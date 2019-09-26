EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  975  42
Матеріали за темою:
Все про:ООН (1292) Туск (212)

 Міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося з Україною, - Туск в ООН

Закон права має бути вищим за право сили, тож міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося у випадку з Україною.

Про це 26 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб захистити верховенство права, вам дійсно потрібно прийняти правило, що закон має бути вище сили. Якщо ви хочете слідувати цьому принципу та міжнародній солідарності, ви завжди маєте допомагати слабшим, якщо вони атаковані сильнішими та бездумними, як це трапилося у випадку з Україною, наприклад. Якщо сильні світу цього не зрозуміють цього, вони підуть в історію не як лідери, але як фейкові лідери", - наголосив Туск.

Він зауважив, що здорове природне оточення людини, яке сьогодні потребує захисту – це не лише океани або ліси – це також правда у громадському житті, це свобода, верховенство права та міжнародна солідарність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН. ТЕКСТ ВИСТУПУ

"Щоб захистити справедливість, недостатньо звинувачувати інших у просуванні фейкових новин. Щиро кажучи, буде достатньо просто припинити брехати. Сьогодні надто багато політиків використовують брехню, як головний метод для збереження влади.

Для того, щоб зберегти свободу – недостатньо просто говорити промови. Ви маєте захищати право людини всюди та кожного дня. Ви маєте захищати свободу слова та вільну пресу. І ви маєте припинити загравати з диктаторами та авторитарними режимами", - заявив президент Європейської Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150689
 
   
 Топ коментарі
 
А вам нравится коррупция и воровство?
 показати весь коментар
 
Ти не нервуй, take it easy, борщаговський мерикос..
😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Напали ? А зебилы говорят что войну начал Порох вместе с добровольцами порохоботами чтобы на ней наживаться
 показати весь коментар
 
 
Не. Зеля сказав що ніфіга не допомогли. Так що лісом.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
бла бла бла
 показати весь коментар
 
 
Там и лица ***** давно нет, если уже честно говорить, на том месте уже давно пердящая жопа.
 показати весь коментар
 
Польша можно подумать сильный союзник, создали Укр-лит-польск бригаду. Где она ? на параде был каком -то видел сюжет. Могли бы хоть на блокпосты своих солдат послать, ан нет даже этого боятся, о какой помощи речь идет?
 показати весь коментар
 
 
Шо за риторика? Слабий, сильний... Ці політики всі якісь пальцем роблені. Порушене міжнародне право. І це - головний аргумент. Порушені європейські і світові принципи і домовленості... В якому законодавстві описано, хто слабий, хто сильний? А якщо сильний нападе на сильного, ви будете попкорном хрумкати? Інфантильний підхід.
 показати весь коментар
 
 
Золотые слова и прямо про Зе-беню.

"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти.
Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.
 показати весь коментар
 
 
Речь шла о лидерах германии и франции
 показати весь коментар
 
 
Я знаю,н зеленскому эти слова приминимы не меньше.
Например,- на каждую критику от оппозиции ,зеленые жаждут всех перевесить ,удавить и выслать с Украины, хороша свобода слова, как раз про зеадептов.
 показати весь коментар
 
А вам нравится коррупция и воровство?
 показати весь коментар
 
 
А вы выбирали чтобы было так же ,или лучше ? Смысл сравнивать,если 73% убеждали нас что все измениться? А на проверку вышло ,что ,тех кого посадили при Порохе,при Зеле выпустили,и сняли санкции. Неужели вы так и не поняли ,что если олигарх Коломойский вернулся в Украину,если Мертвейчук заседает в парламенте со все свое шоблой , а коррупционеров выпускают из тюряги ,то кого то из олигархов посадят? они же потянут и провластных там узы неразрывные . Им это выгодно? Не будьте ребенком.
 показати весь коментар
 
***
- вы что, хотите революций... беспорядков?!
- та нет, ну что вы!... я хочу деспотизма, рабства, побольше коррупции
и круглосуточного вранья.
 показати весь коментар
 
 
международная солидарность пятий год как должна - но никак не выхлопнется....
понимаю поляков - Украина под ******? - они следующие...
 показати весь коментар
 
 
Poliaki tak vriatli oni v NATO i tolko amerikancev u nix budet svyse 5000 soldat i texniki.Poliaki i svoju armiju uze voruzajet kak sledujet F-35 zakupajet,Patriot i drugoje.Ruskim poliaki ne po zubam
 показати весь коментар
 
Через пару лет армия Украиньі будет сильнее Войска Польского , с появлением на вооружении ВСУ ракетного оружия неядерного сдерживания.
 показати весь коментар
 
щас после такой публичной порки меркель и макронша канешно в доску разобьются, но помощь увеличат в разы. канешно им стыдно. будут исправляться.
 показати весь коментар
 
 
Шта? Міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося з Україною, - Туск в ООН - Цензор.НЕТ 5120

Им теперь достаточно просто дожать план Штайнмайера на условиях ***** и помогать больше будет некому и незачем. Тишь, благодать и никаких скандалов.

А шо там в том Тайожинном союзе "Роися - Недороися - Малороися" - то проблемы тайожиков.
 показати весь коментар
 
тока за етот твой коммент готов забыть все твои предидущие 1675 "ню.."
от можешь же когда не ужратый в хлам. Международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует более сильный, как это произошло с Украиной, - Туск в ООН - Цензор.НЕТ 477
 показати весь коментар
 
 
и типа моск начал фунциклировать? Міжнародна солідарність вимагає допомагати слабшому, якого атакує сильніший, як це сталося з Україною, - Туск в ООН - Цензор.НЕТ 8950
иди знай....
 показати весь коментар
 
 
Ти не нервуй, take it easy, борщаговський мерикос..
😁
 показати весь коментар
 
 
а как же?
спокуха - наше фсе, не забываем днепровский заср... ланец....
 показати весь коментар
 
 
ты опять сливаешься?
2 раза за день ето уже перебор - немедленно к ноге!
 показати весь коментар
 
 
В этой замечательной теории есть один минус - мы не Иран и не сидим на нефти.
Поэтому жизнь у нас будет скорее, как в КНДР, если мы вопреки всем свое ЯО начнем разрабатывать.
 показати весь коментар
 
надо свое яо разрабатывать - надеюсь етим уже занимаются...
 показати весь коментар
 
 
после помощи Украине в Минске международных 3,14стаболов в лице подельников рашиста, в числе которых и тусклый вместе с шмаркель и оландам после того,как оккупант откусил Крым ,эти твари отписали ему и часть украинского Донбасса ,под создание ордло подчиняющиеся Кремлю ,которые должны вести войну с Украиной...помощники оккупации Украины и помощники в создании войны в Украине...
 показати весь коментар
 
 
А помогать тем, кто не хочет сам себе помочь - это не пустая трата времени, сил и денег?
 показати весь коментар
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 5 ч.5 часов назад

Международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует более сильный, как это произошло с Украиной, - Туск в ООН - Цензор.НЕТ 8031

Гребаный стыд. Очередное "достижение" Гидранта в международной политике: Лука называет Президента Украины "Володей".
Этот хрыч никогда бы не позволил себе называть Порошенко "Петей".
А с этим можно. Он же клоун. И отношение к нему соответствующее
 показати весь коментар
 
 
то еще уважение - мог бы и шмарклей, и прав был бы...
 показати весь коментар
 
 
ну так що? треба вдарити серйозну озабоченность та стурбованість.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору