 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт КМІС.

Так, підтримку Верховною Радою закону, який скасовує недоторканність народних депутатів, підтримують 89% українців старше 18 років. Не схвалюють такі зміни 7% опитаних респондентів, 4% не змогли відповісти на запитання.

Більшість опитаних (85%) позитивно ставляться до внесення змін до Конституції України, які мають скасувати недоторканність суддів України, негативно до скасування суддівської недоторканності ставляться лише 8% опитаних, 7% не змогли відповісти на запитання.

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77% опитаних схвалюють внесення до Конституції змін щодо скасування недоторканності президента України, 16% не схвалюють такі зміни, 7% не змогли відповісти на запитання.

Половина опитаних (50%) не згодні з тим, що скасування депутатської недоторканності збільшить залежність депутатів від президента України і зробить їх менш вільними у відстоюванні інтересів своїх виборців у парламенті. Згодні з цим твердженням 40% опитаних, 10% не змогли відповісти на запитання.

Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 16 по 19 вересня 2019 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,6%.

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