 Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 26 вересня, о 17:46 у Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який був за кермом автомобіля Opel на Єврономерах не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку, де були люди. В результаті ДТП дві особи дістали тілесні ушкодження і загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

На місці події перебуває новий глава Нацполіції Ігор Клименко.

За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони. За цим фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено в ДБР.

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