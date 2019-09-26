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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2757) Житомирщина (460) СБУ (4746) чиновник, урядовець (508)

 Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз", який вимагав хабар від місцевого жителя і незаконно відключив від газопостачання вулицю в місті, викрила СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевого жителя, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці. Незважаючи на те, що наявність цієї мережі не була відображена в земельній документації на ділянку і жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив питання в 12 тис. гривень до власної кишені. Для залякування зловмисник на кілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі мінімум на 40 тис. гривень.

Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці під час одержання усієї суми хабара.

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 02

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Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 03

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Також читайте: Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150657
 
   
 Топ коментарі
 
Мужик и работники СБУ молодцы.
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Чинуша просто не ожидал такой прыти от мужика. И сколько таких чинуш - море.
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Ерунда какая-то. Он либо исключительно смел, либо исключительно туп. Такая ситуация всегда привлекает много внимания. И вот он героически требует деньги под прожекторы всеобщего внимания. Только прессы не достает. Но чего только в биологии не бывает. Даже Зеленского и того в президенты выбрали...Интересно, не этот ли джентльмен за него голосовал?
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Чинуша просто не ожидал такой прыти от мужика. И сколько таких чинуш - море.
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Исключительная тупость очень даже может включать в себя дурную смелость.
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"Он либо исключительно смел, либо исключительно туп."

Ну и что? Большинство взяточников именно такие. И ничего, всё канает.
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Всё по человечески, по нашему. А не так как на станции "Рязанский проспект". Дежурного полициянта на взятке повязали, а он двух оперов из табельного повбывав. Бы.
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В расход пустить этого чиновника, падло такое.
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