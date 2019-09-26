EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  949  108
Все про:недоторканність (458) опитування (406) КМІС (61)

 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС

Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що більшість українців підтримують скасування недоторканності представників влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт КМІС.

Так, підтримку Верховною Радою закону, який скасовує недоторканність народних депутатів, підтримують 89% українців старше 18 років. Не схвалюють такі зміни 7% опитаних респондентів, 4% не змогли відповісти на запитання.

Більшість опитаних (85%) позитивно ставляться до внесення змін до Конституції України, які мають скасувати недоторканність суддів України, негативно до скасування суддівської недоторканності ставляться лише 8% опитаних, 7% не змогли відповісти на запитання.

Дивіться також: "Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання. ВIДЕО

77% опитаних схвалюють внесення до Конституції змін щодо скасування недоторканності президента України, 16% не схвалюють такі зміни, 7% не змогли відповісти на запитання.

Половина опитаних (50%) не згодні з тим, що скасування депутатської недоторканності збільшить залежність депутатів від президента України і зробить їх менш вільними у відстоюванні інтересів своїх виборців у парламенті. Згодні з цим твердженням 40% опитаних, 10% не змогли відповісти на запитання.

Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 16 по 19 вересня 2019 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування недоторканності підтримують 90% українців, а скорочення кількості нардепів у Раді - 87%, - опитування Центру Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150684
 
   
 Топ коментарі
 
А вот эти все многопроцентники могут объяснить, как сейчас при монобольшинстве и узурпации всех ветвей власти это все может работать?
 показати весь коментар
 
Відверто кажучи, депутати на майдані були просто зайвими. Такі собі засланці зверху в маси.
 показати весь коментар
 
А як ти живеш без недоторканості при монобільшості і узурпації ? Тож чим відрізняються ці тіла, якщо закон один для всіх?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
абсолютно вірно.
Да, не забути нагадати, що прийнятий нещодавно зебілами закон про процедуру імпічменту - недієвий саме через нереалістичний механізм...
 показати весь коментар
 
 
не неприкосновенности ,а рукоприкладства 89% українців підтримують скасування недоторканності депутатів, 85% - суддів, 77% - президента, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3977
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору