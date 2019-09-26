 Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці організаторів турніру.
У повідомленні зазначається: "А чи бачили ви розклад виставки СЕЕ? Всі три розділи? Багато цікавого. Чимало турнірів за попередньою реєстрацією команд або гравців і в порядку живої черги.
Одна з команд, як нам стало відомо, сформована фанатами відеоігор, які одночасно за фахом є діючими офіцерами сил спецпризначення. Як нам стало відомо, вони навіть отримали дозвіл командування і планують брати участь у заході в уніформі. Водночас, будуть інші команди або окремі персони, які відвідають виставку в костюмах, що відтворюють тих чи інших героїв відеоігор.
Все це вже в розкладі на сайті заходу!"
С ВСУ делают посмешище?...
Это новый министр обороны придумал, да?
Почему с приходом этой зе-помойки все новости какие то гадкие или тупые как эта...
Где мать его просвет?
Вот на что я не люблю порошенко.., но при нем иногда было чем гордится, чему радоваться...
Сейчас безнадега что пипец...
Кто то сможет назвать хоть одну значимую положительную новость за эту неделю?
Так что лучше пасть завали и не тявкай в их сторону.
Теперь их вот так нужно ложать, да?
Ясное дело что они не сами.., а по приказу начальства....
Ферщтейн? - грозный ты промокашка...
А ты, чмырь диванный, спрятавшийся ща мамкиной цыцькой, гзызло твое сцыкливое в их адрес не раскрывай.
Бред а не новость!
Пишуть новини з підтекстом все пропалівщини... Морально психологічну складову в громадян України знижують... Питання до Цензора: на росіюшку батрачим?
Киберспорт шутанов єто не на танчиках пьіхтеть, разделают как петухов)))