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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1842) прикордонники (688) найманці РФ (878) ДБР (522)

 На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР" (оновлено). ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в участі в терористичній організації прикордоннику Лисичанського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 01

За попередньою інформацією житель Луганської області впродовж 2014 року входив до складу незаконного збройного формування "народна міліція ЛНР". Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію і почав працювати в Держприкордонслужбі.

Слідство перевіряє інформацію про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації "ЛНР" і передачі її членам інформації розвідувального характеру.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 02

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На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 03

Прикордоннику повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України); вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Як повідомили в Національній поліції, 27-річний колишній співробітник Управління Державної служби охорони ГУ МВС в Луганській області, а в даний час - співробітник Лисичанського прикордонного загону, в червні 2014 року вступив до лав НЗФ "Привид", яке діяло на території так званої " ЛНР ".

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 04
На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 05

"Несення служби на блокпостах, виявлення проукраїнськи налаштованих осіб і таких, які не підтримують режим самопроголошеної "ЛНР", бойові дії поблизу Дебальцевого та інших населених пунктів на території Донбасу проти Збройних сил України та інших військових формувань України - послужний список викритого зрадника", - зазначили в поліції.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 06

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, з правом внесення застави в розмірі 200 тис. гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150694
 
   
 Топ коментарі
 
Не удивлюсь если через месяц увидим его в ЗЕ команде На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 8629
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так то же НАШ БРАТ ПОСТАНЕЦ МЕДАЛЬ ЕМУ И УКАЗОМ ЗЕ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВА ВСЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ.... На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 5099
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А кто его на службу брал? Давайте с этого начинать. Раньше погранвойска при СССР входили в состав КГБ и туда попасть было далеко не просто. Сейчас переподчинили эту службу ментам и маємо те що маємо. Кто вообще додумался погранцов подчинить ментам?! Наверное рюкзаковы подсуетились...
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Думаю никогда никогда никогда ТАКОГО НЕ БЫЛО.... На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 1392
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Якщо цей прикордонник - ватна агентура, то сепари обов"язково внесуть його до списку на обмін...
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это точно!с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен. это пздцИсточник: https://censor.net.ua/p3150694
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КАК ЭТОГО МЕРЗАВЦА ПРОВЕРЯЛИ,КОГДА БРАЛИ в погранслужбу,НУ МЛЯ дебилизм прогрессирует
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потому что у ментов соя База у СБУ своя..ну границе сведенная видно есть.. а вот в ОК ДПСУ или в военкомате похоже что нет ни какой )))
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так то же НАШ БРАТ ПОСТАНЕЦ МЕДАЛЬ ЕМУ И УКАЗОМ ЗЕ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВА ВСЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ.... На Луганщине задержан пограничник, ранее состоявший в "народной милиции ЛНР", - ГБР - Цензор.НЕТ 5099
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Не удивлюсь если через месяц увидим его в ЗЕ команде
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можно его и теперь спросить - за кого он голосовал, есть подозрение что всё зелёное там.
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А он шо, пограничил до сих пор и пост нипакидал??
Шапка какаята не панятная..
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так, и наши обменный фонд начали набирать
а может тоже как россияне на границе хануриков отлавливать для обмена?
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Наверняка, его бывший сослуживец по Лугандону сдался нашим и слил инфу о всех бывших кентах-сепарах в подразделении....кто первым настучит, тот меньше получит или условно, если крови на руках нет...теперь этому прийдется соловьем петь...
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Вот никак не могу понять, зачем выставлять фото, если морду его закрывают???
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Патаму что вина этого говнидла не доказана. Толерантность, *****! И доказана не будет. Через месячишко выпустят и пойдет нашим дули крутить.
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а когда докажут..про него уже все забудут..и конечно после суда это фото уже не покажут....А односельчане должны знать..остидел что положено или Линча вызывать
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Только что читал , что возможен залог 200 700 гривен . Или там фейк или цензор скромничает . Залог , конечно , в таких случаях , мягко говоря , удивляет .
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Луганские погранцы тогда стояли до конца пока их Турчинов с Литвином не бросили на произвол,но как говорится в семье не без урода..
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Так а как это чучело в пограничники попало ? И неужели некому его того...туда..откуда..никуда ?
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Хто міністр? Сабаков..Голубан в МВС також був в ДНР і нічого звільнився на пенсію українську..
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Знову аваківці...тпер голубани вже в прикордоній службі, реХформа..а чому сабаков не призначив голубана радником? Князева призначив..ЖОНА якого кеши тягала через кордон..
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А кто его на службу брал? Давайте с этого начинать. Раньше погранвойска при СССР входили в состав КГБ и туда попасть было далеко не просто. Сейчас переподчинили эту службу ментам и маємо те що маємо. Кто вообще додумался погранцов подчинить ментам?! Наверное рюкзаковы подсуетились...
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судья по фото, летучую мышь поймали, ну да, там же была связь с совойа на счёт 200т гривн, судью пожарить на костре - вот тута точно судья виноват и должен ответить.
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А за что судья должен ответить? за то что предварительной инфе, толком непроверенной задержали?
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