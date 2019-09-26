 Нацрада перевіряє 14 телеканалів через порушення правил мовлення в дні пам'яті і жалоби

Таке рішення було прийнято на засіданні 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.
У відомстві підкреслили, що телерадіокомпанії повинні були внести зміни в свої сітки мовлення при плануванні програм і передач, зокрема, в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, - 29 серпня, в день пам'яті 80-х роковин початку Другої світової війни - 1 вересня і в день пам'яті 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках - 8 вересня.
Проте 29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ознаки порушень чинного законодавства виявлені в ефірі ТОВ "ТРК "112-ТВ" (логотип "112 УКРАЇНА), м. Київ, ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК" (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Магнолія – ТВ" (логотип "ЧП. INFO"), м. Київ, і ТОВ "Реал-медіа" (логотип "КRATU"), м. Херсон.
За результатами моніторингів від 1 вересня, у День пам’яті 80-х роковин початку Другої світової війни, аналогічні ознаки порушень зафіксовано у діяльності шести мовників: ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК", (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Центральноукраїнське бюро новин", (логотип "Вітер"), м. Кропивницький Кіровоградської обл., і ТОВ "Радіоінформаційний центр "Незалежність" (позивні мелодія І. Білозіра "Встань з колін, народе мій"), м. Львів.
Позапланова перевірка ТОВ "Медіа група" Надія "(логотип" Надія ") підтвердила недотримання ним правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті 8, 18 і 19 травня.
Після проведення позапланових перевірок і з’ясування усіх обставин Національна рада ухвалить відповідні рішення.
У перекладі на українську: «Товарісчам прідьотся подєліться «Газпромовскім» кешем».
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Статья 1. Измена родине Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 2. Шпионаж Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР, если шпионаж совершен иностранцем или лицом без гражданства, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.
Не подозревал,что у нас( в Україні) вещает аж 14 каналов(спутн.) Надо просканировать и посмотреть.У меня всего 5 или 6 каналов....