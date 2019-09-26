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Все про:Держдепартамент США (504) США (5488) Помпео (140)

 Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що у двосторонніх відносинах з Україною Сполучені Штати прагнуть допомогти президенту Зеленському викорінити корупцію у країні.

З такою заявою він виступив у четвер на пресбрифінгу в Нью-Йорку, де бере участь у заходах 74-ї Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Сполученими Штатами та Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", - підкреслив глава Державного департаменту США.

Він підкреслив, що президент Зеленський приділяє велику увагу антикорупційній боротьбі.

"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", - зазначив Помпео, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

"Державний департамент докладає всіх зусиль для того, щоб домогтися досягнення цієї мети", - підкреслив державний секретар США.

Читайте також: Трамп ухвалив рішення надати допомогу Україні, щоб допомогти чинити опір захопленню південного сходу країни, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150703
 
   
 Топ коментарі
 
Как зебил собирается бороться с коррупцией если у него в команде треть людей это знакомые с квартала, треть людей бандита Авакова и треть людей бандита Коломойского ? Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 1637
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посмотришь сколько уголовных дел возбудят против Зе когда он сбежит с голодной страны..
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Как зебил собирается бороться с коррупцией если у него в команде треть людей это знакомые с квартала, треть людей бандита Авакова и треть людей бандита Коломойского ? Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 1637
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Мало 1000.Эти капроновые зебильные головушки рождены для того,чтобы их всю жизнь обували.Осёл останется ослом,хоть ты обсыпь его звездАми,гже надо действовать умом,зебилы хлопают ушами.
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А зачем бороться? Пётр Алексеевич её, коррупцию, уже давно победил!
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Та не , Пеца коррупцию подкосил , но она заколосилась !
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Можно спросить , каким боком эта новость относится к Порошенко ? Все им занимаются органы и историки . Смотрите на новую власть , которая уже наделала достижений больше предидущей.
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Зрада ! оПарасєнка 🐷 кинули ! Тепер путя нападе ! Долар по сто ! І триндець вам усім !😈
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да, конечно

сегодня коррупционер Байден, а через год Трамп Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 493
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пофиг на байденов/шмайденов, главное чтобы мы по коррупции перестали быть впереди планеты всей
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Хто не зрозумів : це звучить так: корупціонери в Україні, хто не заховався я не винуватий. Кінець схемам на державних підприємствах, державних потоках і тп.
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Нащо всякі там квартали і прочіє клоунади якщо на цензорі жарти аж іскри вибивають
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це вже не жарти. Питання тепер стоїть так: хочете допомогу США? - припиняйте красти свої фінанси. Ми вам поможемо. Сказано дипломатично, а реально це - ультиматум.
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А вас не дивує що вони давали нам зброю при ужаснєйшому баризі і його свинарчукумовьях? А зараз призупинили військову допомогу. Тут треба або хрестик знімати або труси вбирати
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...Почет і челядь роблять короля, і горе королівству, коли на чолі його стоїть неділова, неамбітна, нежорстка людина, далека від гешефтів політики й усього чаду та смороду, що від неї несе. І так само горе королівству, коли на чолі його стоїть амбітна нікчема. Горе королівству, де панують не зіпсуті культурою охламони й пройди. - Роман Корогодський
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Лучше помочь преодолеть невежество и мракобесие.
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Зебилы,а что там со свинарчуками слыхать.Зеля уже посадил или ему некогда?) А вы, лопоухие, так рубахи рвали под звуки рояльного члено-маэстро.
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Порохососы,это не смешно-против Петра Порошенко возбудили 3 уголовных дела в США. Его обвиняют в краже 8 миллиардов долларов. Эти деньги Петр Порошенко вывез на свои офшоры во время войны в Украине
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«Немецкая газета Suddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). НИ ОДИН ИЗ СЧЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФШОРНОЙ ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО, НЕ ИМЕЛ БОЛЕЕ $3080, ..... Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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посмотришь сколько уголовных дел возбудят против Зе когда он сбежит с голодной страны..
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думаешь не сбежит..., а предстанет перед судом?
Это вряд ли.... - смелостью как мы все знаем он не отличается....
У него и кличка есть это подтверждающая - Ссыкун...
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А Що то взагалі значить: мародеры шоколадные ? Просто цікаво.
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Пока он сбежит вас порвёт в клочья собственная злоба...
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Порохосос проголодался,решены уже не подают,Пеца не при делах,да и ещё ДБР дергает каждую неделю
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Да не смешно так брехать, это правда не смешно. Нет никаких дел. ЗЕбил ты по моему так свихнулся на Пете что стал сам придумывать уголовные дела....
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Порохососы занервничали,а как же 13-ть уголовных дел против Пеца только в Украине?Я их придумал что ли ?
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Не, это твой кремлёвский кореш сепар Портнов их придумал. Вы с ним заодно.
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Твоєї брехні навіть фанати зе цураються
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Яке цікаве «мнение из-за поребрика». Ти б хоч нік український узяв. А то Даніло тебе, чурку москальську, тебе видає з головою😂🤣😂🤣😂
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это устаревшие данные!
по новым подсчетам Порох украл милярд милярдов звезд - всю нашу Галактику Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 1000
и вывез в свою офшоры в другую Галактику
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Не знаю как насчёт украл, но то шо Петя этому ЗЕбилу опять и снова напудил в штаны - это факт.
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Дивно. Коли амери з ним зустрічаються вони йому таких претензій не висуваюь? Вони мабуть парашні сайти не читають на відміну від тебе
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Даже ********* и соловьёв такого не придумают.Позвони им расскажи, в команду возьмут сходу и лапти выдадут.......бесплатно даже.
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Врет собака! Пэтро Ляксееч всю коррупцию давно победил! Нет ее более в Украине.
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Точно, и грамота Богдачника за успешную борьбу с коррупцией от Азирова это подтверждает.
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Да пеньки, по которым Хрячило2.0 паачти искоренил!
Счас Хряк1.0 в афуе -Ашо, так можно было?!
🤑
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да ладно, не думаю что зебил отдаст то бородатое чмо с хрен зная со сколькими гражданствами.
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"Борец" с коррупций Богданчик как раз именно за это и получил грамоту - за успешную борьбу с коррупцией...Азиров подтверждает. Теперь он будет "бороца" с коррупцией уже при ЗЕкловуне. Наверняка так же самоотверженно как и при Януковоще боролся..Пожелаем же ему в этом не лёгком деле успехов.
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Мистер Помпео, вы ЗЕбил ? Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 82

америцкая лапша.....
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"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности"

Именно поэтому вы решили заблокировать военную помощь Украине?
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ПЕРЕСТАНЬТЕ ГНАТЬ ПУРГУ..
.
Если правда вы не из ФСБ ?
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Эта ФедЫна , реально конченная лизоблюдка , рот не закрывается у свиной головы .
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другими словами народ выгнал бывшего портрета который был главой коррупции, но в отличие от хряка он не в бегах... пока
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Та , канешна, да..
Могу подсказать действенный , но не простой и быстрый путь..
Выдать олигархов наших США!
Там клыки выросли !
🤗
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Не надо !
Это не возможно , вас ****** . как всегда . Олигархат и коррупция были есть и будут , пока не прольется много крови олиграхов и всех членов системы .
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расшевелил таки наш президент и старый и новый свет. по обе стороны окияна приходит всё в движение. такого с 1913 года небыло!
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Та да - движение.., а вот в Украине стабильность. Все закидоны про борьбу с коррупцией звучат исключительно в контексте будущего времени. Наверно ЗЕКкоманде нужно дать ещё 100 дней, как думаешь?? если что напомню -- весна давно прошла, а кого посадили ЗЕбил не напомнишь?? а то у меня шо то склероз разыгрался...перечисли плиз кого посадили??
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Согласен с США.яныка 5 лет назад выгнали,задекларировали курс на борьбу с коррупцией и...Абсолютный провал.Нулевые,если не отрицательные результаты.Предъявить Западу-вообще нечего.Главное поражение Украины.
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Так это сделать предельно просто, принять закон по которому автоматически сажать всех чиновников, которые не смогут объяснить происхождение своего имущества... зачем тебе деньги которые ты не сможешь потратить))
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украинцы не возражают, помогите наказать коррупционеров, таких как поросенко и его подельников, которые загнали Украину в нищету))
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Помогать надо не Зеленскому, зебилы, а народу Украини уничтожить кремлевскую агентуру
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Самоликвидируйся, демон рашистский!
🤣
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ТрамПамПам хател памешать, млять!
Раздул пожар..
Но ЗЕ - то МАЛАЦА!
🐖🐕 без методухи не панять!
🤑
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???.....
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УкрСМИ молчат о том,что Зевласть не получит кредит МВФ.При Порошенко такого не было,сразу орали: -Ко-ко-корупция,дефолт,*******! Сейчас все хорошо.На самом деле,сейчас ПЗДЦ!
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Ну да прокурор уже его на 100% , осталось только действовать.
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хотите дальше, ах да вы же не знаете - он уже все преодолел.
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Блондин‏ @__Blond_ 25 сент.

Коли Сопля став ************,
Він смєло брав со всіх сторон.
Але від Трампа без прєлюдій
Такой размєр не ожидал.
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глупый пингвин робко прячет,
умный - смело достает...
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Потрібно , перевірить агентів кацапстану , та усраілю ! З подвійним ггомадянством ! Що заборонено конституцією України !😈
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Да племя соевобобовых через одного садить - не продаете.
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