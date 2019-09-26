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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1157) міст (312) Беккер (1)

 Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО. ФОТО

26 вересня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив необґрунтованість 40-мільйонної застави для засновника компанії "Маст-Буд" 71-річного Михайла Беккера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили його адвокати

Згідно з рішенням, Беккера звільняють зі слідчого ізолятора Кривого Рогу і він може повернутися додому в Київ. Сума застави становить 2 млн 7 тис. грн. Водночас, правозахисники мають намір оскаржити і це рішення, подавши відповідне клопотання до суду першої інстанції.

"Ми говорили про повну необґрунтованість підозр і фабрикації матеріалів справи. Ми оскаржимо підозру, пред'явлену панові Беккеру. При врученні підозри було порушено основоположні принципи з вручення", - сказав адвокат Костянтин Глоба.

Так, у справі Беккера все ще відсутній повний текст експертизи якості бетону. При цьому існують інші документи перевірки, які спростовують експертизу прокуратури Дніпропетровської області.

Немає й оригіналів рішення суду першої інстанції.

Читайте також: Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі

Правозахисники також подали звернення до омбудсмена Людмили Денісової про порушення прав Михайла Беккера.

Сам мостобудівник під запис заявив, що в криворізькому СІЗО з нього буквально вибивали свідчення.

"Коли мене заарештували і привезли до Кривого Рогу, у мене була розмова з прокурором, що якщо я щиросердно розкаюсь, мені ніщо не загрожуватиме. Але я повинен сказати і підтвердити письмово, що був злочинний план. Я сказав, що не буду нікого звинувачувати. Вони сказали: не встигнеш вийти з СІЗО, ми видамо тобі нову постанову, а вийдеш ще раз - нову. Це політично мотивована операція", - сказав Михайло Беккер.

Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО 01

Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО 02
Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150696
 
 
 Топ коментарі
 
Здесь правильное решение, не трынди
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Рехформирррованый суд..
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зебики опять облажались с преследованиями, не выходить садить...
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Таки відсудить януковощ булаву ! З Українськими най-най-най гуманнішими судами в світі !😈
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І Богатирьову поновлять на посаді ! А **** закон порушувать !😆
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И как это получается ,что Зе у власти уже почти полгода,а Порошенко все управляет судами ,прокуратурами и ведет выгодную ему войну на бамбасе.? Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО - Цензор.НЕТ 8388
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Ага а кроме этого Порошенко шепчет Зе какую хрень нужно говорить Трампу по телефону, как по круче обозвать Меркель с Макроном. И еще дерьмовые законы для Зе принтера пишут в офисе Пороха))
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Вот и я так думаю ,если все зависит от Пороха ,то кто тогда зе и зачем он ..
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Актер временно играющий роль Президента Украины по сценарию написанному кем бы Вы думали?
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Да понятно кто сценаристы "слуги народа", наслышаны за чьи бабки снимался сериал,недаром и партии своей дал такое же название.
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Осталось ответить на вопрос - "Что делать?"
Смотреть молча это реалити-шоу многие не будут!
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Отвечу Вам Иван словами класика.- Швондеры у власти всегда плохо кончают.
Преображенский - "Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак.
Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня.
Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки."
Шариковы не имеют никаких моральных принципов,на этом играют Швондеры,но это и сыграет в первую очередь против Швондера ,когда до шариковых дойдет что их просто поимели и теперь они - никто и ничто..
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нет это стыд признать что Зе не лучше пороха и ничего не поменялось только почему они (ЗЕзбиратели)выгораживают ихнего кумира и просто закрывают глаза на такое ищут оправдание?с Аваковым например
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Оправдывают специально посаженные люди -боты,а те кто избирал Зе очень скоро утратят иллюзии ,потому что выбирали не сердцем ,а ушами ,,не для работы, а назло Порошенко.,
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зебики опять облажались с преследованиями, не выходить садить...
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Надо просить Пороха , что-бы начинал путч пораньше.
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Зараз Хеллувін проходить в Умані ! А вгрудні опоросєнківський 🐷 путч ! Ліза Богуцька не могла всіх обдурить , я їй вірю !
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