 Українську делегацію намагаються змусити прибути до Страсбурга через секретаріат ПАРЄ, - Кислиця

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кислиця написав у Twitter.

За його словами, нову делегацію України в ПАРЄ змушують прибути до Страсбурга.

"Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути до Страсбурга, щоб відновити business as usual. Упевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", - написав Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня.