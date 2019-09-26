 Гендиректором підприємства "Бурштин України" може стати колишній київський міліціонер Даниленко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це стало відомо з поданої ним 2 вересня декларації кандидата на посаду.

Зазначається, що з 25 липня Даниленко виконує обов'язки гендиректора "Бурштину України", засновником якого є Державна служба геології та надр.

Даниленко задекларував квартиру в Києві площею 42 кв м та автомобіль Volkswagen CC 2012 року випуску. З доходів в минулому році він вказав 6 тис. соцдопомоги від держави як учаснику АТО та 60 тис. грн в подарунок від батька Віталія Даниленка. Жодних грошей як зарплати або доходу від підприємницької діяльності за 2018 рік Даниленко не зареєстрував.

В березні цього року він подав декларацію на посаду оперуповноваженого Святошинського управління поліції Києва, але вже в травні подав декларацію на звільнення і через два місяці був призначений в "Бурштин Україна".

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Людина з таким ПІБ до осені 2018 року була співвласником та директором ТОВ "Пачука", що займається нерухомістю. А ще раніше засновником харківського ТОВ "Будівництво і монтаж-сервіс".

Також в 2000-х роках Даниленко працював в Управлінні МВС в Шевченківському районі Києва.