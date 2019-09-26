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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2919) Трамп (2055) Пенс (72)

 Пенс планував візит на інавгурацію Зеленського, але скасував його через Трампа, - звіт співробітника спецслужб США

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати візит віцепрезидента Майкла Пенса на інавгурацію президента Володимира Зеленського, оскільки вирішив поспостерігати за лінією поведінки останнього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті інформатора американських спецслужб.

"Я дізнався від американських чиновників, що приблизно 14 травня президент проінструктував віцепрезидента Пенса скасувати запланований візит в Україну на інавгурацію Зеленського 20 травня. Замість нього делегацію очолив секретар з енергетики Рік Перрі", - повідомив співробітник спецслужб.

За його словами, чиновники повідомили йому, що Трамп нібито не хоче зустрічатися із Зеленським доти, доки він не побачить, як той "вирішить діяти", ставши президентом.

Читайте також: Доступ до стенограми розмови Зеленського з Трампом було відразу ж заблоковано Білим домом, - звіт співробітника спецслужб США

Нагадаємо, 15 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського можливо приїде віцепрезидент США Майк Пенс.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150663
 
   
 Топ коментарі
 
А если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так :
"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
(C)
@Rooftop564
🤔
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все и должны решать 73%, потому что по законам демократии меньшинство долдно подчиняться большинству.
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А зелекторат решил, что мировые лидеры будут смотреть на то, как на форумах всё решают 73%.
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все и должны решать 73%, потому что по законам демократии меньшинство долдно подчиняться большинству.
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Т.е. все 73% решили, что Цемаха надо отдавать?
Все 73% решили, чтобы Рябошапка был карманным прокурором у Зелемойского?
Зеб, ты не попутал демократию с охлократией?
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Така демократія. Але звідки тобі у Білорусі про це знати?
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Потому, зеб, что нам больше известно - что такое охлократия. :D
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Конечно - считается, но больше считается не свидетель и подозреваемый - Цемах, а помощь *****, чтобы выпутаться из ситуации с трибуналом и при этом ***** поимел дополнительные балы к рейтингу, как и Зелемойский.
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А если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так :
"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
(C)
@Rooftop564
🤔
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Шо ш ты 5 лет не ездил за ПДЧ, если так просто?
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Какой Вашингтонский договор , когда нет войны , а есть АТО?
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про порошенко нужно забыть как предавшего надежды и энтузиазм нации...
вот раздражают хвалебные оды ему....
из за него страна сейчас в этой зеленой плесени....
профукал он постепенно все, начиная от самого 2014-го года...
и то что Зе полный отстой, не только не добавляет порошенко баллов, а наоборот усугубляет его вину...
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О! Нарешті !
- «Порошенко, ето ти віноват, что ми проголосовалі за Зеленского !!!»
- «І порохоботи віновати, что ми проголосовалі за а Зєлєнского !!!»
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твой мародер уже никогда не будет президентом Украины, можешь расслабиться.
А фантазировать ты можешь сколько угодно. 5 лет кушал обещания, теперь можешь питаться фантазиями.
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A що Порошенко не виконав?
- Не дав путінській россіі захопити Україну? НЕ ДАВ.
- Вітворив Армію? ТАК.
- Захистив українську мову? ТАК.
- Погнав секту ФСБ «Московскую патріархію»? Так. Є Томос.
- Підвердив курс в НАТО ЄС? ТАК.
- Підтвердив курс подалі від Орди. ТАК.

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А на самом деле порошенко принял участие в тёрках сына Байдена и покрывал коррупцию злочевского-коли-хорошего парня в газовых махинациях. Что и стало впоследствии скандальным компроматом против папы байдена, отмывшего делишки сыночка в Украине, с помощью своего дружбана пети шиколадного.
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Очередная лахтинско-соевая Ванга прорезалась? Иди лучше погоду назавтра предсказывай, петекантроп.
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Виробництво демотиватора - Кацапстан. Українці "маскі-шоу" не дивляться. Українці це шоу відчували на своїх головах.
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правильно! бо скоро сам Трамп приїде до України
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Давай так - якщо Трамп приїде в Україну то ти в'****** з розгону об стіну
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давай так - если нет - ты ляжешь под трамвай.
предупредишь - я приеду прослежу....
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я уже начинаю понимать, почему вы там провалили какой то конкурс адвокатов...
видимо даже для Украины вас оказалось too much..
тока не в обиду, шо бы...
тьху 7 раз....
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зря от вы спросили...
производите впечатление light minded...
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нічого, я не обідчивий, і не сприймаю віртуально серйозно. Це ілюзія.
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возможно вы и правы... - я же не настаиваю.
ето только мои впечатления от некоторых ваших комментов и не более...
но за шо дейстительно уважаю, шо никогда не сбиваетесь на личности - а ето уже много.
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рыжий зеленого любит - но не всегда и местами.
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Слушай, а ты еще в теме об аресте жены Князева не поздравил панамского мародера с днюхой. Давай бегом, а то парторг фронтовые 100 грамм не нальет Пенс планував візит на інавгурацію Зеленського, але скасував його через Трампа, - звіт співробітника спецслужб США - Цензор.НЕТ 8039

Пенс планував візит на інавгурацію Зеленського, але скасував його через Трампа, - звіт співробітника спецслужб США - Цензор.НЕТ 6167
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Даже на черно-белом фото видно, что у него синий нос))
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Це, як би Ізраїль здав би Єгипту і Сірії, країнам, які поклялись знищити Ізраїль, свої захисні споруди.
Скільки б ХВИЛИН пробув би після прийняття такого рішення Президент Ізраля на своїй посаді?
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Шансьі Зеленского на успех своего официального визита в Вашингтон возросли , в порядке сатисфакции за отмену инуагурационного визита Пенса. Большая политика...
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К нам приехал к нам приехал Майкл Эдвардч дорогой!
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Невідомо, які думки мав Трамп, коли відмовив Пенсу здійснити візіт на інагурацію Вовіка. Думаю, що без нашіптування Пєці не обійшлось. Але все одно Вовік - це не Україна. Вовік Україну представляє. Невже Україна не є важливою одиницею для США?
Не можна так знецінювати Штатам свою по праву загальносвітову, стабілізуючу роль.
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