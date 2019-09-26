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 Економіка
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Все про:податки (787) Магомедов Муса (1)

 Українські компанії підуть з ринку: названо наслідки податкових правок Ради

Експерти прогнозують, що ухваленням законопроєкту №1210, який підвищує плату за видобуток залізної руди, влада посприяє тому, що українські компанії будуть змушені піти з ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів директор Авдіївського коксохіму, нардеп Муса Магомедов. За його словами, зараз йдуть постійні обговорення правок до документу в комітеті, однак остаточного варіанту все ще немає.

У разі прийняття законопроєкту і підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди в 4 рази, українські компанії будуть змушені піти з ринку і стануть неконкурентоспроможними порівняно з іншими країнами.

"Якщо прогнози міжнародних аналітиків щодо підвищення цін на ці ресурси збудуться, і до того ж збільшаться ставки на їхній видобуток, то може бути ситуація, за якої українські виробники будуть неконкурентоспроможними. Їхня собівартість стане вищою за ціну реалізації і відповідно не буде сенсу у видобутку і в продажу. Тобто потрібно буде згортати виробництво. Ми більше не зможемо конкурувати, як країна", - зазначив Магомедов.

Читайте також: Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, - законопроєкт 1210

Він додав, що йдеться саме про експорт. На внутрішньому ринку ситуація, найімовірніше, не зміниться.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150702
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ? Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 9461
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Ну и хорошо , просто огромное количество зебилов останется без работы Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 8659
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Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ?
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У этого придурка любой пост в абсолютно любой теме начинается с "зебилы". Не обращайте на больного внимание. Тем более это провокатор не с Украины, а "залетный".
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Всё просто.Это те, кто как из главный Зебил считает Украину продажной женщиной.
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потому что зе-гуппи прикормить нужно было..., что бы поймать и зажарить потом..
Прикормка важна... - это вам каждый рыбак скажет..
Так и с глупым избирателями, такими как зе.... - та же схема...
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Ну зебилов то не жалко , а нормальным людям как жить в стране захваченной бандой Коломойского ?
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никого не жалко - все должны страдать.... Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 9363
Коллективная ответственность народа так сказать...
Как говорили немцы - "Пойманы вместе, повешены вместе"...
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Президент Порошенко это мародер, коррупционер, лжец и раскольник Украины.
Президент Порошенко - патологический лжец. Это значит, что он сам верит в ложь, которую говорит. Президент Порошенко рассматривает государственные дела как инструмент достижения своих бизнес-интересов, а не наоборот. Поэтому в лице Порошенко мы имеем довольно опасного социопата.
Что такое мародерство? Иногда можно прочитать, что это обкрадывания мертвых на поле боя. Но не только это. Это также обкрадывание народа воюющей страны с помощью силы - армии, политики, административной власти, СМИ.
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так это первый шаг по обелечиванию рыжей гниды ахметки и православной суки новинской. Но судя по теме они всех кривых и убогих свиношнырей подняли по тревоге.
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Только носи не снимая. И куртку с такой надписью прикупи и носи! 😂
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Не, согласись, прикольно, вангую новую моду. Кто первый запустит в массовое производство, да хоть носки-озолотится
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Не обольщайся, идиотов не много и они сцыкливые!
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Особисто я дуже радію за усіх зебілів що працюють на тіх підприємствах! Ви зробили це разом!!!
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Президент Порошенко это мародер, коррупционер, лжец и раскольник Украины.
Президент Порошенко - патологический лжец. Это значит, что он сам верит в ложь, которую говорит. Президент Порошенко рассматривает государственные дела как инструмент достижения своих бизнес-интересов, а не наоборот. Поэтому в лице Порошенко мы имеем довольно опасного социопата.
Что такое мародерство? Иногда можно прочитать, что это обкрадывания мертвых на поле боя. Но не только это. Это также обкрадывание народа воюющей страны с помощью силы - армии, политики, административной власти, СМИ.
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ну й добре - припинять забруднювати повітря, люди хоч почнуть нормально дихати. За 20 років володіння металургійними підприємства не сподобилися організувати очисні споруди. Все ховали від держави прибутки в офшорах. Досить може?
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Ну и хорошо , просто огромное количество зебилов останется без работы Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады - Цензор.НЕТ 8659
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Та правильно, сраная металлургия основной приток валюты в страну, зато дышать свободно, ну доллар под 100,чи не пофиг 😁 Блин ржали с дебилов кацапов и провтыкали свой клондайк😀
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Заробітчани з Польщі привозять в двічи більше валюти,ніж всі Ахмети разом))
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Ой Зебельчик так интересно. Пиши еще😂

https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/
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ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛО ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМОЙКИ, УБОГОЕ! БЕГИ ОБМОЙСЯ! ВОНЯЕШЬ ДОХЛЯТИНОЙ БОРОВА ПЕТИ!
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Весь вопрос в том, в какую страну приток валюты, уж не в Украину, во всяком случае.
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Да, не будут работать-не будут загрязнять , заодно и люди работники меньше жрать будут-меньше нагрузки на унитазы и окружающую среду
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да будут они работать - куда они денутся, просто меньше денег будут выводить в офшор. Из-за этого подняли такой шум.
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95кв рулит, не сцать, оля полякова спляшет шлепали шлепки и все будет збс!
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А хто ж займе їх місце? Кацапи з китайцями? "Турбота" про Україну нічого не натирає?
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Мені плювати,хто займе місце Ахмета,нехай погудить у гудок.
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Даремно порохоботи обурюються , ці зміни не назавжди . Як тільки в "Арселор мітал" зміниться власника так всі перепони "зєльониє чєлавєчкі" негайно відмінять .
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что-то много шума по-поводу 1210. причём звучит мнение только одной стороны, околоахметовской. наверное, хороший законопроект)).
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та угомонитесь,товарищи.
все "украинские" предприятия по руде и металлу-или оффшорніе,или росийские.
чурка бамбасская дурит неверных.(и ему реально похер,пете-раст ты или зэбоик)
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Все правильно, с рынка уйдут предприятия приторговывающие невосполнимыми ресурсами и, в экономическом плане, бесполезные, если не вредные, для бюджета, работающие исключительно на офшоры и собственный карман.
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В Украине мощное олигархическое лобби, которое будет говорить что угодно, лишь бы и дальше получать сверхприбыли.
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В случае принятия законопроекта и повышения рентной ставки на добычу железной руды в 4 раза, украинские компании будут вынуждены уйти с рынка и станут неконкурентоспособными по сравнению с другими странами.

Цензор ну может хватит этой завуалированности и полит коректности, бо все кто в теме прекрасно знают что украинские компании с поднятием в 4 раза ставки..будут полностью не конкурентно способными со своими главными конкурентами - росийскими компаниями. Говорите это прямо. Сейчас основные конкуренты это кацапы. Именно ихня металлургия продаёт очень подобные товары к нашим компания. Оно и понятно, ведь по сути это одно бывшее совковое производство. Только поднятие ставки в 4 раза выкинет Украину с мировых рынков в пользу кацапских компаний. Я почему то даже уверен что этот закон именно с целю уничтожить украинские компании, для того шоб освободить рынок для кацапских компаний. Вопрос на кого работает ЗЕкоманда..пока вижу что точно не в пользу Украины.
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нет. Просто не останется денег на вывод в оффшор.
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Предприятия у которых более 1000 человек, должны быть национализированы и пополнять бюджет Украины, а не какого-то олигарха, к этому долго шли и наконец-то на грани банкротства пришли. Не везде и не во всем нужна частная собственность, особенно на крупное производство. Я не против, пускай кто-то построит "Турбоатом", з-д им. Малыщева , АЭС и пользуется своим вкладом в экономику Украины, но та "приватизация" которая была до сих времен, была чистой воды грабежом народа Украины. Виновные должны ответить за это голосовали на выборах 73 % избирателей.
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Мабуть підуть в офшори ,так вони з відти і не вилазили ! Налякали їжака голим задом 😈
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Свято место -пусто не бывает!
Нахлебальщики свалят(жаль , шо безаказанно),
но нишу займут другие!
Олигархов надо лишить монополии(тяжкий труд)..

Все буде УКРАЇНА!
😁
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олигархам-кровопийцам - скатертью дорожка.
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Всем любителям "терминологии" Зе-билы. Надеюсь вы не станете возражать, если вас симметрично станут называть Пе-ляди?
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Все те, кто стали свербогачами за счет обнищания Украины и ее граждан, должны стать нищими, а большинство не на свободе. "Вор должен сидеть в тюрьме"- Жиглов, от себя с большой конфискацией у ближних родственников на которых все и записано, на всякий, такой случай.
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Значит национализировать все украденные предприятия
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Пе-ляди, чем больше воя на Цензоре тем првильнее решение!
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Осиротел Ахметов без Порошенко. Хулиганы денег лишают.
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АХМЕТОВ папутчик революції.Ю.Луценко.Всі ПЄСи виють за Ахмета))Цікаво.
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это не страшно. старое должно уйти и умереть. на его место придёт молодое и незнакомое! всё нормально. процесс промышленной эволюции. постиндустриальное общество умерло, сменившее его общество продажи услуг тоже. будет построено новое, названия которого даже пока ещё никто и не знает. не надо только паниковать по пустому.
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