 Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ. У створенні картелю звинувачують найбільших українських виробників сигарет - ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн", ЗАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ВАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн", ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна", ЗАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", а також дистриб'ютора ТОВ "Тедіс".

"Сьогодні Комітет представив свою позицію з даного розслідування, заперечення відповідачів та їх спростування, а також заслухав пояснення двох із чотирьох виробників. Засідання було перенесено на завтра, 27.09.19, на 9:30. Завтра АМКУ заслухає позицію інших відповідачів. І на 3 жовтня 2019 заплановано прийняття Комітетом остаточного рішення", - написала Загребельська.

Розслідування обмежено періодом з 2010 по 2016 роки.

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"Впродовж 2011-2012 років виробники скоротили кількість прямих контрактів на реалізацію сигарет до одного (з ТОВ "Тедіс Україна"). Як наслідок, ТОВ "Тедіс Україна" з 2013 року стало монополістом на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет (з часткою 99,43 %)", - стверджує Загребельська.

Антимонопольний комітет пропонує накласти на відповідачів штрафи. Згідно із законом їхня сума не може перевищувати 10% доходу підприємства за попередній рік.

"Максимальний розмір штрафу для кожного з відповідачів може бути такий (якщо брати за основу чистий дохід компаній) (в млрд грн.):

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" - 2,1;

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" - 1,22;

ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" - 0,65;

ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - 1,37;

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ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 0,25;

ПІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн" - 0,82;

ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 1,78;

ЗАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. Прилуки" - 0,67;

ТОВ "ТЕДІС Україна" - 5,15 ", - написала Загребельська.











