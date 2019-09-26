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Все про:обстріл (5546) поранення (1526) операція Об'єднаних сил (1605)

 У зоні ООС поранено захисника України, противник від початку доби відкривав вогонь 7 разів, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, гранатометів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил поранено", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Новотроїцького з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Новогнатівки з боку села Стила - з протитанкового ракетного комплексу;

- поблизу Водяного з боку Ужівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Мар'їнки з боку Трудівського - зі снайперської зброї;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - зі стрілецької зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти від початку доби тричі відкривали вогонь по захисниках України, - Міноборони. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського з боку Доломітного - з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і є напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", - додали в штабі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150687
 
 
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В зоне ООС ранен защитник Украины, противник с начала суток открывал огонь 7 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4200

тихої вам ночки, синочки
(пораненому найскорішого одужання)
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Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Одужання пораненим.
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