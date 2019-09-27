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 Суспільство
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Все про:ліцензія (47) Нацрада_ТРМ (222) мовлення (113) 112_Україна (42)

 Позбавлення ліцензії телеканалу 112.Україна стосується тільки цифрового мовлення. Трансляції в інтернеті і кабельних мережах залишаться, - Нацрада ТРВ

Позбавлення ліцензії телеканалу "112 Україна" стосується лише його цифрового мовлення, трансляції в інтернеті і в кабельних мережах залишаться незмінними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" заявили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

"Про цифру не йтиметься тільки щодо тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні (26 вересня) розглядали. Нацрада направляє лист провайдеру. Коли він його отримає, він його (сигнал) і вимкне. Вимикає сигнал провайдер, це не через півроку, це найближчим часом", - заявили у відомстві.

Йдеться про компанії ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ".

Читайте також: Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради

Згідно з держреєстрами суб'єктів інформаційної діяльності, ці компанії поширюють сигнал "112 Україна" на Київ, Харків, Дніпро, Львів, Чернігів, Вінницю, Кривий Ріг, Полтаву, Херсон, Суми, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький, Мукачево та прилеглі райони.

Також цифрове мовлення телеканалу за рішенням Нацради припинять в містах Донецької та Луганської областей, зокрема в Маріуполі, Краматорську, Костянтинівці.

У Нацраді уточнили, що в інтернеті, в кабельних мережах і в супутнику канал продовжить мовлення без змін.

Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Незважаючи на рішення Нацради, телеканал заявив, що продовжуватиме роботу. Також телеканал назвав дії Нацради "незаконними", а саму Нацраду - "нелегітимним органом влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150705
 
   
 Топ коментарі
 
Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Именно поэтому ЗЕкоманда сразу же заявила что будет менять состав нацсовета...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??
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Ой. Та я вас прошу. Шуфрич це непорозуміння швидко порішає.
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Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Именно поэтому ЗЕкоманда сразу же заявила что будет менять состав нацсовета...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??
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Вот я в вас идиотах никогда не сомневался, что вы слуги двух господ - Порошенко и Медведчука. И сегодняшний твой высер лишь утвердил мое мнение.
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"...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??"

Для тех, кто в танке! Во первых, этот Нацсовет был сформирован брехуном и узурпатором Порошенком! А во вторых, у трех из восьми членов Нацсовета закончились полномочия, поэтому этот орган можно смело считать нелегитимным!
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Это результат "Потужної реформи" Уголовно Процесуального Кодекса.
.
Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.
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Так не "запретили вещание", а "не продлили лицензию на вещание". Срок окончания действия лицензии явно не сегодня и не завтра заканчивается.
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Ой. Та я вас прошу. Шуфрич це непорозуміння швидко порішає.
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А как этА? : В Нацсовете уточнили, что в интернете, в кабельных сетях и в спутнике канал продолжит сказать без изменений.Источник: https://censor.net.ua/n3150705
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Это еще цветочки... там указана ссылка на "РБК", где тема совсем другая! Позбавлення ліцензії телеканалу 112.Україна стосується тільки цифрового мовлення. Трансляції в інтернеті і кабельних мережах залишаться, - Нацрада ТРВ - Цензор.НЕТ 9133
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Давно пора эту сепарскую помойку закрыть..
У меня моя мать его сиотрела, и судя по ее последним пламенным речам, у нее поехала крыша...
Приехал к ней в гости, и отключил 112, Зик, и всю ненужную парашу..
И о Боги!
Старушка пришла до памяти..
Так что этот шабаш нужно было запретить, сразу после покупки Мертвечуком этих Аналов...
Так что Слава Бандере, а сопли зелёные пусть усрутся,вместе с бабушкой Богданом, и Шутом Зе..
Порошенко мой президент..
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