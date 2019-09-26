 Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні, 26 вересня, о 17:46 у Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який був за кермом автомобіля Opel на Єврономерах не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку, де були люди. В результаті ДТП дві особи дістали тілесні ушкодження і загинула жінка", - йдеться в повідомленні.
На місці події перебуває новий глава Нацполіції Ігор Клименко.
За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони. За цим фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено в ДБР.
Да, в процентном отношении среди бляхеров больше нарушителей, чем среди водителей на украинских номерах - ибо бляха - это по сути полулегальное удовольствие с обходом закона - честный законопослушный человек на такое не пойдет, но наивно полагать, что бри растаможке экс-бляхеры резко начинают все ездить по правилам - кто нарушал, тот и продолжает нарушать.
Зато я на 72% уверен, за кого голосовал этот убийца на еврохламе.
Или ты вылез в тему просто попиз.. еть?
Как это за что? За то что мэр не догнал шо надо отбойники устанавливать, как это делают в норм. городах.
Либо просто мало украсть получится. Может грозно напишет в Фейсбуке стандартные "рестыинписы" и фото свечечки и двух палок, а через минуту уже разразится здоровым гоготом, увидев на соседней вкладке - смешного кота, или посмотрев комическое шоу.
типо как вот Украину опустил какой-то хохотун трамповский
https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs
а вот Новая Каденция! а вот Наш Бубочка! - это ж совсем другое.
бубочка немедленно запретил евробляхи (аж два раз запретил)
бубочка немедленно поотменял решения судов, которые восстановили уволенных ментов.
бубочка немедленно уволил плохого дядю Авакова.
а сегодняшний мент на бляхе - это ахент плохого дяди Порошенко.
ай-яй-яй.
бубочка хороший.
Порошенко вавсьомуинават.
бы в кого то врезался - дураку стеклянный х.. вост дай, он пойдет бетон искать...
Чи це як домагався малолітньої незайманої дівчини без контрацептива в неприродній спосіб?)
???
Пророцтва, як завжди, пук в калюжу...
Укробляхы это сила,евробляхы все мудилы.