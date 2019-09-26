EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2040  96
Все про:Зеленський (2919) МВФ (572) США (5488) інвестори (40)

 Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств 01

"Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до стійкого економічного зростання", - сказав Зеленський.

За словами президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні впродовж останніх тижнів, і продемонструвала підтримку ініціатив української влади.

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств 02

Президент розповів про законодавчі ініціативи, метою яких є залучення іноземного капіталу в Україну.

"Ми розробили десятки законопроєктів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату. Зокрема, йдеться про реформи правоохоронної та судової систем і зняття обмежень на рух капіталу. Також у першому читанні прийнято законопроєкт про концесію", - повідомив Зеленський.

Читайте також: "Запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Йоганнісом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150685
 
   
 Топ коментарі
 
Украина может использовать метод челночной дипломатии, чтобы привлечь богатейших инвесторов мира в Украину! И богатейшие компании и т.д.
Вот пример Челночной дипломатии.

Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!
 показати весь коментар
 
Зебилу перед встречей хоть рассказали кто такое бондхолдеры ? Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств - Цензор.НЕТ 9178
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Прикольно! Только ты персонажей местами перепутал.
 показати весь коментар
 
 
Зебилу перед встречей хоть рассказали кто такое бондхолдеры ?
 показати весь коментар
 
 
Це теж саме, що бандити, але із зебільною мордою.
 показати весь коментар
 
 
.. а сам ты судорожно копаешься в методичке, что бы понять кто это )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чего в ней копаться, зеб!? На первой странице написано - доллар по 8, а долги отдавать следующим президентам.
 показати весь коментар
 
И дали потренироваться на мерчандайзерах...
 показати весь коментар
 
 
Украина может использовать метод челночной дипломатии, чтобы привлечь богатейших инвесторов мира в Украину! И богатейшие компании и т.д.
Вот пример Челночной дипломатии.

Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
- Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
- О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
Он:
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровенный сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело!
 показати весь коментар
 
 
Можна замість сибірського мужика - українського клоуна поставити, або пухнастого ведмедика - суть анекдоту не змінеться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А краще ...кнура мальдівського ! Теж не зміниться
 показати весь коментар
 
 
він хіба за Рокфелера зійде в цьому анекдоті.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
о да, отличная копипаста. правда ни разу не странно что иудей без обмана как Обама без банана(просто в рифму, а так я нигеров - уважаю, смешно басят и орут))

\\\\\\\\
Путь же от дельты Нила до Палестины такой массе народа можно было преодолеть не раньше, чем за три - четыре недели. Это было известно от купцов, привозящих товары. Поэтому необходимо было, не вызывая подозрений, убедить богомольцев, чтобы они захватили с собой как можно больше золота, серебра, меди и иных драгоценностей. За эти ценности можно будет купить еду и воду у кочевых племен, обитающих в пустыне. Но как же это сделать? И возникло мудрое решение: нужно убедить народ, что следует во время богослужения освятить золото и драгоценности, в результате чего они не только не убавятся, но еще более возрастут в цене. Уговорить простых, доверчивых людей не составило особого труда. И немудрено. Ведь и в более поздние времена толпа так же легковерно шла на поводу у светских и духовных вождей - проходимцев. Вспомним хотя бы того же попа Гапона. Не все израильтяне поверили сладким речам Аарона и сверкающим глазам Моисея. Не всех начальников и старейшин колен сумели они зажечь своей авантюрной идеей. Ведь и сами братья не знали, что ждет их народ впереди: смерть или еще более тяжелое угнетение. В шестой главе книги"Исход"в числе начальников народа указаны представители только трёх колен: Рувима, Симеона и Левия. Было много тех, кто оказался слишком ленив или не приспособлен к многодневному переходу. Было много нищих, не имеющих запасов пищи. Им и нечего было одеть. Были калеки, больные, старики, грудные дети. Для них такая прогулка оказалась невозможной. Было тогда и много израильтян, которые ассимилировались, молились египетским богам, разочаровавшись в Иегове. Были и смешанные семьи, в которых жена или муж, выходцы из родственных или дружественных евреям племён, не соглашались идти для поклонения Иегове, дабы не прогневать своих богов. И супруги их также вынуждены были остаться дома. Видите, как много доводов имеется для того, чтобы не поверить, что весь"народ избранный"в один день покинул Египет. И, в то же время, все или почти все оставшиеся - добровольно! - отдавали свои ценности уходящим. Но не насовсем! А только для того, чтобы соседи освятили эти ценности при молебне, и вернули их владельцам уже освященными Богом Иеговой. Сердобольные соседки отдавали уходящим детям праздничные нарядные одежды своих, остающихся детей. Никто из них и не подозревал, что уже никогда не увидит ни этих нарядов, ни своих драгоценностей, ни своих дорогих отходящих соседей. В оправдание последним я еще раз должен напомнить, что они и сами об этом не догадывались. Не знали, в какую грандиозную авантюру затянули их вожаки - братья.
\\\\\\
 показати весь коментар
 
 
Рейтинговые агенства- это хорошо. Рейтинги у Владимира Александровича зашкаливают.

Просто как у его тезки-коллеги.
 показати весь коментар
 
 
мож он че-то перепутал?

Вова, эти пацаны рейтинги не за Квартал и Сватов ставят.....
 показати весь коментар
 
 
ох уж эти диджитализация и коучсерфинг и краундфишинг

бондхолдер - держатель акций
 показати весь коментар
 
 
Девушка: Ты кем работаешь?
Зебил: Акционером.
Девушка: Ууууу... Вкладываешь деньги в ценные бумаги?
Зебил: Нет скупаюсь по акции в АТБ.
 показати весь коментар
 
 
тебя ЗЕля и в Крыжополе отловит и в смартофон посадит.
Так и сказал - "Все государство будет в смартфоне !"
 показати весь коментар
 
 
а бульбашки через смартофон пускать из ОПы тебя не беспокоит ?
 показати весь коментар
 
Вова, а че такой грустный?

Иисус Христос на кресте и то веселей выглядел !"
 показати весь коментар
 
 
наверное, подсчитывает во сколько ему эта встреча обошлась. и вообще, Зеленский лыбится только в Европе... Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств - Цензор.НЕТ 397
 показати весь коментар
 
Там дурь забористее. А от продукта латиносов ЗЕлюпу на измену пробивает.
 показати весь коментар
 
ласкать ЗЕльоное ушко имеет право только Бурят Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств - Цензор.НЕТ 5240
 показати весь коментар
 
благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом

Так уже все. Сегодня был последний день пребывания МВФ в Украине. Меморандум не подписан.
Надо было больше трындеть про компромисс с Коломойским по Привату и жечь дома Гонтаревой.
 показати весь коментар
 
 
еще не вечер. он может концерт дать и без всякого МВФа...
 показати весь коментар
 
У ЗЕлюпы писюн порвется по 18 ярдов гривен в день на рояле отрабатывать.
 показати весь коментар
 
Зеленский в цирк сходи, проведи планерку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля возвращается в страну и докладывает о своём визите:
- Игорь Валерьевич, я про Вас Трампу доложил. Обещал порешать проблемы в обмен на то, что мой 100% защучит Байдена!
- А шо еще там было?
- Ну, встречался с какими-то блох-хантерами и представителями сексуальных агенств...
- Стенограмму сотри, видео удали! И главное - вали всё на ФОПов ......
 показати весь коментар
 
 
Сегодня еще и Всемирный день контрацепции.Совпадение?
 показати весь коментар
 
Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права- ,,,,за счет МВФ мы поднием зарплату украинским "законикам" безправия ,а не благосостояние процентных,которые его сделали, а вместе с ним сделали Украину ,,,
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
йде нормальний процес! - батько Зе працюють. Не те, що попередники- тільки язиками ляпали та обіцяли нам реформацію.
 показати весь коментар
 
 
Ну не кокс же ему нюхать в свой день рождения, как отец уродов Зеленский.
 показати весь коментар
 
«Якщо ви дозволяєте вашим парламентарям протягом однієї ночі проголосувати за 66 законопроєктів, вони не мають уяви про те, за що голосують, вони не поінформовані, вони як маріонетки», - заявила європейський політик.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788076-evroparlament-radit-ukrainskim-deputatam-ne-buti-marionetkami.html
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств.

===============================================================


 показати весь коментар
 
 
Рябошапку по шапке, а этого честного парня (как сказал Трамп ) опять в прокуроры.
 показати весь коментар
 
Вот потому и хотят впредь выдавать увольняемым волчьи билеты.Чтобы никогда и низачто никакой суд не мог восстановить.Только при смене власти на противополжную.
 показати весь коментар
 
А 🐷 встретился с Штангенциркулем..
 показати весь коментар
 
 
рісковий парєнь етот Зє! - даже бондхолдєров нє побоялся!
 показати весь коментар
 
 
Срочьно пєрєдайтє товаріщу Зєлєнскому ! Он нє в курсє !

"МВФ поїхала з Києва навіть без проекту меморандума про співробітництво, не кажучи вже про погоджений меморандум.
Що це означає?
1. Ми не отримаємо макрофінасову допомогу на 6 млрд у.е. від МВФ під дуже низьки відсотки
2. Ми не отримаємо кредит від Всесвітнього Банку на 6 млрд у.е. під дуже низьки відсотки
3. Ми продовжимо позичати гроші під високі відсотки через ОВДП.
Причини: мірова з Коломойським по ПриватБанку, загроза атаки на НБУ, держбюджет.
Відсутність программи не позначиться одразу, бо зараз резерви виглядають непогано, проте МінФін й надалі буде позичати гроші через ОВДП, чим ще більше буде тиснути на курс, що спричинить додатковий тиск на економіку, на виконання бюджету і по колу.
На додачу, не співпрацювання з МВФ дає інвесторам - дуже поганий сигнал, який означає, що тут продовжуть гратися в популізм та не бажають робити зміни. А значить безпечно тут не буде, ризики зростають.
І поки вам здається, що все непогано, так це непогано - заслуга старої влади, яка забезпечила це все. А коли інерція закінчиться (приблизно 6-8 місяців) то й почнуться веселощі. Ну а про реальне зростання економіки можна не дуже мріяти.
Ну і так, за низький курс зараз ми заплатимо згодом, але більше. І дехто на цьому дуже непогано заробить".
Константин Нескоромный
 показати весь коментар
 
 
Зато под ОВГЗ в последние месяцы набираем долгов по 18 млрд гривен в день.

Отэта зебилам поперло... Они у своих родителей в жизни столько золотых зубов не навыдирают.
 показати весь коментар
 
 
- Ну хорошо, ладно. Допустим. Но как(!) среди евреев вы отыскали идиота ?!
(C)
@karakay69
🤔
 показати весь коментар
 
 
значит это не настоящий еврей, а какой-то самозванец. я знаком со многими евреями. так, как Зеленский, никто из них не говорит! это все умные, воспитанные люди!
 показати весь коментар
 
 
А Коломойский? Тоже бандюковая шпана, не смотря на то, что еврей по происхождению.

Правда есть мнение, что есть евреи, а есть жиды. И разница между ними такая же, как между украинцами и избирателями Зеленского.
 показати весь коментар
 
вот, за Коломойского ничего не могу сказать. мы не знакомы.
 показати весь коментар
 
Я теж не розумію якій він єврей. Згоден з вами, серед моїх знайомих такого теж нема. Усі роботящі, та інтелігентні люди. 🤔
 показати весь коментар
 
ти майбуть був у Ізраїлі ...там багато жидів таких як ти й пишеш ...але в решті світу ...
 показати весь коментар
 
вот там я еще не был. может когда-нибудь...
 показати весь коментар
 
- Помоги!!! У меня тут полный автобус евреев. В Бухенвальд едем. Посмотреть хотят, а автобус поломался.
- Извини, земляк, у меня только микроволновка...
 показати весь коментар
 
Який нарід, такий тепер і лідер - сцикливий, простий та придуркуватий холоп-полукровка.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору