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 Політика України
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Все про:Угорщина (497) Пристайко (168) Сійярто (65)

 Пристайко та Сійярто домовилися про контакт між Києвом і Будапештом на вищому рівні найближчим часом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, під час якої сторони домовилися провести зустріч на вищому рівні найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава українського МЗС написав у твіттері.

"Хороша зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовилися про контакт на вищому рівні найближчим часом. Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах" - написав Пристайко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристайко сьогодні зустрінеться з главою МЗС Угорщини Сійярто

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150700
 
 
 Топ коментарі
 
Интересами Украины договорились?
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...і кусок Берегівського району на знак примирення?
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Обмен Крыма на тарифы одобришь?
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...і кусок Берегівського району на знак примирення?
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пофиг венгры , пусть тарифы для населения на газ снижают
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причем сдесь крым? украинский газ стоит 3гр 20 коп за м куб. со всеми налогами и транспонтировкой. пусть вернут людям газ который они у них украли. добывют в Украине а продают как с нотердама. пусть вернут украденое
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Так Зеле кричи, обязательно вам все вернут, через Беню правда, но он может вас поблагодарит
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сладко ж опый обещал украинцам газовую независимость и зеля такой же прохвост я один ни до чего не докричусь если украинцы будут позволять этим прохиндеям и дальше себя дурачить. а ты по ходу не украинец ?
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Та куда мне до чувачка с ником Вася Петров 😂
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конечно одобрит..
"Крым на хлеб не на мажешь..."
Пожрать, облегчится, поспать и снова пожрать - что еще нужно для маленького зе-счастья?..
А да.., еще блатной шансонщик или Алегрову послушать под водярку со слезой... Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8234
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аби ковбаса дешева і газ, егеж, безідена протоплазмо ?
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Пристайко и Сийярто - результат переговоров : ПРИСИЙЯРТО😀😀😀
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«Я просто думал, что они опубликуют свою часть».
Он блть «ДУМАЛ»!
Итак, мы узнали 2 важные вещи.
1- Владимир Алексаныч, все-таки, ДУМАЕТ, что было не очевидно.
2- УРОВЕНЬ МИДа, не заявившего Госдепу о неприемлемости публикации слов Зеленского, - ПЛИНТУС.

Пристайко и Сийярто договорились о контакте между Киевом и Будапештом на высшем уровне в ближайшее время - Цензор.НЕТ 896
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Що получиться якщо із діалогу взяти одну чиюсь часть?

Це нагадує анекдот -ми,цьіганє, с одной стороньі....
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особенно перед фрау и месье неудобно получилось))))
они ж думали что они классные... ан нет...ошиблись
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Судя по выражению лица Зеленского, Трамп стратегически не собирается поддерживать Украину и Зеленский это понимает.
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Да законтачте уже это сияйяйцо в очко, а то вообще берега уже попутали, надо их с Пуденгом схеснуть, пусть им там русский мир делает или самим ему подкинуть жути в виде украинской там диаспоры, которую там типа ущемляют и надо вводить туда свои войска чтоб их не обижали.................
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Про що можна говорити з отим ****** ? Ясна річ здавати українські інтереси буде зелений чоловічек. Формула Шваймаєра, відмова від НАТО. Що далі ?

12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей

https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi

08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform

ЩО ЩЕ ТРЕБА МАДЯРСЬКИМ СОБАКАМ ? ЗРОБИТИ УГОРСЬКУ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ В УКРАЇНІ ?



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Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" - написал Пристайко.
Зная как Пристайко сдает национальные интересы, называя это компромисом, нетрудно догадаться, как он будет решать проблемы с венгрией.
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???.....
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