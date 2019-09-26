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 Політика України
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Все про:Байден (134) Луценко (2655) США (5488) Трамп (2055)

 Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав текст скарги офіцера правоохоронних органів США маніпулятивним і таким, що не відповідає істині.

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

" В звязку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронного органу США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний та неодноразово не відповідаючий правді", - написав Луценко.

На думку ексгенпрокурора, "встановленням істини в справі Бурісми та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги".

Нагадуємо, інформатор комітету з розвідки палати представників США заявив, що президент США Дональд Трамп у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським хвалив колишнього генпрокурора України Юрія Луценка. У документі наголошується, що Луценко робив кілька заяв про діяльність сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні, про можливу участь української влади у виборах США 2016 року і про діяльність посольства США в Києві.

Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко 01

Читайте также: Текст отчета сотрудника спецслужб США о разговоре с Зеленским, - фейк, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150701
 
 
 Топ коментарі
 
Луцик в марте бегал к Джулиани сосал в надежде остаться на должности.
Теперь говорит, что Байден невинный ангел.
Вся суть двуликого порошенковского отребья.
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Ладно, Югик, накати стопарик и не нервничай.
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Еще один юрыст нарисовался. Три года алкаш ничего для страны не делал, тепрь учить начинает...
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Луцик в марте бегал к Джулиани сосал в надежде остаться на должности.
Теперь говорит, что Байден невинный ангел.
Вся суть двуликого порошенковского отребья.
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Ладно, Югик, накати стопарик и не нервничай.
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Юра срок отмотал, а там какой то офицер.
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Шо, Юра, теперь "командировка" на Гуантанамо светит, за вмешальство в американские выборы ?
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не забагато на Луценка навішав? Ні він, ні підлеглий йому апарат справу по "Бурісмі" не розслідували.
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Еще один юрыст нарисовался. Три года алкаш ничего для страны не делал, тепрь учить начинает...
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помниться мне, надысь...кое-кто (хотя это был луценко) обвинял ...кое-кого))) в том, что ...она)))) ткнула ему в нос список лиц, которых ни в крем случае нельзя трогать ))))
и что-то тогда...сей чел... не очень заботился об имидже как Украины так и США...
(правда списочек тот так никто и не видел... то ли его не было... то ли белка была))))
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Да и стенограмы разговоров путлера с Зеленским не плохо бы прочитать,и желательно без редакции режисеров.от сериала "слуга народа"
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Стацкая , Порошенко регулярно созванивался с Путиньім , годами ! Не интересно , о чем говорил , или просил ?
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Порошенко на здавав територій без бою. Ні на Донбасі, ні на міжнародній арені. Підозр його переговори з ****** не викликають.
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Мур-мур , следователей не заинтересуют разговорьі Пецьі с Пуйлом во время Иловайска и Дебальцево ? Наверняка , заинтересуют , ведь суда над виновниками поражений и неоправданньіх потерь еще не бьіло...
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Иванишин, а что это изменит? Я вижу что война продолжается и торговля с оккупантом только выросла,а новый президент собрался референдумы проводить , и отказывается держать курс в НАТО ,как и требует путлер,так вот ,Иванишин, мне интересно то, что еще можно изменить,то о чем говорит действующий президент , поскольку именно он сейчас вершит судьбу Украины и строит отношения с дугими государствами.
У нас не осталось времени сплетни водить про то ,что было,чтобы отвлекать внимание от того что есть,Иванишин.
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Стацкая , за преступлением должно следовать наказание . Вот и проверим , не совершал ли государственньіх преступлений поРОШЕНко...
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О каких преступлениях вы говорите,что могли бы открыть стенограммы путина и Порошенко?
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Иловайск , российские десантники-срочники на БМД - для начала єти єпизодьі.
Да , еще вьіход бандьі Стрелкова из Словянска в Донецк.
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Луценко собрался бороться с Шокиным за место генпрокурора?
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Трамп убедительно советовал зеле вернуть Шокина как незаслужено уволеного,якобы тот умело сфабрикует дело на Байдена
Трамп: -Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, а его закрыли и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, о том, как они закрыли вашего очень хорошего прокурора и в этом деле было много плохих людей.

Отметим, Трамп говорил о экс-генпрокуроре Викторе Шокине. В июле 2019 годаиздание BuzzFeed и проект расследования коррупции и организованной преступности выявили, что Шокин передавал Трампу компромат на Байдена.
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как такой источник читать, только за то что реклама на рекламе отказался таких читать, тогда и рекламы пропадёт вместе с источником.
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Я вам вот дала выдержку ,хотя этот источник довольно уважаемый украинский сайт, кстати антизеленский сайт.Ну а реклама , это зарплата ,куда денешься.))
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а тот студент, который застукал луцика с той бородатой проституткой в Амстердаме выпивая кофе, минимум вмешался в личную жизнь генпрокурора и подозреваемого в преступление.
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Біда нашої Держави в повній відсутності кваліфікованих кадрів...
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Юрий Витальевичь - ты можеш расценивать эту хрень как угодно - ты не юрист ты ПАНТОРЕЗ ПОРОХОБОТ и один из самых больших ******* Украины
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У него недвижимость на Мальдивах..
А нету договора о выдаче..
🤑
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хто спрашивал твою оценку, юра?
шо ты без мыла туда где уже плотно сидит шмаркля?
сосратники - один другого гавнистее....
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понятно, шо прокурор-интеллигент с неоконченным средним образованием, уже только по мановению буков из этого текста сразу понял - чистого односолодового вискаря манипулятивность, не стоящяя и его капли. да, были прокуроры в своё время, не то шо шокинское племя!
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главнокомандующий-уклонист не беспокоит, нет?
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никак не беспокоит. даже больше, вселяет уверенность. если он в бой нас поведёт, пули ему не страшна. он будет ловко уклоняться от них, ведя массы к победе! )
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главное шо бы ярко синюю рубаху одел когда всех в бой поведет - ну шо бы кацапские снайпера тупо охренели от такой маскировки ....
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это не обязательно. там снайпера уже и так бегом бегут в сторону рашляндии. последние статьи на цензоре, который не то, шо снайпера, а каждый бурятский шахтёр, читает по ночах под одеялом при свете дедовской коногонки, вселили в них ужас похлеще шаманского. теперь достаточно любого голого торса показать и те, шо не успели удрать, сразу повыздыхають. такі от щас там діла! )
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и да на востоке война с кацапией - то же помним надеюсь....
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) по течению последних событий, мона смело сказать - войне скоро конец!
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от тут с вами согласен - почувствовали тоже в ордле?
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та да. ордла и дондра там уже точно в шоках. пакует чемонаданы с унитазами! ну а куда им подаваться? токо к ***** под его стерховое крыло. )
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***
если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами
и начинайте медленно вращать по часовой (это принципиально!) стрелке...
а затем не торопясь... медленно.... выпейте его...
Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко - Цензор.НЕТ 5371

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не сработает - нужно еще три раз присесть,
с каждым разом внятно, ето важно!, называя свою фамилию...
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Сражайся,Юрий Витальевич, сражайся,- все методы хороши! За последние 5 лет ты стал сказочно богатым человеком и тебе есть что терять и есть что терять твоему работодателю - Петру Алексеевичу! Так победим грёбаных пиндосов разом! Ура,товагищи!)
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А я расцениваю тебя как алканоида. И кто из нас правее?
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