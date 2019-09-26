 У зоні ООС поранено захисника України, противник від початку доби відкривав вогонь 7 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил поранено", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Новотроїцького з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Новогнатівки з боку села Стила - з протитанкового ракетного комплексу;

- поблизу Водяного з боку Ужівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Мар'їнки з боку Трудівського - зі снайперської зброї;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського з боку Доломітного - з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і є напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", - додали в штабі.