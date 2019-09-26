 Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео

З такою заявою він виступив у четвер на пресбрифінгу в Нью-Йорку, де бере участь у заходах 74-ї Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Сполученими Штатами та Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", - підкреслив глава Державного департаменту США.

Він підкреслив, що президент Зеленський приділяє велику увагу антикорупційній боротьбі.

"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", - зазначив Помпео, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

"Державний департамент докладає всіх зусиль для того, щоб домогтися досягнення цієї мети", - підкреслив державний секретар США.

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