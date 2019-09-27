EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1589  20
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2757) Київ (6530) Нацполіція (8255)

 Приватного виконавця затримали в Києві на хабарі 1 тис. дол. за припинення виконавчого провадження, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали під час одержання хабаря приватного виконавця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Приватного виконавця затримали в Києві на хабарі 1 тис. дол. за припинення виконавчого провадження, - Нацполіція 01

Зловмисниця вимагала 1 000 доларів за винесення постанови про припинення виконавчого провадження та видалення даних із реєстру боржників. Затримали жінку після того, як вона одержала гроші.

Приватного виконавця затримали в Києві на хабарі 1 тис. дол. за припинення виконавчого провадження, - Нацполіція 02

"В офісному приміщенні вилучили гроші і пакетики з білим порошком, який відправлять на проведення експертизи. У рамках кримінального провадження, яке розслідується за частиною 4 статті 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу на час слідства.

Читайте також: Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабаря, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Згідно з санкцією статті, дії приватного виконавця караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Крім того, після проведення експертизи можлива додаткова правова кваліфікація події", - повідомили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150704
 
 
 Топ коментарі
 
может она мать одиночка? а белый порошок в пакетиках - то сухое молоко, шо бонусом для её голодных деток к взятке прилагалось. жестокий мир. никакой жалости к падшим ((
 показати весь коментар
 
Слідчі зобов'язані були , хоча б нюхнуть порошку ! Щоб розібратися в чому справа !😆
 показати весь коментар
 
Частный исполнитель работает за 10% от сумы иска. Где тут бесплатно?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
может она мать одиночка? а белый порошок в пакетиках - то сухое молоко, шо бонусом для её голодных деток к взятке прилагалось. жестокий мир. никакой жалости к падшим ((
 показати весь коментар
 
 
Слідчі зобов'язані були , хоча б нюхнуть порошку ! Щоб розібратися в чому справа !😆
 показати весь коментар
 
 
не обязательно. шоб убедится шо то сухое сгущённое молоко, им достаточно было макнуть в него кончик пальца и попробовать этот кончик кончиком языга. есть и такой тест. )
 показати весь коментар
 
Так можна і ящур підхопить ,якщо лизать ! А нюхнуть саме то , набагато безпечніше і гігієнічніше !😈
 показати весь коментар
 
 
как сказать. ящур носа може оказаться, шо буде ще смєтртєльнее ящура языга )
 показати весь коментар
 
пасиба. буду знать. даже записал скриншотом. пользуясь случаем, хочу спросить, как ветеринар ветеринара, а шо мона сказать о конском сапе? на лаврова хцу пойти. як ему каплю сапа лучше впендюрить в нос чи на языг? )
 показати весь коментар
 
то хай на руских лошадях, серже и машке, сначала потренируется. шоб уже на верняка ))
 показати весь коментар
 
Безнал или бартер .
Опять учить или семинары проводить ?! Сплошная наглая самонадеянность ...
 показати весь коментар
 
Самонадеянность заключается в том, шо работала без крыши. Хотя ещё не ясно, как дело дальше забуксует. Знаете, есть такая категория людей, которым нравится жить в стране, где за их бабки, можно порешать любые вопросы. Причем когда у наших сограждан начинаются индивидуальные проблемы, вчерашние порицатели коррупции не стесняются пополнить ряды этой категории. Люди готовы слезно умолять взять взятку, а сам чиновник, делая поблажку, возносится в миссии, человечище с большим сердцем. Ну и как нам с таким менталитетом побороть коррупцию? Прям национальная особенность какая-то...
 показати весь коментар
 
 
Тяжёлое наследие большевизма, работать никто не хочет
 показати весь коментар
 
На шару ни кто не хочет, в Польше аж пыль столбом от наших работяг
 показати весь коментар
 
Ну да быть лохом, как Корчагин никто не хочет и пахать за грамоту Передовика социалистического труда на производстве.
 показати весь коментар
 
Частный исполнитель работает за 10% от сумы иска. Где тут бесплатно?
 показати весь коментар
 
 
Частный исполнитель - это такая помесь коллектора,шуллера с гос.исполнителем
 показати весь коментар
 
Працювала без прикриття? Чи замовлення конкурентів з прикриттям?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору