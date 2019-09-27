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Все про:Андрушко (2) Зеленський (2919) свобода слова (196) цензура (115) Мендель (25)

 Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському. ФОТО

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу завадила журналісту Сергієві Андрушку поставити запитання Главі держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив: "Хто може пояснити, в якій цивілізованній країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити запитання першим особам!
Це як називаться?!
Свобода слова?!
Ви там в США про нову країну говорите зараз? Ну то от пару скрінів з "нової країни".

На момент коли мене обрали до ради з питань захисту свободи слова при президентові я вже бачив ці кадри. Можна створити хоч десять рад, але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитись до ЗМІ".

Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 01
Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 02
Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150706
 
 
 Топ коментарі
 
Бультельерша бешенная ,которая брехала ,что ВСУ обстреливает школы и больницы на оккупированной рашистами Украине
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Это называется свобода слова от зебила ? Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 1511
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Интересно, как бурлило бы в стане зебилов, если бы Мендель случаянно отхватила в торец...

Помнится в одну ялынковскую бабеню снежкой попали. Так что творилось, что творилось у прастога нарида - "В живую женщину снежкой кинули изверги".
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Ну то зроби свій сайт і пиши там що хочеш.
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Тут зміст не в Андрушко чи Петрушко, його все одно майже ніхто не знає, тут зміст поведінки нової влади з журналістами.
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ВОТ ЕЩЕ МАТЕРИАЛ О ПОРОШЕНКО, АНДРУШКО и "СХЕМЫ"......................................

Під грифом «таємно»
За кілька місяців до виборів Управління державної охорони почало вилучати з різних державних органів усю документацію, пов'язану із приватними земельними ділянками чинного президента України Петра Порошенка, розташованими в буферній зоні Києва - біля Лаври.
Керівник УДО Валерій Гелетей повідомив усіх попередніх розпорядників цієї інформації, що віднині вона - секретна, а отже - не підлягає розголошенню.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29821860.html
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Ще раз для тугих!
Тут зміст не в Андрушко чи Петрушко, його все одно майже ніхто не знає, тут зміст поведінки нової влади з журналістами.
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Судя по роже журналиста у него явно был какой то припадок.
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Твоё ***** вообще из комы не выходит, и шо
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А чого ? В Ужгороді всі бачили . Зєбіли переконували Україну що той був втомлений і не виспався . Хоча бодя рядом був як корнішончик .
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Ну вообще похоже там не одна Мендель мешала: кто-то и сзади держал.
Он что, не Зелю угрожающе надвигался?
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Этот нехитрый прием называется "лечь грудью за преЗика"
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Собаки лают-караван идет
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Восточные мудрости к иудеям ? Мандель такого не вынесет...
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Може і вони все правильно роблять, але все якось через дупу, потім щоб боком не вилізло, так що критика потрібна.
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А этот ,журналист,,то еще порошенковское дерьмо
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Типу там хтось знає, що це за журналист, ви боти такі смішні.
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Нехай те лисе попробує стрибне з мікрофоном до Трампа. То там "прес-секретар" за 0,475 секунди встигне всадити йому чотири кулі в ліве око.
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Давайте, зелені потвори - виправдовуйте своє чмо перелякане
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эта мендельша часом не родычка мордовского менахема менделя по кличке дима медведев-денег нет но вы держитесь?
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гавнюк ти, велик....
но ты не зеленый конченый предатель...

и да плевать я хотел на твою евробляху - мне интересен водила...
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А у Зеленского на фото, почему такой испуганный вид?
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Бешенные хотят напасть как тут не испугаешься.
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Боїться замаху з часів кандидата в президенти. Довіряє лише свому оточенню і відвертим лестунам. Крайності і те і те
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Мабуть подумав що Андрушко його зїсть Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 3385
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Для начала журношлю.ам надо выучить что такое журналистская этика.
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А твоему ***** нужно понять как жить среди цивилизованных людей
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А твое ***** уже поняло?
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Что казламордые, за ***** сопливого обидно, лапти вяжи, ну и ягель собирай, а то за китайцами не успеешь
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Порохоботы, вы уже перешли к откровенным провокациям? Вчера орали что замминистра не ответил на вопрос журналистки, но никто из вас и вообще никто не смог написать, а что за вопрос то был, просто потому что вопроса не была, была провокация.
Сейчас ором взялись за профессионального провокатора, который создает конфликты и потом пиарится на них "В день первого тура президентских выборов, 31 марта, Петр Порошенко ударил телерепортера Сергея Андрушко". Кстати сейчас тоже на фото есть попытка физически прорваться к Прелиденту, но нет вопроса, потому что его не было, равно как и прессконференции не было, была очередная провокация. Вот и все.
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Это шедевр мировой фотожурналистики
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Я не буду Ванной да и не надо. Но Земля будет все больше и больше закрываться от народа. Он свой выбор сделал - выбор в пользу коррупции.
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Больше против провокатора уже сделал Петя.
" "В день первого тура президентских выборов, 31 марта, Петр Порошенко ударил телерепортера Сергея Андрушко"
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А чому вона в чорному, в неї траур, чи вона монахиня
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У тебя костюм небось малиновьій
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А вот Богдан участвовал в преступных переговорах сбежавшего холуя кремля Азарова об отказе от ассоциации с ЕС .есть (ВИДЕО)
Бывший бандинт экс- рыгоАнал который занимает высокую должность руководителя Офиса ...резидента Украины, в 2013 году участвовал в антиукринских переговорах тогдашнего премьера - украинофоба Азарова с вражеской Россией об коварном отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Участие этого единомышлинника кровавого ЗЕКА заговора против Украины подтверждают данные о пересечении им границы с вражеской РФ и документ с составом продажной украинской делегации. Об этом также рассказывают в расследовании программы «Схемы».
После возвращения в Украину и решения антиукраинского правительства по строгому повелению вражеского кремля о перекрытие ассоциации с ЕС Богдана наградили выокой государственной наградой, за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины ( холуя кремля кровосииси).
Сейчас среди самых высоких чиновников этой новой плдучается что тоже антиукраинской прокремлёвской власти бывший бандит экс- рыгоАнал сепаратист - капитулянт Бодя по значению занял второе место, сразу после экс-клоуна резидента - капитулянта ЗЕ....
И Видно этого опытного врага Украины Бодю ...резидент -капитулянт поставил для содействие ускореного продвижение Украины в дружественные ЕС - НАТО или скорее всего для капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши и превращении нашей державы в гадкую кацапскую колонию....
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Ясно ,почему эти КОНИ ТРОЯНСКИЕ ,как блезнецы сиамские ,отрабатывают сдачу Украины-до Нового года поработаем и все ,сказа йосипович-бурят
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Это тот самый журналист Радио Свободы которого "избил" Порошенко.


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Журналистам наверное не следует уподобляться навозным мухам... Им, журналистам, следовало бы начать с себя!? И еще это тот Андрушко, который имеет склонность к провокаторству!? И еще ЦЕНЗОРу необходимо умерить свой проП... зуд.
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Ніби хвиля важка по піску,
Знов літа - на тривожній сторінці...
У хвилину таку нелегку
Не забудьмо, що ми - українці!А у буднів - стрімка течія...
Де і щастя, і болю, і гніву!
Українонько, доле моя,
Українонько, доле мрійлива...Де вогнем чорний вихор війни,
Де кипить стрілянина кривава,
Там твої, Україно, сини -
Ніби символ козацької слави!А у буднів - стрімка течія...
Де і щастя, і болю, і гніву!
Українонько, доле моя,
Українонько, доле мрійлива...Володимир Даник


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Так Адрушко и надо. Взрослый лысый человек и не знает, что свобода слова предназначена для захвата евреями власти. А когда они власть захватили, свобода слова превращается в нетолерантность, антисемитизм, язык ненависти и вообще подрывает устои государственности.
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Должен спасибо сказать. Мендель отбивалась бюстом. А ведь охрана Гнусавого могла применить кулаки и оружие. Разница же есть? Впрочем, могу ошибаться. Разницы может и не быть.
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Это просто позорище, когда журналисты создают провокации особенно , когда президент находится в таком сложной и важной для Украины поездке.
Мало того , что рашасми устраивает засады для украинской делегации , так ещё и наши родные журналисты работают в конечном итоге на рашку.
Почему не освещается на ЦН , как зеленс4ий красиво взул рашасми? Когда сказал, что влиять на него может только его сын, и что новая Украина просить никого ничего не собирается, а сама может в случае чего дать кому надо?
Его слова разбираются на цитаты, его визит в штаты очень продуктивен . Его расценивают как свежий ветер перемен в Украине . С надеждой смотрят и доверяют его искренности. А именно этого нет - искренности- среди компании в основном из семидесятилетних старых пердунов .
Статьи Цензора удивляют своей однобокой направленностью на дискредитацию зеленского.
Ну соевая ферма никого уже не удивляет- своим жлобством они уже вытеснили многих здравомыслящихд и нормальных форумчан отсюда.
Очень уж все стало похоже на корреспондент, где кацапские тролли с нескольких аккаунтов хвалят друг друга и позорят Украину
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Что-то я не наблюдаю Мендель во время интервью паРашкинским СМИ, находящихся в сложной и важной поездке завхоза, Пристайко и др.... Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському - Цензор.НЕТ 5500


https://twitter.com/i/status/1176795551452618752

https://twitter.com/i/status/1176791652477935616



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Танюшка, это Андрушко у тебя- соевая ферма? Ты не дочитала методичку.
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Га-га-га зєлєбобка ти самовіддано трудишся на бєню за пристойну оплату ? Чи просто хоббі ?
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Когда шавки Шмария, сознательно за 500 баксов провоцировали, вы зебни аж пищали от счастья
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Когда появилась Маша Зах@рова, я подумл, если у них это голос нациии, то мы точно их победим. Но, прошло какое-то время и у нас появилась своя "Маша".
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Не нравится журналистам Зеленский, не ходите к нему . А то какие то мазохисты.
Найдите другие объекты- Путин, Медведчук, Вилкул, Ахметов и т.д.
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А він що, приватна особа, чи займає певний державний пост? Що хочу йду - не хочу - ні?

Вони йдуть до нього як до Президента України. Це державна посада, між іншим, а не приватна лавочка.
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Радио свободы ни разу не назвало несуществующими "днр" и "лнр". Они их сразу же легализовали, читая в текстах без кавычек и оговорок про так называемые.
О чём это говорит?
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А где была Мендель, когда Богдан давал интервью паРашкинским сми?... Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському - Цензор.НЕТ 9000 Совсем им не мешала... Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському - Цензор.НЕТ 4327
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Вот вам и открытость власти. Хавайте дебилы. Особенно те журналюги, которые занесли эту марионетку на трон. Сегодня они вас посылают, а завтра будут садить.
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Мне показалось, он не вопрос хотел задать, а войти в физический контакт с президентом. Тут вопрос в том, куда смотрит охрана и почему девушке пришлось сдерживать такого бычка.
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Щимится? Наверное, хочет занять место Богдана, второй бледи.
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Саме так - "фiзiческiй кантак" з мозком президента, що загрожує розголошенням державної таемницi про повну вiдсутнiсть останнього.
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Посмотрите фото. Он же явно щимится к президенту, его даже за руку ктото удерживает. Надеюсь, все таки охрана.
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Алё, зебилы, передайте вашему Зе что всё о чём он там у себя говорит эта самая Мендель передаёт *****.
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Капец, нагнали на гiлку федерiвських ботiв, шо лайна на станцiю аерацiї.
Шо, Мендельша загрожує скоротити утримання?
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Коли представником ЗМІ була вчинена провокація стосовно Порошенка то ***** і "к" влаштували "бурю у шклянці води".
Тепер вона сама потрапила у пастку, але НІЧТОЖЕ СУМЯШИСЕ застосувала спосіб СУМО.
Вбачається вишкіл "бодігардів".
Йому ще повезло, бо могда б відкусити дітородний орган і нічо б їй за це не було крім особистого задоволення..
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Друга найдревніша професія ..! Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському - Цензор.НЕТ 1119.
Хай Андрушко спомнить . як його кнур мальдівський сам *обсирав * ,
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В США его могла пристрелить охрана. На всякий случай.
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Жалко ,что она этому тщедушному представителю 4й власти шею не свернула.для воспитания хороших манер.Даже на женщину попёр
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Ну що сказати.
Жиди по-новому.
Гої повинні знати своє місце.
Ми, як завжди, вступили у лайно.
Шануйся, країно...
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