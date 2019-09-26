 Кабмін планує відкрити доступ до кадастрів для всіх українців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду.

"Даю всім тиждень. За цей час зрозумійте повну картину всього, що у вас відбувається, і наведіть порядок", - заявив Гончарук під час робочої наради.

Він зазначив, що інформація в кадастри має бути професійно зібрана, оцифрована, а також доступна для всіх охочих.

"Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей немає. Кадастрів нормальних теж", - зазначив прем'єр.

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Зокрема Гончарук наголосив на необхідності впорядкування земельного кадастру, необхідного для відкриття ринку землі.