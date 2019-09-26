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Все про:Польща (1951) Князєв (353) ДБР (518)

 Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено

Вікторія Князєва, Вадим Каган, Андрій Посметюк, а також громадянин Хорватії Боян Малик, затримані в Польщі за незадеклароване ввезення 650 тисяч євро, 25 вересня повернулися в Україну.

За даними джерел Цензор.НЕТ, затримання в Польщі навряд чи пов'язане з якимись політичними питаннями і витоком інформації з України. Вікторія Князєва разом зі своїм начальником - директором будівельної фірми Каганом тільки в 19-му році виїжджала до Євросоюзу 6 разів.

Незважаючи на чутки, що нібито Князєву раніше вже затримували в Євросоюзі, ця інформація не підтверджена документально, і швидше за все, не відповідає дійсності.

Кримінальні справи щодо вивезення незадекларованих коштів відкрито в Польщі і в Україні Державним бюро розслідувань.

Читайте також: Проти митників, які пропустили в Польщу 650 тис. євро готівкою, відкрито кримінальне провадження, - ДБР

За даними джерел Цензор.НЕТ, Князєва вказала, з ким із керівників вона спілкувалася для безперешкодного проїзду зеленим коридором через пункт пропуску.

Таким чином, в Україні розглядається притягнення до відповідальності також низки посадових осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150667
 
   
 Топ коментарі
 
ЭТО НЕ ЛЮДИ ,ЭТО СКОТЫ ,ОНИ ГРАБЯТ СВОЮ СТРАНУ НАХОДЯЩУЮСЯ В ВОЙНЕ ,ЕСЛИ ПО ЧЕСНОКУ ИХ НАДО К СТЕНКЕ СТАВИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 7295
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Ты же знаешь, что только дебилы ставят пробелы перед знаками препинания?
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Развод фиктивный чтобы вот в таких ситуациях ваш Князев вышел сухим из воды Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 2591
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Зебилы , а Князева вы задерживать не собираетесь ?
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Ты же знаешь, что только дебилы ставят пробелы перед знаками препинания?
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Ну раз такое дело то и Князева можно не задерживать ?
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А кто его задержит,он уже у рюкзакова советчиком подвизается.
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ему простительно,он кацап и в школе не учился,сразу в лахту
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Хорошая попытка перевести стрелки, но нет. Вам зебилам сцы в глаза - умоетесь и скажете, "а вот Порошенко..."
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Пэидиот, они в разводе давно и он уволился. Задерживай
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Развод фиктивный чтобы вот в таких ситуациях ваш Князев вышел сухим из воды Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 2591
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Ты развод оформлял？ты знаешь как они живут？отвянь, болезный
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Такое чувство что ты взяточный мусор под крылом у хачевских быдло-мусоров . Не? Так рьяно защищаешь это дерьмо кацапское и его старую воровскую ***** что аж подозрительно. Они что - твои родситвенники или ты " мегасправедливый борцун" ?
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Зуб даю,что эта ************ и ее спутники в фиктивном рахводе
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О, теперь я убежден. Сажай князевых, мне не жалко
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И поэтому большую часть имущества переписал на нее?
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князев стал советником авакова. так что не далеко убежал
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теперь князев будет советовать, как не попасться
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А князьку новую должность?
Будет компенсировать, злидарь став..
🤗
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Уже дали. В какое-то министерство замом.
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Ничо, Князев советник Авакова, быстро наверстает
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У них общак 💰 общий ,такая же система ,как у блатных все стекается к 🎒рюкзаков-авакову
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Подкозлили чертовы поляки, теперь с этой Князевой и содрать нечего, все в Польше осталось. ))
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с приездом, отдохните и дальше в путь)))))))))))
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еще столько перевезти надобно...аки челноки...))))
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я так понял что деньги изъяты в пользу Польши, да?
Жаль конечно если так...., они могли бы быть потрачены на израильских пенсионеров....
а так дополнительные траты с бюджета... Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 8886
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полякы бабкы взялы и завернулы хлопакив
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А вам , все равно из тех денег ,ничегошеньки не обломилось бы 😢
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дык даже вдруг захотят вернуть - спросят откуда? - и придется еще столько же отвалить чтобы не спрашивали и гопкомпанию на месте оставили. вроде похожее с Латвией или Литвой было - те честно собирались вернуть честно наворованное конкретными лицами, но никто не заинтересовался несколькими лямами уев, видимо для нас копейки
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и Князева Аваков после этого ещё к себе на должность берёт советником как натыренное бабло за границу вывозить???
смотрю при Зеленском уже вообще ничего не стесняются )))
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князев вчера подал в отставку,
убрал рыло от кормушки
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А сегодня его Авакян🎒поблагодарил за огромный труд и советником назначил 💰👏
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стесняются. раньше просто банковским переводом офрмили бы. а теперь приходится особисто через границу наличманом вывозить)))
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ЭТО НЕ ЛЮДИ ,ЭТО СКОТЫ ,ОНИ ГРАБЯТ СВОЮ СТРАНУ НАХОДЯЩУЮСЯ В ВОЙНЕ ,ЕСЛИ ПО ЧЕСНОКУ ИХ НАДО К СТЕНКЕ СТАВИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Оставила семью без сбережений, нельзя бабам деньги доверять!
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*** хокку (почти)
егор нашел отличный способ
как разговаривать с женой
в момент беседы он негромко
включает чаек в голове
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*** опять хокку (и опять почти))))
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал
как все
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Видимо нашим погранцам была команда не трогать, а кто то разозлился и слил полякам Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты - Цензор.НЕТ 9576
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Так уже назначено разбирательство по нашим таможникам и погранцам.
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вот почему подал в отставку, корупционер князев
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Сегодня его оперативненько переназначили
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нормально так Князєва на бабло кинули, а то він думав що то тільки йому можна )))
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Ні чого святого у поляків ! Відібрали пенсійне пособіє у Князєва ! Він ще приїде на заробітки, персики збирать !Він їм , не подарує !😈
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Краще б навпаки. Хай би віддали гроші,а цих трьох на полуницю відробляти порушення. Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 4303
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6 раз по 650 к - почти четыре ляма только на карманные расходы. похоже на старость копят. только доживут ли?
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рехвормированная аваковская мафия успешно рулит и при зекомандЕ
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Плохо, что поляки забрали деньги себе. Могли бы и в казну Украины сдать. Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 7314
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дык там же те же люди и заберут, смысл? (хотя и так заберут, еще раз)
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Один хрен, простой народ их не увидел бы, депутатики их бы расхватали.
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У наших була можливість їх у казну але сцикуни навіть нерипнулись! Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 8956
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Князева 6 разов(!) пересекала Польскую границу Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 8225...И не исключено, что по 650 кусков евро, таскала с собою...
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это практически гарантия, так как наши люди в булочную на такси не ездят самолетами на шопинг за госсчет им кататься сподручнее и быстрее, а тут видимо "бизнес", работа так сказать
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Как арестовать коррупционера, если он управляет полицией???
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ПРезЕдент же дал телефон горячей линии НАБУ
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не удивлюсь , если им возместят из бюджета потерянное в Польше ... ))
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Ее должны посадить и ее мужа тоже и нужно провести обыски быстро сразу и проверить счета и т.д. Эти крысы должны сидеть!
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Вот реально что то тут поредели ряды 6-миллионной армии недоделанных тупиц имени клоуна. Очень заметно. Начинают сопли подбирать видимо после каждой "победной " новости. Алё, дурачьё? Вы в курсе что вы пойдёте в первых рядах вытаскивать вашего недопрезидента и его тупорылую банду из кресел? Вы пойдёте! Это ваша, с..ка, заслуга что начинается ещё худший разворот событий, которого вы по тупости не видите, естественно, но люди разумные уже начинают серьёзно опасаться за будущее страны и её независимость. Это вы пришли на участки кто бухой кто под кайфом а кто по жизни дебил и выбрали такого как сами.. Так что готовьтесь.. Стадо дурное..Ой не досидит это придавленное...Не доворует..
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Даа..уж. Круто и необычно съездила)) Будет что вспомнить и подругам рассказать . И бывший оценит))
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Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 5962
Президент України Петро Порошенко присвоїв очільнику Національної поліції України Сергію Князєву звання генерала поліції першого рангу, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

Перед этим, в августе 2016 года, пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание генерала полиции 3-го ранга. Через год получил звание генерала 2-го ранга, а еще через год - 1-го.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/Президент Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» главе Национальной полиции Сергею Князеву.


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ну от, нарешті і вияснили, якби Порох не присвоїв йому звання, то той не крав би гроші і не перевозив закордон Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено - Цензор.НЕТ 4804
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Ну и славненько.
Эти деньги она за два дня отобет.
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Сабаков плював на Зеленого. Призначенням Князєва від облив лайном голову уряду, Зеленого...а ще одне відро вилив на голови" слугам народу" коли призначив Антоху Геращенка заступником..Їжте не обляпайтесь лохи..ФСЕ занавес...Далі буде..
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Воровская шайка, других слов просто нету.
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Бабуле про биткоины не рассказали и лям евро уплыл в Польшу.
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нужно опять собираться в командировку. муженек опять при хлебной должности...
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Ну ехала себе женщина купить обновки на новый осене-зимний сезон...
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ЗЫ. А кто из вас форумных активистов звонил 102 о том что полиция не выполняет своих обязанностей, игровые автоматы, парковка посреди дороги и на трудно проездных участках, нелегальная (то бишь крышуемая) торговля, так что давайте Аваковские печеньки (реформы).
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