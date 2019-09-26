 Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
" В звязку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронного органу США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний та неодноразово не відповідаючий правді", - написав Луценко.
На думку ексгенпрокурора, "встановленням істини в справі Бурісми та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги".
Нагадуємо, інформатор комітету з розвідки палати представників США заявив, що президент США Дональд Трамп у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським хвалив колишнього генпрокурора України Юрія Луценка. У документі наголошується, що Луценко робив кілька заяв про діяльність сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні, про можливу участь української влади у виборах США 2016 року і про діяльність посольства США в Києві.
Теперь говорит, что Байден невинный ангел.
Вся суть двуликого порошенковского отребья.
и что-то тогда...сей чел... не очень заботился об имидже как Украины так и США...
(правда списочек тот так никто и не видел... то ли его не было... то ли белка была))))
У нас не осталось времени сплетни водить про то ,что было,чтобы отвлекать внимание от того что есть,Иванишин.
Да , еще вьіход бандьі Стрелкова из Словянска в Донецк.
Трамп: -Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, а его закрыли и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, о том, как они закрыли вашего очень хорошего прокурора и в этом деле было много плохих людей.
Отметим, Трамп говорил о экс-генпрокуроре Викторе Шокине. В июле 2019 годаиздание BuzzFeed и проект расследования коррупции и организованной преступности выявили, что Шокин передавал Трампу компромат на Байдена.
А нету договора о выдаче..
🤑
шо ты без мыла туда где уже плотно сидит шмаркля?
сосратники - один другого гавнистее....
если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами
и начинайте медленно вращать по часовой (это принципиально!) стрелке...
а затем не торопясь... медленно.... выпейте его...
с каждым разом внятно, ето важно!, называя свою фамилию...