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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (222) перевірка (370) телебачення (370)

 Нацрада перевіряє 14 телеканалів через порушення правил мовлення в дні пам'яті і жалоби

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірки 14 каналам через порушення в дні жалоби і пам'яті.

Таке рішення було прийнято на засіданні 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

У відомстві підкреслили, що телерадіокомпанії повинні були внести зміни в свої сітки мовлення при плануванні програм і передач, зокрема, в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, - 29 серпня, в день пам'яті 80-х роковин початку Другої світової війни - 1 вересня і в день пам'яті 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках - 8 вересня.

Проте 29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ознаки порушень чинного законодавства виявлені в ефірі ТОВ "ТРК "112-ТВ" (логотип "112 УКРАЇНА), м. Київ, ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК" (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Магнолія – ТВ" (логотип "ЧП. INFO"), м. Київ, і ТОВ "Реал-медіа" (логотип "КRATU"), м. Херсон.

За результатами моніторингів від 1 вересня, у День пам’яті 80-х роковин початку Другої світової війни, аналогічні ознаки порушень зафіксовано у діяльності шести мовників: ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК", (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Центральноукраїнське бюро новин", (логотип "Вітер"), м. Кропивницький Кіровоградської обл., і ТОВ "Радіоінформаційний центр "Незалежність" (позивні мелодія І. Білозіра "Встань з колін, народе мій"), м. Львів.

Позапланова перевірка ТОВ "Медіа група" Надія "(логотип" Надія ") підтвердила недотримання ним правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті 8, 18 і 19 травня.

Після проведення позапланових перевірок і з’ясування усіх обставин Національна рада ухвалить відповідні рішення.

Читайте також: Нацрада з ТРМ позбавила ліцензій п'ять регіональних компаній, які вели мовлення під логотипом "112 Україна"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150677
 
 
 Топ коментарі
 
Надо обязательно наказать совковых свиней с ТВ, не выполнивших требования по уважению памяти воинов, павших за свободу Украины и украинцев, подвергшихся массовым репрессиям.
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Каналы закрыть и Медведчука тоже ! Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 1103
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«После проведения внеплановых проверок и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения. Источник: https://censor.net.ua/n3150677»

У перекладі на українську: «Товарісчам прідьотся подєліться «Газпромовскім» кешем».
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Концерты Квартала на Интере тоже проверят?
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Надо обязательно наказать совковых свиней с ТВ, не выполнивших требования по уважению памяти воинов, павших за свободу Украины и украинцев, подвергшихся массовым репрессиям.
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Коломойского не трогать у него хорошие каналы ! Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 440
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У Коломойского нормальные каналы! Коломойский хоть и жулик, но он за Украину и он посодействовал, чтобы не захватили Днепр, Харьков, Одессу, и т.д. Каналы у него проУкраинские! Порядочные! Нужно закрывать каналы Путина - это Медведчуковские и прочих рыгов!
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Коломойский только за себя. За Украину он только, если Украина даёт ему прибыль.
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А президент знає про операцію "Вісла" та інші події, що відбувалися на ЗУ?
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Украина - траурная страна? Почему так много траура? Если поковыряться в истории, то в году будет 360 траурных дней.
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Каналы Путина закрыть к чертям! Медведчука, Мураева, и прочих коллаборантов кинуть за решетку по статье 111. гос измена!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Вспомнилось:
Статья 1. Измена родине Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 2. Шпионаж Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР, если шпионаж совершен иностранцем или лицом без гражданства, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.
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..".Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки 14 каналам из-за нарушений в дни траура и памяти."
Не подозревал,что у нас( в Україні) вещает аж 14 каналов(спутн.) Надо просканировать и посмотреть.У меня всего 5 или 6 каналов....
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Ребята,объясните кто присваивает № после ника(фамилии). Сегодня приклеили № ..... Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни - Цензор.НЕТ 2373
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в Украине должны быть только проУкраинские каналы!!!
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Если они не имеют отношения к РФ, то хоть марсианские!
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В Европе кстати есть РТ- РашаТудей и Спутник и их нельзя! Любые каналы можно, которые не вещают пропаганду России!
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Чем тогда Украина отличается от СССР с его тотальной цензурой?
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Жаль, ушел Вятрович - большой специалист по назначению траурных дней! А то можно было бы напридумывать еще кучу траурных деньков, и тогда уж точно весь народ стал бы смотреть только российские каналы.
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"Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції у 2013 році." А можно как-то проверить и этот факт?
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