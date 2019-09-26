 Затримана в Польщі Вікторія Князєва і три її супутники повернулися в Україну. Гроші вилучено

За даними джерел Цензор.НЕТ, затримання в Польщі навряд чи пов'язане з якимись політичними питаннями і витоком інформації з України. Вікторія Князєва разом зі своїм начальником - директором будівельної фірми Каганом тільки в 19-му році виїжджала до Євросоюзу 6 разів.
Незважаючи на чутки, що нібито Князєву раніше вже затримували в Євросоюзі, ця інформація не підтверджена документально, і швидше за все, не відповідає дійсності.
Кримінальні справи щодо вивезення незадекларованих коштів відкрито в Польщі і в Україні Державним бюро розслідувань.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Князєва вказала, з ким із керівників вона спілкувалася для безперешкодного проїзду зеленим коридором через пункт пропуску.
Таким чином, в Україні розглядається притягнення до відповідальності також низки посадових осіб.
Будет компенсировать, злидарь став..
🤗
Жаль конечно если так...., они могли бы быть потрачены на израильских пенсионеров....
а так дополнительные траты с бюджета...
смотрю при Зеленском уже вообще ничего не стесняются )))
убрал рыло от кормушки
егор нашел отличный способ
как разговаривать с женой
в момент беседы он негромко
включает чаек в голове
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал
как все
наши люди в булочную на такси не ездятсамолетами на шопинг за госсчет им кататься сподручнее и быстрее, а тут видимо "бизнес", работа так сказать
Президент України Петро Порошенко присвоїв очільнику Національної поліції України Сергію Князєву звання генерала поліції першого рангу, повідомила прес-служба правоохоронного органу.
Перед этим, в августе 2016 года, пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание генерала полиции 3-го ранга. Через год получил звание генерала 2-го ранга, а еще через год - 1-го.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/Президент Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» главе Национальной полиции Сергею Князеву.
Эти деньги она за два дня отобет.