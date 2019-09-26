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Все про:Болгарія (124) ООН (1292) Донбас (13117) Радев (3)

 Президент Болгарії Радев виступаючи в ООН закликав до припинення бойових дій на Донбасі

Президент Болгарії Румен Радев закликав до дотримання домовленостей про відведення військ і важкої військової техніки на Донбасі, а також висловив сподівання на врегулювання "військового конфлікту на Сході України".

Про це він заявив у своєму виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше п'яти років минуло від початку військового конфлікту на Сході України, проте ситуація далі залишається тривожною. Ми закликаємо до мирного врегулювання конфлікту, і вважаємо, що обмін ув'язненими став знаком надії на його врегулювання", - заявив Радев.

Глава Болгарії також закликав до припинення бойових дій на Донбасі і дотримання домовленостей про відведення військ і важкої військової техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150680
 
   
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Ось поїдь туди і скажи бібізянам щоб не стріляли.
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Конфликта? А когда вас резали турки, господин Радев, это что было? Весенне обострение или перегибы на местах?
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Когда их резали турки, их спасла Россия. Ты об этом?
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Искусно подлизал в три зада сразу - Кацапастану, США и слегка Украине.
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без выполнения Будапештской бумаги- мира не будет
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Радев "болгарский братушка".. Нужно называть вещи своими именами. и требовать прекращения агрессии РФ против Украины на Донбассе, прекращение оккупации РФ украинской территории Крыма, Севастополя и Донбасса. А так, как все. За мир во всем мире, конфликт ( ну почти семейная ссора). Сплошное мировое лицемерие и гибридность.
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Зачем это ему? ему достаточно снятия напряженности в регионе, а не возвращение территорий.
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