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Все про:зрада (121) Конгрес США (279) США (5488) Трамп (2055)

 На слуханнях в Конгресі демократи звинуватили Трампа в зраді

Конгресмени-демократи звинувачують Президента Дональда Трампа у зраді присязі та спробі використати потребу України в американській підтримці, щоб отримати перевагу на наступних виборах.

З такою заявою виступив голова Розвідувального комітету Палати представників США Адам Шифф 26 вересня під час слухань в Конгресі за участі в.о. директора Національної розвідки США Джозефа Магуайєра. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Він (президент Трамп – ред.) зрадив власній присязі про захист нашої національної безпеки та зрадив присязі про захист нашої конституції ", - наголосив Шифф.

На думку Шиффа, президент України Володимир Зеленський намагався здобути прихильність глави найбільш потужної у світі держави, чітко підкресливши, що потребує підтримки в протистоянні російській агресії. "Якою була відповідь президента? Вона звучить як класичний кримінальний шантаж", - заявив Шифф.

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Посилаючись на стенограму розмови президентів України і США, він зауважив, що Трамп спочатку згадав, що США "зробили стільки (для України – ред.), скільки не зробила жодна держава" і що він почув бажання України, яка прагне зберегти підтримку США.

Однак, подальші слова Трампа конгресмен розцінює як тиск на Україну з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена.

У відповідь представники Республіканської партії заявили, що демократи надто вже політизували переговори Трампа і Зеленського у спробі домогтися імпічменту глави США.

Також читайте: "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським

"Я хочу привітати демократів з тим, що вони запустили чергову операцію інформаційної війни проти Президента, та з їхньою надзвичайною здатністю знову залучати провідні медіа до своєї кампанії", - заявив старший член комітету конгресмен-республіканець Девін Нуньєс.

Слухання, які проходять в Конгресі США 26 вересня, присвячені обговоренню розмови Президентів США і України від 25 липня.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150671
 
   
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Неужели это же ,вскоре ожидает и меня ?? И я буду так же как и Донни ,сидеть с таким же каменным лицом - подумал Вова . ?! На слуханнях в Конгресі демократи звинуватили Трампа в зраді - Цензор.НЕТ 4115 .
На слуханнях в Конгресі демократи звинуватили Трампа в зраді - Цензор.НЕТ 1798 .
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Трамп агент Кремля однозначно. Но республиканская партия в целом не подвласна Кремлю. Ну а Демоераты как и Кремль на 100% контролируется хабатниками. При ублюдке Обаме безнаказанно убили полького Президента и всю элиту Польши, страны НАТО. Кремль развязал войну в Грузии, анексировал Крым и начал войну в Украине. Так что Республиканцы значительно лучше Демократов. Но наш Зеленский , человек Хабата, поэтому с его помощью и пытаются свергнуть Республиканцев.
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Всю свою историю америка так жила, но когда надо-это плохо.
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Сьогодні в Конгресі США цілий день мучили директора DNI Joseph Maguire з приводу телефонної розмови Трампа з Зеленським.
Серед тих, хто ставив йому питання, різниця між демократами і республіканцями вже майже не відчувалася.
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демократам жаба цицьки дасть. Трампа ещё на 2 второй срок выберут.
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Измена Трампа это сговор с Путиным изначальный ( просто как оказалось не все может даже президент США, а так бы он давно целовался с Пу ,как Брежнев с Хонеккером ) А случай с Зеленским, это "использование должностных полномочий" для личных, корыстных интересов. Наверное в США это тоже преступление, это же не Украина. ( у нас же это само собой разумеющаяся "процедура")
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Пенс как кандидат от республиканцев мне больше нравится.
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Удивительно как Америка похожа на Украину.
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Хучь помнят о нас, благодаря этому. А "еду на ассамблею" - это класс
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