за него, а не из-за действий шоколадного дерьма в прошлом и настоящем (нацбанк)
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Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

2008 год, это было 11 лет назад. Многие тролли ещё были маленькие и не помнят, когда волают на сегодня, прославляя вчера.
А было просто.
Украинская экономика самая интегрированная экономика в мире. Это аксиома.
Ею тогда руководила одна лядь, с бегающими глазками.
И визжала до упору, что крыза нас нэ коснэться.
А потом дурепе, кто-то догнал, что под кризис можно больше воровать
и получил украинский нарид курс 8 после 5
Как вы понимаете
8 и 5 при ляде. Там же и барыжки отирали СНБО
это не
8 и 27 в 2014-1018
при барыжке
хотя здесь обокрали уже по настоящему
в три раза опустили этот нарид
но на сайте без цензуры такое показывать незя.
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Харэ брехать! Бидлоид, есть тут, кто помнит, как доллар был переоценен с 5 до 8 грн. НБУ им. Дрища-Барыги-Стельмаха при участии рыгалобанкиров и Фирташа. Все помнят НАДРА-банк и Родовид?

Так что ***** изысканнее, а то прямо дерьмо льешь из пасти. Банковско-финансовый "кризис" был создан липкими лапами вышеназванных.
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На! Читай, брехло тупое. Остальным советую обратить на дату статьи.

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Четвер, 17 квітня, 2008 року, № 55 (363)
Чого не сказав Президент
Ще два місяці тому (№28 від 20 лютого) "Газета" передбачала, що прискорення інфляції використовуватимуть як ******** варіант "кризового" зниження рейтингу другого "помаранчевого" уряду Ю. Тимошенко, а інструментальним засобом слугуватиме збільшення пропозиції грошової маси Нацбанком.

Сьогодні цей прогноз можна лише посилити професійним аналізом інтерв'ю Президента В. Ющенка телеканалу ІСТV.
Гарант правильно зауважив, що причин інфляції може бути дві: "або дуже багато грошей випущено за певний період, або дуже мало випущено товару". Товару нібито випустили чимало, адже "маємо зайвий хліб - 5 млн. тонн, не знаємо, куди дівати", а за виробництвом олії Україна - найбільший виробник у всьому світі. Якщо товару не бракує, то залишається друга причина - випустили забагато грошей. Проте замість логічної в такому разі критики НБУ, який припустився гігантської (щоб не сказати авантюрної) грошової емісії, Президент чомусь переклав усе на здорову голову - уряд, який нібито не знає, що робити з олією та пшеницею (в наївного слухача могло скластися враження, що спеціально приховують від народу надлишок продовольства).
Водночас неозброєним оком помітно бажання Президента вивести з-під критики Нацбанк, який начебто "робив усе, щоб подавити пропозицію грошей". Чи так це насправді? Ні! Радше навпаки - діяльність НБУ торпедує антиінфляційні ініціативи уряду. Іншим "помічником" слугує секретаріат Президента, який створює зайвий ажіотаж у ЗМІ й дезорієнтує і населення, і виконавчу вертикаль на місцях.
Лише факти. У березні грошовий агрегат М2, порівняно з березнем 2007 року, зріс на рекордні 54,5%. Торік цей показник становив лише 38,7%. Темп зростання грошової бази трохи знизився, але однаково залишається вдвічі вищим, аніж минулоріч: 41,6% проти заледве 27,8%. Якщо 2006 р. НБУ підтримував зростання грошової бази на рівні не вище, ніж 20%, то із середини 2007 р. чомусь розпочав "топити" українську економіку грошовою масою. Нинішня грошова емісія перебуває на рівні літа-осені 2004 р. Але якщо тоді Нацбанк справді підтримував грошовою масою уряд В. Януковича, то сьогодні ситуація цілком протилежна, адже Кабмін Ю. Тимошенко не потребує грошових ін'єкцій, підтримуючи операційний профіцит бюджету.
Фактично не НБУ, а Кабінет Міністрів є тим "єдиним воїном у полі", який вилучає готівку з обігу. За січень-березень цього року уряд вилучив із грошового обігу 11,2 млрд. грн., що можна порівняти зі збільшенням грошового агрегату М2 на 20 млрд. грн. (із 396,1 до 416 млрд. грн.). Обсяги кредитування за 2007 р. зросли з 245 до запаморочливих 426 млрд. грн., а лише за січень-лютий цього року - до 455 млрд. грн. Якщо так виглядає "подавлення грошової маси", то "війна - це мир, свобода - це рабство, а незнання - сила" (так і напрошуються аналогії з Орвеллівським "1984"). Уряд вилучає з обігу грошову масу, а Нацбанк нібито ненароком збільшує її. На тлі карколомного зростання обсягів споживчого кредитування збільшення соціальних виплат не повинно хвилювати, тим паче, на тлі минулорічного прискорення інфляції. Що таке 6 млрд. грн. для вкладників "Ощадбанку" на тлі майже 30 млрд. кредитів за лише два місяці цього року? Майже ніщо, тим паче, з урахуванням перевищення надходжень над видатками бюджету. До речі, Президент систематично блокує шляхи наповнення бюджету за допомогою надходжень від приватизації, що може стати додатковим механізмом зменшення "зайвої" грошової маси.
Іще підозріліше виглядає динаміка облікової ставки НБУ. Інфляція шаленіє, а Нацбанк утримує цей показник на рівні 10%, що з урахуванням інфляції становить мінус 16% у реальному вимірі. Раніше від'ємною обліковою ставкою характеризували лише незабутні 1992-1994 рр., а нещодавно 2004-2005 рр., що схиляє до найпесимістичніших прогнозів. Але якщо від кінця 2004 р. НБУ не вагався зменшити пропозицію грошової маси, то сьогодні зайняв вичікувальну позицію. Президент у своєму інтерв'ю називає ще вищий показник інфляції - 36%, орієнтуючись лише на середнє значення перших трьох місяців цього року, що мало б лише посилити аргументацію на користь негайного (і значного) підвищення облікової ставки щонайменше до 30-35%. Нинішня позиція НБУ виразно контрастує з періодом 2001-2003 рр., коли облікова ставка була стабільно додатною. Ще переконливіше виглядає друга половина 1990-х років, коли нинішнього Президента називали "банкіром року". Восени 1997 р. інфляція становила "лише" 10%, а облікова ставка НБУ - 35%. На російську кризу серпня 1998 р. Нацбанк відповів підвищенням облікової ставки до 83%, що було надміру радикальним кроком, але таким, що виправдав себе. У другому кварталі передвиборного 1999 р. інфляція зросла до 26%, але облікова ставка НБУ становила однаково високі 45% річних. Чому цього не роблять сьогодні?
Виявилося, можна "працювати проти тенденцій". І ще й як! Якщо уряд має проблеми з дефіцитом бюджету, то це лише посилює логіку "дорогих" грошей. Що, в 1997-1999 рр. бюджетна ситуація була кращою, ніж сьогодні? В успішному 2001 р. в обігу перебувало лише 45,2 млрд. грн., що становило 22,1% ВВП. Така "нестача" грошей не перешкоджала ні збільшенню ВВП на 9%, ані виникненню дефляційного тренду, який у 2003-2004 рр. за допомогою надмірної грошової емісії успішно подолали С. Тігіпко і його тодішні заступники - А. Яценюк і О. Шлапак. Іще менше грошей "створював" НБУ за часів керівництва особисто В. Ющенка. Приміром, 1997 року співвідношення "грошова маса/ВВП" становило лише 13%. Сьогодні це співвідношення наближається до 60% ВВП. Очевидно, грошей забагато. Треба скидати оберти.
Облікова ставка НБУ залишається сміховинно низькою і фактично слугує "запрошенням" до підвищення цін. Мовляв, беріть, "хлопці", грошей скільки зможете й "розігрівайте" споживчий ринок. А ми критикуватимемо уряд за "безвідповідальне" збільшення соціальних видатків. Звичайно, кредити беруть не для купівлі продовольства, але якби не кредити, то значна частина населення мусила заощаджувати гроші - це факт, який не потрібно довго пояснювати. Коли в Польщі інфляція зросла за останній рік утричі - з 1,5 до 4,3%, то до роботи взявся Народний Банк, який, не вагаючись, підвищив облікову ставку - з
4 до 5,75%. Можна не повірити, але в Ісландії облікова ставка становить 15%. Причина - долають інфляцію на продуктовому ринку. У Польщі й Ісландії, як і в кожній "нормальній" країні, тягар боротьби з інфляцією покладено на того, хто повинен робити це, - центральний банк.
На відміну від уряду В. Януковича обох "призовів" - 2003-2004 рр. і 2006-2007 рр., - нинішній Кабмін БЮТ і "Нашої України" не вдається до зовнішніх запозичень, що могло б погіршити умови для монетарної політики НБУ через необхідність емітувати гривню під отримані валютні надходження - інших шляхів впливати на пропозицію грошової маси уряд не має. Що більше, уряд за допомогою стрімкого збільшення податкових надходжень і митних платежів вилучає з обігу грошову масу.
Нескладно переконатися, що за січень-лютий 2008 р. загальна сума доходів зведеного бюджету України становила 40,6 млрд. грн., а видатки - лише 34,8 млрд. грн. Профіцит бюджету становить 2,3% ВВП. Немає жодних підстав уважати, що уряд нібито перешкоджає НБУ проводити зважену монетарну політику. Зрештою, Нацбанк не зобов'язаний консультуватися з будь-ким, обираючи параметри грошової емісії й обмінного курсу. Саме НБУ, а не уряд, є гарантом цінової та грошової стабільності. Достатньо лише забрати з обігу "зайву" грошову масу й усе стане на свої місця.
Цілком імовірно, що для України заготовлено черговий "кризовий" сценарій, але цього разу замість м'яса, бензину чи цукру може зникнути долар в обмінних пунктах, адже надмір гривневої маси загрожує не лише харчовим продуктам, а й іноземній валюті. Якщо це станеться за два-три місяці до президентських виборів, а НБУ оперативно відреагує на ринковий дисбаланс девальвацією української грошової одиниці до 8-10 грн. за долар, то хто б не був прем'єр-міністром - його шанси будуть мінімальними. Чи не такий сценарій готують для України? Звичайно, що коштом пересічних "малих українців".
Віктор Шевчук, професор Львівської комерційної академії
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Кому ви розповідаєте , кому ви пояснюєте . Ви що не бачите їх вибір , який з кожним разом гірший і гірший .... для самих себе..
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Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ну прям капец какой независимый эксперт.
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Ахметка пойдет мести улицы, что бы заработать на ужин ресторане?
Или начнет сдавать заводы на металлолом?
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