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Все про:житло (171) полігон (193)

 На недобудоване військове містечко на полігоні "Широкий лан" витратили майже 309 мільйонів гривень

Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону "Широкий лан" у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "InfoResist" із посиланням на  Міністерства оборони України.

У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об’єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки).

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Зараз роботи в даному напрямку припинені у зв’язку з проведенням судово-будівельної експертизи у кримінальному та господарському провадженні. Вони будуть відновлені після винесення судом відповідного рішення.

Нагадаємо, що містечко планували побудувати ще в 2018 році. Державне бюро розслідувань у Миколаєві порушило кримінальну справу за фактом нанесення збитків Україні на суму приблизно 37 млн грн в результаті виконання будівельних робіт на території полігону "Широкий лан".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150707
 
 
 Топ коментарі
 
Той, хто розкрав кошти в 2016-2017 роках. Це була не якась там кловунська, а чергова шоколад-патріотична крадіжка в пам'ять про загиблих героїв ДАП, Іловайська, Савур-Могили, Слов'янська... Зовсім не мародерська.
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Дай угадаю кто виноват: Зелянский и Беня Коломойский?
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пока суд да дело 2 года пройдёт На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 4958 а армейцы как всегда крайние На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 6847
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Дай угадаю кто виноват: Зелянский и Беня Коломойский?
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Той, хто розкрав кошти в 2016-2017 роках. Це була не якась там кловунська, а чергова шоколад-патріотична крадіжка в пам'ять про загиблих героїв ДАП, Іловайська, Савур-Могили, Слов'янська... Зовсім не мародерська.
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Дай я тебе раскрою глаза. 73% подрядчиков на строительстве-большие патриоты, топят за Зеленского и борьбу с коррупцией, но не гнушаются при этом тырить бюджетные средства, косячить, чтобы больше досталось на карман и при случае оформить за взятку инвалидность. При этом считают, что возможность "порешать"- это очень важно.
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Вор на воре сидит и вором поганяет-- єтих казнокрадов в СИЗО и с конфискацией !!!
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ничо нового. в виртуальном мире, при стареньком железе, видео когда глючит, то это смотрится как дэжавю )
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воры в армии,как и везде по стране в любой гос.сфере.
единственный вопрос-кто это остановит...
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При чому тут Армія? Замовник - корупціонери-чиновники з міноборони, виконавці робіт - урла у вигляді будівельної фірми, прикриття - гебня та прокурорські.
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а может они палатки от Exped™ покупали. харошие, но цены немалой )
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А хто буде красти в армії , руки поодрубую ! Мене завжди це дуже лякало ! Уявіть собі , весь командний склад ,одні обрубки ,на чолі з головнокомандувачем мародером 🐷 ! А скільки коштувала б реабілітація ! Жах !😲
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На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен





пока казаки на фронте воевали,
их гетьманы в киевах -широкихланах крали.

лучшая армея в эвропе.
насмехаются все - от меркелей-мукронов - до данбасятины данецкой.

у своих ссуки крадут солдат и возят гуманитарку укркалбасу в
бамбас.

5 лет. 6-й пошел.

конченные.

ахахаха






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Лучшая армия в Европе !

она воюет против орков
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наши солдаты реально воюют, получают ранения и гибнут, уничтожая врага

Слава Героям !
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сарказм зараховано.
пс. ви з росії чи свій "такий"...?
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Европа умудрилась для миллионов беженцев в кратчайшие сроки модульное жильё произвести и установить.
А тут - просто, совок живёт и процветает.
Тырят - просто все. От прапора до генерала - потому что привычка...
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Нет при совке ничего не строили и до сих пор этим, что не построили, не пользуются.
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да, да, конечно!

в каком полку служил, земеля ? На недостроенный военный городок на полигоне "Широкий лан" потратили почти 309 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 47
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от ета шо на фотке - с прохладцей отделение бойчин ставит за 30 мин...
даже слов нет....
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покажи мне модульное жилье для 2 миллионов беженцев.

те несколько десятков или сотен домишек что поставила нам Германия, уже пришли в негодность и беженцев выселяют
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Ну тогда согласен, что для Украины строить 5 лет 15 казарм и так и не построить это нормально. Уговорили.
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Тупо просто воруют и єти комиссии до сраки --долю получат водки попьют и все пучком !!! Пока небудет реальніх посадок . пока неразгонят всех тыловых крыс так и будет продолжаться !!! Кому война а кому мать родная-- лично знаю одного тыловика поставляет продукты миллионер новый рейндж ровер спорт купил и не на последнее !!!
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шо тебе может помнится, если ты вчера зарегистрировался?
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Угадай, сколько потратили денег за три года на реконструкцию в Житомире стадиона, если первоначальная смета была 8 млн гр? И второй вопрос - они закончили реконструкцию или нет?
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ты в самом деле думаешь, шо я буду отвечать перелогинувшейся лахте? - думай дальше....
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Какие мы капризные...я помогу тебе ответить! Первое - на стадион уже потрачено 152 млн, второе - стадион еще не готов и третье, никого еще не посадили! И таких стадионов по стране десятки! Простой вопрос, куда и сколько будут смотреть на это американцы?
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Остается только порадоваться за других...
В Китае открыли один из крупнейших аэропортов в мире, сообщает CNN.

Площадь четырех взлетно-посадочных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (один миллион квадратных метров).

Аэропорт Даксин спроектировала архитектор Заха Хадид совместно с китайскими коллегами. Смета проекта составлял 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в конце 2014 года.

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красивый и масштабный как все китайское)
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А может у подрядчиков, недовольных тем, что строителей пришлось оформлять официально и светить зарплату, а поэтому проголосовавших против Пети?
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Тобто містечко вже б давно добудувалося,але ж треба виплатити компенсацію Бєні !
Повторюється історія з відміною нової системи харчування ЗСУ ,чи бронежилетами,які прострілював Труба невідомо де ,як,і чим.
Нічьо,не цукрові,в наметах перезимують,по-суворовському ! От це і є людиноцентрична армія Загороднюка .В теплому кабінеті буде розказувати про "те, що називається policy",чи "що називається future security environment review" Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3150515 (умний,аж страшно).
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Цікаво би почитати, що там з харчуванням.
Жодної інформації не знаходила. Невже натівські стандарти призупинили ?
На полігоні в Яворові дуже добре годували.
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Труба зайнятий . Одержує систему вказівок від партнова на те , як йому діяти далі .
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Сейчас работы в данном направлении приостановлены в связи с проведением судебно-строительной экспертизы в уголовном и хозяйственном производстве. Они будут возобновлены после вынесения судом соответствующего решения.
Джерело: https://censor.net.ua/n3150707

Суд імені ЗЕ заморозив будівництво на роки.
Я так думаю.
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Городок должен был быть сдан в 2018-м за 135 миллионов. Уже потратили 309 миллионов, а он не готов даже наполовину. Следствие ведется за выплаченные 37 миллионов за работы которые не были выполнены, проще говоря украдены.
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А що заважає вести будівництво і розслідувати зловживання ?
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3,5 года строили строили(разворовывали) и вдруг расследование которое началось две недели назад разрушило им все планы?
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А кто Вам думать без разрешения пазволил?? Методуха ************?
😁
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Зєлєбєби свято вірять в те що після того як клептомана ***** посадять , бєня стане альтруїстом і разом з зє профінансують ЗСУ зі своєї кишені . Звичайно за гроші раніше вкрадені в України . Тоді клептократичний бізнес постане перед засліпленими 73% у всій красі . Що створили , крім тирних схем , олігархи України ? Це прошарок паразитів які , через Закон , висмоктують останні соки з народу . Копалини , енергетика , викачування через ПДВ з бюджету 20% того що прислали заробітчани . Паразит має висіти .
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порхоботи свято вірять в те що бєня бог i цар.
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