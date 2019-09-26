 Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили його адвокати

Згідно з рішенням, Беккера звільняють зі слідчого ізолятора Кривого Рогу і він може повернутися додому в Київ. Сума застави становить 2 млн 7 тис. грн. Водночас, правозахисники мають намір оскаржити і це рішення, подавши відповідне клопотання до суду першої інстанції.

"Ми говорили про повну необґрунтованість підозр і фабрикації матеріалів справи. Ми оскаржимо підозру, пред'явлену панові Беккеру. При врученні підозри було порушено основоположні принципи з вручення", - сказав адвокат Костянтин Глоба.

Так, у справі Беккера все ще відсутній повний текст експертизи якості бетону. При цьому існують інші документи перевірки, які спростовують експертизу прокуратури Дніпропетровської області.

Немає й оригіналів рішення суду першої інстанції.

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Правозахисники також подали звернення до омбудсмена Людмили Денісової про порушення прав Михайла Беккера.

Сам мостобудівник під запис заявив, що в криворізькому СІЗО з нього буквально вибивали свідчення.

"Коли мене заарештували і привезли до Кривого Рогу, у мене була розмова з прокурором, що якщо я щиросердно розкаюсь, мені ніщо не загрожуватиме. Але я повинен сказати і підтвердити письмово, що був злочинний план. Я сказав, що не буду нікого звинувачувати. Вони сказали: не встигнеш вийти з СІЗО, ми видамо тобі нову постанову, а вийдеш ще раз - нову. Це політично мотивована операція", - сказав Михайло Беккер.



