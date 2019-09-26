 Майже 52% українців виступають проти введення ринку землі, - опитування КМІС

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 51,9% опитаних не схвалюють доручення президента Володимира Зеленського про скасування мораторію, 13,6% - швидше не схвалюють, а 38,3% - повністю не схвалюють.
Позитивно до цієї ідеї ставляться 35%: з них 16,7% повністю схвалюють доручення Зеленського, 18,3% - скоріше схвалюють. Ще 13,1% респондентів не змогли відповісти.
Майже дві третини опитаних (64,3%) вважають, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися на референдумі.
25,5% впевнені, що це питання мають вирішувати президент, уряд і Верховна Рада.
У КМІС зазначили, що кількість противників скасування мораторію на продаж землі за рік суттєво зменшилася - в листопаді 2018 року проти введення ринку землі були 72%.
Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 16 по 19 вересня 2019 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,6%.
Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, внесений в парламент 26 вересня, передбачає обмеження на купівлю у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.
Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (за винятком представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.
Юля на Свободі Слова про ринок землі два дні тому
У нас вже були подібні випадки коли тупа більшість шкодила державі. Одне НАТО чого варте, один в один, ще і референдум.. яку ціну ми за цю тупість платимо?
тех 50% и тех50%,
у 1-х есть земля полученная задаром, у 2-х нету.
а что будут продавать те, кто будет жить в украите через 50 лет??
им ужо ничего не светит по закону задаром.
вот уж никчемная територия - все ссуки только украсть и продать.
от леса карпатского до танковых моторов.
Только после вас...
После Израиля, Франции, Канады, других стран-экспортёров сельхозпродукции,
где земля не продаётся, а даётся в аренду.
В пользование.
а недра? разве они не принадлежат народу? а где моя часть недр? и я сам решу продавать или сдать в аренду ...
а леса? разве они не принадлежат народу? и почему кто-то колупается между моими тремя соснами или смереками? и что я имею с того счастья? ))))
а водные о морские ресурсы...там все продано? или они тоже народные? и где мои полведра?
так почему ж начали с земли? она последний форпост???
Из которых вышли Лены Бондаренки, Бойки, Януковичи и прочие те, которых "не слышат" ...
И был этот коммент в конце 90 годов.
Не лезь в дела Украинцев
Госгеокадастр - офигенно нифига не контролирует. Попробуйте получить сводку на их сайте по КОЛИЧЕСТВУ сельхоз земель по стране по категориям, по числу пайщиков (живых), по размерам паёв, по паям умерших за год, и по прочей статистической лабуде.
Это к вопросу учёта и последующего контроля, о котором так сладко поют.
С нашими бюрократическими рогатками и судебной системой любого землевладельца можно 100500 раз умертвить, оспорить право владения, состряпать липу в реестре с помощью регистраторов, и прочая, и прочая...
Это к вопросу защищённости мелких пайщиков перед толстосумам и делками.
Решение о продаже земли ВСЕЙ И ЛЮБОЙ привязывают к судьбе бедных дедушек и бабушек (и их наследников) пайщиков. А кто знает сколько пахотной земли приходится на их паи???
На декабрь 2018 вроде оставалось около 6,9 млн первичных и вторичных(наследники) пайщиков
"Понад 400 тисяч паїв не передано у спадщину через відсутність спадкоємців або складнощі з оформленням. Тому, понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих чверть століття тому, лишилися безхазяйними" (https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/4/643260/)
Это припадает где-то 4га на пайщика в среднем (паи у всех разные)
Итого у 7 млн пайщиков на руках 28 млн га земли сельхоз назначения. Это из 42,7 млн сельхоз земель или 60 млн га всего земель в Украине.
Вы печетесь о пайщиках? Так оперируйте сугубо ИХНИМИ землями. Выкупайте их паи государству и делайте банк земли. Или организовайте пайщикам аукционы для продажи их паёв, если уж так приспичило торгануть чем нибудь...
Но не разбазаривайте остальные земли, а собирайте их постепенно в государственный земельный фонд. И наведите в конце концов порядок с учетом и контролем собственности, и с защитой законами ВСЕХ людей. Иначе потомки проклянут и вас и эту страну.