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Все про:Укрзалізниця (812) Антикорупційна прокуратура (964) Антикорупційний суд (453)

 Антикорупційний суд почав розгляд справи за обвинуваченням ексчиновників "Укрзалізниці", які завдали збитків на 27 млн ​​грн

25 вересня у Вищому антикорупційному суді за участю прокурорів САП відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишніх в.о. начальника і начальника одного з відділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" у зловживаннях, які завдали майже 27 млн гривень збитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На підготовчому засіданні колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання сторони захисту про перенесення розгляду в справі. Наступні засідання заплановано на 15 і 29 жовтня 2019 року.

У САП нагадали, що в рамках досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2015 року виконувач обов’язків начальника філії "ЦУП", вступивши у змову з начальником шпального відділу, без проведення відповідних тендерних процедур уклав з ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" фінансово-господарські правочини в інтересах ряду приватних товариств.

У подальшому на виконання цих правочинів було витрачено грошові кошти ПАТ "Укрзалізниця" у сумі 152 млн грн, з яких майже 27 млн грн безповоротно вибуло з активів ПАТ "Укрзалізниця", оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більш ніж на 30% вищі від ринкових.

Також читайте: ВАКС розгляне справу ексглави "Укркосмосу" і його позаштатного радника, обвинувачених у відмиванні $8,25 млн

Дії посадовців інкриміновані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150654
 
 
 Топ коментарі
 
Починається. Сторона захисту попросила перенести засідання. Засідання проходять раз у 2 тижні. Будуть тягнути до закінчення повноважень Зєлі?
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"Где суды по коррупционерам из верхушки!?" ((c) зрада)
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Укрзализныця и 27млн. грн. Да это ниочем. Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн - Цензор.НЕТ 5099 Там токо сунься - такие перлы вскроются...
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Починається. Сторона захисту попросила перенести засідання. Засідання проходять раз у 2 тижні. Будуть тягнути до закінчення повноважень Зєлі?
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Все ,что надо знать о том, кто сейчас вершит "правосудие" ,лицо нынешней власти.
Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов
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А должен был пройти все, чтобы т.с. "вписаться" в систему?
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"Где суды по коррупционерам из верхушки!?" ((c) зрада)
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Укрзализныця и 27млн. грн. Да это ниочем. Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн - Цензор.НЕТ 5099 Там токо сунься - такие перлы вскроются...
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Смешно читать!
Ну разберутся, ну пожурят -- и отпустят, погрозив пальчиком "Но-но-но! нельзя так -- воткрытую такие деньги только себе пи.....ть".
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пфф... тоже мне.!.. это зарплата ее директора за полгода....
а там же таких менеджеров...сотни...
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27 лимонов?Что это за смешная сумма убытков,ведь это всего только 54 месячная зарплата министра ж.д транспорта.Если хорошенько копнуть то убытки стране нанесены на десятки а то и сотни миллиардов.А 27 лимонов это только карманные деньги чиновников от ж.д.
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