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 Економіка
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Все про:законопроект (769) Фурса Сергій (7)

 У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса

У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж видобувати власну.

Про це в ефірі 24 каналу заявив економіст Сергій Фурса, передає Цензор.НЕТ

"Уже є заява ArcelorMittal, що вони, можливо, переглянуть свою політику й імпортуватимуть руду, а не муть її в Україні, тому що так невигідно буде робити. Закон не вигідний усім українським виробникам, які займаються переробкою продукції, на яку накладається рента. Виробники таким чином втратять конкурентоспроможність на світових ринках. Це безглуздо, тому що той підхід, який запропоновано в Україні, ніде у світі не використовується", - заявив Фурса.

Як повідомлялося, законопроєктом 1210 передбачається підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% і збільшення податкового навантаження на продукти переробки. Це, на переконання промисловців, негативно позначиться на роботі гірничо-металургійного комплексу країни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150636
 
   
 Топ коментарі
 
Продолжаем привлекать инвестиционную привлекательность и уменьшать уменьшение налогового давлениея.
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правильно! а 50 000 зебилов только в Кр.Роге с ГОКов и смежных предприятий - пинком под зад. Ибо нефиг было голосовать "по-приколу" В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса - Цензор.НЕТ 7081
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в прошлом коменте один зебил истерил, что "выгоднее производить готовую продукцию"..
плин, они как "новые морды" в ВР - даже не читают текста, голосуют за название - так и местные зебилы понятия не имеют в чем суть 1210.
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Подожди, давай искать логику. Одни простые люди работают и налоги платят. Другие простые люди работают .. и под них принимаются налоги, что бы грабились земные надра. А когда предлагают не грабить, выскакивают такие как ты и кричат "так людей же уволят!". Почему надра, которые принадлежат 40+ млн украинцам, согласны отдавать бесплатно, лишь бы дать работу 0,01% украинцев?
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А чем возить будут. Придется прокладывать новую железную дорогу, вагоны купить .
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Рабочие места появятся, вагоностроительная промышленность поднимется.
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Это правда жизни.
Послушать наших олигархов, то любое ресурсодобывающее предприятие на грани банкротства работает... и в списки Форбс их только из жалости вписывают.
Не умеете колотить понты - не садитесь играть в карты.
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Руда - национальное богатство. Она не бесконечна. Индусы-ахметовы-фурсы: не хотите добывать руду - не добывайте. Все равно найдется тот, кто будет то делать, с пользой для Украины.
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Фурса...Фурса...Фурса...Это тот, который говорил, что Коломойский много раз мыл 5,5 млрд. и таким образом у него получилось 470 млрд отмытых, которые он удачно спёр?
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Оце вже більш вірогідніше. Хай проведуть розрахунки, чи це дійсно так. І, якщо все справдиться - засудити того, хто писав законопроект - за шкоду державі, років на десять.
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