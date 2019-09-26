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Все про:опитування (406) ринок землі (11)

 Майже 52% українців виступають проти введення ринку землі, - опитування КМІС

Понад 50% українців не хочуть скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. 64,3%, вважають, що це питання потрібно вирішити на референдумі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 51,9% опитаних не схвалюють доручення президента Володимира Зеленського про скасування мораторію, 13,6% - швидше не схвалюють, а 38,3% - повністю не схвалюють.

Позитивно до цієї ідеї ставляться 35%: з них 16,7% повністю схвалюють доручення Зеленського, 18,3% - скоріше схвалюють. Ще 13,1% респондентів не змогли відповісти.

Майже дві третини опитаних (64,3%) вважають, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися на референдумі.

25,5% впевнені, що це питання мають вирішувати президент, уряд і Верховна Рада.

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У КМІС зазначили, що кількість противників скасування мораторію на продаж землі за рік суттєво зменшилася - в листопаді 2018 року проти введення ринку землі були 72%.

Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 16 по 19 вересня 2019 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, внесений в парламент 26 вересня, передбачає обмеження на купівлю у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни при відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (за винятком представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150690
 
 
 Топ коментарі
 
Такое недоверие к инициативам вождя вызывает опасение. Нужна дополнительная промывка мозгов неверующих через 1+1... Почти 52% украинцев выступают против введения рынка земли, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1942
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Простите 52% , но Зеленский уже обещал вашу землю Коломойским , Ахметовым , Пинчукам , Фирташам , Суркисам , Медведчукам Почти 52% украинцев выступают против введения рынка земли, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2728
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А почему не 73% за? Даже социологи испугались народного гнева. Но отвечать им придется за фальсификации последних выборов в любом случае.
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Этот вопрос должны решать те, кто владеет паями, а не все население. Это первое. А второе - множество успешных и богатых стран имеют рынок земли и никаких проблем. Те же США, приезжай и покупай сколько хочешь.
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А может для начала раздать землю гражданам Украины согласно Конституции и Земельного кодекса, а затем уже их, народ-владельцев земли спросить, что делать, а не наложить сейчас барыжные руки на свободные земли Украины, ну за одно и паи выдурить.
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Так то так,но с нашими махинаторами нельзя ,скупят за копейки
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Там Петя наливает сегодня в честь днюхи. Беги быстрее, может ещё успеешь.
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Не треба бігати манівцями. Юля про землю вже давно все добре виклала. Зокрема:
Юля на Свободі Слова про ринок землі два дні тому
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Юля відьма.
У нас вже були подібні випадки коли тупа більшість шкодила державі. Одне НАТО чого варте, один в один, ще і референдум.. яку ціну ми за цю тупість платимо?
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Почти 52% украинцев выступают против введения рынка земли, - опрос КМИС



тех 50% и тех50%,

у 1-х есть земля полученная задаром, у 2-х нету.

а что будут продавать те, кто будет жить в украите через 50 лет??

им ужо ничего не светит по закону задаром.

вот уж никчемная територия - все ссуки только украсть и продать.

от леса карпатского до танковых моторов.





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Ні, у 50 % є земля, а решта 50 просрали отримані на халяву майнові паї і їх давить жаба
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А кому от продажи дивиденты пойдут?тут вопрос очень спорный
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мда, если верить опросу, то более половины общества не разумные создания а если сравнить с процентом голосовавших за зебила, то общество выздоравливаеться - вот и всё зависит от того, как на это посмотреть.
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Носитесь з тою землею як дурень з торбою. Якщо підійти з розумом то купить тільки той кому закон дозволить.
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Не шути так. Земля - это сверхсерьезно. Когда продаешь землю, и не понимаешь зачем и для чего, остаешься в конце бомжем. А то и вообще не остаешься. Такое тоже случается.
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Ахахах...смешной пипец. Случаем не за кловуна голосовал? Это значит в Украине будет по закону, и купит только тот кому закон позволит, да?? Слушай ты реально такой , вот серьёзно ты не притворяешься, не тролишь ты на само деле такой??? ты правда считаешь что в Украине будет происходить как в законе написано??
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СРочно нужно снять ещё одну серию Голоумки шоб ЗЕбилы на 73% визжали что ЗЕмлю нужно распродавать с молотка, и чем дешевле тем лутше.
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Сначала обанкротили страну, а потом - тыздысь бум-бум - продайте нам вашу землю.
Только после вас...
После Израиля, Франции, Канады, других стран-экспортёров сельхозпродукции,
где земля не продаётся, а даётся в аренду.
В пользование.
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а почему как что-то продавать...так только землю?
а недра? разве они не принадлежат народу? а где моя часть недр? и я сам решу продавать или сдать в аренду ...
а леса? разве они не принадлежат народу? и почему кто-то колупается между моими тремя соснами или смереками? и что я имею с того счастья? ))))
а водные о морские ресурсы...там все продано? или они тоже народные? и где мои полведра?
так почему ж начали с земли? она последний форпост???
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Пока идёт война ни о каком рынке сельхоз.земли не может быть и речи. А по честному, народ Украины опять хотят обокрасть кучка мошенников примазавшихся к Зеленскому.
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Ядерное оружие у тупых доверчивых хохлов выдурили за бумажку, а теперь вторая серия..сейчас и на землю разведут ЗЕбилов. Это пожалуй последнее что осталось -- земля. Дальше уже не знаю что будут делать..разве в прямом смысле геноцид и голодомор устроят, ну шоб украинцы побыстрее эту землю освободили.. Сами знаете для кого... нет не для кацапов.
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Да и кацапы все века завозили в Украину и селили ротами кацапов с кацапками. Результат- 73 проуента малоросов
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Опустевший после Голодомора Донбасс заселили люмпен-шидомосковитами.
Из которых вышли Лены Бондаренки, Бойки, Януковичи и прочие те, которых "не слышат" ...
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и шо, все равно начнут продавать, сказки про учитывания мнения наріда смыло мочой
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Повторюсь. Когда то один знающий человек сказал - ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ погибло много народа, а когда начнут землю продавать- польются реки крови
И был этот коммент в конце 90 годов.
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А кто их опрашивал? Я говорил и буду говорить. В первую очередь сами ХВермеры не хотят этого рынка. Им выгодно дать 100 баксов крестьянину за гектар один раз в год и делать с этой землей что хочет.
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БРЕХНЯ!!!! А яке їм діло цим 52%, як ви кажете, якщо в них не має цієї землі?! Питати потрібно тих хто є власником землі, а не гарадскій жителів. Цих можна лише запитати де лавку поставити та дерево посадити. Ринок землі оживить економіку, дасть можливість підняти ціни на землю до їх реальної вартості, а також значно підвищить орендну плату. А це дуже вигідно власникам і звичайно дуже не вигідно тим хто зараз за безцінь використовує землю яка перебуває в приватній власності людей.
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Иди кацапе , кислые щи свои есть .
Не лезь в дела Украинцев
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Вот если Юлька спасет украинскую землю от продажных еврейских торгашей- ТО МОЖЕТ И ПРЕЗЕДЕНТОМ СТАТЬ
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Так, наступне лайно яке слід обрати це звісно Жуля...
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КМИС , как всегда пи дит ! Уверен , что против ТАКОГО рынка земли 80 % .
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І я вірю що довб.бів тупих у нас більше ніж 50%...
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(Спецом на русском, чтоб дошло)

Госгеокадастр - офигенно нифига не контролирует. Попробуйте получить сводку на их сайте по КОЛИЧЕСТВУ сельхоз земель по стране по категориям, по числу пайщиков (живых), по размерам паёв, по паям умерших за год, и по прочей статистической лабуде.
Это к вопросу учёта и последующего контроля, о котором так сладко поют.

С нашими бюрократическими рогатками и судебной системой любого землевладельца можно 100500 раз умертвить, оспорить право владения, состряпать липу в реестре с помощью регистраторов, и прочая, и прочая...
Это к вопросу защищённости мелких пайщиков перед толстосумам и делками.

Решение о продаже земли ВСЕЙ И ЛЮБОЙ привязывают к судьбе бедных дедушек и бабушек (и их наследников) пайщиков. А кто знает сколько пахотной земли приходится на их паи???
На декабрь 2018 вроде оставалось около 6,9 млн первичных и вторичных(наследники) пайщиков
"Понад 400 тисяч паїв не передано у спадщину через відсутність спадкоємців або складнощі з оформленням. Тому, понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих чверть століття тому, лишилися безхазяйними" (https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/4/643260/)
Это припадает где-то 4га на пайщика в среднем (паи у всех разные)
Итого у 7 млн пайщиков на руках 28 млн га земли сельхоз назначения. Это из 42,7 млн сельхоз земель или 60 млн га всего земель в Украине.

Вы печетесь о пайщиках? Так оперируйте сугубо ИХНИМИ землями. Выкупайте их паи государству и делайте банк земли. Или организовайте пайщикам аукционы для продажи их паёв, если уж так приспичило торгануть чем нибудь...

Но не разбазаривайте остальные земли, а собирайте их постепенно в государственный земельный фонд. И наведите в конце концов порядок с учетом и контролем собственности, и с защитой законами ВСЕХ людей. Иначе потомки проклянут и вас и эту страну.
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Земля и так по факту продается, но по мутным схемам и потому существенно дешевле. Потому этот мораторий на руку нынешним латифундистам в ущерб владельцам паев.
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БРЄДЯТИНА! МАЮ ПАЙ, ЦЕ МОЯ ВЛАСНІСТЬ, ЧОМУ Я МАЮ ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ДУМКУ ЩЕ КОГОСЬ ЯК НИМ РОЗПОРЯДИТИСЬ? ПРОВОДЬТЕ РЕХФЕРЕНДУМИ КОЛИ ХТОСЬ ХАТУ ЧИ АВТІВКУ БАЖАЄ ПРОДАТИ, ДЕБІЛИ МЛЯ!!!
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