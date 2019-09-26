EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  4410  59
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20008) санкції (2385) Сирія (1347) США (5488)

 США розширили санкції проти Росії

Сполучені Штати ввели санкції проти громадян, компаній і кораблів, причетних до постачання авіапального російським військовим у Сирії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління фінансів та закордонних активів Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти однієї юридичної особи, трьох фізичних осіб і п'яти суден, що беруть участь у схемі ухилення від санкцій, з метою полегшення доставки авіаційного пального російським військам, які діють у Сирії", - сказано в повідомленні.

Санкції запровадили проти трьох фізичних осіб, п'яти кораблів і компанії Maritime Assistance LLC, яка є підставною компанією підприємства "Совфрахт" і спочатку призначалася для роботи в Україні.

США звинувачують "Совфрахт" у тому, що компанія організувала змову з метою ухилення від санкцій для здійснення платежів і сприяння здійсненню поставок авіапального російським військовим, які воюють у Сирії на боці Башара Асада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ починають ідеологічно розвалюватися, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150681
 
   
 Топ коментарі
 
😂Ага по поставкам топлива в Сирию. Конечно Зеленского. И солнце сегодня взошло благодаря ему. 😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а порохобилы утром царапали ,что все пропало,а оно вон как ,соя.
 показати весь коментар
 
 
Действительно, круто шмаркля санкции ввёл. За Сирию правда.
 показати весь коментар
 
 
😂Ага по поставкам топлива в Сирию. Конечно Зеленского. И солнце сегодня взошло благодаря ему. 😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский это честь ,ум и совесть нашей эпохи ! США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 1438
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не, минета не надо США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 4296я не по этим делам..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мой дурачок тебе в рот не вместится США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 2782поэтому я и говорю ,минета не надо...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
О,я же говорю,шо ты ватан США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 9156как только обосрался сразу про папу США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 9156давай ещё чуток ватной извилиной пошевели ,может ещё и про маму шо придумаешь ...
 показати весь коментар
 
Так у вас ватников такая традиция ,жалеть умных людей..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правильно, после того,что люди выбравшие Зеленского сделали с пэтиной мичпухой в жалости нуждаются именно последние... США расширили санкции против России - Цензор.НЕТ 6199
 показати весь коментар
 
 
Конечно - ватников, ведь восхождение Зелемойского, аки Солнышко, всё поменяло, теперь государственными деятелями стали маникюрщицы и кухарки с мужьями, а остальные - ватниками...
 показати весь коментар
 
 
выключатель,шо там твой усатый таракан про Крым сегодня, какие то пакости вещал.
 показати весь коментар
 
 
Все в мире относительно

Это если посмотреть с лицевой стороны, а если с обратной, так одна сплошная задница 🐸
 показати весь коментар
 
 
Не перебільшуйте.Всього лиш найвеличніший.
США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5990
 показати весь коментар
 
 
"з за обрію поступово вилазе м'яка лагідна фігура Мао Цзе Дуна...." 🐸
 показати весь коментар
 
 
Hо мой самый великий вождь и музыкант который любовен всем в мире и мне больше Моцарта он есть - Великий Зеленский В.А. Он - славный гений музыки, великий мудрец и юрист, любовный слуга народа и основатель, теплый и мягкий и нежный мужик человек и сладкий артист! Я его уважал и дивился над гениальный труд этого музыканта. Я смотрел много его кино и Дистрикт 95. Они все очень интересны и увлекательны там много прельстивый музыка на пиано и ржать лошадка и мудрых мыслей и приключения великий герой народный призедент Бородоголик! И я согласен что Зеленский - Партия! И мне гордо за это. Зеленский писал много раз "Эра бедного конца" и "Сделать совместным они" и я сделал вместе 73% и тоже горжусь. Он великий потому что построил прельстивый украинский общество и возрадовался до плеши. За это его все уважали и строят мавзолей! Мой любимый музыкант Зеленский В.А. мне нрався и любивный ко мне промозгло. Я - горден!

(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
 показати весь коментар
 
Ну, до 21 апреля оно всходило благодаря Пеце США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8121
 показати весь коментар
 
А теперь подтверди и расскажи где за наложение санкций по Сирии хвалили Пороха?
 показати весь коментар
 
 
Я хз як там у кого, але у адекватних та мислячих порохоботів воно сходило завдяки добовому циклу обертання Землі навколо осі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не набагато, але шишечка ще трішечки ввійшла вглиб скрєпного очка..
 показати весь коментар
 
 
так всегда. когда госдеп ловит рыжего на шашнях с мордвой то сразу это присекает и насыпает очередной напользы русне.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо антиасадовской коалиции, гарант наш не причем.
 показати весь коментар
 
 
Молодец Зеленский. Всё у него получится. Отлично выступил в ООН. Научится и дипломатическим тонкостям. Главное, что у него ум и сердце, где надо.
 показати весь коментар
 
 
То, что уЗеленские практически цитируют Лукашенко для своего зелектората - ладно, но оставьте для Лукашенко хоть бы эпитеты от его лукашистов.
 показати весь коментар
 
 
Ум он держит у Богдана, сердце, как водится - у жены, а общее руководство - у Бени
 показати весь коментар
 
 
Вместо того , чтобы разъ___шить ихтамнетов , они им пальчиком грозят . Америку уже всерьёз не воспринимают . Поистине армия львов , руководимая бараном .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Санкции за право владения нефтью и газом в Сирии, и будут наложены на любую страну которая мешает США там руководить. И нет ни какой политики, защиты демократии, и т.д. ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.
 показати весь коментар
 
Поэтому назло США ты с ****** уничтожаешь там мирное население
 показати весь коментар
 
Не, порохоботики против, не так было делать.
 показати весь коментар
 
чем больше санкций для кацапии.тем лучше США розширили санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4782
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну когда же рашка развалится ?
 показати весь коментар
 
 
Нужно чаще Зеле встерчаться с Трампом.
 показати весь коментар
 
 
Опять санкции против исполнителей, до сраки это, завтра же поменяют на других, нужны исключительно секторальные.
Результатом работы санкций, должно быть изменение поведения агрессора в международном поле, но этого нет, ***** по прежнему размахивает дубинкой.
За эмбарго и свифт одни только разговоры, такие же пустые. Да уже давно могли бы приструнить дикую псину. Видимо так же и с Гитлером было, журили чувака, пальчиком грозили, пока не стало слишком поздно и Европу не накрыло кровавым фаршем.
 показати весь коментар
 
мощно , уся па-рашня с голодухи сдохнет от возмездия....
 показати весь коментар
 
Вот что стенограма животворящая делает! Аж на одного юрика и чего-то там за доставку авиационного топлива.... в Сирию
 показати весь коментар
 
А Меркель с Макроном и остальными выразили глу-у-убокую озабоченность.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору