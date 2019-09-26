 Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті співробітника спецслужб, підготовленому в зв'язку з телефонною розмовою Трампа і Зеленського, яка стала стартом процедури імпічменту президента США.

"Близько дюжини співробітників Білого дому слухали телефонну розмову - чиновники і обслуговуючий персонал, які зазвичай перебувають у ситуативній кімнаті. Мені сказали, що присутність під час розмови не обмежувалася, оскільки всі думали, що це буде "рутинна бесіда" з главою іноземної держави", - йдеться в звіті.

Співробітник спецслужб підкреслює, що багато хто з тих, хто був знайомий із змістом розмови, зазначили, що "після стандартного обміну люб'язностями президент Трамп використовував іншу частину розмови для просування власних інтересів".

Серед іншого, йшлося про початок або відновлення розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

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Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.