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Все про:Бровари (51) ДТП (2517) Київська область (1011) Нацполіція (8248)

 Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка. ФОТО

У Київській області внаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 01

"Сьогодні, 26 вересня, о 17:46 у Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який був за кермом автомобіля Opel на Єврономерах не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку, де були люди. В результаті ДТП дві особи дістали тілесні ушкодження і загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 02

На місці події перебуває новий глава Нацполіції Ігор Клименко.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 03

За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони. За цим фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено в ДБР.

Читайте також: Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150686
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, кто же это уже дважды отсрочил штрафы за "евробляхи", и переназначил Авакова? Тоже "прошлая каденция"?
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
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Не может быть! Еще и на евробляхе! Реформа полиции была успешной, спросите авакова и князева, они ведь ни когда не врут.
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А сколько смертей можно было избежать не давая отстрочку этим убийцам на бляхах? Сколько можно терпеть их на дорогах, им ни свои бляхи не жалко, ни жизни людей. Кто отдал нормальные деньги за машину, тот так не ездит!
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Не может быть! Еще и на евробляхе! Реформа полиции была успешной, спросите авакова и князева, они ведь ни когда не врут.
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Вообще-то его и сегодня не уволили, а отстранили от исполнения обязанностей на время следствия.
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А сколько смертей можно было избежать не давая отстрочку этим убийцам на бляхах? Сколько можно терпеть их на дорогах, им ни свои бляхи не жалко, ни жизни людей. Кто отдал нормальные деньги за машину, тот так не ездит!
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Дебилов хватает и не на бляхах.
Да, в процентном отношении среди бляхеров больше нарушителей, чем среди водителей на украинских номерах - ибо бляха - это по сути полулегальное удовольствие с обходом закона - честный законопослушный человек на такое не пойдет, но наивно полагать, что бри растаможке экс-бляхеры резко начинают все ездить по правилам - кто нарушал, тот и продолжает нарушать.
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Если заплатят по закону, а не на халяву, научаться ценить свои машины... Если получать халяву... Будет на дорогах бойня... Она и так уже есть...
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Одно из "величайших достижений" прошлой каденции. "Обновленная полиция" Полный набор - "евробляха" и давит людей на остановке. В общем "проФФессионал" Людей только безмерно жалко и их близких, им то это за что.
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Интересно, кто же это уже дважды отсрочил штрафы за "евробляхи", и переназначил Авакова? Тоже "прошлая каденция"?
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
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Я так понмаю, что все, кто ездит на укрономерах, ездят не на "автохламе"?
Или ты вылез в тему просто попиз.. еть?
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дело было не бобине, ******* сидел в кабине, или ты думаешь если бы он ехал на новеньком мерсе это повляло бы на ситуацию? этот упоротый реформировнный мент не ехал бы с закрытыми глазами ужравшимся в хламину?
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им то это за что.\\\\\\\\

Как это за что? За то что мэр не догнал шо надо отбойники устанавливать, как это делают в норм. городах.
Либо просто мало украсть получится. Может грозно напишет в Фейсбуке стандартные "рестыинписы" и фото свечечки и двух палок, а через минуту уже разразится здоровым гоготом, увидев на соседней вкладке - смешного кота, или посмотрев комическое шоу.
типо как вот Украину опустил какой-то хохотун трамповский
https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs
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Обновили по факту только патрульную полицию, дальше дело не пошло. А полицию охраны даже не начинали обновлять.
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прошлая каденция была нихарошая. ай-яй-яй.

а вот Новая Каденция! а вот Наш Бубочка! - это ж совсем другое.
бубочка немедленно запретил евробляхи (аж два раз запретил)
бубочка немедленно поотменял решения судов, которые восстановили уволенных ментов.
бубочка немедленно уволил плохого дядю Авакова.

а сегодняшний мент на бляхе - это ахент плохого дяди Порошенко.
ай-яй-яй.
бубочка хороший.
Порошенко вавсьомуинават.

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Да, явно не Князев ,не успел ещё награбить на нормальную тачку...
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А якби не подовжили термін евробляхерам, то й жінка була б жива.
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Именно Хрюша и начал давать им отстрочки... Вот дали до Нового Года...Поговаривают, что они вообще платить после него не будут.... Считаем трупы до Нового Года...
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тот сотрудник и на лисапете
бы в кого то врезался - дураку стеклянный х.. вост дай, он пойдет бетон искать...
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А с какой тогда скоростью он летел, что не мог справиться с управлением, ясно уже, что не 50 км/час.
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Вы шо с детским умом? Да везде есть свои дурачки, даже в футбольной команде. Это бытовуха. На х........ подавать такие новости. Их сотни, вешаются, убивают, насилуют и ......., начиная с депутатов и кончая потеряными. Ну нет, святой касты. ДАЖЕ В ЦЕРКВИ. Просто все не возможно осветить. А тут, полицейский, ВАЙ - ВАЙ.
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Що таке поліція охорони? Можна посилання на оф сайт цієї структури...?

Чи це як домагався малолітньої незайманої дівчини без контрацептива в неприродній спосіб?)
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А ти за поребриком и не знало, что в Украине есть такая структура
???
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Ого. Ванга, ви жива?
Пророцтва, як завжди, пук в калюжу...
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по бетонному блоку поставить на остановках видимо слишком дорого... хотя в той же Польше вдоль всех трасс вообще шумоизоляцию поставили. интересно по статистике сколько уже народу погибло на остановках\пешеходных переходах
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у свиносои разрыв шаблона с одной стороны нова свиношыкаладно-рюкзачная мусорва но с другой стороны евробляха. Или этому мусорку бляху проклятые евробляхеры подкинули?
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велик, ша - нихто того казла не защищает, оно бы и пешком кого то убило...
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Евробляха,курва мать-начинаем все опять,
Укробляхы это сила,евробляхы все мудилы.
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тАК САБАКОВ кНЯЗЄВА ЗАЛИШИВ, аНТОХУ ПРИЗНАЧИВ..Все по плану..мусора як вбивали так і вбивають..
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********** типичный избиратель ЗЕлёной плесени ...ЛЮМПЕН
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А если бы он был на укробляхе , у женщины было бы больше шансов выжить Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка - Цензор.НЕТ 5523
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Вот уж любит тролятина акцентировать внимание на том, что авто без регистрации в Украине. А то, что такие авто даже год назад были причиной всего лишь 7% ДТП от всего их кол-ва, согласно статистики МВД, уже никто и не помнит.
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Для поддержки рейтингов необходимо в каждой новости добавлять или "это была евробляха" или "это не была евробляха", тогда точно никто не будет ситуации обсуждать, а будут обсуждать евробляхи...
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А для чого акцентувати «на евробляхах»??Якщо то ЕЗДЮК то не має значення на яких воно бляхах іздить
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