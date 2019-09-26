 Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео

З такою заявою він виступив у четвер на пресбрифінгу в Нью-Йорку, де бере участь у заходах 74-ї Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Сполученими Штатами та Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні", - підкреслив глава Державного департаменту США.
Він підкреслив, що президент Зеленський приділяє велику увагу антикорупційній боротьбі.
"Сподіваємося, що ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б добре для України, для Європи", - зазначив Помпео, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.
"Державний департамент докладає всіх зусиль для того, щоб домогтися досягнення цієї мети", - підкреслив державний секретар США.
сегодня коррупционер Байден, а через год Трамп
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Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Это вряд ли.... - смелостью как мы все знаем он не отличается....
У него и кличка есть это подтверждающая - Ссыкун...
по новым подсчетам Порох украл милярд милярдов звезд - всю нашу Галактику
и вывез в свою офшоры в другую Галактику
Счас Хряк1.0 в афуе -Ашо, так можно было?!
🤑
америцкая лапша.....
Именно поэтому вы решили заблокировать военную помощь Украине?
.
Если правда вы не из ФСБ ?
Могу подсказать действенный , но не простой и быстрый путь..
Выдать олигархов наших США!
Там клыки выросли !
🤗
Это не возможно , вас ****** . как всегда . Олигархат и коррупция были есть и будут , пока не прольется много крови олиграхов и всех членов системы .
🤣
Раздул пожар..
Но ЗЕ - то МАЛАЦА!
🐖🐕 без методухи не панять!
🤑
Та йди ти!
Коли Сопля став ************,
Він смєло брав со всіх сторон.
Але від Трампа без прєлюдій
Такой размєр не ожидал.
умный - смело достает...