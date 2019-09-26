 Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи в загальних дебатах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Люди в Україні хочуть миру, президент Зеленський чітко це заявив і назвав це пріоритетом. Це створило новий імпульс. Ми хочемо використати цей імпульс", - заявив Маас.
Як приклад позитивних зрушень він навів відбудову мосту у Станиці Луганській. Маас вважає це не лише прикладом розведення, якого вимагає мінський процес, але й величезним кроком для людей, які щодня користуються цим мостом.
Також Маас додав, що Німеччина разом з Францією наполегливо, за його словами, працює в нормандському форматі, щоб остаточно вирішити питання, які "лежать на столі майже чотири роки".
"Мінський процес майже завмер у останні два роки, в середині Європи ми переживаємо агресію, яка коштувала понад 13 тис. життів", - нагадав міністр закордонних справ ФРН, підкресливши, що Німеччина не може цього прийняти.
Також Маас висловив переконання, що Рада Безпеки ООН повинна перетворитися з органу реагування на кризу на орган запобігання кризам, і нарешті почати врахувати причини конфліктів. А Німеччина, яка за часів Другої світової війни спричинила руйнування в Європі та світі, сьогодні повинна взяти на себе особливу відповідальність за порядок, що забезпечує мир, наголосив міністр.
Я всё правильно написал?
Мне как-то тёща начала эту тему задвигать за праздничным столом. Я ей такой - Стоп, вот лично Вы реально верите, что он во столько раз повысил своё состояние? Пауза, глаза по 5 копеек - Ну конечно верю! Типо как тут можно сомневаться... Был о ней лучшего мнения, но росийское ТВ делает своё дело...
или отступление и кацапские менты свободно гуляющие на территории Украины ето уже импульс?
,,, лежат 4 года. пэдроту ведь выгодна была война. он с неё прибыли доил, поэтому дела стояли в болоте.
Но соелолка и *мно будет лизать для своего кармана.
А теперь ответь, кто и почему взорвал 6 арсеналов?
Или у вас есть другие варианты?
Как вы собираетесь заставить паРашку прекратить войну?!
а в Крыму зачем сейчас?
Німеччина на сьогодні принципово проти зближення України з НАТО через Росію. Про це в коментарі УННрозповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.
Так, відповідаючи на питання про те, скільки часу займе шлях України до членства в Альянсі, Божок нагадав, що цей шлях триває з 2004 року, додавши, що "це - велика політика".
"30 країн, різні інтереси, різна специфіка. Рішення все таки за цими тридцятьма країнами. Змусити їх до цього ми не можемо, можемо лише дочекатись, коли цей консенсус сформується. Звичайно, ми будемо працювати над цим. Але, умовно кажучи, як ви можете, наприклад, переконати Німеччину, яка на сьогоднішній день принципово проти?" - задав питання співрозмовник.
На уточнююче питання про те, чи справді Німеччина принципово проти членства України в НАТО, він відповів "так".
"Вона за поступальний розвиток нашої взаємодії, нашу поступову інтеграцію, нашу взаємодію з НАТО, але проти того, щоб ми на цьому етапі історії сильно зближались з альянсом. Пояснення відомі: не треба дратувати Росію. Наша відповідь полягає в тому, що Росія завжди дратується. Точніше, вона постійно роздратована. І дочекатися, поки Росія не буде дратуватись з того чи іншого приводу означає не дочекатись ніколи. А історія і попередні хвилі розширення НАТО говорять про те, що, не зважаючи на те, дратується Росія чи ні, НАТО розширюється. Але, коли НАТО прийме рішення розширюватись, треба бути готовим", - додав Божок.
дело в том, что для вступления в НАТО надо еще очень много сделать. будем говорить прямо, Украина, в её нынешнем состоянии, не готова ни к НАТО, ни к ЕС. и дело не в Украине. так будет с ЛЮБОЙ страной в которой партия власти задумывается о проведении референдума по вступлению в НАТО. вас никто не гонит не толкает, думайте, обсуждайте, проводите референдумы, а как наиграетесь, делайте свою "домашнюю работу" и тогда - милости просим.
На уточнююче питання про те, чи справді Німеччина принципово проти членства України в НАТО, він відповів "так".
и потом я объяснил почему. еще вопросы есть?
Мародер желал коллапса, слез раскаяния украинцев, молитвенного стояния за возвращение на трон "святого Петра".
Одним своїм телефонним дзвінком він може зняти будь-якого президента G7, і не тільки...