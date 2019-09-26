 Доступ до стенограми розмови Зеленського з Трампом було відразу ж заблоковано Білим домом, - звіт співробітника спецслужб США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті співробітника американських спецслужб.

За отриманими ним даними, юристи Білого дому спочатку сказали видалити електронну версію стенограми телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом із системи, де такі записи зазвичай зберігаються для подальшого використання. Однак замість цього стенограму перенесли в систему, де зберігаються засекречені дані.

"Один Співробітник Білого дому сказав мені, що це зловживання системою, оскільки ця телефонна розмова не містить секретної інформації з точки зору національної безпеки", - підкреслює співробітник спецслужб.

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"Всі ці дії підтверджують, що в Білому домі усвідомлювали всю серйозність змісту розмови", - додає він.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.