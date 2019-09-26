 Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено

За даними джерел Цензор.НЕТ, затримання в Польщі навряд чи пов'язане з якимись політичними питаннями і витоком інформації з України. Вікторія Князєва разом зі своїм начальником - директором будівельної фірми Каганом тільки в 19-му році виїжджала до Євросоюзу 6 разів.

Незважаючи на чутки, що нібито Князєву раніше вже затримували в Євросоюзі, ця інформація не підтверджена документально, і швидше за все, не відповідає дійсності.

Кримінальні справи щодо вивезення незадекларованих коштів відкрито в Польщі і в Україні Державним бюро розслідувань.

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За даними джерел Цензор.НЕТ, Князєва вказала, з ким із керівників вона спілкувалася для безперешкодного проїзду зеленим коридором через пункт пропуску.

Таким чином, в Україні розглядається притягнення до відповідальності також низки посадових осіб.

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