 Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили його адвокати
Згідно з рішенням, Беккера звільняють зі слідчого ізолятора Кривого Рогу і він може повернутися додому в Київ. Сума застави становить 2 млн 7 тис. грн. Водночас, правозахисники мають намір оскаржити і це рішення, подавши відповідне клопотання до суду першої інстанції.
"Ми говорили про повну необґрунтованість підозр і фабрикації матеріалів справи. Ми оскаржимо підозру, пред'явлену панові Беккеру. При врученні підозри було порушено основоположні принципи з вручення", - сказав адвокат Костянтин Глоба.
Так, у справі Беккера все ще відсутній повний текст експертизи якості бетону. При цьому існують інші документи перевірки, які спростовують експертизу прокуратури Дніпропетровської області.
Немає й оригіналів рішення суду першої інстанції.
Правозахисники також подали звернення до омбудсмена Людмили Денісової про порушення прав Михайла Беккера.
Сам мостобудівник під запис заявив, що в криворізькому СІЗО з нього буквально вибивали свідчення.
"Коли мене заарештували і привезли до Кривого Рогу, у мене була розмова з прокурором, що якщо я щиросердно розкаюсь, мені ніщо не загрожуватиме. Але я повинен сказати і підтвердити письмово, що був злочинний план. Я сказав, що не буду нікого звинувачувати. Вони сказали: не встигнеш вийти з СІЗО, ми видамо тобі нову постанову, а вийдеш ще раз - нову. Це політично мотивована операція", - сказав Михайло Беккер.
Смотреть молча это реалити-шоу многие не будут!
Преображенский - "Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак.
Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня.
Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки."
Шариковы не имеют никаких моральных принципов,на этом играют Швондеры,но это и сыграет в первую очередь против Швондера ,когда до шариковых дойдет что их просто поимели и теперь они - никто и ничто..