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 Події, За кордоном
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Все про:Зеленський (2919) спецслужби (182) Трамп (2020)

 Доступ до стенограми розмови Зеленського з Трампом було відразу ж заблоковано Білим домом, - звіт співробітника спецслужб США

Високопосадовці Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті співробітника американських спецслужб.

За отриманими ним даними, юристи Білого дому спочатку сказали видалити електронну версію стенограми телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом із системи, де такі записи зазвичай зберігаються для подальшого використання. Однак замість цього стенограму перенесли в систему, де зберігаються засекречені дані.

"Один Співробітник Білого дому сказав мені, що це зловживання системою, оскільки ця телефонна розмова не містить секретної інформації з точки зору національної безпеки", - підкреслює співробітник спецслужб.

Читайте також: Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США

"Всі ці дії підтверджують, що в Білому домі усвідомлювали всю серйозність змісту розмови", - додає він.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150652
 
 
 Топ коментарі
 
Скажу честно, Зеленский не тянет на лидера нации. Что не день то пройoб.
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наш Зе еще будет икаться всей Америке не одно десятилетие.... Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 874
Помогать они нам скорее всего уже не будут, но запомнят надолго этот выбор простого и мудрого нарида победившего Майдана....
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Сенат - идиоты, ведь правда же? Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 9866
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ничо там серьёзного, так перетёрли пустую тему меркель и макрона и фсё. )
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так и Уолтергэйт начинался с "ничего серьезного" - подумаешь, немного послушали (даже не требовали нарыть компромат от главы другого государства!) о чем говорят в соседнем штабе..
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так тогда ***** был есчо маленький, с кудрявой головой. а щас он несколько баррелей денёг подкинет кому там надо и импичмент спустят на тормозах )
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скоро у вови крім карпаратівов, виступів 95 го, та процентів в офшорах від *правильних* призначень буде в меню: імпічмент! громко, качественно! цена сдєльная Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 6815
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наш Зе еще будет икаться всей Америке не одно десятилетие.... Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 874
Помогать они нам скорее всего уже не будут, но запомнят надолго этот выбор простого и мудрого нарида победившего Майдана....
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Скажу честно, Зеленский не тянет на лидера нации. Что не день то пройoб.
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та шмаркля даже на клоуна разговорного жанра не очень тянет. Так, спЫсалист уровня "только по бАмажке - с несложными словами и предложениями"
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Олег Пономарь
2 ч. ·


Импичмент. Азы.
Мне смешно и стыдно (за комментаторов) читать и слышать фразу - Импичмента не будет или Трамп не будет импичнут.
Но комментирующие не знают, наверное до сих пор (хотя я объяснял это тысячу раз), ЧТО такое импичмент и как это работает и каждый под этой фразой понимает своё и разное.
ОК.
Поясню в тысячу первый раз.…

Импичмент уже произошел (и моя ставка УЖЕ сыграла). Пелоси объявила об этом официально и мы уже третий день живем в процессе официально начатой процедуры импичмента. И Трамп УЖЕ вошел в учебники по истории как президент, к которому БЫЛА применена процедура импичмента!

Итак.
Импичмент состоит из трёх ступеней.
Процесс импичмента включает в себя расследование в Палате представителей.
Затем Палата должна официально выдвинуть\предъявить Трампу обвинения. Для этого нужно голосование простым большинством в Палате (по моим данным на сегодня УЖЕ есть 218+ голосов, готовых за это голосовать. то есть, большинство для результативного голосования по предъявлению обвинений есть).

И завершающая фаза - Сенат.
В Сенате после голосования Палаты должен состояться настоящий судебный процесс (обвинитель, адвокаты, свидетели, улики и тд), где присяжными выступают все 100 сенаторов. И для результативного завершения процедуры импичмента (и отстранения президента от должности) нужен вердикт "виновен" от 2\3 Сената - 67 сенаторов\голосов. Так вот, НА СЕГОДНЯ этих голосов НЕТ (и я всегда об этом говорил - их НЕТ, так как в Сенате большинство у республиканцев и демократы нуждаются в более дюжины голосов республиканцев. А республиканские сенаторы на сегодня предпочитают тактику мафии - корпоративная круговая порука. Но. Сегодня, например, будет опубликована записка разведчика, с которой начался скандал. Также всё, что прозвучит в Сенате, увидит и услышит вся Америка и сенаторы-республиканцы должны будут и думать и рефлексировать и ситуация динамична и у этих сенаторов по их позиции).

Но по состоянию на сегодня процесс импичмента НЕ может быть результативно завершен в Сенате и я НЕ прогнозирую (и никогда не прогнозировал) что процесс импичмента будет успешно\результативно завершен в Сенате.

Далее.
Странно также слышать - в истории США не было случая результативного завершения процедуры, хотя процедура начиналась официально (как сейчас) несколько раз. Это правда, но возьмем пример Никсона. Никсон просто не стал дожидаться позора в Конгрессе и подал в отставку, хотя Уотергейт - цветочки по сравнению с Рашагейт\Юкрэйнгейт.

Поэтому главный вывод на сегодня - политик Трамп заканчивается на наших глазах. Снежный ком информации и скандала будет нарастать по дням буквально и весь процесс (независимо от результата в Сенате) займет несколько месяцев.
Спасибо всем большое.
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Все очень доходчиво.
Жаль, но те, кому нужно просто покричать такое читать не будут - для них важнее сам крик, а не смысл
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Не випускайте цього чорта з України....і заберіть у нього телефон!
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петю уже скоро закроют, не переживай.
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Ну що, зедібіли?!
Клоун поховав вашу головну мрію,- посадити Пороха! Після слів Трампу: "прокурор буде 100% моею людиною",- ваша мрія накрилася його інструментом для гри на ваших губах.
Тепер при спробі посадити Пороха Україна отримає санкції
Жри...те!
25, - вам добра і здоров'я!
Ну шо, Вован
Ты там хотел самолеты продать?
Можешь начинать, думаю они тебе больше не понадобятся
Твой треугольник - Минск, Кишинев, москва. Тут недалеко
А больше ты нах никому не нужен
Зебыдлу не забудь ролик снять
Они это любят
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Я ни на что не намекаю, но... Зеля поехал к Эрдогану - в Турции землетрясение, к Макрону - сгорел Нотр-Дам, к Меркель - у неё начались приступы, к Трампу - начало импичмента. Может ему сразу в Кремль надо было? Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 2524
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Зеленський «спалює мости в Європі»: західні реакції на його критику Німеччини та Франції

https://www.radiosvoboda.org/a/30185280.html
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БЕнесуела наближаеться????
Денег МВФ не будет - миссия уезжает без результата
Премьер-министр Украины заявил, что Киев желает "компромисса" сКоломойским относительно банковского скандала на сумму 5,5 млрд долларов Но это заставит отвернуться западных сторонников нового правительства президента Зеленского.
В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате.Первый вариант - получить от Украины гарантии в письменной форме.
Второй, наиболее вероятный - прописать в меморандуме условие, которое бы заблокировало какие-либо действия по возврату банка прежним владельцам.
ЖОДНОГО ДНЯ НЕ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ПОТРЯСIНЬ...
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