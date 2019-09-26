EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1851  21
Все про:МЗС (1898) ПАРЄ (587) Страсбург (48) Кислиця (29)

 Українську делегацію намагаються змусити прибути до Страсбурга через секретаріат ПАРЄ, - Кислиця

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив про тиск на нову делегацію України через секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кислиця написав у Twitter.

За його словами, нову делегацію України в ПАРЄ змушують прибути до Страсбурга.

"Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути до Страсбурга, щоб відновити business as usual. Упевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", - написав Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150643
 
 
 Топ коментарі
 
Доки там кацапи,Україні там немає чого робити.
 показати весь коментар
 
Та и льошик гончаренко орет, шо резаный по этому поводу, наталкивает на мысли, шо сыньоносый хетьман гадит Украине.
 показати весь коментар
 
а шнырь пэтюньчика гончаренко стращает, шо будет кабздец. Правда странно？
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
участие в сессии писе - ото обязанность или право?...
 показати весь коментар
 
 
хотя, как по мне, лучше присутствовать, ибо столько говна навалят, за нас его мало кто выгребать будет...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну петины и рыгины шавки уже билеты купили, выполнять приказ из Кремля нужно.
 показати весь коментар
 
 
Свято место пусто не бывает. Не едут от ЗЕ, едут рыги и мертветчуки.
 показати весь коментар
 
 
Доки там кацапи,Україні там немає чого робити.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а шнырь пэтюньчика гончаренко стращает, шо будет кабздец. Правда странно？
 показати весь коментар
 
 
Доки на цій Землі є кацапи, нам треба на Марс переселитися? Потрібно боротися на всіх фронтах та мочити кацапів, а не тікати.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
https://youtu.be/YfgnxNlX5Xs

Зебилам к ознакомлению
 показати весь коментар
 
 
Та и льошик гончаренко орет, шо резаный по этому поводу, наталкивает на мысли, шо сыньоносый хетьман гадит Украине.
 показати весь коментар
 
 
Болт им с заводи имени товарища Петровского ... Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица - Цензор.НЕТ 4559
 показати весь коментар
 
 
прям насильно? прям заставляют? левочкина поехала пусть и представляет! она одна всё разрулит и порешает!
 показати весь коментар
 
Лёвочкина под шумок поехала в маетках на Лазурном берегу "цветочки полить". Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица - Цензор.НЕТ 6210
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отправьте туда Гончаренко клоуна в синих резиновых перчатках.
 показати весь коментар
 
 
Евро-лицемеры. За московские деньги пойдут на все.
 показати весь коментар
 
 
ПАРЄ - Проститутка Адаптована до Реалій Європи
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору