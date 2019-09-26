 Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань не вирішує основні проблеми податкової системи України - "EU Reporter"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише EU Reporter

Видання зазначає, що за даними досліджень PWC, World Economic Crime and Fraud Research 2018: Survey of Ukrainian Organisations - два з п'яти перших видів економічної злочинності в Україні - це корупція і розтрата майна, без створення незалежного податкового відомства неможливо прозоро і якісно розслідувати економічні злочини, особливо, ТОП-чиновників.

"Ухвалення зареєстрованого на сайті Верховної Ради Законопроєкту "Про Бюро фінансових розслідувань" негативно вплине на бізнес і громадян, адже новий фіскальний орган матиме виключно каральну функцію і залежатиме від уряду або міністра фінансів. Крім того, законопроєкт не передбачає конкурсу на посаду керівника, законодавчого обмеження іншим правоохоронним органам займатися протидією злочинам у сфері публічних фінансів, контролю тощо", - зазначив експерт з оподаткування Андрій Гмирін.

Як альтернативу Гмирін запропонував народним депутатам створити нове податкове відомство зі спеціальним статусом, який гарантуватиме національну безпеку країни в економічній сфері.

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"Координувати і регулювати нову незалежну Державну службу доходів (назва - не важливо) має Рада національної безпеки та оборони, яку очолює Президент України. Діяльність нового фіскального відомства має бути максимально незалежною від органів державної влади, прокуратури, політичних партій, громадських об'єднань. Контроль за діяльністю Служби має здійснювати парламент і спеціально створена при Службі наглядова громадська рада. Для розслідування можливих правопорушень співробітників Служби досить вже діючих антикорупційних органів НАБУ і ДБР", - пояснив Гмирін.

Політичний експерт Тарас Семенюк зазначив, що запропоноване Гмиріним об'єднання функцій боротьби з економічною злочинністю та інформаційних баз усіх правоохоронних органів в одному державному відомстві дозволить упереджувати і якісно розслідувати економічні злочини.

"Реорганізація та об'єднання вже існуючих податкових органів, їхніх функцій і інформаційних баз в єдину інформаційну систему, де відразу буде видно весь ланцюг руху коштів, дасть можливість оперативно попереджати і якісно розслідувати економічні злочини. Тобто координація дій співробітників податкового відомства має здійснюватися з "одного центру". Подібні злиття та оптимізація податкових органів використовувалися в інших країнах і підтвердили свою ефективність. Пора вже проводити якісну реформу податкової, а не, як завжди, створювати один орган замість іншого", - зазначив Семенюк.

Раніше на сайті Верховної Ради було зареєстровано Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань №1208. Як альтернативу депутати зареєстрували Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань № 1208-2. При цьому експерти оподаткування зазначають, що в альтернативному законопроєкті залишилися ті самі недоліки.