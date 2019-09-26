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 Суспільство
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Все про:МВС (1345) бурштин (343) Даниленко Анатолій (2)

 Гендиректором підприємства "Бурштин України" може стати колишній київський міліціонер Даниленко

Генеральним директором державного підприємства "Бурштин України" може стати колишній співробітник МВС Ігор Даниленко. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків гендиректора підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це стало відомо з поданої ним 2 вересня декларації кандидата на посаду.

Зазначається, що з 25 липня Даниленко виконує обов'язки гендиректора "Бурштину України", засновником якого є Державна служба геології та надр.

Даниленко задекларував квартиру в Києві площею 42 кв м та автомобіль Volkswagen CC 2012 року випуску. З доходів в минулому році він вказав 6 тис. соцдопомоги від держави як учаснику АТО та 60 тис. грн в подарунок від батька Віталія Даниленка. Жодних грошей як зарплати або доходу від підприємницької діяльності за 2018 рік Даниленко не зареєстрував.

В березні цього року він подав декларацію на посаду оперуповноваженого Святошинського управління поліції Києва, але вже в травні подав декларацію на звільнення і через два місяці був призначений в "Бурштин Україна".

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Людина з таким ПІБ до осені 2018 року була співвласником та директором ТОВ "Пачука", що займається нерухомістю. А ще раніше засновником харківського ТОВ "Будівництво і монтаж-сервіс".

Також в 2000-х роках Даниленко працював в Управлінні МВС в Шевченківському районі Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150649
 
 
 Топ коментарі
 
Новые лица... Незапятнаные... Зробили це разом...
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знову нові обличчя (єблєти) влади
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Не кварталищик так мусор,не сосед так квнщик, не брат так кореш, празрачьный конкурс, диджитализация однако...
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Новые лица... Незапятнаные... Зробили це разом...
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Оба на! А замом 2-х, одного прокурорского другого сбушного....И понеслось!
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Об этом и речь ... Сразу понятно , что человек уже давно "в теме" . Зачем-же портить налаженные связи.
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Что крышевал, то будет и возглавлять!!!
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Зачем туда мусора ставить, что совсем мозгов нет.
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Что то Зеленский везде обсирается по полной, я ожидал от него намного большего.
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МОЖЕТ, а может и нет, но то такое, сое на радость
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Не кварталищик так мусор,не сосед так квнщик, не брат так кореш, празрачьный конкурс, диджитализация однако...
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