 За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обов'язків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко. ФОТО

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на місці події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Дві години тому в місті Бровари по вулиці Київській сталася ДТП, в результаті якої загинула одна людина і ще двох травмовано. За кермом автомобіля був співробітник управління поліції охорони Київської області. Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде проінформовано про жорсткі заходи реагування", - заявив Клименко.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
а нужно было начинать уже с 22 августа...кто ответит за смерти на дорогах?
Думаю завтра если такой вот бляховоз переедет кого то с твоих родных да еще и свалит с места ДТП ты закукарекаешь по другому!
а вот если бы оно заплатило тысяч 15баксов за авто то думаю вело бы себя по другому и поаккуратнее!