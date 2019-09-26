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Все про:Зеленський (2919) спецслужби (182) Трамп (2020)

 Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США

Телефонну розмову Трампа із Зеленським слухали дюжина співробітників Білого дому і всі вони розуміли, що президент США веде її в особистих інтересах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті співробітника спецслужб, підготовленому в зв'язку з телефонною розмовою Трампа і Зеленського, яка стала стартом процедури імпічменту президента США.

"Близько дюжини співробітників Білого дому слухали телефонну розмову - чиновники і обслуговуючий персонал, які зазвичай перебувають у ситуативній кімнаті. Мені сказали, що присутність під час розмови не обмежувалася, оскільки всі думали, що це буде "рутинна бесіда" з главою іноземної держави", - йдеться в звіті.

Співробітник спецслужб підкреслює, що багато хто з тих, хто був знайомий із змістом розмови, зазначили, що "після стандартного обміну люб'язностями президент Трамп використовував іншу частину розмови для просування власних інтересів".

Серед іншого, йшлося про початок або відновлення розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150638
 
 
 Топ коментарі
 
он Огент бабла як і решта зелупенців ...вони не прийшли спасати країну ...вони прийшли її добити і дограбувати
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И у кого-то еще есть сомнения, что Зеленский не агент кремля? Так подставить ненавистного для росии Трампа дорого стоит, очередная многоходовка от пуйла!!! Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 8066
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Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:
Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

И зеля разбереться, сдасьт страну хуйлуВ случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам пиздец. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым долбоебом-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться! Сдаст страну хуйлу, вы же этого хотели , зелебобики?


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И у кого-то еще есть сомнения, что Зеленский не агент кремля? Так подставить ненавистного для росии Трампа дорого стоит, очередная многоходовка от пуйла!!! Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 8066
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он Огент бабла як і решта зелупенців ...вони не прийшли спасати країну ...вони прийшли її добити і дограбувати
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тоесть это зеленский просил трампа пресануть какого то неугодного человека, а не наоборот?))))порохоботы совсем умом тронулись)))
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По сути Трамп ничего прямо не просил)
Єто найвеличніший лідер святу петляя хвостом сам ему предложил
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в дипломатии на 90% прямо ни чего не говорят , вот Зеленский это го наверно не знал и лупанул с порога правду так что все европейские проститутки зашипели как змеи
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У Макрона -Ротердам Де Парі згорів,Трампа під імпічмент підігнав. Де появиться це Зе непорозуміння- одні неприємності м`яко кажучи.В Україні на преза вліз з подачі 73%телепків на чолі з ******** Бенею. Ні нащо не намікаю, можливо харе? Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 4868
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"Ротердам Де Парі" - це бомба. Це перлина порохоботної творчості.
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этот трамп всё больше напоминает труффальдино из белого дома. тоже, слуга двух господ )
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Ну а о чьих еще он должен говорить? Он знает что какая-то Украина, это бывш. СССР. А что она грошей хочет, так все хотят
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Понятное дело. Нафиг ему проблемы Украины. Проблемы индейцев Шерифа не волнуют! Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 7212
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Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:
Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

И зеля разбереться, сдасьт страну ****** случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться! Сдаст страну *****, вы же этого хотели , зелебобики?


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Хорошая ода пороху получилась
В Украине 100 человек убили в центре Киева среди бела дня
и все сглотнули
а тут поболтали
не нагнетай
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о! опять балалайки про Пороха, вот ну не палятся , суки, не разу, кремлевские мрази. зеля страну гробит, а те все Пороха вспоминают. Че ваш "правильный" урод вазелин не провел следствие по Майдану? У него же власть теперь?Шож такое? Он же такой защитник Украины! А потому, что это твои твари фсб-шные устроили бойню на Майдане. И следов, увы, они почти не оставляют. Потому, что самое большое достижение вашей мАсквы- это террор всех стран мира рашей, вот только это вы умеете делать хорошо, и больше ничего- только кровь, война и смерть, в остальном вы никто и звать вас никак
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Не трызди, соя..Визит Зели прошел вполне удачно, а то что там бухтят старые подлизыватели пуйла Меркельша с хитрожопым Макроном, так потрындят и перестанут, надо же им хоть какие-то приличия соблюсти,когда правду правдой назвали.
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Ну да,вполне удачно для американских и европейских СМИ.Теперь им хватит работы.
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Эх, как я бы хотела послушать переговоры Бени с Зеленским перед началом съемок "Слуги Народа". Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 7168
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А мне был бы интересен их разговор перед тем, как Зе заявил о своих планах на президентство. Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США - Цензор.НЕТ 3751
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Таки все же о ****** говорили или какие такие собственные интересы? типа говорили о куме Байдене и о персональном прокуроре, прикольные такие приватные разговоры на деньги налогоплатильщиков.
Хотят приватно поболтать - отказывайтесь от президенства и говорите хоть о проститутках, хоть про гольф, хоть про не уплату налогов и вывод бабла в офшорные зоны.
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Повторю: Я не ярая сторонница Зе, но этот вой о зраде и каком-то внешнеполитическом провале ЗЕ просто смешен. Если уж его и критиковать - то по делу и главный сейчас вопрос это приватизация земли.
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Ой, простите, я это уже публикнул ниже (https://censor.net.ua/comments/locate/8/3150638/71565647).
Вот:
Исход инвесторов из Украины только начался

"Велічайшій лідєр соврєменності" - в этой пустой, бессмысленной фразе помощника Гидранта о своем патроне - вся суть "президента Зеленского" и его зеленой команды.
Голохвастов. Шут. Момус.
Мыльный пузырь, не представляющий из себя ни-че-го, зато умеющий "казаться".
Посмотрите, все "достижения" ЗЕ за неполные полгода:
- Либо приписанные себе успехи "папередников" (типа хвастовства дорогами, которые строились еще при Омеляне)
- Либо откровенная ссанина в глаза - типа "Закона об импичменте" (по которому НЕВОЗМОЖНО провести импичмент, на фоне вето реального закона о ТСК), или "Закона про послаблення тиску на бізнес" (на самом деле - декриминализация фирм-прокладок и открытие возможностей невозбранно воровать)
- Либо - откровенное хлестаковство, прожектерство "а потом мы построим хрустальный мост Нью-Йорк - Васюки".

Отдельно доставляют новости "Зеленский призвал ХХХХХ инвестировать в Украину".
Чувак!
Чтобы в страну пошли инвестиции, не надо никого "призывать". Это не повлияет.

Надо создать человеческий инвест-климат. Или,ок - не умеешь ты создавать, надо НЕ УНИЧТ@ЖАТЬ существующий инвест-климат, который уже создали до тебя.
Чтобы твои янычары не кошмарили международных инвесторов, например.
Чтобы ты и твоя зеленая рада - не вырубала под корень мелкий и средний бизнес, например.
И инвестиции сами пойдут. Чесслово. Инвесторы - не дураки.
Они "Сватов" не смотрят.
Они смотрят реальную ситуацию - что происходит.

И одна новость "международные перевозчики - конкуренты компании Коломойского - British Airways и Brussels Airlines уходят с рынка Украины"
Или одна фраза CEO British American Tobacco "Мы переносим хаб из Киева в Бухарестиз-за непредсказуемости политики правительства Украины" - стоят много больше, чем миллионы таких "призывов" - "Инвестируйте в Украину! Ну позязя. Ну, инвестируйте же"

Думаю, что исход инвесторов из Украины только начался.
И на восстановление ситуации (когда eventually власть все же поменяется) - уйдет огромное количество времени.

Зробили ВАС разом.

А.Левитов
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Зайка! врешь, любишь бубочку зелю)))) потому как если у тебя не хватает ума понять, что скоро вопросы безопасности страны от рус.чумы в отсутствии помощи запада станут на первый план и тогда всем глубоко плевать будет на кассовые аппараты и остальные выкрутасы ( в свой карман, ясен день!) зеленодрысных рехформаторов экономики . Про сохранность шкурок будем все думать.
Подозреваю, что все идет по плану зеленобобской компании по демонтажу страны- подпишут капитуляцию перед пуйлом эти "рукамиводители" страны (считаю многих из них явными агентами фсб и кремля), начнутся волнения в стране , а у кремля уже войска стоят сейчас под нашими границами, затаренные оружием, топливом и прочим. А наши войска эти зеленожопые уже сейчас толком не снабжают, чтобы не сопротивлялись сильно кацапам.Вот и придут они тут, "миротворцы" порядки наводить и останутся, чтобы держать в стойле "бандеровцев". И никто в этом мире после кульбитов вазелина не придет нам на помощь.
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Меркантилность фраера сгубит??? НИВЕРЮ!
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та не - рыжий тока за Украину и персонально за шмарклю переживал,
бо он всегда тока за их переживает...
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Берегитесь главы всех стран звонка Зебени Слугинародного , подставлять под фанфары - ему нет равных,на весь мир "прозвонит".
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Місія МВФ покидає Київ. Привіт, дефолт!

МВФ поїхав з України , не прийнявши жодного рішення...
Гончарук тиждень тому вихвалявся, що питання отримання 10 ярдів долара вирішено і потіти не варто...
Що ж, неуків та недорослів в чергове серйозні дяді та тьоті відлупцювали мокрими трусами по мордах..
Що буде далі? А хер го зна...
Та промислове виробництво у серпні впало, під 17% на внутрішньому ринку Кабмін напозичався уже до ста міліардів гривень . Через опущений курс долара бюджет недобрав тільки прямих грошей 60 ярдів. Так виглядає, що Юлині кульбіти осені 2008 скоро нам видадуться дитячим ранком у дитсадочку...
Та це добре.
Народ має нажертися свого вибору по вуха ...
Так що, все добре, синку...
Все, про що говорили та попереджали вас порохоботи, збувається з ювелірною точністю ...
Готуйте собі відхід, 73% та члени команди Зе. Падати будете боляче. І пощади вам не буде...
Ле хайм, камікадзе...

В.Музика
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Cотрудники спецслужб США, сливают разговоры действующего президента США, чтобы помочь либералам на выборах в США.
Прикольная она, настоящая либеральная дерьмократия во всей своей красе ))
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Чтобы агитировать за что-то или против чего-то нужно предложить электорату вариант-конХветку. Так что вы предлагаете "на сладкое"?
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Предлагаю посмотреть как либералы хладнокровно насаживают на фаллосы "беженцев" своих граждан в Европе, и подумать на фоне этой картины, за сколько такие же, если они придут к власти в США, продадут Украину, думаю намного дешевле чем Обама и Клинтон продали урановый запас США.
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А я подумал, что вы предлагаете поменять направление движения: от цели "либеральная дерьмократия" с лидером в лице США --- к цели .................... с лидером в лице ......... .
А если серьезно, то: Cотрудники спецслужб США работают на свое государство, которое их поит, кормит и лелеет, а не на президента, который приходит, что-то делает/не делает и уходит. имхо.
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Либеральная демократия, это когда за Олланда голосует 98% из того электората, который получает обещание в виде повышения пособий и возможности привести еще миллионы их родственников на такие же пособия, пока поднимают налоги для тех кто работает?
Давайте уберем слово демократия, оно тут явно лишнее.
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Кто-то из великих говорил что-то типа "Демократия -- это ужасное зло! Но никто не придумал ничего лучше".
Вы что-то предлагаете?
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сотрудники спецслужб дейсвуют в интересах закона,
а не рыжего или там плешивого.
понимю, шо ето странно слышать, но тем не менее....
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Странно мне, что ты говоришь о законе, который твоих любимых либералов никак не видит в измене интересов США. Напомнить тебе как Обама продал России стратегические запасы урана, а Фонд Клинтон пополнился миллионами?
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у меня нет и никогда не было любимых либералов.
голосую либо за республиканцев, либо ни за кого.
но ето не отменяет моего права, как избирателя, Президента республиканца критиковать,
особенно, если он кончененый нарцисс и ************.
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Сотрудники спецслужб тупо делают свою работу
А на выборах проголосуют за Трампа
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Нет, бобик. Сотрудники спецслужб выполняют свою работу. Когда они видят, что их президент ошалел, и стал зарываться, его останавливают. Это и есть настоящая демократия.
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Смешно когда либералы, по сути те же коммунисты, рассказывают про настоящую демократию.
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В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины.
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленский поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.

Дело не в телефонном разговоре вообще. Дело в том, что как это видно на сегодняшний день из утечек в печать, президент США подозревается в том, что совершил очень серьёзное злоупотребление властью, нарушив несколько законов и статью 2 Конституции. Это злоупотребление проявилось в замораживании военной помощи Украине, дружественной стране, в то время, как она отражает военную агрессию враждебного США государства, тем самым был нанесён ущерб национальным интересам США и нарушен Закон об оборонном бюджете.
Далее - в давлении на власти Украины с целью получить компромат на своего основного соперника на выборах, то есть речь идёт о злоупотреблении властью с целью личной выгоды, о призыве иностранного государства к вмешательству в выборы и о вполне вероятном шантаже властей дружественной страны, зависящей от американской поддержки.
Речь идёт также о грубом нарушении закона о защите осведомителей - Белый Дом воспрепятствовал передаче в Конгресс донесения сотрудника разведки о неблаговидных действиях президента, чем серьезно нарушил закон.
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Зе поехал к Эрдогану в Турцию -землетрясение,к Макрону сгорел Нотр Дам,к Меркель в Германию у нее начался припадок, к Траму- импичмент,может всё таки в Кремль надо поехать
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Если коротко: хозяин какой вы классный, вы отец, учитель и просто замечательный человек.
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