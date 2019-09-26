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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3147) кадастр (7) Гончарук_Олексій (106)

 Кабмін планує відкрити доступ до кадастрів для всіх українців

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уповноваженим органам "навести лад" у діяльності всіх українських кадастрів і надати до них доступ усім громадянам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду.

"Даю всім тиждень. За цей час зрозумійте повну картину всього, що у вас відбувається, і наведіть порядок", - заявив Гончарук під час робочої наради.

Він зазначив, що інформація в кадастри має бути професійно зібрана, оцифрована, а також доступна для всіх охочих.

"Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей немає. Кадастрів нормальних теж", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Зокрема Гончарук наголосив на необхідності впорядкування земельного кадастру, необхідного для відкриття ринку землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150631
 
 
 Топ коментарі
 
Работаю в этой сфере - полный доступ есть у всех, премьер показывает свой непрофессионализм, очередной распил денег... урод..
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"Даю всем неделю" - это будет новым зеле-мемом, я гарантирую.
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Дайош кадастр Мальдивов!
Пассмотрим щотама у соєвых...
🤗
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Наверное этим.

Повідомлення
Шановні користувачі Публічної кадастрової карти України!
На сьогодні Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру здійснюються заходи із виправлення помилок, які містяться в Державному земельному кадастрі.
На Публічній кадастровій карті України створено окремий інформаційний шар «Ділянки з помилками геометрії», який відображає земельні ділянки, що мають перетини з іншими земельними ділянками.
У разі знаходження Вашої земельної ділянки у шарі «Ділянки з помилками геометрії» Ви можете звернутися на Гарячу лінію Держгеокадастру за телефоном: 0 800 300 808, на електронну пошту: zvg@land.gov.ua або будь-яким іншим зручним для Вас способом за отриманням відповідних роз'яснень.
На даний час шар «Ділянки з помилками геометрії» створено на пілотну територію у Вінницькій області.
Сразу же при входе на сайт выпадает в окне.
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Та воно років зо три випадає в вікні. Все там ясно-зрозуміло і працює.Припускаю,що цей гей-балбєс просто не в курсі.
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Да там чтобы увидеть инфу нужно идентифицироваться.При том через какието абсолютно левые банки. И если у тебя там нет счета то жрен ты увидишь какую инфу. Раньше можно это сделать через Приватбанк а теперь его убрали оставили только Ощад и всякие левые.Теперь хер проверишь свой пай. А вдруг его переоформили
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Електронный ключ бесплатно получаеться, у меня от привата, информация в полном доступе есть
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где это написано как он получвется? Я раньше через ID банк спокойно заходил когда в списке был приватбанк. Теперь мне что нужно открывать карточные счета в каких то моно банках? Это называется свободный доступ ? Нет свободного доступа. Только за деньги которые с тебя снимет банк когда ты захочешь к примеру увидеть кто интересовался твоими данными о праве на землю. И то нужно потанцевать с бубном.
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"Даю всем неделю" - это будет новым зеле-мемом, я гарантирую.
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На разграбление сколько себе оформит того и будет.Как при взятии города
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Работаю в этой сфере - полный доступ есть у всех, премьер показывает свой непрофессионализм, очередной распил денег... урод..
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какой полный доступ ? я не могу идентифицироваться потому как нужно иметь счет в каких то левых банках или ключ. Почему убрали доступ через приват банк ?
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амінь ...********** не вмирає ...був у "центрі" адмінпослуг недавно ...довідка потрібна була ...все гарно , чисто , на ресепшені привітливі дівчата ...взяв талончик ...підішла черга ...дійшов до "стойки" ...сидить товстосрака конторська тьотка і з запитанням на обличчі (морді) якого яух ти сюди прийшов ...і починає "футболити" по всьому місту по конторах ...от такий "центр"
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поймите полную картину всего и наведите порядок
Проанализируйте про анальное и впихните невпихуемое...
ЗЫ: зря клоун в армии не служил. С такой безобразной образностью речи (каламбурчик, гыыыы ) давно бы до прапора дослужился.
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Тактика цуцика понятна.
Взять то что и так работает, сделать громкую заяву про "налаживание работы" и вуаля предьявить работающее уже как свою заслугу)
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Дайош кадастр Мальдивов!
Пассмотрим щотама у соєвых...
🤗
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Не земля им не нужна им клептоманам хочется хоть что то продать иначе ломка.А потом они думают что им за это ничего не будет.
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Сегодня доступ к кадастру есть только у его хозяина.
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Открываем сайт кадастра, всё, что зарегистрировано в нём есть, информацию получить можно получить про любой земельный участок, через свой эл.кабинет. И что это меняет в плане реализации прав граждан на землю. Открыть кадастр это я понимаю, выставить в свободный доступ информацию про свободные земли, что и начинали делать, но прикрыли, и обеспечить не на словах, а на деле выделение земли согласно закона каждому гражданину Украины, который потом сможет потом её продать гражданину Украины или сдать в аренду и это право должно быть реализовано и никакими новыми законами не должно быть забрано,это можно обеспечить, так же как и получение любых других льгот, главное чтобы власть захотела.Тогда мы сможем сказать,что эта власть действительно народная. Сейчас благодаря ожиданию рынка земли, олигархи совершают преступление и всё это хотят забрать у граждан Украины.
Сначала безоговорочное право гражданина Украины на землю, потом рынок земли.
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Повторюсь...
Хто забув, а можливо не знає.Кожен громадянин України має право на отримання та безоплатну приватизацію:
2 га під особисте селянське господарство, до 5 га лісу в складі цих господарств, до 3 га озер.0,25; 0,15;0,1 га під садибу в селах, ПГТ, містах відповідно, 0,1 га під дачу, 0,12 га під садівництво, 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину відповідно Земельного кодексу і нехай хазяйнують або продають таким же громадянам України. Але дійсно роздайте за прізвищем, а не через корупційні тіньові схеми потрібним людям. Пане президент України допоможіть нарешті громадянам України отримати їхню землю. Тоді у них буде що захищати.
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