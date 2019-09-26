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Все про:Крим (7512) Кориневич Антон (8)

 Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич

Будь-яка спроба окупаційної влади змінити назву Криму на "Тавриду" буде неправомірною.

Про це Укрінформу заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чули багато від окупаційної влади, наприклад те, що Північно-Кримський канал за міжнародним правом, повинен мати статус міжнародного. Це абсолютна нісенітниця, адже це інфраструктурна одиниця України, так само як, наприклад, траса Київ-Одеса. Тепер ми бачимо, що вони переходять до нового етапу інформаційних заходів, що, мовляв, Крим треба перейменувати, тому що є інша частина – там колись були давньогрецькі міста-поліси. Безумовно, ми з повагою ставимося до грецької частини історії Криму. Але будь-яка спроба зміни назви Криму є абсолютно неправомірною дією окупаційної влади", - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що Крим визнається міжнародним правом автономною республікою у складі України.

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"Усі ці пропозиції Росії не мають нічого спільного з реальністю. Це стосується напряму й офіційної назви півострова",- констатував Кориневич.

Нагадаємо, 16 вересня окупаційна влада півострова заявила, що вивчають можливість перейменування Криму. До його назви можуть додати слово "Таврида", щоб "зміцнити російський статус регіону".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150682
 
 
 Топ коментарі
 
в знак протеста одень браслетики
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педро тебе до сих пор в штаны срёт ?
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Ну и что ваш зебобик предлагает сделать для освобождения Крыма ? Уже почти пол года прошло, а зебобик даже понятия не имеет как освобождать Крым Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8031
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Скоро кацапы Крым переименуют в Мухосранк, а зебил так и будет молчать о Крыме Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4803
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Юрій Гудименко
Прочитал я, значит, речь Зеленского в ООН.И вроде и неплохо. Даже лучше, чем неплохо. Сторителлинг про Слипака - плюс, показал пулю - плюс, напомнил число жертв войны - плюс, вспомнил про аннексию Крыма Россией - жирный плюс.Но это было в начале речи. А запоминается, как говорят, последнее слово.В конце речи Зеленский дважды, ****, ДВАЖДЫ повторил одну и ту же фразу. Которая полностью перехеривает все предыдущие фразы. Которая перехеривает вообще всё.Эта фраза - «Войну невозможно выиграть победами».Давайте я немножко напомню. Существует некая простая дихотомия, такое, знаете, «или-или». Или война заканчивается для страны победой, или война заканчивается для страны поражением. Это не футбол, тут с ничьими плохо. Даже если стороны расходятся вроде как при своих, всё равно кто-то теряет больше. Жизней, морей, земель, заводов. Он и проиграл. Нет исключений. И по странному стечению обстоятельств проигрывает обычно тот, кто меньше побеждает. Знаю, это поразительно глубокая по внутреннему содержанию мысль, но, видимо, не всем доходит.В чём заключается победа Украины в этой войне? Она будет заключаться в:
- возврате всех территорий, захваченных Россией;
- получении контрибуции (компенсации ущерба);
- публичном суде и наказании виновных в развязывании войны;
- денацификации России.Отсутствие одного любого пункта в конечном счёте будет означать, что мы не победили, а временно отбились и война продолжается. Отсутствие двух и более пунктов будет означать поражение в войне. Они напали на нас. Они убивали нас. Они пытали нас. Они сжигали наши дома. Банальное «ну ок, мы вернули как было» не работает. Вы не можете воскресить наших мёртвых. Мы не можем вас простить до вашего покаяния. Точка.Для того, чтобы победить, нужно воевать и выигрывать битвы. Дипломатия может замедлить войну. Может заморозить конфликт. Может развести войска. Может - вместе с санкциями - даже вернуть нам наши территории.Но дипломатия не заставит Россию каяться. Не заставит её отказаться от имперских амбиций. Она только унизит её и нам придётся снова готовится к войне.Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.Если вы разрешите ему это сделать.
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Умник, а чего ты в Германии? Едь в Крым и партизань...
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Слышишь умник,а чего тебя вообще жарит кто и где ? Иди родню свою получай или слуг своих выборных !
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Точно, аж цельных пол года прошло! Это даже не 5 лет, на протяжении которых свынохряк палец об палец не ударил, чтоб освободить Крым, более того, он даже регулярно поставлял туда свои рошенки и прочие ништяки в виде стройматериалов для моста, ну и кое-что для фирташевского заводика и многое другое...
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То есть, як то кажуть,ніде правди діти, я правильно зрозуміла, п'ятикопійчаний?
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То есть, як то кажуть, - тобто у тебе зебільна шизофренія.
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Вот смотри, дебилина стоеросовая, тебя никто не трогал, не оскорблял,но ты, козлина, постоянно лезешь в глаза, а потом бежишь стучать, что тебя оскорбили и унизили. Пшел вон, пес смердящий и попробуй еще раз мне гадость написать.Урод.
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Тобі написати? Ти себе сама образила і захворієш від власної ненависті.
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Уважно читай її коментар, бо це діагноз.
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дебилина стоеросовая - це щось. А ще щось зі свого лексикону, будь ласка.
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сашко, якщо будеш чіплятися до людей, ми тобі розкажемо, якою формою шизофренії страждаєш ти. Зрозуміло?
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а до чого тут Лалала? я тобі розповідаю
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Та ні, я не повірю. Лалка по-українські ні бельмеса, так ще й безпросвітно тупа у технологіях. А цей google translator вміє використовувати🤔
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Відмінність між ними мінімальна. Тому ввважаю це однією людиною.
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Добре, нехай буде так. Наразі всі вони з одного народу вийшли-кацапського смердючого🤔
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це мій не другий нік, а п´ятитисячний. Всі твої опоненти, які вважають, що з тобою не все гаразд, то я. Решта - десять твоїх друзяк з двадцатьма ніками кожен.
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Тобто ти весь час змінюєш ніки. Все рівно твоя суть- Лалалала.
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Главное чтобы штейн не делал то что делал свиновальц для крысма. Не постовлял электрики и газа.
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Мрій, вевельштейн. Скоро будеш без води.
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А шо ты предлагаешь, КАСАТИК. У тебя было 5 лет. ПОСОВЕТУЙ. Вот я не знаю. И пэтя не знал, и ЗЕ не знает, возможно Бог знает. ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ. Крым ТЮ - ТЮ. Вот это я знаю. ТЫ ЖДЕШЬ ЧУДА. Х...... ло ты.
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Так а что же вы за предыдущие 5 лет не освободили, порохосвиньи?
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педро тебе до сих пор в штаны срёт ?
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Не поверишь: ничего личного. Предатель своего народа получит сполна в этой жизни
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Ты, гандон, наслушался кремлёвских каналов про "алкоголизм" Пороха: этот мусор только от них шёл. Или ты просто ольгинский шнырь и гонишь тут по их методичкам.
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Эти скоты там вообще ни на что права не имеют ,только сдохнуть как оккупанты и захватчики ! Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7260
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Та всё буду переживать,как из спама вылезти .. Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 316
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Легко....- скинут указ с масквы,
проведут референдум среди крымчан-крысчан и вуаля.... - Таврида готова....
Ну а после уже города переименуют, что бы крымскими татарами и не пахло...
Для Орды это привычное дело....
Татарам для начала нужно подорвать крымский мост..., а то лишатся всего...
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Вчера Хисан на тебя ссылался и писал что русня на крысме канал начала восстанавливать. Скажи где, в каком месте мордва начала чистить канал? Кто из вас брешет?
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Херсон _ місто поганого сну. Відповідно з'являється у нього агресія.
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наверное...
там и экология швах... - воду можно пить не во всех частях города..
Пришлось жить там пару месяцев..., и первая квартира которую я снял оказалась с клопами...
Я о них только в книжках читал..
И наркоманов помню море кругом...
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А у мене там були знайомі, у яких я зупинявся. Потім бував проїздом в Залізний Порт, Лазурне, Скадовськ... Херсон люблю, але не думав про його зебільну деградацію🙄
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Херсон мне тогда показался полным отстоем..., забыл упомянуть криминал на каждом шагу..
Я приехал туда с пятью товарищами по делам - жили в разных частях города, кому где удалось снять квартиры...
Так вот - одного ограбили когда его не было дома (оказался сын хозяйки), другого избили гопники - сломали руку, а третий подхватил какую то заразу - попал в больничку...
Меня же траванули клафелином в кафе Белый Медведь, что недалеко от ЖД вокзала...
Из хорошего могу отметить много симпатичных девушек живут в Херсоне...
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Я перший раз попав туди у 1967 році і одразу поїхав кататися на моторному човні по плавням. Це була казка! Потім проїздом бував в ресторані Українська кухня недалеко від вокзалу... Люди сподобалися.
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перелякані діти!!! от чого оправдуватись перед московським улусом??? Хай той канал тищу раз має міжнародний статус, а яке до того крємльовським оркам, шо їм мєждунаротне право до хуа???
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Безусловно, мы с уважением относимся к греческой части истории Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3150682
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Хочу почути кваліфіковану розмову саме про грецьку історію Криму з датами виникнення Греції.
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нє, ну шо це за Корінєвічь??? Чмо якесь
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Без сумніво він поц, а не чмо. Бо треба вчити історію і знати, що не існує грецької історії Криму.
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Звичайно поцизм заважає вивчити історію.
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Не смешите, при нонешнем ЗЕперзиденте можно делать все, что угодно - как заметил Панасенков, ЗЕ похож на простывшую крысу и ростом, и общим видом, и голосом.
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кацапы запустили обманку. Теперь все будут бороться с переименованием Крыма)
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давно вже тра перейменувати ту срану в московію. Он Угорщина не обіжаєця шо вона не мадьярсасаґ
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чому новій українській владі дискурс задає кремль і *****??? Чому такий хай про перейменування, Україну то не повинно хвилювати - нам тра всіма способами повертати собі Крим. Чому ота формула шахєр-махєр має нас трогати??? Стіна гніву і ніяких пересувань через ДМЗ
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*Крим ...переміную ..! На Федосію паєду *Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1699

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...Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9316...
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Яка тобі Феодосія. На кацапію тобі в Сєстрорєцьк.
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"...А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым."(И.В.Сталин,пленум ЦК КПСС,1952г.)
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Чубаров ,жамільов,чайгоз їм в цьому пнутся допомогти,аж із шкури лізуть.Автономію їм подавай нову,та ще й із змінами в Конституції.Кацапи тоді скажуть,у вас змінилася автономія,значить ви признали,що крим не ваш
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А кто запретит, почему не сказал пухлый очкарик?
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Я конечно извиняюсь за крамольную мысль ,но учитывая нравы на Параше ,они так просто не уйдут . Можно помочь им уйти красиво , это вариант Кипра . Т.е. они оставляют за собой Севастополь ,а остальное возвращают Украине. Вообщем это позволит сохранить всем лицо, и Киеву и Кремлю. И еще есть условие Параша должна стать слабее ,вообщем надо выжидать момент и быть к этому готовым И только не надо набрасываться с ура патриотизмом Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8088
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Переименование Крыма (конечно дурня несусветная) в сравнении с его аннексией - детская шалость на зелёном лугу.
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