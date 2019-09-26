 Міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося з Україною, - Туск в ООН

Про це 26 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб захистити верховенство права, вам дійсно потрібно прийняти правило, що закон має бути вище сили. Якщо ви хочете слідувати цьому принципу та міжнародній солідарності, ви завжди маєте допомагати слабшим, якщо вони атаковані сильнішими та бездумними, як це трапилося у випадку з Україною, наприклад. Якщо сильні світу цього не зрозуміють цього, вони підуть в історію не як лідери, але як фейкові лідери", - наголосив Туск.

Він зауважив, що здорове природне оточення людини, яке сьогодні потребує захисту – це не лише океани або ліси – це також правда у громадському житті, це свобода, верховенство права та міжнародна солідарність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН. ТЕКСТ ВИСТУПУ

"Щоб захистити справедливість, недостатньо звинувачувати інших у просуванні фейкових новин. Щиро кажучи, буде достатньо просто припинити брехати. Сьогодні надто багато політиків використовують брехню, як головний метод для збереження влади.

Для того, щоб зберегти свободу – недостатньо просто говорити промови. Ви маєте захищати право людини всюди та кожного дня. Ви маєте захищати свободу слова та вільну пресу. І ви маєте припинити загравати з диктаторами та авторитарними режимами", - заявив президент Європейської Ради.