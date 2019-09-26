 Майже 52% українців виступають проти введення ринку землі, - опитування КМІС

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 51,9% опитаних не схвалюють доручення президента Володимира Зеленського про скасування мораторію, 13,6% - швидше не схвалюють, а 38,3% - повністю не схвалюють.

Позитивно до цієї ідеї ставляться 35%: з них 16,7% повністю схвалюють доручення Зеленського, 18,3% - скоріше схвалюють. Ще 13,1% респондентів не змогли відповісти.

Майже дві третини опитаних (64,3%) вважають, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися на референдумі.

25,5% впевнені, що це питання мають вирішувати президент, уряд і Верховна Рада.

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У КМІС зазначили, що кількість противників скасування мораторію на продаж землі за рік суттєво зменшилася - в листопаді 2018 року проти введення ринку землі були 72%.

Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 16 по 19 вересня 2019 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, внесений в парламент 26 вересня, передбачає обмеження на купівлю у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (за винятком представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.