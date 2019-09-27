 На недобудоване військове містечко на полігоні "Широкий лан" витратили майже 309 мільйонів гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "InfoResist" із посиланням на Міністерства оборони України.
У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.
Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об’єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки).
Зараз роботи в даному напрямку припинені у зв’язку з проведенням судово-будівельної експертизи у кримінальному та господарському провадженні. Вони будуть відновлені після винесення судом відповідного рішення.
Нагадаємо, що містечко планували побудувати ще в 2018 році. Державне бюро розслідувань у Миколаєві порушило кримінальну справу за фактом нанесення збитків Україні на суму приблизно 37 млн грн в результаті виконання будівельних робіт на території полігону "Широкий лан".
единственный вопрос-кто это остановит...
пока казаки на фронте воевали,
их гетьманы в киевах -широкихланах крали.
лучшая армея в эвропе.
насмехаются все - от меркелей-мукронов - до данбасятины данецкой.
у своих ссуки крадут солдат и возят гуманитарку укркалбасу в
бамбас.
5 лет. 6-й пошел.
конченные.
ахахаха
она воюет против орков
Слава Героям !
пс. ви з росії чи свій "такий"...?
А тут - просто, совок живёт и процветает.
Тырят - просто все. От прапора до генерала - потому что привычка...
в каком полку служил, земеля ?
даже слов нет....
те несколько десятков или сотен домишек что поставила нам Германия, уже пришли в негодность и беженцев выселяют
🤣
🤑
В Китае открыли один из крупнейших аэропортов в мире, сообщает CNN.
Площадь четырех взлетно-посадочных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (один миллион квадратных метров).
Аэропорт Даксин спроектировала архитектор Заха Хадид совместно с китайскими коллегами. Смета проекта составлял 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в конце 2014 года.
Повторюється історія з відміною нової системи харчування ЗСУ ,чи бронежилетами,які прострілював Труба невідомо де ,як,і чим.
Нічьо,не цукрові,в наметах перезимують,по-суворовському ! От це і є людиноцентрична армія Загороднюка .В теплому кабінеті буде розказувати про "те, що називається policy",чи "що називається future security environment review" Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3150515 (умний,аж страшно).
Жодної інформації не знаходила. Невже натівські стандарти призупинили ?
На полігоні в Яворові дуже добре годували.
Джерело: https://censor.net.ua/n3150707
Суд імені ЗЕ заморозив будівництво на роки.
Я так думаю.
😁