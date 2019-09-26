 Антикорупційний суд почав розгляд справи за обвинуваченням ексчиновників "Укрзалізниці", які завдали збитків на 27 млн ​​грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
На підготовчому засіданні колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання сторони захисту про перенесення розгляду в справі. Наступні засідання заплановано на 15 і 29 жовтня 2019 року.
У САП нагадали, що в рамках досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2015 року виконувач обов’язків начальника філії "ЦУП", вступивши у змову з начальником шпального відділу, без проведення відповідних тендерних процедур уклав з ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" фінансово-господарські правочини в інтересах ряду приватних товариств.
У подальшому на виконання цих правочинів було витрачено грошові кошти ПАТ "Укрзалізниця" у сумі 152 млн грн, з яких майже 27 млн грн безповоротно вибуло з активів ПАТ "Укрзалізниця", оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більш ніж на 30% вищі від ринкових.
Дії посадовців інкриміновані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов
Ну разберутся, ну пожурят -- и отпустят, погрозив пальчиком "Но-но-но! нельзя так -- воткрытую такие деньги только себе пи.....ть".
а там же таких менеджеров...сотни...