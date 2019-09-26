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 Суспільство
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Все про:комп'ютери (37) спецпризначенці (118) 3 полк спецназу (9)

 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів. ФОТОрепортаж

Воїни 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго візьмуть участь у турнірі геймерів у повній уніформі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці організаторів турніру.

У повідомленні зазначається: "А чи бачили ви розклад виставки СЕЕ? Всі три розділи? Багато цікавого. Чимало турнірів за попередньою реєстрацією команд або гравців і в порядку живої черги.

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Одна з команд, як нам стало відомо, сформована фанатами відеоігор, які одночасно за фахом є діючими офіцерами сил спецпризначення. Як нам стало відомо, вони навіть отримали дозвіл командування і планують брати участь у заході в уніформі. Водночас, будуть інші команди або окремі персони, які відвідають виставку в костюмах, що відтворюють тих чи інших героїв відеоігор.

Все це вже в розкладі на сайті заходу!"

Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 01
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 02
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 03
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 04
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 05
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150695
 
   
 Топ коментарі
 
что я сейчас прочитал?
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
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Танки - тоже игра для имбецолов как и контра.
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Тут весь цензор так 6 год воюет.
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что я сейчас прочитал?
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
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блин,ну вот почему херово то так....?
Почему с приходом этой зе-помойки все новости какие то гадкие или тупые как эта...
Где мать его просвет?
Вот на что я не люблю порошенко.., но при нем иногда было чем гордится, чему радоваться...
Сейчас безнадега что пипец...
Кто то сможет назвать хоть одну значимую положительную новость за эту неделю?
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А что ты еще хотел от человека который считает Украину проституткой?
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Не читай парашинские новости, и будет тебе счастье.
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Засцыка, пока ты на боевом диване про зраду варнягал и варнягаешь, хлопцы с 3-го полка были и есть грозой "мирных шахтеров Домбаса".
Так что лучше пасть завали и не тявкай в их сторону.
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бостууга - и что теперь дальше конченный ты придурок?

Теперь их вот так нужно ложать, да?
Ясное дело что они не сами.., а по приказу начальства....
Ферщтейн? - грозный ты промокашка...
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Повторяю тебе, конченое чмо: 3-полк спецназа еще ни на один день не покидал зону боевых действий на востоке Украины и с первых дней они гроза для всей шушеры-"мирных шахтеров". По этому в свое личное время могут делать, что хотят - это их право.
А ты, чмырь диванный, спрятавшийся ща мамкиной цыцькой, гзызло твое сцыкливое в их адрес не раскрывай.
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С одной стороны действительно как-то стремновато, а с другой, да пусть играют, армию тоже можно таким образом популяризировать.
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Турнир имени непонятно кого... такие турниры в каждом интернет кафе когда то проводили!
Бред а не новость!
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Небось террористы оппоненты в контре тоже реальные будут... ха-ха-ха.
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Когда собаке нечего делать она яйца лижет
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Це гра ****... Дозвілля військових... Розрядка...
Пишуть новини з підтекстом все пропалівщини... Морально психологічну складову в громадян України знижують... Питання до Цензора: на росіюшку батрачим?
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я думал в танки зашпилят, а они в контру. даже не знал что там кто то в нее играет. тогда шансов нету)))
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Танки - тоже игра для имбецолов как и контра.
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не в том дело. просто там в основном по танкам прутся. куча игроков у которых 50000 и больше боев
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Ээээ... А какая по вашему - для интеллектуалов? "Харстоун"? Цивилизация?? (прости Господи) ДОТА?!
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а как в бикини шоу?Вообще вы в курсе, что у вас война?
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Спецодежда не поможет, нужна геймерская мьішка, механик-клава и уж точно не ноут.
Киберспорт шутанов єто не на танчиках пьіхтеть, разделают как петухов)))
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Мы сыграли с Талем 10 партий - в преферанс, в очко и на бельярде. Таль сказал, - такой не подведет! Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 6088
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Головне щоб посони , не постраждали ! А гра в очко то від лукавого , вона не геймерська !😆
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Я вот в Delta Force когда-то так лихо рубался, что мама не горюй.... Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7580
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печалька.... По началу думал моделирование боевых действий.... Это абзац...
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Скоро зимовий період , потрібно хлопцям видать тулупи , і валянки , щоб ноги не повідморожували , і щоб по уставу !😆
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Они там не взопреют в полном обмундировании? Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів - Цензор.НЕТ 7532
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