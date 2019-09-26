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Все про:затримання (3027) Крим (7512) ФСБ (775)

 Працівники ФСБ схопили українця на адмінмежі з окупованим Кримом

Співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомляють про затримання громадянина України. Вони стверджують, що українець "спробував в'їхати за чужим паспортом" на окупований півострів.

Чоловіка затримали на кримському пункті пропуску "Джанкой", підконтрольному окупаційним службам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У розмові з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки за позиченим у друга паспортом, оскільки свій загубив. Молодик планував повернути документ справжньому власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом", - повідомили в відомстві окупантів.

В управлінні ФСБ порушили проти чоловіка кримінальну справу, йому "обрано запобіжний захід" у вигляді взяття під варту.

Читайте також: ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Ім'я та прізвище заарештованого не повідомляються.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінмежі з окупованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150665
 
   
 Топ коментарі
 
В путінсько-фашистську Росію? На заробітки!? І був заарештований? Туди йому й дорога.
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Долбак, поехавший подрабывать у врага на оккупированной территории получил то, что ему и положено: оккупантскую тюрьму.
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Долпойоп вдвойне.
Правильно, что поехал, правильно, что поймали...
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Таких придурків не можна міняти на конкретних "іхтамнєтов". Нехай гниють у паРаші.
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Заробитчане за квартирами в плен повалили! ибо какого х*я?
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В путінсько-фашистську Росію? На заробітки!? І був заарештований? Туди йому й дорога.
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Долбак, поехавший подрабывать у врага на оккупированной территории получил то, что ему и положено: оккупантскую тюрьму.
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Коли кацапи його випустять, то в Україні цьому довбойобу дати такий термін під вартою, щоб запам'ятав навічно, що з до козломордих їздити небезпечно.
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Этому долбаку из Мелитополя никакой урок не впрок: как говорят французы "Если человек умер, то это надолго. Если человек дурак - то это НАВСЕГДА."

Конечно, во исполнение законодательства Украины надо оказать консульскую защиту этому долбаку, попавшему в кацапскую тюрьму, но только во имя авторитета украинского государства и в знак уважения к украинскому паспорту долбака, а не из сочувствия к самому долбаку.
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Долпойоп вдвойне.
Правильно, что поехал, правильно, что поймали...
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То не украинец, то хохол. Украинец в паРашу на заработки не поедет
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Почему только мелитополь. 73% по всей Украине оказалось ватных зебилов.
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Это у тебя в мозгу вата вместо извилин, а в Украине 73+2% оказалось тех, кто хочет реальных реформ. Ваты же как было 15%, так и осталось.
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Ну и кто этому тупню доктор, что он попер под чужим пачпортом? И где были глаза наших погранцов, если он и в правду под чужим паспортом ехал?
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"ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом" - не только в паРаше изобилии дебилов, в Украине их тоже, к сожалению, хватает.
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Лізуть козли у мордор, а тоді ниють щоб їх міняли.Замість того щоб у 25років захищать країну від окупанта,воно лізе до того окупанта в найми. От нехай тепер падло вибирається як хоче. ФСБшники схватили украинца на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2870
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и будут этого гуся мелитопольского на сепарню малоросскую менять.....
давно надо закрыть и кпвв с бамбасом и раской федераскрй.
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Агентурна база для ФСБ.
Буде чекати обміну.
Вітьок Медвядчюк шевелі памядорамі.
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У Крим ..на заробітки..у вересні?!! По чужому паспорту?!! про що розповів прикордонникам))) це безумовно людина з хворою психикою.
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После того как они попадают в плен, им квартиры в Киеве дают!
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Кацапи можуть схопити кожного і призначати винним. Ну коли вже дійде?
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Закрити нах на років 7 що б іншим украінцям була навучка,бо некуй шастати до того Козлостану
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Потом за это дебильное животное,кацап Пуйло будет выменивать своих усских боевиков террористов.
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Дурачков , которых мало, оказыватца много??
Гриб2.0??
Потом - палитический: лечите за поребриком и квартиру(??)..
🤣🤣
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С чужим паспортом? Ну он же не якут узкоглазый и не китаец, ну типа они все на одно лицо
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Цікаво- як вважати- це перемога ФСБ, що схопили

чи перемога СБУ- що позбулися?
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Давайте обменяем его не террориста какого-нибудь.
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Потом на этого дегенерата снова важного свидетеля поменяют
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и ведь такого утырка будут менять на полноценную колерованую русню.
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да приколола ему все это гебня сраная, просто загребли первого лопоухого, шоб потом обменять на сепара или агеева какого-нибудь
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сажать надо расиян, попался в колорадкой и тюрьму сразу, а потом о поговорим об обмене
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Схопили не українця а хохла...Українці патріоти боронять свою землю а не їздять в мордер..
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Таких долбней категорически не менять! Нечего туда мотаться.
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Когда наши начнут грести всех подряд рашиков за малейшее нарушение??? Чего всегда назад отправляют?
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Зе обменяет этого *********** на резидента путлеровской разведки...
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Хочешь найти приключения на свою -опу, поезжай в Крым.
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Хорошая новость, но будет плохая ибо этого имбецила тоже будут менять. Как по мне пусть все желающие уеду навечно туда им и дорога
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Я так понимаю, этот экземпляр целенаправленно ехал сдаваться и с паспортом аферу придумал, чтобы наверняка - ибо какие нафиг заработки в Крыму в конце сентября?

Версия о том, что решил, что его поменают и квартиру подарят выглядит даже менее идиотской, чем "по чужому паспорту в Крым осенью на заработки"...
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