 Українські компанії підуть з ринку: названо наслідки податкових правок Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів директор Авдіївського коксохіму, нардеп Муса Магомедов. За його словами, зараз йдуть постійні обговорення правок до документу в комітеті, однак остаточного варіанту все ще немає.

У разі прийняття законопроєкту і підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди в 4 рази, українські компанії будуть змушені піти з ринку і стануть неконкурентоспроможними порівняно з іншими країнами.

"Якщо прогнози міжнародних аналітиків щодо підвищення цін на ці ресурси збудуться, і до того ж збільшаться ставки на їхній видобуток, то може бути ситуація, за якої українські виробники будуть неконкурентоспроможними. Їхня собівартість стане вищою за ціну реалізації і відповідно не буде сенсу у видобутку і в продажу. Тобто потрібно буде згортати виробництво. Ми більше не зможемо конкурувати, як країна", - зазначив Магомедов.

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Він додав, що йдеться саме про експорт. На внутрішньому ринку ситуація, найімовірніше, не зміниться.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.