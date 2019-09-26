 Трамп просив залишити Луценка на посаді генпрокурора

Про це йдеться в тексті звіту співробітника розвідки США про розмову Трампа із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент похвалив генерального прокурора України Юрія Луценка і запропонував Зеленському, щоб той залишив його на посаді", - сказано в звіті.

Зокрема, зазначено, що Трамп похвалив Луценка за те, що той піднімав тему розслідування проти сім'ї Джо Байдена.

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Як зазначено в документі, "чиновники Білого дому, які надали цю інформацію, були глибоко занепокоєні тим, що було сказано в телефонній розмові".

"Вони сказали мені, що з юристами Білого дому вже триває дискусія про те, як ставитися до цієї розмови, оскільки, за словами чиновників, існує ймовірність, що вони стали свідками того, як президент зловживав своїм службовим становищем з особистою метою", - йдеться у звіті.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.