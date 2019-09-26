 Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич

Про це Укрінформу заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми чули багато від окупаційної влади, наприклад те, що Північно-Кримський канал за міжнародним правом, повинен мати статус міжнародного. Це абсолютна нісенітниця, адже це інфраструктурна одиниця України, так само як, наприклад, траса Київ-Одеса. Тепер ми бачимо, що вони переходять до нового етапу інформаційних заходів, що, мовляв, Крим треба перейменувати, тому що є інша частина – там колись були давньогрецькі міста-поліси. Безумовно, ми з повагою ставимося до грецької частини історії Криму. Але будь-яка спроба зміни назви Криму є абсолютно неправомірною дією окупаційної влади", - зазначив Кориневич.
Він наголосив, що Крим визнається міжнародним правом автономною республікою у складі України.
"Усі ці пропозиції Росії не мають нічого спільного з реальністю. Це стосується напряму й офіційної назви півострова",- констатував Кориневич.
Нагадаємо, 16 вересня окупаційна влада півострова заявила, що вивчають можливість перейменування Криму. До його назви можуть додати слово "Таврида", щоб "зміцнити російський статус регіону".
Прочитал я, значит, речь Зеленского в ООН.И вроде и неплохо. Даже лучше, чем неплохо. Сторителлинг про Слипака - плюс, показал пулю - плюс, напомнил число жертв войны - плюс, вспомнил про аннексию Крыма Россией - жирный плюс.Но это было в начале речи. А запоминается, как говорят, последнее слово.В конце речи Зеленский дважды, ****, ДВАЖДЫ повторил одну и ту же фразу. Которая полностью перехеривает все предыдущие фразы. Которая перехеривает вообще всё.Эта фраза - «Войну невозможно выиграть победами».Давайте я немножко напомню. Существует некая простая дихотомия, такое, знаете, «или-или». Или война заканчивается для страны победой, или война заканчивается для страны поражением. Это не футбол, тут с ничьими плохо. Даже если стороны расходятся вроде как при своих, всё равно кто-то теряет больше. Жизней, морей, земель, заводов. Он и проиграл. Нет исключений. И по странному стечению обстоятельств проигрывает обычно тот, кто меньше побеждает. Знаю, это поразительно глубокая по внутреннему содержанию мысль, но, видимо, не всем доходит.В чём заключается победа Украины в этой войне? Она будет заключаться в:
- возврате всех территорий, захваченных Россией;
- получении контрибуции (компенсации ущерба);
- публичном суде и наказании виновных в развязывании войны;
- денацификации России.Отсутствие одного любого пункта в конечном счёте будет означать, что мы не победили, а временно отбились и война продолжается. Отсутствие двух и более пунктов будет означать поражение в войне. Они напали на нас. Они убивали нас. Они пытали нас. Они сжигали наши дома. Банальное «ну ок, мы вернули как было» не работает. Вы не можете воскресить наших мёртвых. Мы не можем вас простить до вашего покаяния. Точка.Для того, чтобы победить, нужно воевать и выигрывать битвы. Дипломатия может замедлить войну. Может заморозить конфликт. Может развести войска. Может - вместе с санкциями - даже вернуть нам наши территории.Но дипломатия не заставит Россию каяться. Не заставит её отказаться от имперских амбиций. Она только унизит её и нам придётся снова готовится к войне.Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.Если вы разрешите ему это сделать.
- піанірую!
проведут референдум среди крымчан-крысчан и вуаля.... - Таврида готова....
Ну а после уже города переименуют, что бы крымскими татарами и не пахло...
Для Орды это привычное дело....
Татарам для начала нужно подорвать крымский мост..., а то лишатся всего...
Лови...
https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
там и экология швах... - воду можно пить не во всех частях города..
Пришлось жить там пару месяцев..., и первая квартира которую я снял оказалась с клопами...
Я о них только в книжках читал..
И наркоманов помню море кругом...
Я приехал туда с пятью товарищами по делам - жили в разных частях города, кому где удалось снять квартиры...
Так вот - одного ограбили когда его не было дома (оказался сын хозяйки), другого избили гопники - сломали руку, а третий подхватил какую то заразу - попал в больничку...
Меня же траванули клафелином в кафе Белый Медведь, что недалеко от ЖД вокзала...
Из хорошего могу отметить много симпатичных девушек живут в Херсоне...
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Хочу почути кваліфіковану розмову саме про грецьку історію Криму з датами виникнення Греції.
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