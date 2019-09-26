 Пристайко та Сійярто домовилися про контакт між Києвом і Будапештом на вищому рівні найближчим часом

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава українського МЗС написав у твіттері.

"Хороша зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовилися про контакт на вищому рівні найближчим часом. Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах" - написав Пристайко.

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