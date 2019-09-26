EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2162  87
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1280) Зеленський (2919) Меркель (584) Порошенко (9732) США (5488) Франція (786) Євросоюз (2624) Олланд (144) Трамп (2020)

 Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України

Скандал з оприлюдненням телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, в якій вони обидва критикували Європейський Союз за недостатню допомогу в боротьбі з російською агресією, дуже шкідливий для України.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в Польщі, коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми розмови президентів США та України, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він підкреслив, що не буде коментувати суть цієї розмови: "Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись".

"Позиція третя – всі останні п’ять років ми отримували безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, американських сенаторів, американських президентів і американського народу", – нагадав п’ятий президент України.

Читайте також: Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС"

За його словами, для України життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку. "В жодному разі не можна Україні бути залученою до тої передвиборчої внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки, або у будь-яких інших державах", – додав він.

"Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників", – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент України також особливо наголосив на широкій допомозі ЄС, яку отримувала Україна.

"Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні", – сказав він.

"Сума, яку надав нам ЄС, була безпрецедентною. Можу наголосити, як людина яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз", – заявив Петро Порошенко.

"Я – людина, яка брала безпосередню участь, починаючи з червня 2014 року, у першому пакеті санкцій проти РФ. Роль канцлера Меркель і президента Макрона, президента Олланда важко перебільшити. Наголошую, обсяг підтримки був такий, що ніколи ЄС жодній країні світу такий обсяг підтримки не надавав", – підкреслив п’ятий президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу. ВIДЕО

За його словами, в грудні Євросоюз має розглянути питання про продовження санкцій.

"Санкції і світова коаліція на підтримку України працює лише тоді, коли вона глобальна. Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, це руйнує коаліцію", – зауважив він.

"Саме тому я сподіваюся, що зараз дипломатичними зусиллями наслідки цього скандалу будуть мінімізовані і нам вдасться розраховувати на продовження санкцій у грудні, якщо РФ відмовиться імплементувати Мінські домовленості, які були прийняті п’ять років тому, які є юридичною базою для застосування санкцій проти Росії як інструмент тиску, щоб вона виконала Мінські домовленості", – зазначив Петро Порошенко.

Він додав, що це означатиме, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій, віддати неконтрольовану ділянку україно-російського кордону під контроль України, роззброїти незаконні військові формування і створити необхідні безпекові умови для початку політичного процесу.

"Поки що жодного кроку Росії в цьому напрямку ми не бачимо", – зауважив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150630
 
   
 Топ коментарі
 
Учитесь бобики как должен говорить настоящий Президент
 показати весь коментар
 
З днем народження пане президенте!!!
Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 5243

Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4774

 показати весь коментар
 
Зе сцкуну до Пороха ,как 73% бидлу до адекватної людини Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4282
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Учитесь бобики как должен говорить настоящий Президент
 показати весь коментар
 
 
вот так？

Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
 показати весь коментар
 
 
почему для алкаша пэти Украина стала другой страной？
 показати весь коментар
 
 
про алкаша, ты всех по себе не ориентируй Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 6626 Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 2640
 показати весь коментар
 
 
пообшайся со своим другом "алкашем петей" сам. Потом расскажешь.
 показати весь коментар
 
 
Так пусть ЕС признает что нет никаких демократических принципов. Что любая страна-гопник может отжимать территории и имеет на это право. Так уже было перед второй мировой. Если они хотят чтобы повторилось и сейчас - что Украина может с этим поделать.
 показати весь коментар
 
 
Надо работать и давать результат с тем что есть. Другой Европы для нас нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зе сцкуну до Пороха ,как 73% бидлу до адекватної людини
 показати весь коментар
 
 
Нужно возвращать Пороха!

иначе с ЗЕБЕнькой пропадем Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 2399
 показати весь коментар
 
 
Спасибо Пороху внешнюю политику его. Благодоря европейским санкциям мы вернули окупированный Донбасс и Крым. Россия расспалась на 26 государств. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 5717
 показати весь коментар
 
 
Спасибо Пороху, украинским патриотам, США и ЕС за то, что Украина не распалась на

26 новороссных республик Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 9331
 показати весь коментар
 
 
Благадоря ему и помощи ЕС ты сейчас не жрешь говно с лопаты.
 показати весь коментар
 
 
Я против! -- ...а то, следующий будет голубой...
 показати весь коментар
 
Сначала говорит "вреден", потом " не буду комментировать"
Опять пьяный с утра?
Это отсюда пример брать?
 показати весь коментар
 
Хорошо, что Европа нам помогла и Украина вернула Донбасс и Крым! Дякую!
 показати весь коментар
 
 
про Грузию в 2008 забыли через несколько месяцев

разницу чувствуешь и благодаря кому.....
 показати весь коментар
 
 
Да, а про Украину не забыли - только и думают как бы это сделать, надоели мы им.
 показати весь коментар
 
 
вот это украина вляпалась в скандал. с одной стороны сша, с другой - евросоюз, с третьей порохоботы путч готовят и внутреннюю обстановку накаляют. а ***** тем временем руки потирает...
 показати весь коментар
 
 
А Вовік, весь в білому: " А я тут не при чем, совсем я не при чем"
 показати весь коментар
 
 
нет, не в белом. мне было противно его жополизание трампу. но в остальном - его трудно еще в чем то обвинить
 показати весь коментар
 
Не, ну блін, талантіще. Так роз.сратися з усіма хто підтримував, талантіще
 показати весь коментар
 
Пэтя, а порохоботы на "Цензоре" пишут, что Меркель и Макрон - агенты Крымля!
Наведи лад в стаде твоих идиотов-адептов. Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 9207
 показати весь коментар
 
 
может и пруфы имеются что порохоботы так говорят про Меркель и Макрона? или так - бла-бла-бла, я вам ничиво ни должин?
 показати весь коментар
 
Соевые идиоты, вам все понятно, что такое сыньоносое.

Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
З днем народження пане президенте!!!


Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4774

 показати весь коментар
 
 
с ним паралич приключился？
А ведь говорили сыньоносому, не бухай
 показати весь коментар
 
 
Лосле того, как зеля на раше назвал Украину проституткой, его бездарность не удивляет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
З днем народження, пане Президент !
 показати весь коментар
 
 
о тех которые "нас е..т, а мы крепчаем" Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 7969

спроси у рассеян, у них добробут растет не по годам
 показати весь коментар
 
 
Хорошо бы получить отчет о расходовании финансовой помощи, полученной Украиной в качестве поддержки в противостоянию агрессии. А к чему привели дипломатические усилия для освобождения оккупированных территорий мы и без отчетов видим.
 показати весь коментар
 
 
Ну я думаю не сложно включить мозг. И понять что ЕС нам ничем не обязан. Но они кроме фин. помощи нам, ввели санкции против рф, которые для той же ЕС стоило немалых денег. рф это нехило мокнуло в г..о (хотя бы тот резерв рф, где он?! гугл в помощь). А вот купить мясо и снабдить его металоломом советского производства которого на раше весьма не мало, не так дорого.
 показати весь коментар
 
Когда страною правит малограмотная ЧЕРНЬ, беды не миновать...(1917 года-гегемон у власти)
 показати весь коментар
 
 
Как там, Медведчук уже на 5-м канале авторскую передачу открыл? .
 показати весь коментар
 
 
Отець нації , опоросєнко , має рацію ! Можна лише добавить , що й якби не путя , то також санкції , були б ,не можливі ! Ну навіщо ,отцю дали коліном в зад 🐷 ???
 показати весь коментар
 
 
Шо этот Порошенко чешет?
Наш Зелинский, как "величайший лидер современности" сделал эту Макрель с Макаронами, нехай обтекают... Нехай только предложат еще свою помощь, бездельники...
 показати весь коментар
 
 
А мне понравился комет тут одного форумчанина -

Зеленский может одним звонком уничтожить президента любой страны!
 показати весь коментар
 
 
Наш Зелинский может... Это он еще ********** палочку не расчехлял...
 показати весь коментар
 
 
Боюсь что этому музыканту скоро его смычок обломают. Это вам не 73 % продажных купить за обещание колбасы. Он связался с такими дядями что они сами из него колбасу сделают,и скормят ее 73 % зебилов .
 показати весь коментар
 
 
все таки зеле надо отдать должное - за два дня так все исхерачить
и в отношениях со штатами и "западными партнерми"?
нужно иметь талант.
 показати весь коментар
 
 
Что вы хотите ,профессиональный клоун, шоу и цирковые представления его профиль.
по ходу дошутился.Он же не интересуется сутью проблем,ему надо сорвать аплодисменты.
 показати весь коментар
 
все ето очень не смешно на самом деле.
на секунду представьте себе, шо в 20м изберут Байдена,
думаю шо нет, но все же? а если даже и нет?
у американцев на слуху - Украина, импичмент, вмешательство в выборы.
95 % процентов из них Украину на карте будет в Австралии искать,
но ет ничего не меняет - гвоздь забит.
 показати весь коментар
 
 
Ну мы то уже не смеемся,это у нас нервное. Что делать..
Когда это... полетело в США ,я сразу сказала ,что мне страшно, в пору молиться.
Но нет чуда не произошло.
Но ,у нас еще есть шанс,учитывая психологию шариковых ,они без харчевания не могут,если Зе не станут помогать, его адепты сами его обглодают. Свора шакалов никогда не имела принципов, у них хозяин тот, кто кидает косточку с мясом.
Это не лучший вариант,но нам выбирать не приходиться ,вариантов у нас немного.
 показати весь коментар
 
о так и я, как тока в амерских новостях мелькает Украина - ето очередной зашквар.
негатив против Украины в Америке накоплен.

и ето не кацапирующие на Цензоре троли сделали - пузатые дяди не по етим делам.
ето сделали Президенты Украины - разом - но шмаркля пересморкала всех
 показати весь коментар
 
 
Ну если предыдущие могли добиться хоть чего то для Украины,то после этого неумка мы просто изгои. И не только в США, маленький стукачок успел напакостить и странам ЕС, правда говорят маленькое и говнистое, уж обделался так ,что всех заляпал..
 показати весь коментар
 
 
не все предидущие,
тут и кравчучек с его сдачей (не уничтожением), а сдачей ядера кацапам.
тут и кучма с Гонгадзе и отравлением юща...
но зеленый - ета шо та особеннага.
интересно, ленка продолжает сливать в инет передвижение украинских войск,
или уже как первая леди Украины просто шепчет мужу на левое ушко (правое богдан занял)
а уже тот, как мировой политик колоссального уровня, уже всех и всем сливает?
 показати весь коментар
 
Да, Зе это вам не Гадя Савченко, так подосрать своей стране надо суметь. Впрочем, он, возможно, ее своей и не считает.
 показати весь коментар
 
 
ну если они санкции породили, то они их и отменят. есчо и извинятся перед ******, бонусом.
 показати весь коментар
 
 
Это стецьгавам опять переписывать методички придется. Меркель и Макрона надо переквалифицировать с подпевателей пуйла в самых настоящих незаменимых союзников.
 показати весь коментар
 
 
"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной.". Бла-бла-бла. Сумму назови?

Турбины Сименса в Крыму, СП-2, рф в ПАСЕ, нагибание Украины на условия куйла про это тоже потрынди, петюня.
 показати весь коментар
 
 
Санкции стали возможными только после жесткой позиции Британии! Фрау Риббентроп нехотела с ними ругаться что бы удержать в ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Думка бариги - мало кому цікава.
Порохосмоктунців до уваги не беремо.
 показати весь коментар
 
 
А шо тогда шкварчит?
Чи то шкварчит ваша папироска?
 показати весь коментар
 
 
Оно и видно что не берете во внимание,от того у вас и такие "досягнення " кождый день, что скоро не одно приличное общество пианиста на порог не пустит.
Зело умные потому как.
 показати весь коментар
 
 
та не, всё норм. Европа заставила путена уйти из Крыма и Донбасса, это потом Зеля их сдал.
 показати весь коментар
 
Весь этот текст от Порошенко полностью состоит из манипуляций и прямой лжи. Все как обычно.
Проблема для порохоскота только в том, что нужно новые тезисы получить и врать по новой . Но это нормально, так эта свора уже десятки раз делала.
 показати весь коментар
 
 
"Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченным к той предвыборной внутренней борьбы в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах"_______________свинохряк видно забыл как в разгар президентских выборов в Америке, публично желал победы Хилари Клинтон, а после ее проигрыша долго бегал за Трампом заглядывая в глаза и все пытался поцеловать ему ручку!
 показати весь коментар
 
 
Соя, без Штатов не было бы ни каких санкций, это исключительно их заслуга. А вот вашего нанимателя Порося, как раз всю дорогу терпели, как и поросенковский МИД. То как наши дипломаты разговаривали на официальных встречах -- не лезет ни в какие ворота. Фырканья и ультиматумы. Чтоб не война, чтоб не Майдан и главное, чтоб не давление Штатов на Европу, Украину давно бы послали на хрен, вместе с Поросенком. Там при каждой встрече нашим дипломатом открытым текстом говорили о проблемах с тотальной КОРРУПЦИЕЙ, а наши в ответ "У нас для Євопи є три остаточних Ні", удивляюсь как их вообще слушали с таким гнилым базаром, хотя что тут не ясно, надо же мину корчить воруя наши деньги, будто бы там этих шоколадных жуликов не раскусили. Привыкли украинцев за идиотов держать, то так и внешние отношения строили.
зы1: У западных политиков нет личных ботов, только у ***** всякого, имейте ввиду, *******. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 5978
зы2: Поросенок, а не Попрошенко, Потрошенко, Прах, Потрох, потому как со Свинарчуком с одного корыта жрал. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 483
 показати весь коментар
 
 
- звоните мне почаще мистер Президент.
- ха ха ха...
ответил мистер.
 показати весь коментар
 
 
Без сговора Порошекно с Путиным,Меркель и Олландом не было бы "минского сговорняка",а действовал бы Будапештский меморандум.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору