 Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач.
Він зазначив: "Хто може пояснити, в якій цивілізованній країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити запитання першим особам!
Це як називаться?!
Свобода слова?!
Ви там в США про нову країну говорите зараз? Ну то от пару скрінів з "нової країни".
На момент коли мене обрали до ради з питань захисту свободи слова при президентові я вже бачив ці кадри. Можна створити хоч десять рад, але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитись до ЗМІ".
Під грифом «таємно»
За кілька місяців до виборів Управління державної охорони почало вилучати з різних державних органів усю документацію, пов'язану із приватними земельними ділянками чинного президента України Петра Порошенка, розташованими в буферній зоні Києва - біля Лаври.
Керівник УДО Валерій Гелетей повідомив усіх попередніх розпорядників цієї інформації, що віднині вона - секретна, а отже - не підлягає розголошенню.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29821860.html
Тут зміст не в Андрушко чи Петрушко, його все одно майже ніхто не знає, тут зміст поведінки нової влади з журналістами.
Он что, не Зелю угрожающе надвигался?
но ты не зеленый конченый предатель...
и да плевать я хотел на твою евробляху - мне интересен водила...
Сейчас ором взялись за профессионального провокатора, который создает конфликты и потом пиарится на них "В день первого тура президентских выборов, 31 марта, Петр Порошенко ударил телерепортера Сергея Андрушко". Кстати сейчас тоже на фото есть попытка физически прорваться к Прелиденту, но нет вопроса, потому что его не было, равно как и прессконференции не было, была очередная провокация. Вот и все.
" "В день первого тура президентских выборов, 31 марта, Петр Порошенко ударил телерепортера Сергея Андрушко"
Бывший бандинт экс- рыгоАнал который занимает высокую должность руководителя Офиса ...резидента Украины, в 2013 году участвовал в антиукринских переговорах тогдашнего премьера - украинофоба Азарова с вражеской Россией об коварном отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Участие этого единомышлинника кровавого ЗЕКА заговора против Украины подтверждают данные о пересечении им границы с вражеской РФ и документ с составом продажной украинской делегации. Об этом также рассказывают в расследовании программы «Схемы».
После возвращения в Украину и решения антиукраинского правительства по строгому повелению вражеского кремля о перекрытие ассоциации с ЕС Богдана наградили выокой государственной наградой, за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины ( холуя кремля кровосииси).
Сейчас среди самых высоких чиновников этой новой плдучается что тоже антиукраинской прокремлёвской власти бывший бандит экс- рыгоАнал сепаратист - капитулянт Бодя по значению занял второе место, сразу после экс-клоуна резидента - капитулянта ЗЕ....
И Видно этого опытного врага Украины Бодю ...резидент -капитулянт поставил для содействие ускореного продвижение Украины в дружественные ЕС - НАТО или скорее всего для капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши и превращении нашей державы в гадкую кацапскую колонию....
Знов літа - на тривожній сторінці...
У хвилину таку нелегку
Не забудьмо, що ми - українці!А у буднів - стрімка течія...
Де і щастя, і болю, і гніву!
Українонько, доле моя,
Українонько, доле мрійлива...Де вогнем чорний вихор війни,
Де кипить стрілянина кривава,
Там твої, Україно, сини -
Ніби символ козацької слави!А у буднів - стрімка течія...
Де і щастя, і болю, і гніву!
Українонько, доле моя,
Українонько, доле мрійлива...Володимир Даник
Мало того , что рашасми устраивает засады для украинской делегации , так ещё и наши родные журналисты работают в конечном итоге на рашку.
Почему не освещается на ЦН , как зеленс4ий красиво взул рашасми? Когда сказал, что влиять на него может только его сын, и что новая Украина просить никого ничего не собирается, а сама может в случае чего дать кому надо?
Его слова разбираются на цитаты, его визит в штаты очень продуктивен . Его расценивают как свежий ветер перемен в Украине . С надеждой смотрят и доверяют его искренности. А именно этого нет - искренности- среди компании в основном из семидесятилетних старых пердунов .
Статьи Цензора удивляют своей однобокой направленностью на дискредитацию зеленского.
Ну соевая ферма никого уже не удивляет- своим жлобством они уже вытеснили многих здравомыслящихд и нормальных форумчан отсюда.
Очень уж все стало похоже на корреспондент, где кацапские тролли с нескольких аккаунтов хвалят друг друга и позорят Украину
https://twitter.com/i/status/1176795551452618752
https://twitter.com/i/status/1176791652477935616
Найдите другие объекты- Путин, Медведчук, Вилкул, Ахметов и т.д.
Вони йдуть до нього як до Президента України. Це державна посада, між іншим, а не приватна лавочка.
О чём это говорит?
Шо, Мендельша загрожує скоротити утримання?
Тепер вона сама потрапила у пастку, але НІЧТОЖЕ СУМЯШИСЕ застосувала спосіб СУМО.
Вбачається вишкіл "бодігардів".
Йому ще повезло, бо могда б відкусити дітородний орган і нічо б їй за це не було крім особистого задоволення..
Хай Андрушко спомнить . як його кнур мальдівський сам *обсирав * ,
Жиди по-новому.
Гої повинні знати своє місце.
Ми, як завжди, вступили у лайно.
Шануйся, країно...