EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1735  46
Все про:Зеленський (2919) інвестиції (231) США (5488) інвестори (40)

 Ми системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні, - Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч з представниками ділових кіл США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Ми системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні, - Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США 01

"Ми вже почали вирішувати проблеми, які заговорювалися роками. Ми змінюємо країну, правила гри, створюємо цивілізовану ділову атмосферу – і робитимемо це все дуже швидко. У нас нема років, у нас є тільки місяці", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що вперше в історії України знято недоторканність з народних депутатів, ухвалено закон, що допоможе ефективно працювати Вищому антикорупційному суду. Крім того, ухвалено низку законів, які значно збільшують прозорість регулювання фінансової сфери.

"На тлі цих змін зріс кредитний рейтинг України – з В- до В та поліпшився прогноз зі "стабільного" на "позитивний" агентства Fitch Rating. Економіка зростає вже 14 кварталів поспіль і досягла 4,6% у 2-му кварталі цього року", – констатував президент. Глава держави нагадав, що Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business.

"Ми й далі співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами", – наголосив Глава держави.

Ми системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні, - Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США 02

За його словами, у жовтні планується розглянути законопроект, який суттєво скорочує список підприємств, заборонених до приватизації. "Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", – зазначив Зеленський.

Крім того, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт про концесію, який дасть змогу залучити на прозорих та зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

"Надалі ми зробимо все для забезпечення економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій. Це мій головний пріоритет як Президента, це також пріоритет нового уряду та парламенту", – резюмував Зеленський.

Президент України наголосив, що нова українська влада має прагнення і можливості вирішити всі проблеми іноземних інвесторів, і запрошує західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу.

Ми системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні, - Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США 03

"Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності", – пообіцяв Глава держави на зустрічі з представниками ділових кіл США.

"У нас для цього сьогодні є все: політична воля Президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і Прем’єр-міністр. У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні. Ми проводимо структурні перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу – трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями", – додав він.

Як наголосив Президент, прозорість і верховенство права є беззаперечними передумовами для ведення успішного бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей.

"Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор – чи то західний, чи то український – міг упевнено розраховувати на справедливість. Ми також уже розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них", – заявив Зеленський.

Глава держави закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. "Разом, я впевнений, ми досягнемо успіху", – зазначив президент.

Читайте також: Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150676
 
 
 Топ коментарі
 
угу угу Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696 уже видна ваша системность в пользу бабушки бе Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696
 показати весь коментар
 
Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский.



Это и есть то самое "хуже некуда при Порошенко" ?
 показати весь коментар
 
та я знаю, что есть дохрена гордых, сидящих на субсидиях и получающих пособие по безработице

бо хочуть миллионную зарплату и на меньше не согласны )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
угу угу Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696 уже видна ваша системность в пользу бабушки бе Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 9696
 показати весь коментар
 
 
Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал Зеленский.



Это и есть то самое "хуже некуда при Порошенко" ?
 показати весь коментар
 
 
Легко и приятно доить кем-то накормленую корову)
 показати весь коментар
 
 
1.Кредитори "спишуть" 20% українського боргу із загальної суми у понад 19 млрд доларів. Виплату решти заборгованості відтермінували до 2019 року. Такими є головні умови угоди про реструктуризацію боргу, яку після переговорів із кредиторами схвалив уряд.

2.Ще одна не особливо радісна особливість головного кошторису країни - необхідність величезних виплат за державними боргами. На ці потреби піде майже третина Державного бюджету на 2020 рік. За словами міністерки фінансів, річ у тому, що після 2015-го, після реструктуризації заборгованого, в України було кілька років, коли нам не треба було повертати борги.
потужний бездарно просрав 5 років і збільшив держборг України ще на 12 млрдів доларів.
 показати весь коментар
 
Росла-росла, пока не пришли великие "экономисты":

Промвиробництво в Україні падає третій місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%. Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%.

Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 60
 показати весь коментар
 
Колись , під час візиту в Азію , один потужний сивочолий псевдореформатор заманював в Україну інвесторів зиском від найдешевшої в Європі робочої сили..
 показати весь коментар
 
 
и что в этом плохого ?

Я тебе открою страшную тайну - инвесторы идут туда, где дешевая рабочая сила.
 показати весь коментар
 
 
Ну і продавайся за миску борщу - це твій особистий вибір.. Не всі в Україні такі невигабливі , як ти..
 показати весь коментар
 
та я знаю, что есть дохрена гордых, сидящих на субсидиях и получающих пособие по безработице

бо хочуть миллионную зарплату и на меньше не согласны )))
 показати весь коментар
 
 
анекдоты травят... ))))
куда уж там о делах грешных...
а прессекретари чёнить наврут... лохотату)))))
 показати весь коментар
 
 
а проблемы Украинских компаний уже решил! Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 2820
 показати весь коментар
 
 
конечно.. про успехи в решении проблем уже могут рассказать арселор и бритиш табако
 показати весь коментар
 
 
Филип Моррис. Бритиш Табако не стали дожидаться системного подхода и свалили.
 показати весь коментар
 
 
Свалили? Перенесли офис в Будапешт , а табачньіе фабрики остались на месте . И не остановились.
 показати весь коментар
 
Если тебе нужны сигареты, а не инвестиции, то это должно успокаивать.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю, шо: "да, а какая разница?", но Будапешт то таки Венгрия.
 показати весь коментар
 
 
??? Вы не можете их ...системно решить! А вы вообще смотрите за землетрясениями??? Вы надеюсь видите, что они идут по нарастающей с массированными афтершоками??? Вы вообще системно на это смотрите? А положение Луны учитываете?
Кхе, кхе....ПОЛНАЯ Луна будет 28 числа. Это пик!!!
 показати весь коментар
 
Я даже уточню...в 9.26 после полудня. В астрономии она называется новая Луна. Но для гибнущих под зданиями важно только ее положение. Это максимальное излучение с антенного канала.
 показати весь коментар
 
опять присвоил себе достижения пороха, или у него все растет 14 кварталов подрят потому что он снял неприкосновенность, или закошмарил аселор и табачников
 показати весь коментар
 
 
Коли людина не на своєму місці, їй стає паршиво. Коли на чільному місці не та людина, паршиво стає всім. Володя, йди з богом тихенько назад в свій "Квартал", давай концерти, сміши людей, коси свої гроші. Бо інакше паршиво стане нам всім. І тим, хто був проти, і тим, хто був за.
 показати весь коментар
 
 
Главное, чтобы было меньше слов и больше дела!
 показати весь коментар
 
Порохоботы с кремлеботами беснуются под каждым постом с Зеленским.
 показати весь коментар
 
 
ну так если он дурак, то шо ж остаётся ?
 показати весь коментар
 
 
был такой анекдот в мои студенческие годы. дамы, сорри, но это - анекдот. итак,

1 курс - никому, никому, никому
2 курс - никому, никому, никому, только ему одному
3 курс - никому, никому, только ему одному и еще одному
4 курс - всем! всем! всем!
5 курс - кому?! кому?! кому?!!!!

так вот, у меня впечатление, что Зеленский за 100 дней своего президентства уже на пятом курсе оказался... а помните, как хорошо все начиналось с увеличения квот на экспорт в ЕС?.. Мы системно решим все проблемы западных компаний в Украине, - Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США - Цензор.НЕТ 2632
 показати весь коментар
 
 
а ше оце:

графік стоянія (по курсах)
 показати весь коментар
 
прєдставьтє сєбє какой Зє!лєнскій возратіцца оттудава (с Олімпа) да досюдава (в Й363НR)!!! Міровой лідєр намбер ван!!! Грейт тіче!!! Мост попьйюлар!!! джаст феймус!!! Да ми всє для нєго пиль прідорожная!!! Плєбєї!!! Злидні!!! Как ето... как ето... а вот - рагулі! Сєло нєасвальтіроване!!! нарот - на брюхє ползать прєд помазаніком!!! Уж как єго там помазалі!!! Всєм самим Олімпійскім - із саміх Авгієвих канюшен!!!
 показати весь коментар
 
 
Мы просто очень боимся что нам позвонит страшный Зе.
Вон Трампу не отмытся ,что уж нам грешным порохоботам.
А за кремлеботов не волнуйся ,Лавруха сказал что они зелей довольны.
 показати весь коментар
 
шлемазл пошел купаться - в Одессе оползень на пляже; про Макрона и Париж лучше вообще молчать; Меркель до сих пор трясет после ЗЕ-визита; "системно подошел" и ЗЕ-парламент тычет кнопки не читая, - беня в прибылях, инвесторы разбегаются; поехал в Нью-Йорк и Трампа сразу заимпичили. вот такое у нас ЗЕ. P.S. лучше бы в кремль поехал - пусть у них башни попадают или хоть звезды поотпадают..
 показати весь коментар
 
 
Бодя слушая треп зели.едва смех сдерживает, как зеля лапшу на уши вешает бомжам,приглашенным для массовки.
 показати весь коментар
 
 
Все происходит ровно наоборот, а в конце 2 квартала и в 3 квартале идет падение промпроизводства и экономики, как раз тогда когда Зеленский приступил к своим обязанностям президента. В Украине сейчас происходит преследование самых больших налогоплательщиков (табачные кампании, Арсенол и др.) в основном иностранных компаний. Готовится удар по малому бизнесу и горно-металургическим предприятиям. Такое ощущение,что новое руководство хочет не развития экономики, а хаоса в экономике.
 показати весь коментар
 
 
Ты системно реши проблемы украинских компаний!
У тебя один налоговый/таможенник может месяц мурыжить танкер или состав с ГСМ !!!
 показати весь коментар
 
 
новая украинская власть имеет стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторовИсточник: https://censor.net.ua/n3150676 Это он может перед "лохторатом" распылятся " а там дядьки сидят умные- они не на слова а на дела ориентируются. На давление на Арселор Миттал, на "Справедливые суды" в пользу Коломойского и во вред государству и тд.
 показати весь коментар
 
 
Зебил может любые сказки рассказывать , но то что из Украины уходит один из самых крупных инвесторов , из за не прогнозируемой фискальной политики для них главный показатель. Причем не в 14 году ушел , а именно сей час.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору