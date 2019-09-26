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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) Квартал-95 (33) Міноборони (2813) розвідка (1469) Пашков (2) Загороднюк (36)

 Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов

Щоб затвердити Олексія Пашкова - чоловіка головної бухгалтерки "95 кварталу" директором департаменту стратегічної розвідки ГУР МО, потрібен підпис Зеленського

Про це у своєму блозі пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Стрімку кар’єру в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони здійснив Олексій Пашков. Олексій - кадровий військовий розвідник, 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони (департамент стратегічної розвідки). Олексій, незважаючи на вислугу і сумлінну службу, обіймав одну з низових посад в ГУР МО. Такі структури як 3-й департамент, є куди більш спокійною і стабільною роботою, ніж оперативна розвідка і диверсії. Незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла вгору. На цей момент Олексій Пашков обіймає штатну посаду начальника аналітичного управління - тимчасового виконувача обов'язків начальника Департаменту стратегічної розвідки ГУР МО", - повідомив журналіст.

"З липня 2019-го Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту. Це було б логічно, якби Олексій Пашков проводив небезпечні операції в тилу ворога, і в нагороду за бойові заслуги отримав кар'єрний зліт. Немає проблем, є фронт, є завдання за лінією фронту, можливостей відзначитися для ініціативного і досвідченого офіцера під час війни більш ніж достатньо. Але посада Пашкова далека від ведення бойових дій, диверсій і добування секретів Кремля. Нічого видатного порівняно з колегами цей офіцер не зробив. Зрозуміло, 300 інших офіцерів стратегічної розвідки поставилися до такого стрибка негативно", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - Сергій Шефір

"Чим це, по суті, відрізняється від призначення Порошенком свого особистого охоронця Федорова заступником голови ГУР МО і присвоєння йому генерал-лейтенантського звання? Така само дискредитація військової служби та кар'єри, такі самі особисті зв'язки, замість професійних питань. Зараз відповідальність за цю ситуацію повністю лежить на начальникові Головного управління розвідки Василеві Бурбі, який призначив Пашкова на високий пост, на міністрі оборони Андрієві Загороднюку, який підписує кожні два місяці наказ на продовження тимчасового виконувача обов'язки, і на президенті Володимирові Зеленському, який візує призначення на посаду глави департаменту в ГУР. Не можна дискредитувати військове звання і проходження кар'єри. Стрибки в кар'єрі мають бути мотивовані винятковими і очевидними заслугами в колективі, а не особистими знайомствами. Якщо Пашков збереже свою посаду, всі його керівники кинуть тінь на військову розвідку і військову службу. Затверджувати Пашкова на посаді директора департаменту в таких умовах неприпустимо", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150645
 
   
 Топ коментарі
 
З першого погляду вони всі схожі на молодих, амбітних, незаплямованих корупцією патріотів. Але це оптична ілюзія, насправді вони гівно....
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Призначають знайомих, родичів друзів, які ніц не розуміють у владній царині.
Диктатура кухарок...
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про 10 должностей конечно перебор, думаю максимум 3-4. все это конечно печально. только мне вот интересно, а куда смотрел пан бутусов, когда назначали луценко, авакова, дееву, киву, и т.п., и почему он тогда не возмущался? тут человек хотя бы 18 лет в этой каше прослужил

и до кучи: врио - это еще не значит что он занимает эту должность.
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Получаетя, зеля такое же гамно, как и Порох? Нахера вы тогда за него голосовали.
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Смени методичку, зебил. Никакой фантазии. Пятый про одно и то же бухтит
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в этой каше прослужил - вот именно, следак, в каше
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Зеленых даунят в таких новостях не найдешь, тут и "соя с шоколадом" не помогут, бо получается, что их босс такая же "соя и шоколад".
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наверное он просто "рассмешил комика", рассказал Зе интересный анекдот...я думаю сейчас так выглядит собеседование на любую должность....
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Нужна новая должность в ГУР МО - Мужглавбуха.
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Порошенко назначал в условиях когда не было ничего и вся разведка была агентурой россиян.
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нужен был хоть кто-то кому можно доверять

Потом были включены социальные лифты
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Но Зе хочется же переплюнуть Порошенко! Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8155 И он это делает! Браво!!! Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8157
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Неужели это не прекрасно: Заработали социальные катапульты!



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Вот это дерибан! Всем дерибанам дерибан! Или нет еще?
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Соевая банда дает советы Зеленскому! В жизни своей ни одного сериала не сняли,умолкните ,ничтожества!
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300 офіцерів лише департаменту стратегічної розвідки, а Пуйло й досі в Кремлі, і його не тягнуть в мішку через кордон.
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теперь все знают штатную численность департамента стратегической разведки 😉
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Ну, не зря считается, что основная часть разведданных добывается из открытых источников
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Это не кумовство, а тогда что это, зебилы?
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Есть такое матерное слово- П..давотизм! Причем окончание - ИЗМ, означает- Истина Земного Мира. И это не шутка. Это правда жизни! Просто других слов реально не хватает! А вообще то, я себе представляю "это стратегическое планирование".
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Зеленский во времена своего квартальства называл такую политику "кумунизмом" и насмехался над теми, кто ее проводит. И ШО?
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Короче, ребята, к следующей осени нужно запасаться всем, чем только можно, решать всякие срочные дела, копить деньги, ибо восстание против зеленой плесени неизбежно
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вот пишут....
Верить - не верить дело добровольное....



tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Читаем плач Бутусова о назначении мужа гл. бухгалтера Квартала врио стратегической разведки и смеемся. У Украины никакой внешней разведки нет. Вообще. Последнего толкового стратегического агента спалили по дурости Ющенко. Все. На Порошенко работага группа "Буратино" - это супер-класс, но это не государственники. Работать с Зеленским они отказались. Весь выделяемый сейчас бюджет на внешнюю разведку идет на туфту и дачи генералов. Так что назначать можно хоть саму главбухшу
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Та, даже если и так, то все равно "за страну обидно" (сознательно заменил слово "держава").
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соевые. Радуйтесь что кадрового назначили. А то могли и какого нибудь клоуна со стороны. А так видно Бутусову 300 бездельников из этого департамента пожаловались что не их назначили вот и появилась статья. Толку от этих разведчиков видать ни какого раз сливают инфу налево журналистам
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Порохоботы, ну вы как дети, честное слово. Только бы честное имя презедента опорочить. Он сказал, еще будучи кандидатом, что не будет назначать на должности кумовьев и армейских друзей. И где он обманул? Кумовьев у него нет - он не христианин, и армейских друзей тоже нет - он в армии не служил. Шах и мат, парахаботики
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Зеленський казав що як що порушить конституцію України чи Закон то він піде з поспди президента.
Володимер Зеленський- на вихід. Пора. Тримай слово не будь як петя!
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Может Бутусову это и не понравиться, но где были эти самые профессионалы, когда просрали ввод кацапских войск в Лугандон? А может они предотвратили захват Крыма? Или какие еще такие подвиги совершили, что нужно их продвигать по службе? Все прежнее руководство нужно проверить на зраду или профессиональную компетентность. Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9935
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