 США розширили санкції проти Росії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на міністерство фінансів США.
"Сьогодні Управління фінансів та закордонних активів Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти однієї юридичної особи, трьох фізичних осіб і п'яти суден, що беруть участь у схемі ухилення від санкцій, з метою полегшення доставки авіаційного пального російським військам, які діють у Сирії", - сказано в повідомленні.
Санкції запровадили проти трьох фізичних осіб, п'яти кораблів і компанії Maritime Assistance LLC, яка є підставною компанією підприємства "Совфрахт" і спочатку призначалася для роботи в Україні.
США звинувачують "Совфрахт" у тому, що компанія організувала змову з метою ухилення від санкцій для здійснення платежів і сприяння здійсненню поставок авіапального російським військовим, які воюють у Сирії на боці Башара Асада.
😁
Это если посмотреть с лицевой стороны, а если с обратной, так одна сплошная задница 🐸
(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
Результатом работы санкций, должно быть изменение поведения агрессора в международном поле, но этого нет, ***** по прежнему размахивает дубинкой.
За эмбарго и свифт одни только разговоры, такие же пустые. Да уже давно могли бы приструнить дикую псину. Видимо так же и с Гитлером было, журили чувака, пальчиком грозили, пока не стало слишком поздно и Европу не накрыло кровавым фаршем.