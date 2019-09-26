 Українські компанії підуть з ринку: названо наслідки податкових правок Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів директор Авдіївського коксохіму, нардеп Муса Магомедов. За його словами, зараз йдуть постійні обговорення правок до документу в комітеті, однак остаточного варіанту все ще немає.
У разі прийняття законопроєкту і підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди в 4 рази, українські компанії будуть змушені піти з ринку і стануть неконкурентоспроможними порівняно з іншими країнами.
"Якщо прогнози міжнародних аналітиків щодо підвищення цін на ці ресурси збудуться, і до того ж збільшаться ставки на їхній видобуток, то може бути ситуація, за якої українські виробники будуть неконкурентоспроможними. Їхня собівартість стане вищою за ціну реалізації і відповідно не буде сенсу у видобутку і в продажу. Тобто потрібно буде згортати виробництво. Ми більше не зможемо конкурувати, як країна", - зазначив Магомедов.
Він додав, що йдеться саме про експорт. На внутрішньому ринку ситуація, найімовірніше, не зміниться.
Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.
Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.
Прикормка важна... - это вам каждый рыбак скажет..
Так и с глупым избирателями, такими как зе.... - та же схема...
Коллективная ответственность народа так сказать...
Как говорили немцы - "Пойманы вместе, повешены вместе"...
Президент Порошенко - патологический лжец. Это значит, что он сам верит в ложь, которую говорит. Президент Порошенко рассматривает государственные дела как инструмент достижения своих бизнес-интересов, а не наоборот. Поэтому в лице Порошенко мы имеем довольно опасного социопата.
Что такое мародерство? Иногда можно прочитать, что это обкрадывания мертвых на поле боя. Но не только это. Это также обкрадывание народа воюющей страны с помощью силы - армии, политики, административной власти, СМИ.
Президент Порошенко - патологический лжец. Это значит, что он сам верит в ложь, которую говорит. Президент Порошенко рассматривает государственные дела как инструмент достижения своих бизнес-интересов, а не наоборот. Поэтому в лице Порошенко мы имеем довольно опасного социопата.
Что такое мародерство? Иногда можно прочитать, что это обкрадывания мертвых на поле боя. Но не только это. Это также обкрадывание народа воюющей страны с помощью силы - армии, политики, административной власти, СМИ.
https://gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/
все "украинские" предприятия по руде и металлу-или оффшорніе,или росийские.
чурка бамбасская дурит неверных.(и ему реально похер,пете-раст ты или зэбоик)
Цензор ну может хватит этой завуалированности и полит коректности, бо все кто в теме прекрасно знают что украинские компании с поднятием в 4 раза ставки..будут полностью не конкурентно способными со своими главными конкурентами - росийскими компаниями. Говорите это прямо. Сейчас основные конкуренты это кацапы. Именно ихня металлургия продаёт очень подобные товары к нашим компания. Оно и понятно, ведь по сути это одно бывшее совковое производство. Только поднятие ставки в 4 раза выкинет Украину с мировых рынков в пользу кацапских компаний. Я почему то даже уверен что этот закон именно с целю уничтожить украинские компании, для того шоб освободить рынок для кацапских компаний. Вопрос на кого работает ЗЕкоманда..пока вижу что точно не в пользу Украины.
Нахлебальщики свалят(жаль , шо безаказанно),
но нишу займут другие!
Олигархов надо лишить монополии(тяжкий труд)..
Все буде УКРАЇНА!
😁