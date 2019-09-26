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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7512) ракети (508) Росія (20008) Кориневич Антон (8)

 З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента

Мілітаризація окупованого Росією півострова може бути підставою для посилення санкцій проти Москви.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна збирає і документує цю інформацію. Багато західних держав говорили, що факти і свідчення про посилення мілітаризації кримського півострова будуть фактором посилення санкційного режиму. Всі країни регіону беруть це до уваги і розуміють, до яких потенційних загроз це може призвести",- зазначив Кориневич.

За його словами, Україна постійно інформує іноземних партнерів про те, що Крим є дуже серйозною точкою на карті для мілітаризації і Російська Федерація це використовує.

"У Криму є місця, де можна зберігати ядерну зброю. У Криму вже дислокуються військові кораблі, які можуть нести ракети на дальність більше ніж 2 тис. км. У Криму вже є берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", розглядається питання створення окремої бригади "Іскандерів". Навіть без використання морських засобів – військових кораблів, тільки наземними ракетними комплексами Росія може прострілювати весь морський простір регіону і влучати в ціль. Теоретично, це можуть бути цілі й на території країн НАТО та ЄС",- наголосив Постійний представник президента України в АРК.

Він додав, що Крим, "тією чи іншою мірою, забезпечує Росії контроль над усім Азовсько-Чорноморським регіоном".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150692
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж каких тупарей с улицы набрали в "представители президента". Просто шок.
Дайте этому дебилу карту Европы и пусть найдет там хотя бы Калининград!
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Я Вам больше скажу, дебилы, российские ракеты могут достать ЕС и с Калининграда, и с Кавказа, и с Сибири, и с Арктики и с Дальнего Востока. Пока Московия существует спокойствия ни у ЕС, ни у США не будет.
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Фуйня...Можно подумать, что ракеты из Ростова не могут достать до ЕС
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1981г. по 1996 г. керченские судостроители сдали 16 единиц судов этой серии. Вот имена некоторых из них: «Маршал Василевский», «Генерал Тюленев», «Маршал Чуйков». Водоизмещение каждого из них - 84,5 тыс. т.
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Шо танкер мельче авианосца? Ты же триндел. что больше 10 тыс тонн Залив не может? А также танкеры на 84 тыс тонн? Мистраль на 20 тыс такая мелочь сравнительно
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сейчас уже нет мощностей уже нету поплили в лихие 90е да и док уже старый всё новый надо делать эрозия понимашь З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 9266
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фоток мистраля на стапеле в заливе З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 570 минуту на поиски давай показывай З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 570 пока залив строит супер корабли для гидрографов З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 570
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Подожди с полгодика. Будут тебе и фоты
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угу я жду когда вы на Марс полетите но увидел сдувавшийся батут рогозина З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 7557 и лунную базу - это из это уровня З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 9008
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Час підльоту до цілі з Криму і з глубіни сібірскіх руд дещо різний.
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З Калінінгада і з Криму наприклад по Турції чи Румунії. Почуйствуйтє разніцу.
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С Турцией сейчас мир и жвачка. Румыния никому не интересна. Для Турция есть база в Сирии в Тартусе и на Хмеймиме
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Это там 6 пл дизельных застряло с поломками в батареях страшная база бойси фрах ныряющие су и миг З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3930
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Не пость желтушную туфту. Ничего там не застряло. В Тартусе расширяют базу. Сейчас там уже базируются и подлодки. Для тупого - подлодки дизель-электрические - на плаву на дизеле. под водой на баьареях. Даже полностью без всяких батарей они могут неограниченно передвигаться в надводном положении
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ну и воюй в надводном как делды в 1943 м на балтике пл на надводном положении - мишень З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2487
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так увы и воюете в бурденоко на Москве каждую неделю доставляется по 10 ку пациетнов из Сирии из состава воен советников сасада догнали уже Афган начала войны 1979-81й по потерям
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Нет инфа от проверенных источников в отличии от тебя совкофапальщика и русни З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621 иди строй мичстраль но без электроники из Франции З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621 на нано квантовых шифрофонах за 120 баксов с амазона З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2621
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Во-во набери в гугле мистраль керчь.
Тото удивишься
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Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года.
Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли. «Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году», - сказал один из собеседников агентства.
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Он подтвердил, что водоизмещение каждого составит до 15 тыс. т. Корабли, по его словам, смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.
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да я уже поверил особенно сру прессе З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2500 к 2027 му построят угу угу З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2500 поверил аж 3 раза З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2500 и прибой не мистраль удод З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 4102
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надо же, какая работа мысли. То , что из Кенигсберга орки простреливают ВЕСЬ ЕС насквозь - на ум не приходит. Как и то, что своими оловянными солдатиками ЕС даже если и захочет (вероятность их хотения стремится к нулю) - никак не сможет. Самая надёжная защита - эмбарго на жижу и газ - и Держимордор захиреет на глазах. С Реальным Совком это сработало. Но тогда были Ронни и Тетчер, а не эти вихляво-продажные педики
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Не неси ерунды. Никто Советам эмбарго на газ-нефть не вводил. Наоборот - трубы в обмен на нефть. Уренгой-Помары-Ужгород когда построили?
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не он не при делах он прост показал СОИ и СССР надорвался в своём донянии за США З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 5428
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ССР сгубила не СОИ, а парт. верхушка и тупой народ. жаждавший хлеба и зрелищ
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да ты шо во ты насмешил меня З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 8797 работай ка предко за трудодень за пайку З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 8797
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он прав . СССР никто не валил . его приватизировали руководство внешней разведки КГБ . сейчас вот собирают земли обратно .
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дык, не знал, ага. А если нефть не перекрывали - куда же девалось всё бабло, отчего ССР так катастрофически обнищал, что развалился. И насколько я знаю георгафию - Ужгород это была граница не с ЕС, а с Варшавским альянсом - и нефть была для них? В любом случае - бабло побеждает зло. С Совком сработало, а там ведь реально и кроме нефти много что клепали, пахали факт остаётся фактом - население ССР по статотсчётам UN реально потихоньку улучшало своё материальное положение после WWII. Значит , Украина тоже сможет -" будет желание - будет результат"
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О чем говорить с идиотом? Бабло пропало из-за резкого снижения цен на нефть. Эмбарго никакого не было. Учи матчасть. прежде. чем что-то пернуть
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а кто его вызвал а З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2413 нет тебе мат часть учить и учить З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3158
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Где здесь хоть слово про эмбарго. брэхун ты сраный?
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Совок развалила колбаса и джинсы. Смешно, но это так. Никаких других поводов к распаду этого государства не было. Оно существовало при никаких ценах на нефть, запуская Гагарина и луноходы.
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и шо когда в СССР появилась туалетная бумага З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 999
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Они срали в дырку в земле, подтирались лопухом и делали Ан-225, который сейчас показываем как артефакт древней высокоразвитой цивилизации, недостижимый для нас.
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О себе, и о тебе. Или ты до сих пор газетой подтираешься? Тогда извини.
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звеняй ватан символ цивилизации не самый здоровый борт а чистота в сортире З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 3529
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Тогда достичь вершин цивилизации предельно просто
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да не сри там где не надо З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 6884Доказано одним куриным маршалом решившим забежать в кафе посрать З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 1752
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Алех це дурня , на початку труби поставляли з Заходу , але після оголошення санкцій труби почали катати в союзі . Не то Арциз , не то Нікополь .
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Ось тому я і казав що крембль швидше вдавиться ніж віддасть Крим.
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Раньше говорили: Крым - крупнейшая здравница, курорт...
Теперь говорят: Крым - крупнейшая военная база... З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2561
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Нет там крупнейшей базы. Да и не нужна она там. В Новороссийске база намного крупнее. Точно такой же Черноморский флот как и был. только старые посудины заменили на новые
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Новороссийск не подходит для базы флота по климатическим условиям. Сама бухта хорошая, но что это за база из которой несколько раз в год зимой нужно сваливать в открытое море из-за прибрежных штормов Бора?
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Не знаю. Но гигантский торговый порт там строят полным ходом. Не дураки же они ?
150 млн тонн грузооборот годовой . Одесса по сравнению 24 млн тонн
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да да роспил вовсю что вы там вывозить будете или это план спасения от резни капказцами рузге на кавказе З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 2288
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Новороссийск давно уже крупнейший порт Чёрного моря, по грузообороту сравнимый со всеми портами Украины вместе взятыми. Но сути дела это не меняет.
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да да я поверю 2 раза З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 7137 как лаврову с помётом З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента - Цензор.НЕТ 7137
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Та меняет. Как же сухогрузы и танкеры сваливают оттуда по нескольку раз в год из-за Боры? Может там бухта все же хороша?
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Хороша и глубокая. Но да, сваливают. Благо синоптики могут сейчас дать более-менее точный прогноз. Бухта Севастополя лишена этого недостатка, к тому же неофициально входит в 3-ку лучших естественных гаваней мира, а многие считают её лучшей в мире.
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Х.З но терминалы в Новороссийске продолжают строить полным ходом
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/261322
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Они и на Тамани в Железном Роге строят. Чего же не строить, если из Крыма ни одно судно в остальном мире не принимают
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Так в Крыму нет и не было толковых гражданских портов. Керчь - так себе. мелочь. Тупо негде. А Севастополь под военными
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Севастополь мог бы быть мощнейшим гражданским портом.
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Там места нет для гражданских. Бухта забита вояками
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Ну так это же логично, зачем пистеть очевидные вещи?
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И тебе карту Европы дать. Найдешь там Калининград? Можешь еще в Сирии Тартус поискать. под самым брюхом у Эрдогана
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Как будто из другого места достать не могут.
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