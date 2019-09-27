 Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив: "Хто може пояснити, в якій цивілізованній країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити запитання першим особам!

Це як називаться?!

Свобода слова?!

Ви там в США про нову країну говорите зараз? Ну то от пару скрінів з "нової країни".

На момент коли мене обрали до ради з питань захисту свободи слова при президентові я вже бачив ці кадри. Можна створити хоч десять рад, але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитись до ЗМІ".





