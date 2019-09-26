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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1280) нормандська четвірка (589) Гайко Маас (87)

 Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас

Партнери України у нормандському форматі бачать позитивний імпульс в процесі мирного врегулювання на Донбасі, і вважають, що варто скористатися ситуацією задля досягнення більшого прогресу.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи в загальних дебатах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Люди в Україні хочуть миру, президент Зеленський чітко це заявив і назвав це пріоритетом. Це створило новий імпульс. Ми хочемо використати цей імпульс", - заявив Маас.

Як приклад позитивних зрушень він навів відбудову мосту у Станиці Луганській. Маас вважає це не лише прикладом розведення, якого вимагає мінський процес, але й величезним кроком для людей, які щодня користуються цим мостом.

Також Маас додав, що Німеччина разом з Францією наполегливо, за його словами, працює в нормандському форматі, щоб остаточно вирішити питання, які "лежать на столі майже чотири роки".

"Мінський процес майже завмер у останні два роки, в середині Європи ми переживаємо агресію, яка коштувала понад 13 тис. життів", - нагадав міністр закордонних справ ФРН, підкресливши, що Німеччина не може цього прийняти.

Також Маас висловив переконання, що Рада Безпеки ООН повинна перетворитися з органу реагування на кризу на орган запобігання кризам, і нарешті почати врахувати причини конфліктів. А Німеччина, яка за часів Другої світової війни спричинила руйнування в Європі та світі, сьогодні повинна взяти на себе особливу відповідальність за порядок, що забезпечує мир, наголосив міністр.

Читайте також: Пристайко запросив Мааса відвідати Донбас: "Німеччина має побачити, заради чого вони 5 років так багато вкладали"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150670
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы устали от войны? Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 479 Отдохнете в оккупации
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Мир всегда приоритет, но не любой ценой. Президентом не было сделано оценки, того что сделал его предшественник участвуя в минских переговорах. Если Зеленский делает вид, что Минские переговоры дали результат, то это лишь означает, что бомба подложенная под государство Украина, так-таки рванёт.
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Сам хоть назвал или зебилы подсказали. Зебилы,а как там ,кстати,свинарчуки уже сидят?) Или у вас с вашими капроновыми головушками память только на один день.
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Зебилы устали от войны? Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 479 Отдохнете в оккупации
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Мир всегда приоритет, но не любой ценой. Президентом не было сделано оценки, того что сделал его предшественник участвуя в минских переговорах. Если Зеленский делает вид, что Минские переговоры дали результат, то это лишь означает, что бомба подложенная под государство Украина, так-таки рванёт.
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то бiмба пiдложено . А Зе ясно сказал, что Г. и Фр. помощь малодейственная.
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Это только Порошенко хотел войны, бо зарабатывал на ней и повысил своё состояние аж в 80 раз!
Я всё правильно написал?
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Добра,брат лихой.И выпал из списка Форбс.) Вот так зебилы и жить будут... как считают.
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Да , раньше Порох зарабатывал на войне , а теперь зарабатывают клятые порохоботы добровольцы чтобы получать квартиры на халяву
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Это он теперь богаче Билла Гейтса и всех милиардеров вместе взятых?
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Отож!
Мне как-то тёща начала эту тему задвигать за праздничным столом. Я ей такой - Стоп, вот лично Вы реально верите, что он во столько раз повысил своё состояние? Пауза, глаза по 5 копеек - Ну конечно верю! Типо как тут можно сомневаться... Был о ней лучшего мнения, но росийское ТВ делает своё дело...
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замечтельно - все ждем когда импульс импульснет.
или отступление и кацапские менты свободно гуляющие на территории Украины ето уже импульс?
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Это что-то новое. Неужели при Порошенко приоритетом была война!?
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*ужели - 149%.
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защита от агрессора, я так понимаю в твои уши не стучит?
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еще раз и последний для упоротых даунбасятников - от агрессора.
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два раза сказал - а смысл 3й раз думаете есть? Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4612
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Сам хоть назвал или зебилы подсказали. Зебилы,а как там ,кстати,свинарчуки уже сидят?) Или у вас с вашими капроновыми головушками память только на один день.
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Дурень ти Маас. Який мир може бути з ******? Це капітуляція.
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Заворошились немчуры после стенограмм.
,,, лежат 4 года. пэдроту ведь выгодна была война. он с неё прибыли доил, поэтому дела стояли в болоте.
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проверяешь... хто-хто - ***** пихто.
Но соелолка и *мно будет лизать для своего кармана.
А теперь ответь, кто и почему взорвал 6 арсеналов?
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В украинском словаре такого слова НЕТ!
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Понятно. Скажи, а кто развязал войну на Донбассе и надо ли мир любой ценой?
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готовность зели стать на колени дала надежду куйлу пропихнуть свои хотелки
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"Мир" на условиях паРаши.
Или у вас есть другие варианты?
Как вы собираетесь заставить паРашку прекратить войну?!
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Германия - это подсосы России!Герхард Шрёдер - Бывший Федеральный канцлер Германии работает в ГазПроме! На тв германии ватники выступают постоянно - бывшие граждане России и продажные немцы! И по риторике такие же, как Медведчук. Нужно Германии заявить, что пусть ведут Холодную войну против России вместе со всем западом, если не хотят повторения раздела границ, как при Гитлере.
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да фашисты они, что в Германии некоторые что в России 99%
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Украина не может прекратить войну потому что не Украина напала и захватила чужие земли, а Россия напала на Украину и захватила ее территории!
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С Россией договориться не получится! Россия ждет капитуляции Украины! Украине нужно искать другие пути возврата территорий, кроме дипломатических путей и военных и это судебные пути!!! Когда стороны не могут договориться, то тогда стороны обращаются в суд! Украина по международному праву должна добиться вернуть себе территории!
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глава МИД Германии, хотеть мира не значит хотеть проиграть войну, мир возможен только в случае победы Украины, другого мира нет, то другое, партизанская война и тд. но не мир никак
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Предлагаешь дальше воевать, до победы ? И кстати, разве в Крыму или на Донбассе есть партизаны ? Не слышал.
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а что им ещё предлагать, россия влезла в куда не надо было и застряла теперь не туда ни сюда, проект "донбасс" накрылся медным тазом но завершать операцию они не хотят это ж будет чисто символическое признание факта что проект "Украина" проигран, им не хочется, ну и надо ж как то насолить, злоба тупость прёт, а бюджета правителям рф не жалко на бесполезную возню, это же не их деньги а их баранов крымнашистов, кроме того рейтинг путина и ко упадёт если они оттуда уберутся
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ну и некоторым выгодно война в этом регионе, хотя может за почти шесть лет там уже грабить нечего, но туда ж идут поставки оружия например.. и украинским торгашам туда продавать продукты и тд. выгодно
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России надо сделать хорошую мину при плохой игре, ну не зря же типа, т.е. принудить Киев пойти на особый статус для оккупированной части Донбасса
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воевать в любом случае придётся до победы, есть на Донбассе
а в Крыму зачем сейчас?
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Народ Украины устал от войны??? что за бред??? народ не воюет и большинство народа живет и вообще забывает, что война идет где то там! Это тезисы российской пропаганды про мир, который капитуляция! Украинский народ хочет победу и ничего больше! Солдаты на передовой хотят только победы! Мир в который они вкладывают капитуляцию тут нах.. никому не нужен! Пусть всеми этими договоренностями подотрут себе жопу! Хотят, чтобы в Украине наступил мир, то тогда помогите победить того, кто напал и кто нарушил все международные законы! Вводите санкции против РФ и подписывайте План Маршала о помощи Украине!
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Песики, а как вам это======

Німеччина на сьогодні принципово проти зближення України з НАТО через Росію. Про це в коментарі УННрозповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.
Так, відповідаючи на питання про те, скільки часу займе шлях України до членства в Альянсі, Божок нагадав, що цей шлях триває з 2004 року, додавши, що "це - велика політика".
"30 країн, різні інтереси, різна специфіка. Рішення все таки за цими тридцятьма країнами. Змусити їх до цього ми не можемо, можемо лише дочекатись, коли цей консенсус сформується. Звичайно, ми будемо працювати над цим. Але, умовно кажучи, як ви можете, наприклад, переконати Німеччину, яка на сьогоднішній день принципово проти?" - задав питання співрозмовник.
На уточнююче питання про те, чи справді Німеччина принципово проти членства України в НАТО, він відповів "так".

"Вона за поступальний розвиток нашої взаємодії, нашу поступову інтеграцію, нашу взаємодію з НАТО, але проти того, щоб ми на цьому етапі історії сильно зближались з альянсом. Пояснення відомі: не треба дратувати Росію. Наша відповідь полягає в тому, що Росія завжди дратується. Точніше, вона постійно роздратована. І дочекатися, поки Росія не буде дратуватись з того чи іншого приводу означає не дочекатись ніколи. А історія і попередні хвилі розширення НАТО говорять про те, що, не зважаючи на те, дратується Росія чи ні, НАТО розширюється. Але, коли НАТО прийме рішення розширюватись, треба бути готовим", - додав Божок.
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Нууу... Закономерный результат Зебила.
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Не паря, это как-раз то, что Петя замалчивал, и до задницы все заявки и прошения если ФРГ против, не хотят обижать друга Вову
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Аааа. Ну раз это Божок сказал. Тогда да. Тогда конечно. Божок это голова. Это вам не здесь. Это эксперт. Он поднял деятельность МЗС на недосягаемые высоты! Весь мир завидует успехам МЗС. Особенно Трамп. 😂
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Если это повторит другой дипломат твоя душа успокоится?
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Знаешь сколько дебилов считают, что земля плоская?
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это у соевых от щикалада острицы, и они вечно чешут свой зад. гыыы!
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сперва отвечу на вопрос - никак. а теперь поясню почему.

дело в том, что для вступления в НАТО надо еще очень много сделать. будем говорить прямо, Украина, в её нынешнем состоянии, не готова ни к НАТО, ни к ЕС. и дело не в Украине. так будет с ЛЮБОЙ страной в которой партия власти задумывается о проведении референдума по вступлению в НАТО. вас никто не гонит не толкает, думайте, обсуждайте, проводите референдумы, а как наиграетесь, делайте свою "домашнюю работу" и тогда - милости просим.
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"30 країн, різні інтереси, різна специфіка. Рішення все таки за цими тридцятьма країнами. Змусити їх до цього ми не можемо, можемо лише дочекатись, коли цей консенсус сформується. Звичайно, ми будемо працювати над цим. Але, умовно кажучи, як ви можете, наприклад, переконати Німеччину, яка на сьогоднішній день принципово проти?" - задав питання співрозмовник.
На уточнююче питання про те, чи справді Німеччина принципово проти членства України в НАТО, він відповів "так".
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я ж не собеседнику отвечаю, а автору поста. это - раз. а потому вопрос читаю в самой первой строчке (безграмотно написано, знака вопроса не хватает, но строение предложения приглашает дать личную оценку). вот что там стоит: "Песики, а как вам это======"
и потом я объяснил почему. еще вопросы есть?
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Западные партнеры Украины видят позитивные сигналы в действиях Зеленского и именно поэтому для сои это зрада.
Мародер желал коллапса, слез раскаяния украинцев, молитвенного стояния за возвращение на трон "святого Петра".
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Колорадський, йшов би ти краще переховав свою бульбу, а то після утворення "саюзнаго гасударства" можеш залишитись без основного продукту. Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 409
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Словом, давай, Володя, не кочевряжься, подписывай скорее капитуляцию.
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Зеленский-самый влиятельный человек в мире!!!!!!!!!!!
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Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7217 Це правда!!
Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7217 Одним своїм телефонним дзвінком він може зняти будь-якого президента G7, і не тільки... Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7217
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Не перегибай давай! Привыкли подстилки! По делам суди.
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Вот в этом и состоит суть измены Зеленского и предательство,им,национальных интересов! Мир в Украине может быть приоритетом президентов,функционеров,других интересантов любой страны кроме Украины! Приоритетом Президента Украины,как и любого достойного гражданина,может быть лишь изгнание агрессора и восстановление суверинитета и териториальной целостности! И если ,для достижения этих приоритетов,нужна война-Президент должен говорить о войне! А тот "мир" о котором говорит Маас -это мир Путина,Кремля и Зеленского! Это мир без Украины!
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