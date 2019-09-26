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Все про:Бровари (51) ДТП (2517) Нацполіція (8248) Клименко Ігор (1)

 За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обов'язків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко. ФОТО

За фактом трагічної ДТП у Броварах за участю працівника поліції охорони, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на місці події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 01
За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 02

"Дві години тому в місті Бровари по вулиці Київській сталася ДТП, в результаті якої загинула одна людина і ще двох травмовано. За кермом автомобіля був співробітник управління поліції охорони Київської області. Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде проінформовано про жорсткі заходи реагування", - заявив Клименко.

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 03

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 04
За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 05

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150691
 
 
 Топ коментарі
 
А ДТП произошло из-за номеров? Если бы мент заплатил 1000 евро за растаможку этого опеля за 2000 евро - то стал бы лучше ездить?
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если заплатил, то стал бы ездить ответственнее
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президент владимир отстрочил штрафы на евробляхи еще на 3 месяца(((
а нужно было начинать уже с 22 августа...кто ответит за смерти на дорогах?
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президент владимир отстрочил штрафы на евробляхи еще на 3 месяца(((
а нужно было начинать уже с 22 августа...кто ответит за смерти на дорогах?
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А ДТП произошло из-за номеров? Если бы мент заплатил 1000 евро за растаможку этого опеля за 2000 евро - то стал бы лучше ездить?
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если заплатил, то стал бы ездить ответственнее
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Сразу видно питэра у которого нет и никогда не было автомобиля. Докуя ответственный теоретический водила)
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Ты, какой то не такой. Это хорошо. Но если отморозок за рулем, ничего ему не поможет.
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Он бы может просто никогда не купил авто потому что у него больше 1000евро не было и те отдолжил!
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Тогда надо делать цены на авто минимум 100 тысяч евро штука. ДТП сведем к минимуму!
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Мне нравятся люди умеющие рассуждать логически.
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Не только думайте логически, но и поступайте логически !Если у вас есть 100 000 лишних долларов, мы подберем Вам автомобиль на эту сумму, стучитесь в личку !
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даже не знаю что ответить на такой тупой комент! надо - делай!
Думаю завтра если такой вот бляховоз переедет кого то с твоих родных да еще и свалит с места ДТП ты закукарекаешь по другому!
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А почему ты не кукарекаешь когда фуровод на украинских номерах убил 9 человек за раз, или Зайцева 6, или множество других смертельных ДТП с участием растаможенных автомобилей, которых гораздо больше чем блях?
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потому что у наст есть петухи такие как ты они кукарекают за всех!
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Тут все просто, как налоги заплатил, так для страны не так трагически, если кого переедет, а если не растаможеный ?? Вы же понимаете, что если он а хлам расхераченый, то уже налогов шиш с него ?
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В данном случае не важно какие номера, виновник установлен и задержан. Вот если бы он убежал и из-за евро-номеров не представлялось бы возможности установить водителя - тогда, да - мог бы писдеть. Кто ответит? Водитель и ответит. Чё расписделся? А по существу - если бы не отсрочил - и чё? Ну, допустим, заплатил бы он штраф и содеял ДТП. Или не заплатил штраф и содеял. Или растаможил бы и содеял. Ты питэр. Просто питэр.
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Завтра окажеться что он жертва которая стояла на обочине. Авто не его с ним никак не связано... все крайних нету.
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А бляхи причем? То что полиция не работает, на дорогах- все знаки, остановки запаркованы, бухие как ездили так и ездят, менту сделавшему замечание - наваливают люлей
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Нищеброды деревенские на евробляхах голосовали за клоуна только для того, чтобы решить вопрос с металлоломом на колесах,не понимая,что та таких ржавых корытах опасно ездить
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Суть даже не в том. Суть в том что он его купил за 1000уе и по сути это не деньги. Ему его не жалко, оно ездит как на конях, то отбойник зацепит, то собьет кого то ДТП организует... а шо она же усього тыщу баксов стоит завтра другу куплю!?
а вот если бы оно заплатило тысяч 15баксов за авто то думаю вело бы себя по другому и поаккуратнее!
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Потешный ты. Надо сделать большой налог на продажу авто.По твоему надо, чтобы "Таврия" стоила 15000 баксов. Тогда и ДТП вообще не будет.
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Зайцева іхала на авто за 50 000 на укр реестраціі і що це врятовало тих людей ?
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ты чинуша на схемах или ментовской, а может олигарх....?
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Ну да, нафиг мне надо чтоб мой жигуль 2106 стал стоить 3 копейки, а так хоть ему и 40 лет, но я его его минимум за штуку баксов могу толконуть и эти деньги хотели у меня забрать, а он в отличнейшем состоянии, все что надо делалось, менялось, подкрашивалось и мовилилось
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На коні пора пересажувать, або вєліки ! В залежності від займаної посади , вислуги і звання !😆
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Лучше на рикши! И сам едешь и подвезти кого то можно.
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Наприклад затриманих ! І всі будуть стройні як хорти !😈
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Клименко де які патрульні на народного ополчення порушують ПДД до речи на бляхах, керівництво покриває..Вся поліція це є ОЗУ..там не ночювали закони і честь
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Через суд відновляться, і компенсацію одержать.
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Пиарчик нового руководства, водитель фуры должен министра инфраструктуры на ДТП звать?
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Пьяная тварь наверное была, а иначе, как такое могло случиться?
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стопудов бухой и стопудов, что прикроют..
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та нах эти "жёсткие" понты, - *****, менты опять почувствовали себя вольготно:."проход" за нарушение пдд -200грн., опять ездят бухие за рулём, у патрульных в приусах телефоны к ушам "приклеены"...и это только начало..
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Пару человек уволят . Через пол года они вернутся на должности по суду. Ацкий хохот . Занавес.
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Если евробляхи виноваты,накажите эти бляхи За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обов'язків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко - Цензор.НЕТ 8643,но тут что то глубже.Тут мент нарушил закон по бляхам и ему ничего не будет и нарушил ПДД,вот тут что то ему может.Хотя,заплатив судье,отмажется.
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