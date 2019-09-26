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Все про:цигарки (406) монополія (20) Антимонопольний комітет (156) Загребельська (47)

 Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська

Антимонопольний комітет України почав розглядати справу про порушення найбільшими виробниками сигарет законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ. У створенні картелю звинувачують найбільших українських виробників сигарет - ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн", ЗАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ВАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн", ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна", ЗАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", а також дистриб'ютора ТОВ "Тедіс".

"Сьогодні Комітет представив свою позицію з даного розслідування, заперечення відповідачів та їх спростування, а також заслухав пояснення двох із чотирьох виробників. Засідання було перенесено на завтра, 27.09.19, на 9:30. Завтра АМКУ заслухає позицію інших відповідачів. І на 3 жовтня 2019 заплановано прийняття Комітетом остаточного рішення", - написала Загребельська.

Розслідування обмежено періодом з 2010 по 2016 роки.

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"Впродовж 2011-2012 років виробники скоротили кількість прямих контрактів на реалізацію сигарет до одного (з ТОВ "Тедіс Україна"). Як наслідок, ТОВ "Тедіс Україна" з 2013 року стало монополістом на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет (з часткою 99,43 %)", - стверджує Загребельська.

Антимонопольний комітет пропонує накласти на відповідачів штрафи. Згідно із законом їхня сума не може перевищувати 10% доходу підприємства за попередній рік.

"Максимальний розмір штрафу для кожного з відповідачів може бути такий (якщо брати за основу чистий дохід компаній) (в млрд грн.):

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" - 2,1;

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" - 1,22;

ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" - 0,65;

ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - 1,37;

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ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 0,25;

ПІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн" - 0,82;

ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 1,78;

ЗАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. Прилуки" - 0,67;

ТОВ "ТЕДІС Україна" - 5,15 ", - написала Загребельська.

Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 01
Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 02
Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 03
Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 04
Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 05
Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150656
 
   
 Топ коментарі
 
Раньше небось было так - 1 миллиард гривен Пеце в карман и работаем дальше, посмотрим что будет сейчас.
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а щас нужно будет продать немного акций ООО "Тедис Украина" Игорю Валерьевичу
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Без проблем.

11.09.2019 Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?



Я впевнена, що цінності важливі. Але не менш важливо розрізняти, коли людина сповідує справжні цінності, а коли імітує відданість ним. Кандидат Зеленський примусив повірити суспільство в те, що він чесний і відданий своїй країні, що саме він є зразком простого хлопця з народу, який своєю сумлінною працею досяг успіху в бізнесі і популярності, заробив чесно статки та є борцем з корупцією і баригами у владі. При цьому у термін «барига» вкладалась саме думка про незаконне особисте збагачення в ущерб інтересам країни і власного народу.
Мені завжди було цікаво, який саме внесок шоубізнес привносить у розвиток економіки країни, а карколомний політичний успіх Зеленського дозволив відкрити дані про його справжні особисті статки та проаналізувати їх відповідність тим розмірам заробітків, які показують підконтрольні тепер вже президенту компанії.
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.

Далі про те, чому не треба очаровуватись марними надіями про преЗЕдента - спасителя України. Дива не буде, тому що Україна не в його шкалі цінностей. Доведено стилем життя Володимира Олександровича.
Після того, як оприлюднили декларацію президента Володимира Зеленського , мене дуже непокоїли деякі речі в ній. Ні, не зв'язки з Шефірами , хоча квартири на двох з ними виглядали доволі кумедно. І навіть не офшорні компанії, в яких Зеленський є кінцевим контролером. Якщо більш точно, непокоїла не стільки наявність цих компаній, а те, що приховано за їх існуванням. Адже, існування «запасних аеродромів» та відмийних фірм в офшорах не є новиною для українських бізнесменів, а часто навіть виправданою необхідністю, коли мова йде про складні екпортно-імпортні розрахунки. Про корпоративні зв'язки Зеленського вже було писано переписано, навіть вийшли заспокійливі для піпла статті про те, що він (Зеленський) «вийшов з бізнесу» на кшалт оцієї: https://biz.liga.net/all/reklama-marketing/article/zelenskiy-vyshel-iz-biznesa-sovsem-i-eto-ne-shutka?fbclid=IwAR0JIOvNHAX9m8uDEXS6dEYe-5Lg6DOR_kVf55GQEcxlcRqg0v_j0Cn01Hc
Але мене бентежили цифри. Я знала які, і знала, як перевірити свої підозри. І ось я це зробила. Треба було проаналізувати 2 публічних джерела: власне декларацію на сайті https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0, та інтернет платформу https://youcontrol.com.ua. Те, що мені відкрилося, вщент розвалює ілюзію про Зеленського як хорошого хлопчика з народу, успішного і чесного бізнесмена, а головне, виявляється, що барига й той, хто заробляв на війні, як раз саме він - новий преЗЕдент.



Далі тільки цифри і факти, з моїми короткими коментарями.
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Раньше небось было так - 1 миллиард гривен Пеце в карман и работаем дальше, посмотрим что будет сейчас.
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а щас нужно будет продать немного акций ООО "Тедис Украина" Игорю Валерьевичу
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Обижаешь папу Беню - просто передать в собственность. Еще деньги платить.

Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1428
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Надо потрусить еще карамельную империю марадера...)
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Это точно. Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9122 Но все равно соевые говорят, что "покращання" нет. Так что ждем.
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Ага, улучшение инвест климата прямо на каждом шагу. АрселорМиталл уже инвестиции тю-тю. БАТ Украина офис и налоги тоже тю-тю. ФОПы тоже тю-тю. МВФ пока сказал "гуд-бай". Кто у нас там на очереди следующий?
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Да уж. Очередное "покращення". Аж прет.

Промвиробництво в Україні падає третій місяць поспіль



Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%. Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%.

Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4236
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расскажи лучше про поцины и свинярчуков офшоры
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Без проблем.

11.09.2019 Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?



Я впевнена, що цінності важливі. Але не менш важливо розрізняти, коли людина сповідує справжні цінності, а коли імітує відданість ним. Кандидат Зеленський примусив повірити суспільство в те, що він чесний і відданий своїй країні, що саме він є зразком простого хлопця з народу, який своєю сумлінною працею досяг успіху в бізнесі і популярності, заробив чесно статки та є борцем з корупцією і баригами у владі. При цьому у термін «барига» вкладалась саме думка про незаконне особисте збагачення в ущерб інтересам країни і власного народу.
Мені завжди було цікаво, який саме внесок шоубізнес привносить у розвиток економіки країни, а карколомний політичний успіх Зеленського дозволив відкрити дані про його справжні особисті статки та проаналізувати їх відповідність тим розмірам заробітків, які показують підконтрольні тепер вже президенту компанії.
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.

Далі про те, чому не треба очаровуватись марними надіями про преЗЕдента - спасителя України. Дива не буде, тому що Україна не в його шкалі цінностей. Доведено стилем життя Володимира Олександровича.
Після того, як оприлюднили декларацію президента Володимира Зеленського , мене дуже непокоїли деякі речі в ній. Ні, не зв'язки з Шефірами , хоча квартири на двох з ними виглядали доволі кумедно. І навіть не офшорні компанії, в яких Зеленський є кінцевим контролером. Якщо більш точно, непокоїла не стільки наявність цих компаній, а те, що приховано за їх існуванням. Адже, існування «запасних аеродромів» та відмийних фірм в офшорах не є новиною для українських бізнесменів, а часто навіть виправданою необхідністю, коли мова йде про складні екпортно-імпортні розрахунки. Про корпоративні зв'язки Зеленського вже було писано переписано, навіть вийшли заспокійливі для піпла статті про те, що він (Зеленський) «вийшов з бізнесу» на кшалт оцієї: https://biz.liga.net/all/reklama-marketing/article/zelenskiy-vyshel-iz-biznesa-sovsem-i-eto-ne-shutka?fbclid=IwAR0JIOvNHAX9m8uDEXS6dEYe-5Lg6DOR_kVf55GQEcxlcRqg0v_j0Cn01Hc
Але мене бентежили цифри. Я знала які, і знала, як перевірити свої підозри. І ось я це зробила. Треба було проаналізувати 2 публічних джерела: власне декларацію на сайті https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0, та інтернет платформу https://youcontrol.com.ua. Те, що мені відкрилося, вщент розвалює ілюзію про Зеленського як хорошого хлопчика з народу, успішного і чесного бізнесмена, а головне, виявляється, що барига й той, хто заробляв на війні, як раз саме він - новий преЗЕдент.



Далі тільки цифри і факти, з моїми короткими коментарями.
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Ян Янович cacd0b1a
"расскажи лучше про поцины и свинярчуков офшоры"

ще одно вылезло, с""а, сколько вас уже в бан отправлять, свиномикробы. Запомни жополиз касапский, Порох не презик, он Президент! Задавай эти вопросы презику действующему.
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И шо, народ с голоду пухнуть начнет, без дымов никак?
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А с чего бы. Просто монополисты поделятся с бюджетом.
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Не обращай внимание, это собачки зеленского, а вот крупный бизнес платят налоги и инвестиции, точно свалят из Украины. Шариковы, и Швондеры во власть пришли через сто лет
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Читай законопроект 1210. гігантський ріст ціни на сигарети затроне 8,2 мільйона українців, що палять. 8 мільйонів помножити на 3 (члени сімьї) отримуємо 24 мільйони із 35, 5 мільйонів жителів України. ПИтання, коли будуть слідуючі вибори і що буде із владними Зєбуїнами?
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А чому б не обдерти українців. Дивилися на Азірова, Кроліка та СТРАТЄГА Гройсмана та й тягнули грошенята.
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Коротко про суть теперішньої нашої "економіки". Володимир Мартинюк

Наша країна як завжди живе в борг...

Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.

А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.

Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.

А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...

Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший.
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А я всё думаю, и что же так курево вздорожало? О здоровье, думаю, нашем, правительство день и ночь беспокоится, места себе не находит. А оно то вон оно шо... Да уж.
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Вот поэтому правительство и должно поднимать акцизы - если этого не делать тобако-алко компании сами будут поднимать цены до предела, но прибыль им в карман пойдет, а не в бюджет.
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Дяьки підуть палити як в тому анекдоті не сільраду, а Зелену раду.
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игореша, тролятинка, ты хоть другие фразы знаешь? Или тебе их выжгли в твоем мозгу зеленые инопланетяне, а может зеленые человечки? Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 2462
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а шо бы анти, прости господи, монопольному камитету не начать с памперсов,
обвинить их в создании картеля и хорошенько нагреть на денюшку/
шо обязательно повлечет за собой повышение цен на памперсы?
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от было бы счастье...если б так и за других монополистов взялись...
нафтогаз там всякий или энегро (в смысле ДТЭК) или еще чёнить....))))
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ага - щас, Хотят выкурить из страны всех конкурентов, оставить беню ахметку, и так далее по списку
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11.09.2019 Мы делили миллиард, много нас... Как Ахметов и топы Коломойского разделили спутниковое ТВ

Со следующего года спутниковое ТВ в Украине кодируется - открывается новый рынок. На нем будет только два игрока.

С 20 января 2020 года в Украине заработает новый рынок, на который партнеры Игоря Коломойского и медиа-группа Рината Ахметова готовились выйти последние пять лет. В 2021 году они могут заработать на нем миллиард.
Журналисты LIGA.net выяснили, суждено ли им сбыться и как вообще олигархи добрались до спутника.
Итак, в начале года украинские каналы будут закодированы для открытого приема на домашние антенны (тарелки). И единственным путем просмотреть их будет купить приставку или специальный модуль и подключиться к одному из двух доступных провайдеров. Либо это будет Xtra TV (Ринат Ахметов), либо Viasat (менеджеры Плюсов Коломойского).
Они начнут продавать доступ ко всем телеканалам украинских медиа-групп через спутник. Причем даже каналы Фирташа/Хорошковского из группы Интер и созвездие каналов Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, Новый, M1) можно будет смотреть со спутника только через этих двух провайдеров.
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И не только сигареты для контрабанды а сколько левой водяры изготавливается прямо на заводах.
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Значит опять ждем подоражание сигарет. Отбивать надо...
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Ну вот и нашлась компенсация за ПрюветБанк !
5 лярдов Бене, а 5 лярдов Зе-команде на разграбление!
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Нет. Но осталось название - "табачные изделия". Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 4477
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Снова вырастет цена для потребителя,видимо пора переходить на канабис он обойдется дешевле.
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А кто налоги в бюджет платить будет (табачные компании сейчас крупнейшие налогоплательщики)? Коломойский?
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Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев. В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
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Кстати, в Параше запретили жителям курение на балконах квартир и общежитий. Штраф до 3 тысяч рублей https://www.bbc.com/russian/news-49843193
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