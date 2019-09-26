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 Текст звіту співробітника спецслужб США про розмову із Зеленським, - фейк, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав фейком опублікований Комітетом з питань розвідки Палати представників США текст звіту співробітника спецслужб США про його липневу розмову з Володимиром Зеленським.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформатор з даними з других рук? Ще одна фейкова новина! Подивіться, що було сказано під час цього милого, без найменшого тиску, телефонного дзвінка. Ще одне полювання на відьом!" - написав Трамп.

Пізніше він додав ще один твіт на цю тему.

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"Адам Шифф (глава Комітету з питань розвідки Палати представників США, демократ. - Ред.) користується нульовою довірою. Ще одна фантазія, мета якої - нашкодити Республіканській партії!" - написав Трамп.

Текст звіту співробітника спецслужб США про розмову із Зеленським, - фейк, - Трамп 01

Раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150688
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп використовував свою посаду у боротьбі проти суперника на виборах.
А Зе знову оскандаливсь.
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Откуда Трамп знает кацапское - #вывсёврёте?
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С кем поведёшься - с тем и наберёшься.
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Трамп, иди в отставку лучше сам, рыло в пушку же по самые немогу, наверняка эта формальная причина для начала импичмента это всё что у конгресса есть
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ничего демократам не обломится. Трамп еще на второй будет избран.
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Трампу кінець,а Україну конгрес без підтримки не залишить,це вже озвучено,головне спокійно дочекатись кінця розслідування після допиту офіцера ЦРУ,який подав рапорт про тиск Трампа на Україну використовуючи свій службовий стан.
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