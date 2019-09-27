 Позбавлення ліцензії телеканалу 112.Україна стосується тільки цифрового мовлення. Трансляції в інтернеті і кабельних мережах залишаться, - Нацрада ТРВ

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" заявили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
"Про цифру не йтиметься тільки щодо тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні (26 вересня) розглядали. Нацрада направляє лист провайдеру. Коли він його отримає, він його (сигнал) і вимкне. Вимикає сигнал провайдер, це не через півроку, це найближчим часом", - заявили у відомстві.
Йдеться про компанії ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ".
Згідно з держреєстрами суб'єктів інформаційної діяльності, ці компанії поширюють сигнал "112 Україна" на Київ, Харків, Дніпро, Львів, Чернігів, Вінницю, Кривий Ріг, Полтаву, Херсон, Суми, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький, Мукачево та прилеглі райони.
Також цифрове мовлення телеканалу за рішенням Нацради припинять в містах Донецької та Луганської областей, зокрема в Маріуполі, Краматорську, Костянтинівці.
У Нацраді уточнили, що в інтернеті, в кабельних мережах і в супутнику канал продовжить мовлення без змін.
Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".
Незважаючи на рішення Нацради, телеканал заявив, що продовжуватиме роботу. Також телеканал назвав дії Нацради "незаконними", а саму Нацраду - "нелегітимним органом влади".
Именно поэтому ЗЕкоманда сразу же заявила что будет менять состав нацсовета...угадайте для чего эти ЗЕсепары будут менять состав??
Для тех, кто в танке! Во первых, этот Нацсовет был сформирован брехуном и узурпатором Порошенком! А во вторых, у трех из восьми членов Нацсовета закончились полномочия, поэтому этот орган можно смело считать нелегитимным!
.
Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.
У меня моя мать его сиотрела, и судя по ее последним пламенным речам, у нее поехала крыша...
Приехал к ней в гости, и отключил 112, Зик, и всю ненужную парашу..
И о Боги!
Старушка пришла до памяти..
Так что этот шабаш нужно было запретить, сразу после покупки Мертвечуком этих Аналов...
Так что Слава Бандере, а сопли зелёные пусть усрутся,вместе с бабушкой Богданом, и Шутом Зе..
Порошенко мой президент..