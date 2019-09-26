 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Сторожуком відбулася у Вінницькій області

Про це йдеться на сайті Хмільницької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"26 вересня 2019 на Площі Свободи відбулася скорботна церемонія прощання з 27-річним Героєм, життя якого обірвалося 24 вересня 2019 внаслідок кульового поранення в зоні проведення ООС.

З гірким сумом і сльозами на очах попрощатися з воїном прийшли його побратими, рідні, близькі та знайомі, військовослужбовці, жителі Хмільниччини, працівники підприємств, установ і організацій міста та району.

У ці скорботні хвилини до жителів Хмільника звернулися: голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, представники місцевої влади, державних установ та громадських організацій", - наголошується в повідомленні.

Андрій Сторожук раніше проходив службу в 26-й окремій артилерійській бригаді, брав участь в АТО, потім працював водієм відділення забезпечення Хмільницького районного військового комісаріату.

Поховають Героя завтра, 27 вересня, в рідному селі Педоси Хмільницького району.

У нього залишилися дружина і 2-річний син".

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