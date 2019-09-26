 Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в Польщі, коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми розмови президентів США та України, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас він підкреслив, що не буде коментувати суть цієї розмови: "Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись".
"Позиція третя – всі останні п’ять років ми отримували безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, американських сенаторів, американських президентів і американського народу", – нагадав п’ятий президент України.
За його словами, для України життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку. "В жодному разі не можна Україні бути залученою до тої передвиборчої внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки, або у будь-яких інших державах", – додав він.
"Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників", – сказав Петро Порошенко.
П’ятий президент України також особливо наголосив на широкій допомозі ЄС, яку отримувала Україна.
"Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні", – сказав він.
"Сума, яку надав нам ЄС, була безпрецедентною. Можу наголосити, як людина яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз", – заявив Петро Порошенко.
"Я – людина, яка брала безпосередню участь, починаючи з червня 2014 року, у першому пакеті санкцій проти РФ. Роль канцлера Меркель і президента Макрона, президента Олланда важко перебільшити. Наголошую, обсяг підтримки був такий, що ніколи ЄС жодній країні світу такий обсяг підтримки не надавав", – підкреслив п’ятий президент України.
За його словами, в грудні Євросоюз має розглянути питання про продовження санкцій.
"Санкції і світова коаліція на підтримку України працює лише тоді, коли вона глобальна. Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, це руйнує коаліцію", – зауважив він.
"Саме тому я сподіваюся, що зараз дипломатичними зусиллями наслідки цього скандалу будуть мінімізовані і нам вдасться розраховувати на продовження санкцій у грудні, якщо РФ відмовиться імплементувати Мінські домовленості, які були прийняті п’ять років тому, які є юридичною базою для застосування санкцій проти Росії як інструмент тиску, щоб вона виконала Мінські домовленості", – зазначив Петро Порошенко.
Він додав, що це означатиме, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій, віддати неконтрольовану ділянку україно-російського кордону під контроль України, роззброїти незаконні військові формування і створити необхідні безпекові умови для початку політичного процесу.
"Поки що жодного кроку Росії в цьому напрямку ми не бачимо", – зауважив він.
Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
иначе с ЗЕБЕнькой пропадем
26 новороссных республик
Опять пьяный с утра?
Это отсюда пример брать?
разницу чувствуешь и благодаря кому.....
Наведи лад в стаде твоих идиотов-адептов.
Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
А ведь говорили сыньоносому, не бухай
спроси у рассеян, у них добробут растет не по годам
Наш Зелинский, как "величайший лидер современности" сделал эту Макрель с Макаронами, нехай обтекают... Нехай только предложат еще свою помощь, бездельники...
Зеленский может одним звонком уничтожить президента любой страны!
и в отношениях со штатами и "западными партнерми"?
нужно иметь талант.
по ходу дошутился.Он же не интересуется сутью проблем,ему надо сорвать аплодисменты.
на секунду представьте себе, шо в 20м изберут Байдена,
думаю шо нет, но все же? а если даже и нет?
у американцев на слуху - Украина, импичмент, вмешательство в выборы.
95 % процентов из них Украину на карте будет в Австралии искать,
но ет ничего не меняет - гвоздь забит.
Когда это... полетело в США ,я сразу сказала ,что мне страшно, в пору молиться.
Но нет чуда не произошло.
Но ,у нас еще есть шанс,учитывая психологию шариковых ,они без харчевания не могут,если Зе не станут помогать, его адепты сами его обглодают. Свора шакалов никогда не имела принципов, у них хозяин тот, кто кидает косточку с мясом.
Это не лучший вариант,но нам выбирать не приходиться ,вариантов у нас немного.
негатив против Украины в Америке накоплен.
и ето не кацапирующие на Цензоре троли сделали - пузатые дяди не по етим делам.
ето сделали Президенты Украины - разом - но шмаркля пересморкала всех
тут и кравчучек с его сдачей (не уничтожением), а сдачей ядера кацапам.
тут и кучма с Гонгадзе и отравлением юща...
но зеленый - ета шо та особеннага.
интересно, ленка продолжает сливать в инет передвижение украинских войск,
или уже как первая леди Украины просто шепчет мужу на левое ушко (правое богдан занял)
а уже тот, как мировой политик колоссального уровня, уже всех и всем сливает?
Турбины Сименса в Крыму, СП-2, рф в ПАСЕ, нагибание Украины на условия куйла про это тоже потрынди, петюня.
Порохосмоктунців до уваги не беремо.
Чи то шкварчит ваша папироска?
Зело умные потому как.
Проблема для порохоскота только в том, что нужно новые тезисы получить и врать по новой . Но это нормально, так эта свора уже десятки раз делала.
зы1: У западных политиков нет личных ботов, только у ***** всякого, имейте ввиду, *******.
зы2: Поросенок, а не Попрошенко, Потрошенко, Прах, Потрох, потому как со Свинарчуком с одного корыта жрал.
- ха ха ха...
ответил мистер.