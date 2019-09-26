 Більшу частину розмови із Зеленським Трамп говорив про власні інтереси, - звіт співробітника спецслужб США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті співробітника спецслужб, підготовленому в зв'язку з телефонною розмовою Трампа і Зеленського, яка стала стартом процедури імпічменту президента США.
"Близько дюжини співробітників Білого дому слухали телефонну розмову - чиновники і обслуговуючий персонал, які зазвичай перебувають у ситуативній кімнаті. Мені сказали, що присутність під час розмови не обмежувалася, оскільки всі думали, що це буде "рутинна бесіда" з главою іноземної держави", - йдеться в звіті.
Співробітник спецслужб підкреслює, що багато хто з тих, хто був знайомий із змістом розмови, зазначили, що "після стандартного обміну люб'язностями президент Трамп використовував іншу частину розмови для просування власних інтересів".
Серед іншого, йшлося про початок або відновлення розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.
Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Єто найвеличніший лідер святу петляя хвостом сам ему предложил
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/cherez-skandal-iz-zelenskim-v-ssha-nazvali-datu-ogoloshennya-impichmentu-trampu.htm
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:
Итоги подведём?
1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.
2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.
3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?
Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.
Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.
И зеля разбереться, сдасьт страну ****** случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.
4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.
Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.
Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.
И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться! Сдаст страну *****, вы же этого хотели , зелебобики?
В Украине 100 человек убили в центре Киева среди бела дня
и все сглотнули
а тут поболтали
не нагнетай
Хотят приватно поболтать - отказывайтесь от президенства и говорите хоть о проститутках, хоть про гольф, хоть про не уплату налогов и вывод бабла в офшорные зоны.
Вот:
Исход инвесторов из Украины только начался
"Велічайшій лідєр соврєменності" - в этой пустой, бессмысленной фразе помощника Гидранта о своем патроне - вся суть "президента Зеленского" и его зеленой команды.
Голохвастов. Шут. Момус.
Мыльный пузырь, не представляющий из себя ни-че-го, зато умеющий "казаться".
Посмотрите, все "достижения" ЗЕ за неполные полгода:
- Либо приписанные себе успехи "папередников" (типа хвастовства дорогами, которые строились еще при Омеляне)
- Либо откровенная ссанина в глаза - типа "Закона об импичменте" (по которому НЕВОЗМОЖНО провести импичмент, на фоне вето реального закона о ТСК), или "Закона про послаблення тиску на бізнес" (на самом деле - декриминализация фирм-прокладок и открытие возможностей невозбранно воровать)
- Либо - откровенное хлестаковство, прожектерство "а потом мы построим хрустальный мост Нью-Йорк - Васюки".
Отдельно доставляют новости "Зеленский призвал ХХХХХ инвестировать в Украину".
Чувак!
Чтобы в страну пошли инвестиции, не надо никого "призывать". Это не повлияет.
Надо создать человеческий инвест-климат. Или,ок - не умеешь ты создавать, надо НЕ УНИЧТ@ЖАТЬ существующий инвест-климат, который уже создали до тебя.
Чтобы твои янычары не кошмарили международных инвесторов, например.
Чтобы ты и твоя зеленая рада - не вырубала под корень мелкий и средний бизнес, например.
И инвестиции сами пойдут. Чесслово. Инвесторы - не дураки.
Они "Сватов" не смотрят.
Они смотрят реальную ситуацию - что происходит.
И одна новость "международные перевозчики - конкуренты компании Коломойского - British Airways и Brussels Airlines уходят с рынка Украины"
Или одна фраза CEO British American Tobacco "Мы переносим хаб из Киева в Бухарестиз-за непредсказуемости политики правительства Украины" - стоят много больше, чем миллионы таких "призывов" - "Инвестируйте в Украину! Ну позязя. Ну, инвестируйте же"
Думаю, что исход инвесторов из Украины только начался.
И на восстановление ситуации (когда eventually власть все же поменяется) - уйдет огромное количество времени.
Зробили ВАС разом.
А.Левитов
Подозреваю, что все идет по плану зеленобобской компании по демонтажу страны- подпишут капитуляцию перед пуйлом эти "рукамиводители" страны (считаю многих из них явными агентами фсб и кремля), начнутся волнения в стране , а у кремля уже войска стоят сейчас под нашими границами, затаренные оружием, топливом и прочим. А наши войска эти зеленожопые уже сейчас толком не снабжают, чтобы не сопротивлялись сильно кацапам.Вот и придут они тут, "миротворцы" порядки наводить и останутся, чтобы держать в стойле "бандеровцев". И никто в этом мире после кульбитов вазелина не придет нам на помощь.
бо он всегда тока за их переживает...
МВФ поїхав з України , не прийнявши жодного рішення...
Гончарук тиждень тому вихвалявся, що питання отримання 10 ярдів долара вирішено і потіти не варто...
Що ж, неуків та недорослів в чергове серйозні дяді та тьоті відлупцювали мокрими трусами по мордах..
Що буде далі? А хер го зна...
Та промислове виробництво у серпні впало, під 17% на внутрішньому ринку Кабмін напозичався уже до ста міліардів гривень . Через опущений курс долара бюджет недобрав тільки прямих грошей 60 ярдів. Так виглядає, що Юлині кульбіти осені 2008 скоро нам видадуться дитячим ранком у дитсадочку...
Та це добре.
Народ має нажертися свого вибору по вуха ...
Так що, все добре, синку...
Все, про що говорили та попереджали вас порохоботи, збувається з ювелірною точністю ...
Готуйте собі відхід, 73% та члени команди Зе. Падати будете боляче. І пощади вам не буде...
Ле хайм, камікадзе...
В.Музика
Прикольная она, настоящая либеральная дерьмократия во всей своей красе ))
А если серьезно, то: Cотрудники спецслужб США работают на свое государство, которое их поит, кормит и лелеет, а не на президента, который приходит, что-то делает/не делает и уходит. имхо.
Давайте уберем слово демократия, оно тут явно лишнее.
Вы что-то предлагаете?
а не рыжего или там плешивого.
понимю, шо ето странно слышать, но тем не менее....
голосую либо за республиканцев, либо ни за кого.
но ето не отменяет моего права, как избирателя, Президента республиканца критиковать,
особенно, если он кончененый нарцисс и ************.
А на выборах проголосуют за Трампа
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленский поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленскому.
Дело не в телефонном разговоре вообще. Дело в том, что как это видно на сегодняшний день из утечек в печать, президент США подозревается в том, что совершил очень серьёзное злоупотребление властью, нарушив несколько законов и статью 2 Конституции. Это злоупотребление проявилось в замораживании военной помощи Украине, дружественной стране, в то время, как она отражает военную агрессию враждебного США государства, тем самым был нанесён ущерб национальным интересам США и нарушен Закон об оборонном бюджете.
Далее - в давлении на власти Украины с целью получить компромат на своего основного соперника на выборах, то есть речь идёт о злоупотреблении властью с целью личной выгоды, о призыве иностранного государства к вмешательству в выборы и о вполне вероятном шантаже властей дружественной страны, зависящей от американской поддержки.
Речь идёт также о грубом нарушении закона о защите осведомителей - Белый Дом воспрепятствовал передаче в Конгресс донесения сотрудника разведки о неблаговидных действиях президента, чем серьезно нарушил закон.