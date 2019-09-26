 "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
В ОП повідомили, що не вели запис зустрічі.
"10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося", – йдеться у відповіді ОП на запит журналістів.
Однак в Офісі президента зазначили, що учасники обговорювали енергетичну сферу. Зокрема, питання про зниження комунальних тарифів.
За інформацією ОП, на зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова ВП Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, глава парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і член наглядової ради Нафтогазу Юлія Ковалів .
"За словами голови держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами… Президент України висловив впевненість, що Коломойський його почув", – наголошують в ОП.
ВККСУ создана петей и она проводит аттестацию судей во все суды. Задолбали петикантропы.
Навіть якщо і велись би, то "я вам нічєго нє должен"...)
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/skarga-rozvidnika-na-rozmovu-trampa-iz-zelenskim-50044931.html
а це оригінальчик:
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20190812_-_whistleblower_complaint_unclass.pdf
зеленый быстрее чем ожидалось перекрашивается в рыжего
А мумуары на киче будет писать...
🤗
Все международные переговоры президента обязаны иметь стенограмму и записи.
мы президента выбрали или "абы шо" ?
Ну и что изменилось после этого обсуждения!?
Энергетика взлетела, а тарифы упали!?
То ли они специалисты хреновые, то ли олигарх жадный!?
Президент Украины посчитал не важным вести стенограмму разговора с каким то там чиновником из США...
А чем тогда занимается офис президента?? Это в соответствии с антикоррупционным законодательством? И как тогда антикоррупционному суду, НАБУ и т.д. оценивать подобные стрелки?
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было «позвоню Баканову насчёт этого чёрта», полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
и чем зеля не мафиози???