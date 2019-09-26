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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) Луценко (2655) США (5488) Трамп (2055)

 Трамп просив залишити Луценка на посаді генпрокурора

Президент США Дональд Трамп під час липневої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським просив залишити Юрія Луценка на чолі Генеральної прокуратури України.

Про це йдеться в тексті звіту співробітника розвідки США про розмову Трампа із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент похвалив генерального прокурора України Юрія Луценка і запропонував Зеленському, щоб той залишив його на посаді", - сказано в звіті.

Зокрема, зазначено, що Трамп похвалив Луценка за те, що той піднімав тему розслідування проти сім'ї Джо Байдена.

Читайте також: Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США

Як зазначено в документі, "чиновники Білого дому, які надали цю інформацію, були глибоко занепокоєні тим, що було сказано в телефонній розмові".

"Вони сказали мені, що з юристами Білого дому вже триває дискусія про те, як ставитися до цієї розмови, оскільки, за словами чиновників, існує ймовірність, що вони стали свідками того, як президент зловживав своїм службовим становищем з особистою метою", - йдеться у звіті.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150679
 
 
 Топ коментарі
 
А Володимир все-таки прогнав нікчемного кума-алкоголіка, недослухаючись порад.. Це мені подобається..
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а шо,он и зебенини кум? Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора - Цензор.НЕТ 1330шо тварицца...
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Дивно. Уважно перечитав увесь звіт працівника розвідки США і такого прохання не знайшов... Можливо пропустив, а можливо хтось і підскаже де саме можна це знайти у звіті 😃
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Я только что просмотрел отчет по слову "прокурор"
так там нет про Луценко
Там есть о Шокине
И сегодня Шокин подал заявление о восстановлении
Цензор в интересах... выдает желаемое за действительное.
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А Шокин и при Зеленском прокурором был?
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Это ты сейчас умное сказал?
или самое умное?

уроды хреновы
просрали власть
теперь умничают
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Так власне про це я і кажу .. В мене був перший пост з цього питання ,так його відразу затерли...😃
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Дивно, переходь на перший Нік Санько-дурнів тут,
прахоботів, вже не вистачає..Мамонти, чи шо.. мімікрують, хамелеонять..патріотами прикидуються..
та кому Я ЦЕ кажу...такому самому..
😁
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Мадам, не нервуйтеся так. У вашому віці це шкідливо для здоров'я і збільшує ризик захворювання на інсульт або ж на інфаркт міокарда 😷
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Потім будеш Моніка дякувати . А зараз біжи зустрічати Мулю. Не примушуй свого котика так довго чекати під дверима 😃
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Ще кішкофобія..
Не треба екстраполювати свої фобії на інших, Саньок..
Тримайся... Супрунші зателефонуй-допоможе!
Бувай, стомлений Чуббаакка і солодких вологих снів!
😁
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Моніка... Випий краще щось заспокійливого і на сьогодні мабуть тобі вже досить сидіти в компі. Надобраніч 😃
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Походу все читали СТЕНОГРАММУ - интересно в КАКОМ это месте (в той стенограмме разговора) шла речь ну вот об ЭТОМ всем вот этом - или уже сцут в глаза не стесняясь или не тот разговор стенографировали.
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Коломойский проворовался не только в Украине а и в США .На нары США Коломойский не хочет и чтобы задобрить Трампа он может наплевать на бумажку Рябошапки об окончании университета Соломона.И вернуть самоучку Луценко. Тем более что как Луценко так и Рябошапке большие воры не по зубам.Только мелочь зазевавшаяся.
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А Шокін подумав, що про нього говорили. Доведеться йому забирати заяву з суду про відновлення на посаді
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Когда стало понятно что патрон Пэдро в пролете, и будет спасать только свою драгоценную шкуру (персону), созданием хоть какой то фракции, заточенной на его спасение, все его "видные" соратники рванули искать "крыши" и это привело их даже не к Трампу ( не барское это дело), а к Джулиани.. И тут уже можно идти на все, и то что Украина порошенко "вмешивалась" в выборы США и Байден у них сообщник. Как говорится " сгорел сарай, гори и хата", тут уже не об Украине думать ( а когда они о ней думали), тут себя нужно спасать ( в смысле свои политические жизни убогие). И вот Луцик ( великий патриЕт и рЭволюцИонер, муж женщины 23 столетия) рванул во все тяжкие. Потом "пан спортсмен киевский" ( великий реХорматор, крепкий хУзяйственник , велосипедист, певец, ОратОр) тоже рванул по его следам с криком (запатентованным Юлей) " Все пропало".. Ну и Трамп с Джулиани "вписались" , как смогли. Не знаю по "мЭру", а вот "дебоширу с немецкого аэропорта" за подобное нужно объявлять подозрение в измене Родине с полным "импичментом" без права на заставу лет на десять.
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Хитрошопый луцик сумел подлизать и трампу. Помню его фейс в раде с отвалившейся нижней челестью, еле прекрываемой осунувшимися губами, когда Зеленский объявил, что ждет от него заявления об отставке. До конца веровал что уж кого-кого, а его оставят на месте. Даже строил планы учить Зеленского бороться с коррупцией.
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Все замутил Луцик, просто забыли, некоторые. Он спасал свою Ж........у. Но , некоторым наплевать. Главное топить нынешнюю власть, РАБОТА У НИХ ТАКАЯ. Порохоботики - это нищета, заработать не могут, трудом, умом, готовы за гроши лить грязь. Их мало, а ников много. Таких называют - ШКУРАМИ. Просто игнорируйте их. ПУСТЬ ХАРКАЮТСЯ. Ни кому они не нужны.
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Совершенно верно. Этот петин дурак, что бы зацепиться за кресло, сунул всю Украину в дерьмо.
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Молодец Зеля. Послушай Трампа и сделай как лучше для Украины.
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Гей-зебіли, особливо стосується Надія Лезновська, Леонид Днепр, Алекс Охара, RVP RVP, nevozvrachenec, Атлантис 8******* - через те, що у вас нема памяті, нагадаю, що корупційні справи такого великого розміру, в якій підозрюють Бурісма (Burisma Holdings Ltd) - розслідуються (відповідно до Закону) НАБУ і САП; і генпрокурор України з підлеглим йому апаратом до тих справ має стосунок оскільки-поскільки (хіба що - буде там замішаний якийсь нардеп; і те - тільки для подачу запиту в ВР по санкції на нардепа).
Гоніть саме на Ситника! Причому тут Луценко?
Ящо ще незрозуміло - нагадаю ще березневу інфу: "За словами очільника ГПУ (Ю.Луценка), розслідування щодо діяльності Burisma розпочалось 2014 року. Причина - можливі зловживання екс-міністра охорони природи часів Віктора Януковича Микола Злочевський, який відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти та газу, а згодом очолив Burisma.
Документи справи говорили про те, що члени ради директорів Burisma отримали 17 мільйонів доларів, але потрібно довести сумнівне походження цих фінансів. В останні дні роботи Шокіна одну із трьох справ ГПУ щодо Burisma "в найгарячіший момент" передали до НАБУ, яке, за словами Луценка, від перших днів існування отримувало підтримку посольства США. Відтак, справу закрили. На пряме запитання, чи намагалася тодішня американська влада якось вплинути на справу щодо Burisma, Луценко відповів, що не українська прокуратура має давати відповідь, натякаючи на правосуддя США."

Да, кому хочеться детальніше пригадати - шукайте тут: https://thebabel.com.ua/texts/27688-mi-distali-povniy-zapis-interv-yu-genprokurora-lucenka-dlya-the-hill-vin-rozpovidaye-pro-vice-prezidenta-ssha-eks-ministra-zlochevskogo-ta-milyard-griven-v-obmin-na-shokina
Врешті, можете і прогуглити. Але хоч свого дебілізму не показуйте! Жалько мені вас
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Поорхоботы. Вы для зелей никто. А значит и ваши советы и мысли для 73% это полное hovno. Ну представьте, что вас воспринимают как животных. И вот приходит такое животное и говорит, что ему жалко вас. Ну и что из того, животное, что тебе жалко? Ну был бы ты богом или гуру или хорошим парнем, тогда могло бы задеть. А так животное какое-то считает, что его "жалко" что-то значит. Смешное ты какое-то.
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Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к заднице.
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Даже не утруждайтесь и близко сравнивать меня с вами)))
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Тупо#рыл всегда считает, что все нормальные люди на него ровняются. И почему же ему такое приходит в порохоботскую голову. Слишком большого о себе мнения. И это невзирая на мнение боьшинства украинского народа, который нашлел зад порохобота для своего каблука.
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Вашего ума хватает,только чтобы из семечек делать кожурки, поэтому не отвлекайтесь, не тратьте свои силы)))
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Выходят такие перлы если человек думает жопой.
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Помню, как Луценко подставил Сытника и всю Украину, доказывая , что Украина вмешивалась в выборы в штатах.
Такое резиновое изделие особого применения ещё поискать нужно.
К счастью, не трамп наш президент . А прокурор рябошапка лучше этого тупоголового алкоголика юры Луценко в разы. Вспом6ить только как Луценко сделал из бойки свидка, как рассекречивал агентов НАБУ, как сливал дела и не был независимым генпрокурором, а кушать подано при порошенко.
Украина дала огромный кредит доверия команде зеленского не для того, чтоб на ключевой в Украине должности оставался Луценко .
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Кушайте, зеБЕНИНЫ телепузики, необляпайтесь только)))
Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"
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А прокурор рябошапка лучше этого тупоголового алкоголика юры Луценко в разы - я обычно мимо прохожу молча , но здесь есть просто очень важный момент который делает эту фразу совершенно идиотской. Уж извините.. Луцик конечно редкостный гондон как и поросятина - его шеф..Но Вы как то очень спешите как голая в баню и как все зебобики..Это Вы себе пытаетесь доказать или внушить то что написали? Я логически просто не воспринимаю такого утверждения. Вопрос: Вы что.спали с этой рябой шапкой 15 лет? Вы его жена, сестра, работали с ним десяток лет ? Видели как он противостоял ворам, сидел за правду ? наконец, воевал за страну с автоматом или на Майдане таскал через ледяные глыбы раненых пацанов? Кто он вообще такой ? Откуда оно взялось вообще? Там даже не то что принципы - там IQ ещё не понятно какого уровня! А Вы уже прямо пышной грудью на защиту ! Завтра у него пресса левых денег найдут! Что Вы тогда напишете? Спрячетесь? Думать ивключать мозг иногда никто не запрещает. Я же надеюсь Вы не Зеленская ?
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эти кугуты луценки позорят Украину
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Вот какой у нас несгибаемый президент - на просьбы американского президента ложил, то, чем, как представляется весьма наивным 8%,играл на пианино. Отчёт сотрудника американской разведки - это нормально. Они всегда делают копию для Цензора. Так уж повелось.
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Та не луцика, а шокіна. Цензор вже почина видумувать
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Ось звідки вуха зради та української тотальної корупції ростуть! Звичайно вигідно "братам" та "друзям" керувати продажними маріонетками. А Україну поставити в позу зовнішнього управління.
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