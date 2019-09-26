 Ми системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні, - Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми вже почали вирішувати проблеми, які заговорювалися роками. Ми змінюємо країну, правила гри, створюємо цивілізовану ділову атмосферу – і робитимемо це все дуже швидко. У нас нема років, у нас є тільки місяці", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що вперше в історії України знято недоторканність з народних депутатів, ухвалено закон, що допоможе ефективно працювати Вищому антикорупційному суду. Крім того, ухвалено низку законів, які значно збільшують прозорість регулювання фінансової сфери.

"На тлі цих змін зріс кредитний рейтинг України – з В- до В та поліпшився прогноз зі "стабільного" на "позитивний" агентства Fitch Rating. Економіка зростає вже 14 кварталів поспіль і досягла 4,6% у 2-му кварталі цього року", – констатував президент. Глава держави нагадав, що Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business.

"Ми й далі співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами", – наголосив Глава держави.

За його словами, у жовтні планується розглянути законопроект, який суттєво скорочує список підприємств, заборонених до приватизації. "Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", – зазначив Зеленський.

Крім того, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт про концесію, який дасть змогу залучити на прозорих та зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

"Надалі ми зробимо все для забезпечення економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій. Це мій головний пріоритет як Президента, це також пріоритет нового уряду та парламенту", – резюмував Зеленський.

Президент України наголосив, що нова українська влада має прагнення і можливості вирішити всі проблеми іноземних інвесторів, і запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу.

"Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності", – пообіцяв Глава держави на зустрічі з представниками ділових кіл США.

"У нас для цього сьогодні є все: політична воля Президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і Прем’єр-міністр. У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні. Ми проводимо структурні перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу – трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями", – додав він.

Як наголосив Президент, прозорість і верховенство права є беззаперечними передумовами для ведення успішного бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей.

"Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор – чи то західний, чи то український – міг упевнено розраховувати на справедливість. Ми також уже розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них", – заявив Зеленський.

Глава держави закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. "Разом, я впевнений, ми досягнемо успіху", – зазначив президент.

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