 Міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося з Україною, - Туск в ООН

Про це 26 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для того, щоб захистити верховенство права, вам дійсно потрібно прийняти правило, що закон має бути вище сили. Якщо ви хочете слідувати цьому принципу та міжнародній солідарності, ви завжди маєте допомагати слабшим, якщо вони атаковані сильнішими та бездумними, як це трапилося у випадку з Україною, наприклад. Якщо сильні світу цього не зрозуміють цього, вони підуть в історію не як лідери, але як фейкові лідери", - наголосив Туск.
Він зауважив, що здорове природне оточення людини, яке сьогодні потребує захисту – це не лише океани або ліси – це також правда у громадському житті, це свобода, верховенство права та міжнародна солідарність.
"Щоб захистити справедливість, недостатньо звинувачувати інших у просуванні фейкових новин. Щиро кажучи, буде достатньо просто припинити брехати. Сьогодні надто багато політиків використовують брехню, як головний метод для збереження влади.
Для того, щоб зберегти свободу – недостатньо просто говорити промови. Ви маєте захищати право людини всюди та кожного дня. Ви маєте захищати свободу слова та вільну пресу. І ви маєте припинити загравати з диктаторами та авторитарними режимами", - заявив президент Європейської Ради.
Bla-bla-bla....
"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти.
Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.
Например,- на каждую критику от оппозиции ,зеленые жаждут всех перевесить ,удавить и выслать с Украины, хороша свобода слова, как раз про зеадептов.
- вы что, хотите революций... беспорядков?!
- та нет, ну что вы!... я хочу деспотизма, рабства, побольше коррупции
и круглосуточного вранья.
понимаю поляков - Украина под ******? - они следующие...
Им теперь достаточно просто дожать план Штайнмайера на условиях ***** и помогать больше будет некому и незачем. Тишь, благодать и никаких скандалов.
А шо там в том Тайожинном союзе "Роися - Недороися - Малороися" - то проблемы тайожиков.
от можешь же когда не ужратый в хлам.
иди знай....
😁
спокуха - наше фсе, не забываем днепровский заср... ланец....
Бувай !
🤣
2 раза за день ето уже перебор - немедленно к ноге!
Поэтому жизнь у нас будет скорее, как в КНДР, если мы вопреки всем свое ЯО начнем разрабатывать.
Гребаный стыд. Очередное "достижение" Гидранта в международной политике: Лука называет Президента Украины "Володей".
Этот хрыч никогда бы не позволил себе называть Порошенко "Петей".
А с этим можно. Он же клоун. И отношение к нему соответствующее